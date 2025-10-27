Гражданско сдружение внесе 200 хиляди подписа за референдум за лева в деловодството на парламента

Близо 200 хиляди подписа за референдум с осем въпроса за еврозоната и членството в Европейския съюз са събрали от сдружение "Дойран - 2025", предаде БНТ.



Обработените близо 150 килограма бланки бяха внесени в деловодството на парламента. По закон Народното събрание има три месеца да се произнесе по предложението.



"Внасяме 200 000 подписа. Имаме осем въпроса, три от които касаят изхода от тази ситуация с влизането в еврозоната. Останалите са свързани със закона за прякото участие и искаме да облекчим условията за референдумите, по-малко бройки да се инициира референдум. Също така има въпроси, които защитават плащанията с кеш - това, което направиха Австрия и Унгария. А също така и известни ограничения по отношение на дигиталните плащания, дигиталното евро. Надявам се януари, февруари да има такъв референдум", коментира Румяна Ченалова, председател на сдружение "Дойран - 2025".

Сред въпросите са "Желаете ли България да прекрати членството си в Европейския съюз" и "Желаете ли България да прекрати членството си в еврозоната". Трети въпрос се отнася до предоговаряне на условията за членство на България в ЕС, предаде БТА.

Други въпроси касаят условията за облекчаване на провеждането на референдуми в страната. В момента е необходимо да се съберат 200 хиляди или 400 хиляди подписа. Сдружението предлага подписката да бъде 50 хиляди подписа – както е в Швейцария.

Румяна Ченалова припомни, че на 8 юли 2025 г. Съветът на ЕС прие България да бъде приета в еврозоната. Прието е също така новата валута да влезе в сила от началото на 2026 година, а преходният период, в който ще се работи с двете валути успоредно, е един месец.

"Лишаването от собствена валута е лишаване от национален суверенитет," подчерта адвокатът в предаването "Делници" по телевизия "Евроком".

Относно предявената от сдружение "Дойран 2025" искова молба до Съда на ЕС в Люксембург, с която се оспорва решението за приемане на България в еврозоната от 1 януари 2026 година, Ченалова посочи, че в момента са в началната фаза. Документите са връчени на Съвета на ЕС, който е ответник по делото и има право в двумесечен срок да представи своето становище.

Тя допълни, че властите не само не са оказали съдействие, но дори са възпрепятствали организацията на подписката. Според нея държавата и общинските администрации – особено в градове с кметове от ГЕРБ – са направили всичко възможно да заглушат инициативата. В Казанлък са били съставени актове за нарушения и се очакват наказателни постановления, които ще бъдат обжалвани.