Гражданско сдружение внесе 200 хиляди подписа за референдум за лева в деловодството на парламента

Близо 200 хиляди подписа за референдум с осем въпроса за еврозоната и членството в Европейския съюз са събрали от сдружение "Дойран - 2025", предаде БНТ.
Обработените близо 150 килограма бланки бяха внесени в деловодството на парламента. По закон Народното събрание има три месеца да се произнесе по предложението.
"Внасяме 200 000 подписа. Имаме осем въпроса, три от които касаят изхода от тази ситуация с влизането в еврозоната. Останалите са свързани със закона за прякото участие и искаме да облекчим условията за референдумите, по-малко бройки да се инициира референдум. Също така има въпроси, които защитават плащанията с кеш - това, което направиха Австрия и Унгария. А също така и известни ограничения по отношение на дигиталните плащания, дигиталното евро. Надявам се януари, февруари да има такъв референдум", коментира Румяна Ченалова, председател на сдружение "Дойран - 2025".
Сред въпросите са "Желаете ли България да прекрати членството си в Европейския съюз" и "Желаете ли България да прекрати членството си в еврозоната". Трети въпрос се отнася до предоговаряне на условията за членство на България в ЕС, предаде БТА.
Други въпроси касаят условията за облекчаване на провеждането на референдуми в страната. В момента е необходимо да се съберат 200 хиляди или 400 хиляди подписа. Сдружението предлага подписката да бъде 50 хиляди подписа – както е в Швейцария.
Румяна Ченалова припомни, че на 8 юли 2025 г. Съветът на ЕС прие България да бъде приета в еврозоната. Прието е също така новата валута да влезе в сила от началото на 2026 година, а преходният период, в който ще се работи с двете валути успоредно, е един месец.
"Лишаването от собствена валута е лишаване от национален суверенитет," подчерта адвокатът в предаването "Делници" по телевизия "Евроком".
Относно предявената от сдружение "Дойран 2025" искова молба до Съда на ЕС в Люксембург, с която се оспорва решението за приемане на България в еврозоната от 1 януари 2026 година, Ченалова посочи, че в момента са в началната фаза. Документите са връчени на Съвета на ЕС, който е ответник по делото и има право в двумесечен срок да представи своето становище.
Тя допълни, че властите не само не са оказали съдействие, но дори са възпрепятствали организацията на подписката. Според нея държавата и общинските администрации – особено в градове с кметове от ГЕРБ – са направили всичко възможно да заглушат инициативата. В Казанлък са били съставени актове за нарушения и се очакват наказателни постановления, които ще бъдат обжалвани.
1 Лелиий
Коментиран от #60
22:24 27.10.2025
2 Аман от
Коментиран от #5
22:26 27.10.2025
3 Марк
Коментиран от #6, #50, #81, #110, #130, #131
22:28 27.10.2025
4 Джо
Коментиран от #52
22:29 27.10.2025
6 Българин
До коментар #3 от "Марк":Аз съм за еврото и еврогеиовете. Азис и Слави са ми Кумири!
22:32 27.10.2025
7 Искаме си
немците се отказаха от германската марка, французите от франка и т.н., в името на единна Европа, само бай Ганьо си дърпа чергата към лева, бил лъв, ама с две мутри от двете страни на лъва и го шиб@т. Глупав робски народ.
Коментиран от #111
22:33 27.10.2025
8 Посетител
22:35 27.10.2025
9 Възраждане
Коментиран от #13, #55, #132, #137, #138
22:35 27.10.2025
11 .......
Коментиран от #20
22:36 27.10.2025
12 ЗАщо
А аз да не приема еврото?!
Коментиран от #15
22:36 27.10.2025
13 Гражданин на НРБ
До коментар #9 от "Възраждане":Най-важното е да върнем Народната Република. В момента не е народна, а на евроатлантическите червени феодали.
Коментиран от #133
22:37 27.10.2025
16 ЕДГАР КЕЙСИ
22:40 27.10.2025
18 12345
22:41 27.10.2025
20 кое да върне обратно?
До коментар #11 от ".......":Не се разбира от написаното от теб...
22:42 27.10.2025
21 ООрана държава
Коментиран от #24, #61
22:42 27.10.2025
22 Бай Орков
До коментар #14 от "копейки":Волгин е най гнусното русофилистично същество, класически пример на лицемерие и подлост!Член на Европарламента, взема заплата от там , а работи против еврочленството на България!
Коментиран от #26
22:42 27.10.2025
24 Посетител
До коментар #21 от "ООрана държава":Не ме интересуват техните сметки. За моите ми е грижата.
22:44 27.10.2025
25 09876
До коментар #14 от "копейки":Тези, дето обичат Русия нарочно не ходят в Русия, за да не спрат да я обичат.
Коментиран от #30
22:44 27.10.2025
26 отя с питон.я
До коментар #22 от "Бай Орков":Напротив. Защитава българските интереси пред урсулите. А от гербппдбдпсбсп само лижат подметки в брюксел.
Коментиран от #33
22:44 27.10.2025
27 комунистически
До коментар #19 от "Посетител":и престъпен е едно и също нещо за справка Закон за обявяване комунистическия режим в България за престъпен!
Коментиран от #35
22:44 27.10.2025
28 Гост
22:44 27.10.2025
29 ИМПЕРИАЛИСТ
Коментиран от #31
22:45 27.10.2025
30 Мунчо
До коментар #25 от "09876":Бойко подари кученце на Путята, а Киро купуваше скъп руски газ.
22:45 27.10.2025
31 Буфосинхронист
До коментар #29 от "ИМПЕРИАЛИСТ":То цялата държава е болна. Давай да я закриваме, а вождовете да ги пращаме по островите с чувалите с парите?
Коментиран от #134
22:47 27.10.2025
32 Определено
22:47 27.10.2025
33 Бай Орков
До коментар #26 от "отя с питон.я":Или да си евродепутат и да пропагандираш руското...На разпространителите на руската дезинформация трябва да се дава минимална заплата в русия 22400 рубли - 170 евро чисто! Комунягата и копейката ще яде европейските субсидии, ще си изкарва прехраната в Западна Европа, и ще разпространява руската дезинформация, и ще псува ЕС.
22:48 27.10.2025
35 Посетител
До коментар #27 от "комунистически":Самият закон е престъпен...
Коментиран от #38
22:50 27.10.2025
36 Историк
22:51 27.10.2025
37 1000+
До коментар #14 от "копейки":Камара такива ГНУСАРИ имаме.Обичат живота на запад но ни проповядват русОфилия с дъх на външен НУЖНИК!!!
22:51 27.10.2025
38 комунетата
До коментар #35 от "Посетител":на ГРЕС!
Коментиран от #66
22:52 27.10.2025
39 Т90
22:52 27.10.2025
41 Има и истински Българи
22:54 27.10.2025
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Ченалова
22:54 27.10.2025
44 Чичо
22:56 27.10.2025
45 Много шум, но безполезен
22:58 27.10.2025
46 ЕДГАР КЕЙСИ
22:58 27.10.2025
47 Копейкююююю, готови ли сте за €врото?
Коментиран от #106
22:58 27.10.2025
48 Кремълските фабрични
Коментиран от #51
23:00 27.10.2025
49 Гражданин на НРБ
До коментар #40 от "Соросоид си":Идолите ти ще виснат на въжето. Идва преломен момент. Моментът да се плати сметката.
Коментиран от #64
23:01 27.10.2025
50 И после?
До коментар #3 от "Марк":Какво следва? Глад и мъки без край в мръсните рашистки ръчички.
23:02 27.10.2025
51 оня с питон.я
До коментар #48 от "Кремълските фабрични":Мизерията те чака, защото нищо не произвеждаш, а само консумираш на вересия.
23:02 27.10.2025
52 Наследници са
До коментар #4 от "Джо":На БКП и ДС- анти българи.
23:03 27.10.2025
53 копейките си лаят кервана си върви
Коментиран от #56
23:04 27.10.2025
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Не сквирни
До коментар #9 от "Възраждане":името на Апостола, идиопитико.
23:05 27.10.2025
56 оня с питон.я
До коментар #53 от "копейките си лаят кервана си върви":Е и кво? Голем праз. На кво се радваш? Аз и така и онака парици си имам и си ги харча.
Коментиран от #57
23:05 27.10.2025
57 копейките си лаят кервана си върви
До коментар #56 от "оня с питон.я":правиш се на селски хитрец! Различен си! Та вие сте от един отбор с Копейкиновци.
Коментиран от #59
23:07 27.10.2025
59 оня с питон.я
До коментар #57 от "копейките си лаят кервана си върви":Казах ти. Не ми пука. Не ме занимавай. Оправяй се поединично.
23:11 27.10.2025
60 Какъв самолет
До коментар #1 от "Лелиий":Цял хиликоптер
23:12 27.10.2025
61 Нас какво ни интересуват сметки на ББ и
До коментар #21 от "ООрана държава":Ние да си гледаме нас си. На нас не ни е изгодно да влизаме в Еврозоната защото ще се наложи да плащаме заемите на богатите в кавички страни. А пък те профукали милиарди в охолство. Ние да ги плащаме ?!?
Коментиран от #68
23:13 27.10.2025
62 Орколюб
23:15 27.10.2025
64 Кои са ми идоли
До коментар #49 от "Гражданин на НРБ":Ботев и Левски и за твое сведение съм за лева.
23:17 27.10.2025
65 Анджо
23:18 27.10.2025
66 Посетител
До коментар #38 от "комунетата":Първо ти!
23:18 27.10.2025
67 Посетител
До коментар #54 от "Гражданин на НРБ":Знам.
23:20 27.10.2025
68 Кои сте вие?
До коментар #61 от "Нас какво ни интересуват сметки на ББ и":Копейчици събирайте си рублетата и хайде у московиято. Оставете България до следва европейския си път и просперитет.
Коментиран от #71
23:20 27.10.2025
69 Емигрант
23:21 27.10.2025
72 Ха ха ха
23:25 27.10.2025
73 Да,да
23:25 27.10.2025
75 Ццц
Коментиран от #79
23:31 27.10.2025
76 БАЙ СТАВРИ
Коментиран от #119
23:32 27.10.2025
77 Тази
23:34 27.10.2025
79 Блеевски
До коментар #75 от "Ццц":Аз обичам ябълки поизгнили
23:35 27.10.2025
80 Софийски селянин,
Къде бляхте до сега, живеете в консуматорско самодоволство така и си носете кръста и съдбата!
23:36 27.10.2025
82 Тази
23:42 27.10.2025
84 Явно
23:51 27.10.2025
85 ОТЛИЧНИК
Или турски лири ?
Поради що се срамувате да сте ЕВРОПЕЙЦИ ?
23:57 27.10.2025
86 Ха сега де...
00:02 28.10.2025
89 Мавър
Коментиран от #92
00:12 28.10.2025
90 рашките
До коментар #88 от "Хи хи":които фалираха България няколко пъти измислиха лева за да я крадят тайно и безнаказано!
Коментиран от #99
00:13 28.10.2025
91 Борис
00:14 28.10.2025
92 Нцгк
До коментар #89 от "Мавър":Срещнеш ли копейка трепИ,!
00:16 28.10.2025
93 Арни
До коментар #17 от "Хаха":Ето къде е зарито кучето. Вън от ЕС защото там не може да се краде! Ясно кои искат да напуснем ЕС и защо!
00:17 28.10.2025
94 Баба Гошка
00:19 28.10.2025
96 Голем смех
00:21 28.10.2025
99 Хи хи
До коментар #90 от "рашките":Гупако, рашките не са измислили лева, а българите са измислили лева !! Рашките са измислили рублата, не лева !!
00:56 28.10.2025
100 Хи хи
Коментиран от #102
01:02 28.10.2025
102 рашките
До коментар #100 от "Хи хи":са го измислили бе и с облъчване с комунизъм ограбват до ден днешен всичко живо а облъчените вярват че Америка ги грабела...
01:17 28.10.2025
103 Смешници
01:32 28.10.2025
105 ПОМНЕЩ
01:38 28.10.2025
109 Стига с тия глупости
02:23 28.10.2025
110 Търновец
До коментар #3 от "Марк":Защо се разпада СССР - аз бях там и четох статии и слушах изказвания че Източна Европа купувала нефт не за твърда валута - ние сме им били виновни? И защо да напускане ЕС - защото Кремъл иска да руши. А каква алтернатива имат много хиляди Българи които сега работят и получават пенсии от ЕС? А как са събирани подписите за този "референдум" Аз предлагам да има референдум за Руската мафия - да се маха от България. А в РФ колко референдума е имало?
Коментиран от #156
03:37 28.10.2025
111 Стеф
До коментар #7 от "Искаме си":Искат, да бъдат питани!
03:48 28.10.2025
112 Шопо
Референдум за ЕС и НАТО
03:51 28.10.2025
114 Държави неприели Еврошийт
В Дания и Швеция се провеждат Референдуми, в Диктатурата Юрогария при ГЕРБ, СДС, ДПС, ПП и ДБ не се провеждат. Предложение за Референдум и отлагане на Президента е изхвърлено в кошче на Партиен Дом, от обслужващата ДПС, Киселова със заплата 30 000 лева.
Шеф на Полска Централна Банка: Юрошита ще домесе до инфлация и повишаване на цени, затова няма да приемем Юрошийт.
Шеф на БНБ: Юрошийт има за всички!
Британия бивш член на ЕС, провежда Референдум и излиза от ЕС, със специално споразумениеотказва Юрошийт.
Държави отказващи членство в ЕС и запазили националните си малути: Норвегия, Швейцария, Исландия.
За 5 години, от 2020 до 2025 г. след прием ERM и унищожаване на Валутен Борд,
Левът умишлено е обезценен, започна повишаване на цени храни с 30%. Тегляг чудовищни заеми, чудовищен дефицит, чудовишна инфлация/ Само за 5 години:
Такси банки се повишаватс 200%.
Административни услуги с 150%.
Данък сграда 140%.
Бюджетни заплати 100%.
Цени храни с 100%.
Цени жилища балони с 100% повишение.
Германия отказва прием Юрошийт, заплашват я, че ако не приеме Юрошийт, няма да позволят Обединение на 2-те Германии. Тогава немски финансисти създават "щритериите от Маастрихт", които след 2008 Еврошийт членките системно НАРУШАВАТ. Юрогария грубо фалшифицира данни за дефицит и инфлация. Крият се доклади на БНБ. БЪЛГАРСКИЯТ ЛЕВ е Резервна валута на ЕС, заедно с Датска крона, заради Валутен Борд. Унищожиха бе
04:50 28.10.2025
115 Юрогария
ИДВА ЦИФРОВО ЕВРО, ПАРИТЕ ВЕЧЕ НЕ СА ВАШИ, ако отново имате отрицателни лихви по депозите вече не можете да си изтеглите парите КЕШ, или ще губите пари от отрицателни лихви. Австрия и Унгария вписаха правото на КЕШ в Конституциите си. Банките налагат огромни такси при Теглене в Кеш на чужда валута и при Меж. Преводи, дори на пенсии на Български Граждани. ГЕРБ и ДПС, СДС, ДБ, ПП не вписаха правото на Кеш в Конституцията. Срещу обещанието за набутване във фалирал Юрошийт и Шенгеня, внесоха осъдени мигранти, само от Германия 700 за 2025 г.
В НАП не приемат Кеш,
05:11 28.10.2025
116 Голем смех
05:14 28.10.2025
118 Цифров юрошийт.
В НАП не приемат Кеш, в КАТ не приемат Кеш, в Паспортна служба не приемат Кеш.
Ако искаш да продадеш бтк в Лондон вече ти искат ИДЕНТИФИКАЦИЯ, край с анонимността. ЕЦБ вече ще може да блокира евро на българите, като в ГЪРЦИЯ. План ПРЕВЪОРЪЖАВАНЕ на ЕС до 2030-35 предвижда 7 трилиона за превъоръжаване, като Юрогария задължително ще дава процент. Освен 10 милиарда дадени за превъоръжаване само за 2024. 6 милиарда лева са разходите по въвеждане на Юрошийт, 470 000 фирми ще калкулират разходите по въвеждане на Юрошийт в крайна цена, още повишаване на цени. Гласът на Юрогария в ЕЦБ при прием на още една държава в юрошийт зоната ще е една 0.6%
В 50% от събранията на ЕЦБ, Юрогария няма да присъства.
Тотално унижение и позор.
От Юрошийт полза имат ПОЛИТИЦИ, за да теглят заеми при унишожаване на ВБорд.
Чадъри от фирми на Властта, от превалутиране, но цените няма да се понижат, колкото се понижиха при Шенгеня, а идв
Коментиран от #143
05:22 28.10.2025
119 БАЙ СТАВРИ
До коментар #76 от "БАЙ СТАВРИ":ПОНЕ 80 ПРОЦЕНТА ОТ БЪЛГАРИТЕ ОБИЧАТ БРАТСКА РУСИЯ И СА ПРОТИВ НАТО И ЕС И ТАЗИ ТОАЛЕТНА ХАРТИЯ НАРЕЧЕНА ЕВРО.СЪС 30-35 ПРОЦЕНТА ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ И СЪС КУПЕНИ ИКОНТРОЛИРАНИ ВОТОВЕ И ПРИ 65-70 ПРОЦЕНТА НЕГЛАСУВАЩЕ ЗА ТОВА РЕФЕРЕНДУМА Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН.
Коментиран от #122
05:34 28.10.2025
120 7 трилиона превъоръжаване на ЕС до 2030
Представете си до каква инфлация и повишаване на цени ще доведат 7 трилиона евро в еврошийт зоната.
ЕЦБ 3-та поредна година е в минус 16 милиарда евро. Франция не може да състави бюджет. За първи път в историята на Германия се махнаха ограничения за дефицит. За първи път в историята на Белгия, Централната й банка е в минус. България купува ток за 140 евро, за разлика от Запада 8-19 евро за мегаватчас.
Подарили сме ток на Укр. Молдова, Македония всяка година, заради ЕС за 3 милиарда лева, българите ще ползват СКЪП МИКС ТОК, заради ЕС.
Къде е евтиният ток от АЕЦ за българите. Идва Борса ток по ПВУ, подписана от Василев ЕС.
И там ни чака шоков ценови удар, както при борса газ.
Добре дошли в АДА на Юрошийта. Заради санкциите на ЕС печалби от 800 милиарда лева на БПоток ще се отнемат на Юрогария. Ще се спре пачалбата от Лукойл, близо 1 милиард годишно в бюджета.
Ето какво губим с Юрошийта и ЕС.
А най-лошото предстои.
Минус 140 милиарда лева ни струват ЕС, НАТО, Еврошийт, неизгодни договори АЕЦ, 7 и 8-ми блок, ф16, неизгодни Концесии, като отнемане печалби за 5 г. напред СОПОТ, подаряване редкоземни метали, Концесии злато и вода и преподписването им от ГЕРБ, СДС, ДПС-
Коментиран от #129
05:39 28.10.2025
121 тцтцтцт
05:40 28.10.2025
123 С прием на Юрошийт
От Юрошийта полза имат:
Политици, за да теглят милиарди заеми, унищожавайки валутен борд, уденствената пречка за теглене на заеми.
ОТ 2020 Правителствата теглят ЧУДОВИЩНИ ЗАЕМИ, за да покрият текущи разходи. Което означава още повишаване на данъци преки и косвени. Вместо да намалят РАЗХОДНАТА ЧАСТ.
Чадъри от фирми на властта, пестене от превалутиране. Но печалбите няма да доведат до понижаване на цени, а ще отидат в джобовете на фирмите и касички на властта. Както при Шенген, някой видя ли понижаване на цени? Освен осъдените мигранти.
Банките, пада резерв банки, който гарантираше 12 милиарда за посрещане на кризи.
Унищоженият от ДПС, ГЕРБ, СДС, ДБ, ПП.Валутен Борд със задължителните банкови резерви, вече не съществува.Или банките ще печелят и ще ги спасяваме при криза с нашите пари, на европейците от общи фондове, ЕЦБ ще решава кои банки да бъдат спасявани. Юрогария ще спасява Франция, Германия, Италия.
Задължени сме да участваме във фондове на ЕС и ЕЦБ, които при лев не бяхме задължени, помощ за Укр. и др.
Огромни загуби за българско земеделие, фондовете ще се пренасочат от земеделие към ИИ, зелени политики и др.,
Програма огласена от Лайен и Лагард. В Лондон банките вече са задължени да дават приложение за индивидуални въглеродни квоти. Има банки в Юрогария, кои
06:13 28.10.2025
124 Що се хабат тези
06:23 28.10.2025
125 Еврошийт и Земеделие
За фирмите идват разходи по SAF-T: КРАЙ НА ТЪРГОВСКАТА ТАЙНА, за повече информация виж: Консервите интервю със счетоводителя Александър Райков за SAF-T протокола.
Алчността на фирмите за няколко сребърника, спестени от превалутиране ще им излезе скъпо.
Разходите отново ще ударят потребителите, разбира се.
А идват Центровете за база данни, огласени от Борисов, във всяка една ЕС държава. Които харчат огромна енергия и вода за охлаждане. След въвеждане на дейта центрове в САЩ, цена на ток се повиши с над 200%, тези факти по медиите не се огласяват. Вече готвят електронни шафьарски книжки, увеличават червени зони пробно за стари автомобили. Идва Регламент ЕС за лекарствена политика, препокриващ се със СЗО пландемии план, засега държавите отложиха планът. ТНК-катата лобират в ЕС в храните ни да се слагат добавки, без етикети.
Адът Юрошийт предстои, Юрогария си купи билет за него 2020 ГЕРБ, СДС, ДПС, ПП, ДБ.
Коментиран от #126, #135, #142
06:23 28.10.2025
126 Д-р Зигмунд
До коментар #125 от "Еврошийт и Земеделие":Съветвам ви да споделите тази информация с дежурния психиатър, за да може да ви назначи правилното лечение.
06:29 28.10.2025
128 Даката
12:59 28.10.2025
129 Тъпото руско говедо Румен
До коментар #120 от "7 трилиона превъоръжаване на ЕС до 2030":Милото русофилско боклуче се пъне, та ще се спука.... нямате свършване боклуците в Русия.
13:03 28.10.2025
130 Даката
До коментар #3 от "Марк":Не бива да чакаш, ей къде е Русия, доволен ще останеш
13:05 28.10.2025
131 рашастан в колапс
До коментар #3 от "Марк":5те русофило-предателски rлyneндера бутнахте ли еврото ? Какво стана ?
13:08 28.10.2025
133 Даката
До коментар #13 от "Гражданин на НРБ":Явно си искаш старото руско социалистическо безвремие, което ни обезличи и ни обезкърви... ти нормален ли си?
Коментиран от #139, #144
13:12 28.10.2025
136 Напразно
04:39 29.10.2025
137 Питане
До коментар #9 от "Възраждане":кои сте "вие" дето ще тръгвате на оръжие? Питам щото на всички избори виемаргиналите сте си все едни и същи 13% на дъното на обществото и от вас нищо не зависи. Все цитирате "народа това народа онова" без да осъзнавате че народът в болшинството си живее добре, докато утайките на обществото са си все едни и същи 13%, и все революции искат да правят
04:42 29.10.2025
138 На български
До коментар #9 от "Възраждане":се пише "оръжие", а "оружие" е на руски. За руските тролове обяснявам, че ако пишат в нашите форуми е добре да ползват български език а не руски, иначе много изпъкват.
04:44 29.10.2025
139 Ако имаш предвид периода преди 1989 год.
До коментар #133 от "Даката":Бяхме девет милиона и отгоре. Сега щяхме вече да гоним десет милиона като Чехия а ние паднахме на шест милиона което е съмнително дори. Три милиона са измрели и избягали в чужбина завинаги. Кое по точно управление ни обезкръви то е очевадно. Постепенно останахме без индустрия без земеделие а вече и без туризъм. Така че ако обичаш не си измисляй неистини и лъжи.
04:45 29.10.2025
140 последен валс
04:46 29.10.2025
141 Факт
04:49 29.10.2025
142 Страхотно мнение
До коментар #125 от "Еврошийт и Земеделие":Доказателство за това че си абсолютно прав е че веднага ти слагат минуси
Това са специално обучени тролове. Не знам как ще живеем в това робско време.
04:54 29.10.2025
143 Факт
До коментар #118 от "Цифров юрошийт.":Нали си от тези, които ни следят, а пък най-много кракаш тук!
04:56 29.10.2025
144 А ти
До коментар #133 от "Даката":Нормален си
Коментиран от #147, #150
04:56 29.10.2025
145 Сорросоидните тролове
Коментиран от #148
04:58 29.10.2025
146 Гадно
...
-;-
Немам думи
04:59 29.10.2025
147 Плащат им от непеотата
До коментар #144 от "А ти":Изключително нискоинтелигентни необразовани млади хора продали са се за някой лев. Повечето са роми . Отдавна ми правят впечатление. Не знаят езика. Нямат речников запас. Но точно те разбиха Бг.
05:03 29.10.2025
148 Гадно
До коментар #145 от "Сорросоидните тролове":Соросоидните тролове ... се. Продали да се на дявола меко казано. Това са хора от дъното на обществото и от малцинствата. В ада ще горят но заради тях и ние също ще сме там.
-;-
Айде да видим какъв референдум и какви резултати ще постигнат РуZZоидите.
И какви малцинства може да има , като червените събиран 3-4-5-6-% от избирателите?!
Само негласуващите да Мнозинство: поне 60-70% от електората!
Другарки и другари, не стига че сте къшмер, умрели в маркс-ленинската си идеология, ами и претендирате за мнозинство!!!!
Коментиран от #152
05:04 29.10.2025
149 Голем смех
05:08 29.10.2025
150 Той непрекъснато гони хора от тук
До коментар #144 от "А ти":Имат такава задача да гонят хората от Бг а на първо време от форуми и от социални мрежи. Да нямат контакти и народа да остане без интелигенция. Лично го изпитах на гърба си през всичките тези години.
05:09 29.10.2025
151 Циганите гонят родолюбивите българи
05:10 29.10.2025
152 Нарочно си ме цитирал и то в началото
До коментар #148 от "Гадно":Искаш да получиш плюсове за цитата защото хората не знаят че е цитат. Но плюсовете ще бъдат за мен защото мен си цитирало. Минусите да за теб и за всички непочтенни хора.
05:15 29.10.2025
153 Тия От Парламента !
Само !
Ножа !
Ги Оправя !
05:23 29.10.2025
154 Архимандрисандрит Бибиян
05:25 29.10.2025
155 Оружие е дума от възраждането от 19 век
05:28 29.10.2025
156 Предполагам че си от селата
До коментар #110 от "Търновец":Не си търновец всеки случай. Те търновците отдавна не са в Търново. Или са в София или направо във Виена или в Лондон.
05:38 29.10.2025