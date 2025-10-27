Новини
Кризата с боклука в София: Няколко случая на палежи на контейнери

Кризата с боклука в София: Няколко случая на палежи на контейнери

27 Октомври, 2025 21:34 294 5

  • боклук-
  • софия-
  • люлин

А в изхвърлените отпадъци можем да видим освен матраци и мебели също така и техника, и текстил

Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кризата с извозването на отпадъците в столичните райони "Люлин" и "Красно село" продължава. Основният проблем остава липсата на достатъчно работна ръка. От днес в дейността се включват още четири камиона, с което общият им брой достига 14.

Заместник-кметът по екология Надежда Бобчева призова гражданите да продължат да събират отпадъците разделно, но в един от засегнатите райони се съобщава за случаи на палежи на контейнерите.

Това съобщи БНТ.

Отчаяние, страх, гневност. Това е олицетворението - 22 дни след началото на кризата с боклука. В "Люлин" вече надежда няма.

Анелия Игнатова: "Човек няма къде да си изхвърли боклука. Аз лично гледам да го изхвърлям някъде, където намеря по-празна кофа.

БНТ: Обикаляте?

Обикалям, да, обикалям, защото поне от 1 седмица тук не е минавал камион да събере боклуците".

Снежка Наумова: "Някакъв ужас, сега ще тръгнат и плъхове и мишки, това от 1 седмица стои.

БНТ: Притеснявате ли се?

Еми притеснявам се, аз съм бабичка и се притеснявам да не се разболея от тея мръсотии".

Валентин Ставрев: "Това е за пореден път и аз се чудя от колко време са тези боклуци и никаква реакция на чистотата, то така ще плъзнат зарази".

А в изхвърлените отпадъци можем да видим освен матраци и мебели също така и техника, и текстил.

Кметът на София Васил Терзиев обяви във Фейсбук профила си, че кризисната организация няма да бъде отменена, докато не се постигне 100% покритие по график. И отново призова гражданите да използват цветните контейнери в кварталите.

Въпреки призивите на общината да изхвърляме разделно боклуците си, в столичния квартал "Люлин" 7 част от контейнерите за разделни отпадъци изглеждат ето така.

За запалените контейнери знаят и от дирекция "Сигурност" на Столична община. Случаят е от вчера и е подаден сигнал на телефон 112. След намеса на пожарната - ситуацията е овладяна. Това не е първият случай от началото на кризата с боклука. Не е ясно колко и кои са извършителите.

Валентин Ставрев: "Там долу също запалиха контейнер".

БНТ: Защо според вас се прави това нещо?

Нямам представа, те може би искат да заличат боклука, но така не става с горене.

Снежка Наумова: "Това някой простак го е запалил".

От фирмата, на която са контейнерите, обясниха, че те ще бъдат заменени. По техни данни всяка година 10% от цветните контейнери в София биват повредени или запалени. Оказва се обаче, че общината е изправена пред пореден проблем - недостиг на работна ръка, въпреки че техническият капацитет вече е осигурен.

"Имаме проблеми с наемането на хора, те имат да спазват графици, смени, разболяват се. Очакват към екипите да се присъединят още хора, за да могат да комплектоват екипи за всички камиони и да използват пълния капацитет на наличната техника", каза Надежда Бобчева, зам.-кмет по екология в СО.

От Столичния инспекторат заявиха, че сметоизвозването в двата района се извършва на 80% в определени дни.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тъпаците

    2 2 Отговор
    От ПП и ДС решиха да дават български пари на турска фирма. Има много български фирми, но турците са прочути с рушветите които дават.

    21:38 27.10.2025

  • 2 Вижда се

    0 0 Отговор
    Мафията е очината е обхванала всички институции

    21:39 27.10.2025

  • 3 Хулигански

    0 0 Отговор
    деяния !

    21:40 27.10.2025

  • 4 тъй ли

    0 0 Отговор
    Кризата е заради слаби управители.
    Несъбраният боклук трябва да се изсипва пред вратите на домовете им.

    21:41 27.10.2025

  • 5 Тошко африкански

    0 0 Отговор
    Внесете азиатци да ви работят без пари

    21:42 27.10.2025

