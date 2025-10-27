Кризата с боклука в София: Няколко случая на палежи на контейнери

Кризата с извозването на отпадъците в столичните райони "Люлин" и "Красно село" продължава. Основният проблем остава липсата на достатъчно работна ръка. От днес в дейността се включват още четири камиона, с което общият им брой достига 14.
Заместник-кметът по екология Надежда Бобчева призова гражданите да продължат да събират отпадъците разделно, но в един от засегнатите райони се съобщава за случаи на палежи на контейнерите.
Това съобщи БНТ.
Отчаяние, страх, гневност. Това е олицетворението - 22 дни след началото на кризата с боклука. В "Люлин" вече надежда няма.
Анелия Игнатова: "Човек няма къде да си изхвърли боклука. Аз лично гледам да го изхвърлям някъде, където намеря по-празна кофа.
БНТ: Обикаляте?
Обикалям, да, обикалям, защото поне от 1 седмица тук не е минавал камион да събере боклуците".
Снежка Наумова: "Някакъв ужас, сега ще тръгнат и плъхове и мишки, това от 1 седмица стои.
БНТ: Притеснявате ли се?
Еми притеснявам се, аз съм бабичка и се притеснявам да не се разболея от тея мръсотии".
Валентин Ставрев: "Това е за пореден път и аз се чудя от колко време са тези боклуци и никаква реакция на чистотата, то така ще плъзнат зарази".
А в изхвърлените отпадъци можем да видим освен матраци и мебели също така и техника, и текстил.
Кметът на София Васил Терзиев обяви във Фейсбук профила си, че кризисната организация няма да бъде отменена, докато не се постигне 100% покритие по график. И отново призова гражданите да използват цветните контейнери в кварталите.
Въпреки призивите на общината да изхвърляме разделно боклуците си, в столичния квартал "Люлин" 7 част от контейнерите за разделни отпадъци изглеждат ето така.
За запалените контейнери знаят и от дирекция "Сигурност" на Столична община. Случаят е от вчера и е подаден сигнал на телефон 112. След намеса на пожарната - ситуацията е овладяна. Това не е първият случай от началото на кризата с боклука. Не е ясно колко и кои са извършителите.
Валентин Ставрев: "Там долу също запалиха контейнер".
БНТ: Защо според вас се прави това нещо?
Нямам представа, те може би искат да заличат боклука, но така не става с горене.
Снежка Наумова: "Това някой простак го е запалил".
От фирмата, на която са контейнерите, обясниха, че те ще бъдат заменени. По техни данни всяка година 10% от цветните контейнери в София биват повредени или запалени. Оказва се обаче, че общината е изправена пред пореден проблем - недостиг на работна ръка, въпреки че техническият капацитет вече е осигурен.
"Имаме проблеми с наемането на хора, те имат да спазват графици, смени, разболяват се. Очакват към екипите да се присъединят още хора, за да могат да комплектоват екипи за всички камиони и да използват пълния капацитет на наличната техника", каза Надежда Бобчева, зам.-кмет по екология в СО.
От Столичния инспекторат заявиха, че сметоизвозването в двата района се извършва на 80% в определени дни.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тъпаците
21:38 27.10.2025
2 Вижда се
21:39 27.10.2025
3 Хулигански
21:40 27.10.2025
4 тъй ли
Несъбраният боклук трябва да се изсипва пред вратите на домовете им.
21:41 27.10.2025
5 Тошко африкански
21:42 27.10.2025