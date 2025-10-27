Новини
Гражданско сдружение внесе 200 хиляди подписа за референдум за лева в деловодството на парламента

27 Октомври, 2025 22:17, обновена 29 Октомври, 2025 04:28

По закон Народното събрание има три месеца да се произнесе по предложението

Гражданско сдружение внесе 200 хиляди подписа за референдум за лева в деловодството на парламента - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

Близо 200 хиляди подписа за референдум с осем въпроса за еврозоната и членството в Европейския съюз са събрали от сдружение "Дойран - 2025", предаде БНТ.

Обработените близо 150 килограма бланки бяха внесени в деловодството на парламента. По закон Народното събрание има три месеца да се произнесе по предложението.

"Внасяме 200 000 подписа. Имаме осем въпроса, три от които касаят изхода от тази ситуация с влизането в еврозоната. Останалите са свързани със закона за прякото участие и искаме да облекчим условията за референдумите, по-малко бройки да се инициира референдум. Също така има въпроси, които защитават плащанията с кеш - това, което направиха Австрия и Унгария. А също така и известни ограничения по отношение на дигиталните плащания, дигиталното евро. Надявам се януари, февруари да има такъв референдум", коментира Румяна Ченалова, председател на сдружение "Дойран - 2025".

Сред въпросите са "Желаете ли България да прекрати членството си в Европейския съюз" и "Желаете ли България да прекрати членството си в еврозоната". Трети въпрос се отнася до предоговаряне на условията за членство на България в ЕС, предаде БТА.

Други въпроси касаят условията за облекчаване на провеждането на референдуми в страната. В момента е необходимо да се съберат 200 хиляди или 400 хиляди подписа. Сдружението предлага подписката да бъде 50 хиляди подписа – както е в Швейцария.

Румяна Ченалова припомни, че на 8 юли 2025 г. Съветът на ЕС прие България да бъде приета в еврозоната. Прието е също така новата валута да влезе в сила от началото на 2026 година, а преходният период, в който ще се работи с двете валути успоредно, е един месец.

"Лишаването от собствена валута е лишаване от национален суверенитет," подчерта адвокатът в предаването "Делници" по телевизия "Евроком".

Относно предявената от сдружение "Дойран 2025" искова молба до Съда на ЕС в Люксембург, с която се оспорва решението за приемане на България в еврозоната от 1 януари 2026 година, Ченалова посочи, че в момента са в началната фаза. Документите са връчени на Съвета на ЕС, който е ответник по делото и има право в двумесечен срок да представи своето становище.

Тя допълни, че властите не само не са оказали съдействие, но дори са възпрепятствали организацията на подписката. Според нея държавата и общинските администрации – особено в градове с кметове от ГЕРБ – са направили всичко възможно да заглушат инициативата. В Казанлък са били съставени актове за нарушения и се очакват наказателни постановления, които ще бъдат обжалвани.


  • 1 Лелиий

    44 26 Отговор
    Ако знаете Румето преди години какъв самолет беше...

    Коментиран от #60

    22:24 27.10.2025

  • 2 Аман от

    87 77 Отговор
    Пишман "патриоти" , то не бяха Болен Лидеровци, Слави наркомански а.к.а чалгарски, Валери Симеоновски, максудо копейки... "Все патриоти", облажат се и потънат в забвение.

    Коментиран от #5

    22:26 27.10.2025

  • 3 Марк

    122 80 Отговор
    И аз се подписах! Не на еврото и не на еврогеевете! Да се махаме от ЕС, докато не се е разпаднал!

    Коментиран от #6, #50, #81, #110, #130, #131

    22:28 27.10.2025

  • 4 Джо

    41 35 Отговор
    Да попитам само,колко от тия са наследници на воѝни от Доайран?

    Коментиран от #52

    22:29 27.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Българин

    16 68 Отговор

    До коментар #3 от "Марк":

    Аз съм за еврото и еврогеиовете. Азис и Слави са ми Кумири!

    22:32 27.10.2025

  • 7 Искаме си

    76 103 Отговор
    Турската лира, тея робски души не знаят какво искат.
    немците се отказаха от германската марка, французите от франка и т.н., в името на единна Европа, само бай Ганьо си дърпа чергата към лева, бил лъв, ама с две мутри от двете страни на лъва и го шиб@т. Глупав робски народ.

    Коментиран от #111

    22:33 27.10.2025

  • 8 Посетител

    77 41 Отговор
    Желая успех на начинанието!

    22:35 27.10.2025

  • 9 Възраждане

    71 50 Отговор
    За Бога другари, на оружие! Да си върнем България и лева. Апостолът е рекъл - губим ли лъвъ, губим България

    Коментиран от #13, #55, #132, #137, #138

    22:35 27.10.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 .......

    64 74 Отговор
    Еврото е вече в България , няма кой да го върне обратно, копейките само си чешат езиците 🤣

    Коментиран от #20

    22:36 27.10.2025

  • 12 ЗАщо

    41 40 Отговор
    Те приемат Рубли
    А аз да не приема еврото?!

    Коментиран от #15

    22:36 27.10.2025

  • 13 Гражданин на НРБ

    74 35 Отговор

    До коментар #9 от "Възраждане":

    Най-важното е да върнем Народната Република. В момента не е народна, а на евроатлантическите червени феодали.

    Коментиран от #133

    22:37 27.10.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 ЕДГАР КЕЙСИ

    40 52 Отговор
    ЧЕНАЛКАТА ЩЕ СПАСЯВА ЛЕВА ..................... "КЪСНО Е ЧЕНАЛКЕ ZA KИТКА" ...................... МНОГО СИ ВЕХТА .......................... ФАКТ !

    22:40 27.10.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 12345

    38 58 Отговор
    Още една копейка на която са платили да плаши българите за да се чувстват неспокойни в ЕС 😡

    22:41 27.10.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 кое да върне обратно?

    8 1 Отговор

    До коментар #11 от ".......":

    Не се разбира от написаното от теб...

    22:42 27.10.2025

  • 21 ООрана държава

    14 27 Отговор
    Забравете го левчето, късно е, сметките на биби и шиши са в евраци

    Коментиран от #24, #61

    22:42 27.10.2025

  • 22 Бай Орков

    45 47 Отговор

    До коментар #14 от "копейки":

    Волгин е най гнусното русофилистично същество, класически пример на лицемерие и подлост!Член на Европарламента, взема заплата от там , а работи против еврочленството на България!

    Коментиран от #26

    22:42 27.10.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Посетител

    27 5 Отговор

    До коментар #21 от "ООрана държава":

    Не ме интересуват техните сметки. За моите ми е грижата.

    22:44 27.10.2025

  • 25 09876

    44 41 Отговор

    До коментар #14 от "копейки":

    Тези, дето обичат Русия нарочно не ходят в Русия, за да не спрат да я обичат.

    Коментиран от #30

    22:44 27.10.2025

  • 26 отя с питон.я

    45 22 Отговор

    До коментар #22 от "Бай Орков":

    Напротив. Защитава българските интереси пред урсулите. А от гербппдбдпсбсп само лижат подметки в брюксел.

    Коментиран от #33

    22:44 27.10.2025

  • 27 комунистически

    21 14 Отговор

    До коментар #19 от "Посетител":

    и престъпен е едно и също нещо за справка Закон за обявяване комунистическия режим в България за престъпен!

    Коментиран от #35

    22:44 27.10.2025

  • 28 Гост

    43 28 Отговор
    За последните 80 години сме се радвали на горд и независим български лев има няма 6-7 години. Резултатът - такава радост беше настанала у гордият български лев, така рипаше нагоре - надолу, че 80% от българите останаха без спестявания. За по-младите, през февруари 1997 г., последната преди вържат гордият и независим български лев, средната работна в България беше 17 USD (седемнадесет). И след като вързаха гордият и независим български лев, нещата се промениха. Според скромното ми мнение - към по-добро. В момента средната работна заплата в Българя надминава 1250 USD.

    22:44 27.10.2025

  • 29 ИМПЕРИАЛИСТ

    36 22 Отговор
    Безспорно е хубаво България да си има национална валута, но проблемът е, че левът е НЕИЗЛЕЧИМО болен, по точно финансовата ни система. Най-пресният пример е фалита на КТБ и то през СЪЩАТА ГОДИНА когато тази банка беше наградена като финансовата институция с най-добро корпоративно управление. Е-е-е??? Ако Левът беше "ВАЛУТА" то нямаше да има нужда от "ВАЛУТЕН БОРД", а без борд много бързо може да станем ПАК МИЛИОНЕРИ...

    Коментиран от #31

    22:45 27.10.2025

  • 30 Мунчо

    12 14 Отговор

    До коментар #25 от "09876":

    Бойко подари кученце на Путята, а Киро купуваше скъп руски газ.

    22:45 27.10.2025

  • 31 Буфосинхронист

    30 4 Отговор

    До коментар #29 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    То цялата държава е болна. Давай да я закриваме, а вождовете да ги пращаме по островите с чувалите с парите?

    Коментиран от #134

    22:47 27.10.2025

  • 32 Определено

    17 0 Отговор
    Изясняват се зависимите политически "гнили ябълки" в правосъдието , така определени от екс френски дипломат.

    22:47 27.10.2025

  • 33 Бай Орков

    23 24 Отговор

    До коментар #26 от "отя с питон.я":

    Или да си евродепутат и да пропагандираш руското...На разпространителите на руската дезинформация трябва да се дава минимална заплата в русия 22400 рубли - 170 евро чисто! Комунягата и копейката ще яде европейските субсидии, ще си изкарва прехраната в Западна Европа, и ще разпространява руската дезинформация, и ще псува ЕС.

    22:48 27.10.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Посетител

    14 6 Отговор

    До коментар #27 от "комунистически":

    Самият закон е престъпен...

    Коментиран от #38

    22:50 27.10.2025

  • 36 Историк

    22 34 Отговор
    Тази нали е съдия и би трябвало да е чела Конституцията и да знае ,че задачите,спуснати от Кремъл не са над нея и над решенията на съда? Оставете хората на спокойствие най-после и заедно с неонациските партии си направите купон вместо референдум, че много досадихте на всички.

    22:51 27.10.2025

  • 37 1000+

    25 32 Отговор

    До коментар #14 от "копейки":

    Камара такива ГНУСАРИ имаме.Обичат живота на запад но ни проповядват русОфилия с дъх на външен НУЖНИК!!!

    22:51 27.10.2025

  • 38 комунетата

    8 12 Отговор

    До коментар #35 от "Посетител":

    на ГРЕС!

    Коментиран от #66

    22:52 27.10.2025

  • 39 Т90

    14 21 Отговор
    Е нали има закон, за да има референдум трябва да съберат 50% от броя на гласувалите на последните национални избори, за да е задължителен референдума. Това тука е пълна загуба на усилия...

    22:52 27.10.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Има и истински Българи

    31 10 Отговор
    На окупираната територия!

    22:54 27.10.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Ченалова

    26 37 Отговор
    01.01.2026 чука на вратата, а вие още лепите афиши с “Да си върнем левчето!”Съжалявам, приятели… бъдещето не приема кеш в копейки.

    22:54 27.10.2025

  • 44 Чичо

    13 14 Отговор
    Ами за Казанлък е ясно ,те продават бомбите си на НАТО.Прочистването трябва да почне от там.

    22:56 27.10.2025

  • 45 Много шум, но безполезен

    19 29 Отговор
    промиването на мозъци не само, че не е спряло, но продължава и при тов с пълна сила. Няма как да събереш 200 хиляди подписа за отказ от бъдещето на следващите поколения, от хора осъзнаващи и носещи отговорност за бъдещето на държавата, че дори и на нацията. Не, че не може да се постигне! Тук всичко е достъпно, стига да си достатъчно безотговорен и да се стремиш да постигнеш облаги единствено само за себе си, но не и за поколенията сед теб.

    22:58 27.10.2025

  • 46 ЕДГАР КЕЙСИ

    17 26 Отговор
    С ПОДПИСИТЕ НА "ЧЕНАЛКАТА" ПРОЛИЧАВАТ ....................... МРЪСНИТЕ (ДС) РЪЦЕ НА ....................... КОТИЛОТО ОТ РЕZИДЕНТСТВОТО ....................... ФАКТ !

    22:58 27.10.2025

  • 47 Копейкююююю, готови ли сте за €врото?

    22 28 Отговор
    Преди време един друг клоун щеше да ни вади от НАТО, след него друг де бил щеше да ни вади от ЕС.

    Коментиран от #106

    22:58 27.10.2025

  • 48 Кремълските фабрични

    24 30 Отговор
    настройки на гнилата ябълка лъснаха. Е, и какво ще стане, ако излезем от ЕС и еврозоната? Всички знаят. Чака ни мизерия, хиперинфлация и рашибозука.

    Коментиран от #51

    23:00 27.10.2025

  • 49 Гражданин на НРБ

    20 6 Отговор

    До коментар #40 от "Соросоид си":

    Идолите ти ще виснат на въжето. Идва преломен момент. Моментът да се плати сметката.

    Коментиран от #64

    23:01 27.10.2025

  • 50 И после?

    13 26 Отговор

    До коментар #3 от "Марк":

    Какво следва? Глад и мъки без край в мръсните рашистки ръчички.

    23:02 27.10.2025

  • 51 оня с питон.я

    20 9 Отговор

    До коментар #48 от "Кремълските фабрични":

    Мизерията те чака, защото нищо не произвеждаш, а само консумираш на вересия.

    23:02 27.10.2025

  • 52 Наследници са

    9 7 Отговор

    До коментар #4 от "Джо":

    На БКП и ДС- анти българи.

    23:03 27.10.2025

  • 53 копейките си лаят кервана си върви

    15 25 Отговор
    И за дни ците да си раздерете Евро ще ИМА.

    Коментиран от #56

    23:04 27.10.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Не сквирни

    14 6 Отговор

    До коментар #9 от "Възраждане":

    името на Апостола, идиопитико.

    23:05 27.10.2025

  • 56 оня с питон.я

    3 10 Отговор

    До коментар #53 от "копейките си лаят кервана си върви":

    Е и кво? Голем праз. На кво се радваш? Аз и така и онака парици си имам и си ги харча.

    Коментиран от #57

    23:05 27.10.2025

  • 57 копейките си лаят кервана си върви

    13 13 Отговор

    До коментар #56 от "оня с питон.я":

    правиш се на селски хитрец! Различен си! Та вие сте от един отбор с Копейкиновци.

    Коментиран от #59

    23:07 27.10.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 оня с питон.я

    2 12 Отговор

    До коментар #57 от "копейките си лаят кервана си върви":

    Казах ти. Не ми пука. Не ме занимавай. Оправяй се поединично.

    23:11 27.10.2025

  • 60 Какъв самолет

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "Лелиий":

    Цял хиликоптер

    23:12 27.10.2025

  • 61 Нас какво ни интересуват сметки на ББ и

    29 15 Отговор

    До коментар #21 от "ООрана държава":

    Ние да си гледаме нас си. На нас не ни е изгодно да влизаме в Еврозоната защото ще се наложи да плащаме заемите на богатите в кавички страни. А пък те профукали милиарди в охолство. Ние да ги плащаме ?!?

    Коментиран от #68

    23:13 27.10.2025

  • 62 Орколюб

    15 22 Отговор
    Това сте всички руски подлоги, а за да мине референдума трябва да гласуват "ЗА" две трети от имащите право на глас над пет милиона или около три милиона и половина гласове. Как ще стане това - никога. И какво правиш сега, показваш се за да те видят хората колко си одъртяла и погрозняла или за да получиш някоя и друга копейка.

    23:15 27.10.2025

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Кои са ми идоли

    18 11 Отговор

    До коментар #49 от "Гражданин на НРБ":

    Ботев и Левски и за твое сведение съм за лева.

    23:17 27.10.2025

  • 65 Анджо

    13 12 Отговор
    Тая започна предизборната си кампания, А тъпите безмозъчни русофили и се връзват насериозно . Може ли някой да повярва, че тая има такива сели. Прави си яка реклама и то много умело за безмозъчните.

    23:18 27.10.2025

  • 66 Посетител

    1 4 Отговор

    До коментар #38 от "комунетата":

    Първо ти!

    23:18 27.10.2025

  • 67 Посетител

    0 3 Отговор

    До коментар #54 от "Гражданин на НРБ":

    Знам.

    23:20 27.10.2025

  • 68 Кои сте вие?

    13 23 Отговор

    До коментар #61 от "Нас какво ни интересуват сметки на ББ и":

    Копейчици събирайте си рублетата и хайде у московиято. Оставете България до следва европейския си път и просперитет.

    Коментиран от #71

    23:20 27.10.2025

  • 69 Емигрант

    25 11 Отговор
    С подписи не става. Всички на улицата докато не отменят влизането в евро-кошарата. Ама то не останаха хора на тая територия, само дoбитък.....

    23:21 27.10.2025

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Ха ха ха

    15 29 Отговор
    200 хиляди не искали ЕС и евро. Като не искат да заминават в Иран, Русия, Ирак, Китай, Южна Корея, Северна Корея, Африка. Избор голям.

    23:25 27.10.2025

  • 73 Да,да

    10 4 Отговор
    Подкрепям!

    23:25 27.10.2025

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Ццц

    7 2 Отговор
    Да се питат гражданите е добра идея, но какво общо с гражданите имат гнилите ябълки ?

    Коментиран от #79

    23:31 27.10.2025

  • 76 БАЙ СТАВРИ

    4 10 Отговор
    НАВРЕМЕТО КАТО ВЛЯЗОХ В ЗАТВОРА ,БЯХ МЛАД И КРАСИВ ,ЕДНА ВЕЧЕР НЯКАКЪВ РУСКО ГОВОРЯЩ МА ИЗЦЕПИ ,ОТ ТОГАВА МНОГО ОБИЧАМ РУСНАЦИТЕ,ВСЕ СИ МЕЧТАЯ ДА ОТИДА НА КРАСНАЯ ПЛОЩАД

    Коментиран от #119

    23:32 27.10.2025

  • 77 Тази

    4 11 Отговор
    Изгнила ябълка ако иска референдум и за златото да направи все ще и сеИзхрача отгоре

    23:34 27.10.2025

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Блеевски

    6 2 Отговор

    До коментар #75 от "Ццц":

    Аз обичам ябълки поизгнили

    23:35 27.10.2025

  • 80 Софийски селянин,

    7 3 Отговор
    Късно е либе за китка..!!
    Къде бляхте до сега, живеете в консуматорско самодоволство така и си носете кръста и съдбата!

    23:36 27.10.2025

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Тази

    8 8 Отговор
    Съвсем за канарчета ни взе ,за толкова късопаметни ли ,направо взеха да се подиграват с народа

    23:42 27.10.2025

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Явно

    13 16 Отговор
    Руснаците плащат - Чаналова изпълнява поръчението

    23:51 27.10.2025

  • 85 ОТЛИЧНИК

    9 12 Отговор
    Може би да приемем копейките ?
    Или турски лири ?
    Поради що се срамувате да сте ЕВРОПЕЙЦИ ?

    23:57 27.10.2025

  • 86 Ха сега де...

    6 9 Отговор
    А колко се плаща за един подпис? Питам защото и аз се каня да продавам подписа си, че да не се мина.

    00:02 28.10.2025

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Мавър

    9 14 Отговор
    Заради такива от Възраждането насам оставаме извън цивилизацията. Пошло е да твърди, че лишаването от собствена валута е лишаване от национален суверенитет. В съвременния свят националния суверинетет се дефинира в контекста на европейската интеграция. Бай Ганьо е жив, гледа ни и се умихва под мустак.Ченалова, учудвам се, нали не вярваш в това, което казваш. Как като съдия си дефинирала определи състави на някои членове от наказателния кодекс?

    Коментиран от #92

    00:12 28.10.2025

  • 90 рашките

    6 11 Отговор

    До коментар #88 от "Хи хи":

    които фалираха България няколко пъти измислиха лева за да я крадят тайно и безнаказано!

    Коментиран от #99

    00:13 28.10.2025

  • 91 Борис

    3 4 Отговор
    ГНУС .

    00:14 28.10.2025

  • 92 Нцгк

    6 14 Отговор

    До коментар #89 от "Мавър":

    Срещнеш ли копейка трепИ,!

    00:16 28.10.2025

  • 93 Арни

    8 14 Отговор

    До коментар #17 от "Хаха":

    Ето къде е зарито кучето. Вън от ЕС защото там не може да се краде! Ясно кои искат да напуснем ЕС и защо!

    00:17 28.10.2025

  • 94 Баба Гошка

    13 8 Отговор
    ОффчЕрите, дет ни "вкарват " в еврокошарата, го правят, за да оппукат И валутния резерв, и след това ще заминат надалече да си го харчат, а за народа ще има ГАЛОПИРАЩА инфлация и глад. Ха честитУ!

    00:19 28.10.2025

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Голем смех

    6 9 Отговор
    А подписите заверени ли са при арменския поп? Иначе не важат:)

    00:21 28.10.2025

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Хи хи

    13 3 Отговор

    До коментар #90 от "рашките":

    Гупако, рашките не са измислили лева, а българите са измислили лева !! Рашките са измислили рублата, не лева !!

    00:56 28.10.2025

  • 100 Хи хи

    11 3 Отговор
    Съвременната история на българските парични знаци започва след възстановяването на българската държава през 1878 година. През 1880 г. с приемането на Закона за правото на рязане на монети в Княжество България се създава българската парична единица „лев“, на следващата година са отсечени и първите монети

    Коментиран от #102

    01:02 28.10.2025

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 рашките

    1 14 Отговор

    До коментар #100 от "Хи хи":

    са го измислили бе и с облъчване с комунизъм ограбват до ден днешен всичко живо а облъчените вярват че Америка ги грабела...

    01:17 28.10.2025

  • 103 Смешници

    5 15 Отговор
    Всички които са се подписали ще получат рубли вместо евро за назидание

    01:32 28.10.2025

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 ПОМНЕЩ

    8 0 Отговор
    А куфарчето от енергийните играчи,не беше ли фрашкано с евра...

    01:38 28.10.2025

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Стига с тия глупости

    7 20 Отговор
    А тази защо говори от мое име? Аз пък казвам, че не се лишавам от национален сувернитет. Това, че тя е платена клакьорка на руската диаспора е видно отвсякъде.

    02:23 28.10.2025

  • 110 Търновец

    5 13 Отговор

    До коментар #3 от "Марк":

    Защо се разпада СССР - аз бях там и четох статии и слушах изказвания че Източна Европа купувала нефт не за твърда валута - ние сме им били виновни? И защо да напускане ЕС - защото Кремъл иска да руши. А каква алтернатива имат много хиляди Българи които сега работят и получават пенсии от ЕС? А как са събирани подписите за този "референдум" Аз предлагам да има референдум за Руската мафия - да се маха от България. А в РФ колко референдума е имало?

    Коментиран от #156

    03:37 28.10.2025

  • 111 Стеф

    4 2 Отговор

    До коментар #7 от "Искаме си":

    Искат, да бъдат питани!

    03:48 28.10.2025

  • 112 Шопо

    16 7 Отговор
    Не ви щем еврото
    Референдум за ЕС и НАТО

    03:51 28.10.2025

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Държави неприели Еврошийт

    12 3 Отговор
    Унгария, Румъния, Полша, Чехия, Дания, Швеция, членки на ЕС.
    В Дания и Швеция се провеждат Референдуми, в Диктатурата Юрогария при ГЕРБ, СДС, ДПС, ПП и ДБ не се провеждат. Предложение за Референдум и отлагане на Президента е изхвърлено в кошче на Партиен Дом, от обслужващата ДПС, Киселова със заплата 30 000 лева.
    Шеф на Полска Централна Банка: Юрошита ще домесе до инфлация и повишаване на цени, затова няма да приемем Юрошийт.
    Шеф на БНБ: Юрошийт има за всички!
    Британия бивш член на ЕС, провежда Референдум и излиза от ЕС, със специално споразумениеотказва Юрошийт.
    Държави отказващи членство в ЕС и запазили националните си малути: Норвегия, Швейцария, Исландия.
    За 5 години, от 2020 до 2025 г. след прием ERM и унищожаване на Валутен Борд,
    Левът умишлено е обезценен, започна повишаване на цени храни с 30%. Тегляг чудовищни заеми, чудовищен дефицит, чудовишна инфлация/ Само за 5 години:
    Такси банки се повишаватс 200%.
    Административни услуги с 150%.
    Данък сграда 140%.
    Бюджетни заплати 100%.
    Цени храни с 100%.
    Цени жилища балони с 100% повишение.
    Германия отказва прием Юрошийт, заплашват я, че ако не приеме Юрошийт, няма да позволят Обединение на 2-те Германии. Тогава немски финансисти създават "щритериите от Маастрихт", които след 2008 Еврошийт членките системно НАРУШАВАТ. Юрогария грубо фалшифицира данни за дефицит и инфлация. Крият се доклади на БНБ. БЪЛГАРСКИЯТ ЛЕВ е Резервна валута на ЕС, заедно с Датска крона, заради Валутен Борд. Унищожиха бе

    04:50 28.10.2025

  • 115 Юрогария

    8 4 Отговор
    Юрогария грубо фалшифицира данни за дефицит и инфлация, ценова несабилност, за което се пише в Докладите на Евростат и ЕК, ЕЦБ. Крият се доклади на БНБ от 227 стр., не са подписани и внесени в НС за обсъждане. БЪЛГАРСКИЯТ ЛЕВ е Резервна валута на ЕС, заедно с Датска крона, заради Валутен Борд. Унищожиха без Референдум Валутен Борд, гарантиращ всеки един напечатан лЪв и скъпо оборудване за печатане на лев, Унищожиха Конституцията. Унищожиха границите. Унищожиха Референдумите. От 50 милиарда държавни заеми 36 милиарда са на Горанов 16 милиарда ГЕРБ, СДС, ДПС, 19 милиарда на Петкова, гласували ДПС, ГЕРБ, СДС, БСП, ИТН. След въвеждане на Юрошийта идва ЧУДОВИЩНА ИНФЛАЦИЯ, 12 милиарда лева се освобождават от РЕЗЕРВ БАНКИ, плюс мултиплициращ ефект, което води освен до инфлация и до още повишаване на цени. В ОБРАЩЕНИЕ ще влязат от поне 30 милиарда под форма на кредити и др. при 30 милиарда в обращение сега.
    ИДВА ЦИФРОВО ЕВРО, ПАРИТЕ ВЕЧЕ НЕ СА ВАШИ, ако отново имате отрицателни лихви по депозите вече не можете да си изтеглите парите КЕШ, или ще губите пари от отрицателни лихви. Австрия и Унгария вписаха правото на КЕШ в Конституциите си. Банките налагат огромни такси при Теглене в Кеш на чужда валута и при Меж. Преводи, дори на пенсии на Български Граждани. ГЕРБ и ДПС, СДС, ДБ, ПП не вписаха правото на Кеш в Конституцията. Срещу обещанието за набутване във фалирал Юрошийт и Шенгеня, внесоха осъдени мигранти, само от Германия 700 за 2025 г.
    В НАП не приемат Кеш,

    05:11 28.10.2025

  • 116 Голем смех

    6 10 Отговор
    Срещу всяко име подписче, а срещу всяко подписче бързо кредитор, разписвайте се шарани :) хахахахаха

    05:14 28.10.2025

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 Цифров юрошийт.

    8 4 Отговор
    ИДВА ЦИФРОВО ЕВРО, ПАРИТЕ ВЕЧЕ НЕ СА ВАШИ, ако отново имате отрицателни лихви по депозите вече не можете да си изтеглите парите КЕШ, или ще губите пари от отрицателни лихви. Австрия и Унгария вписаха правото на КЕШ в Конституциите си. Банките налагат огромни такси при Теглене в Кеш на чужда валута и при Меж. Преводи, дори на преводи на пенсии на Български Граждани. ГЕРБ и ДПС, СДС, ДБ, ПП не вписаха правото на Кеш в Конституцията. Срещу обещанието за набутване във фалирал Юрошийт и Шенгеня, внесоха осъдени мигранти, само от Германия 700 за 2025 г.
    В НАП не приемат Кеш, в КАТ не приемат Кеш, в Паспортна служба не приемат Кеш.
    Ако искаш да продадеш бтк в Лондон вече ти искат ИДЕНТИФИКАЦИЯ, край с анонимността. ЕЦБ вече ще може да блокира евро на българите, като в ГЪРЦИЯ. План ПРЕВЪОРЪЖАВАНЕ на ЕС до 2030-35 предвижда 7 трилиона за превъоръжаване, като Юрогария задължително ще дава процент. Освен 10 милиарда дадени за превъоръжаване само за 2024. 6 милиарда лева са разходите по въвеждане на Юрошийт, 470 000 фирми ще калкулират разходите по въвеждане на Юрошийт в крайна цена, още повишаване на цени. Гласът на Юрогария в ЕЦБ при прием на още една държава в юрошийт зоната ще е една 0.6%
    В 50% от събранията на ЕЦБ, Юрогария няма да присъства.
    Тотално унижение и позор.
    От Юрошийт полза имат ПОЛИТИЦИ, за да теглят заеми при унишожаване на ВБорд.
    Чадъри от фирми на Властта, от превалутиране, но цените няма да се понижат, колкото се понижиха при Шенгеня, а идв

    Коментиран от #143

    05:22 28.10.2025

  • 119 БАЙ СТАВРИ

    13 9 Отговор

    До коментар #76 от "БАЙ СТАВРИ":

    ПОНЕ 80 ПРОЦЕНТА ОТ БЪЛГАРИТЕ ОБИЧАТ БРАТСКА РУСИЯ И СА ПРОТИВ НАТО И ЕС И ТАЗИ ТОАЛЕТНА ХАРТИЯ НАРЕЧЕНА ЕВРО.СЪС 30-35 ПРОЦЕНТА ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ И СЪС КУПЕНИ ИКОНТРОЛИРАНИ ВОТОВЕ И ПРИ 65-70 ПРОЦЕНТА НЕГЛАСУВАЩЕ ЗА ТОВА РЕФЕРЕНДУМА Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН.

    Коментиран от #122

    05:34 28.10.2025

  • 120 7 трилиона превъоръжаване на ЕС до 2030

    8 4 Отговор
    отделно от 10 милиарда лева само за 2024 г. към ОТАН. При кризата 2008, само едни напечатани ЕДИН ТРИЛИОН доведоха ЕЦБ до криза и ЕС. При кризата 2020 само едни напечатани 700 милиарда лева доведоха отново до криза. Виж Доклад Марио Драги за повече подробности.
    Представете си до каква инфлация и повишаване на цени ще доведат 7 трилиона евро в еврошийт зоната.
    ЕЦБ 3-та поредна година е в минус 16 милиарда евро. Франция не може да състави бюджет. За първи път в историята на Германия се махнаха ограничения за дефицит. За първи път в историята на Белгия, Централната й банка е в минус. България купува ток за 140 евро, за разлика от Запада 8-19 евро за мегаватчас.
    Подарили сме ток на Укр. Молдова, Македония всяка година, заради ЕС за 3 милиарда лева, българите ще ползват СКЪП МИКС ТОК, заради ЕС.
    Къде е евтиният ток от АЕЦ за българите. Идва Борса ток по ПВУ, подписана от Василев ЕС.
    И там ни чака шоков ценови удар, както при борса газ.
    Добре дошли в АДА на Юрошийта. Заради санкциите на ЕС печалби от 800 милиарда лева на БПоток ще се отнемат на Юрогария. Ще се спре пачалбата от Лукойл, близо 1 милиард годишно в бюджета.
    Ето какво губим с Юрошийта и ЕС.
    А най-лошото предстои.
    Минус 140 милиарда лева ни струват ЕС, НАТО, Еврошийт, неизгодни договори АЕЦ, 7 и 8-ми блок, ф16, неизгодни Концесии, като отнемане печалби за 5 г. напред СОПОТ, подаряване редкоземни метали, Концесии злато и вода и преподписването им от ГЕРБ, СДС, ДПС-

    Коментиран от #129

    05:39 28.10.2025

  • 121 тцтцтцт

    4 8 Отговор
    Тази защо не се заеме с по-умни неща !

    05:40 28.10.2025

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 С прием на Юрошийт

    6 5 Отговор
    Юрогария ще предизвика засилен интерес на меж. финансови инвеститори, спекуланти, което ще доведе до по-бърз фалит на Територията, както в Гърция, предлагаха кредити в метро и по спирки.
    От Юрошийта полза имат:
    Политици, за да теглят милиарди заеми, унищожавайки валутен борд, уденствената пречка за теглене на заеми.
    ОТ 2020 Правителствата теглят ЧУДОВИЩНИ ЗАЕМИ, за да покрият текущи разходи. Което означава още повишаване на данъци преки и косвени. Вместо да намалят РАЗХОДНАТА ЧАСТ.
    Чадъри от фирми на властта, пестене от превалутиране. Но печалбите няма да доведат до понижаване на цени, а ще отидат в джобовете на фирмите и касички на властта. Както при Шенген, някой видя ли понижаване на цени? Освен осъдените мигранти.
    Банките, пада резерв банки, който гарантираше 12 милиарда за посрещане на кризи.
    Унищоженият от ДПС, ГЕРБ, СДС, ДБ, ПП.Валутен Борд със задължителните банкови резерви, вече не съществува.Или банките ще печелят и ще ги спасяваме при криза с нашите пари, на европейците от общи фондове, ЕЦБ ще решава кои банки да бъдат спасявани. Юрогария ще спасява Франция, Германия, Италия.
    Задължени сме да участваме във фондове на ЕС и ЕЦБ, които при лев не бяхме задължени, помощ за Укр. и др.
    Огромни загуби за българско земеделие, фондовете ще се пренасочат от земеделие към ИИ, зелени политики и др.,
    Програма огласена от Лайен и Лагард. В Лондон банките вече са задължени да дават приложение за индивидуални въглеродни квоти. Има банки в Юрогария, кои

    06:13 28.10.2025

  • 124 Що се хабат тези

    5 9 Отговор
    За кеф на Ченслова, да се продаде по-изгодно на нейният олигарх. Реферндум по тази тема е незаконен.

    06:23 28.10.2025

  • 125 Еврошийт и Земеделие

    8 5 Отговор
    Програма огласена за орязване на Фондове Земеделие от Лайен и Лагард, в полза на Зелени политики и ИИ. В Лондон банките вече са задължени да дават приложение за индивидуални въглеродни квоти. Има банки в Юрогария, които вече предлагат приложения за въглеродни квоти. Които са свързани с търговски вериги и ваучерите.
    За фирмите идват разходи по SAF-T: КРАЙ НА ТЪРГОВСКАТА ТАЙНА, за повече информация виж: Консервите интервю със счетоводителя Александър Райков за SAF-T протокола.
    Алчността на фирмите за няколко сребърника, спестени от превалутиране ще им излезе скъпо.
    Разходите отново ще ударят потребителите, разбира се.
    А идват Центровете за база данни, огласени от Борисов, във всяка една ЕС държава. Които харчат огромна енергия и вода за охлаждане. След въвеждане на дейта центрове в САЩ, цена на ток се повиши с над 200%, тези факти по медиите не се огласяват. Вече готвят електронни шафьарски книжки, увеличават червени зони пробно за стари автомобили. Идва Регламент ЕС за лекарствена политика, препокриващ се със СЗО пландемии план, засега държавите отложиха планът. ТНК-катата лобират в ЕС в храните ни да се слагат добавки, без етикети.
    Адът Юрошийт предстои, Юрогария си купи билет за него 2020 ГЕРБ, СДС, ДПС, ПП, ДБ.

    Коментиран от #126, #135, #142

    06:23 28.10.2025

  • 126 Д-р Зигмунд

    8 9 Отговор

    До коментар #125 от "Еврошийт и Земеделие":

    Съветвам ви да споделите тази информация с дежурния психиатър, за да може да ви назначи правилното лечение.

    06:29 28.10.2025

  • 127 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 128 Даката

    4 6 Отговор
    Гнусна пат ка..., не понасям доказано корумпирани съдии, като русофила Румяна Ченалова.

    12:59 28.10.2025

  • 129 Тъпото руско говедо Румен

    6 6 Отговор

    До коментар #120 от "7 трилиона превъоръжаване на ЕС до 2030":

    Милото русофилско боклуче се пъне, та ще се спука.... нямате свършване боклуците в Русия.

    13:03 28.10.2025

  • 130 Даката

    5 6 Отговор

    До коментар #3 от "Марк":

    Не бива да чакаш, ей къде е Русия, доволен ще останеш

    13:05 28.10.2025

  • 131 рашастан в колапс

    4 5 Отговор

    До коментар #3 от "Марк":

    5те русофило-предателски rлyneндера бутнахте ли еврото ? Какво стана ?

    13:08 28.10.2025

  • 132 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 133 Даката

    6 8 Отговор

    До коментар #13 от "Гражданин на НРБ":

    Явно си искаш старото руско социалистическо безвремие, което ни обезличи и ни обезкърви... ти нормален ли си?

    Коментиран от #139, #144

    13:12 28.10.2025

  • 134 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 135 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 136 Напразно

    2 5 Отговор
    разлайват копейките с тия референдуми. Така и не разбраха че тоя кораб отдавна отплува. Но нейсе, нека продължават да таят надежда, тъкмо така ще са по-безопасни :)

    04:39 29.10.2025

  • 137 Питане

    2 6 Отговор

    До коментар #9 от "Възраждане":

    кои сте "вие" дето ще тръгвате на оръжие? Питам щото на всички избори виемаргиналите сте си все едни и същи 13% на дъното на обществото и от вас нищо не зависи. Все цитирате "народа това народа онова" без да осъзнавате че народът в болшинството си живее добре, докато утайките на обществото са си все едни и същи 13%, и все революции искат да правят

    04:42 29.10.2025

  • 138 На български

    1 5 Отговор

    До коментар #9 от "Възраждане":

    се пише "оръжие", а "оружие" е на руски. За руските тролове обяснявам, че ако пишат в нашите форуми е добре да ползват български език а не руски, иначе много изпъкват.

    04:44 29.10.2025

  • 139 Ако имаш предвид периода преди 1989 год.

    6 1 Отговор

    До коментар #133 от "Даката":

    Бяхме девет милиона и отгоре. Сега щяхме вече да гоним десет милиона като Чехия а ние паднахме на шест милиона което е съмнително дори. Три милиона са измрели и избягали в чужбина завинаги. Кое по точно управление ни обезкръви то е очевадно. Постепенно останахме без индустрия без земеделие а вече и без туризъм. Така че ако обичаш не си измисляй неистини и лъжи.

    04:45 29.10.2025

  • 140 последен валс

    2 2 Отговор
    Късно е либе за китка.

    04:46 29.10.2025

  • 141 Факт

    1 0 Отговор
    Истинският Омбудсман!

    04:49 29.10.2025

  • 142 Страхотно мнение

    4 0 Отговор

    До коментар #125 от "Еврошийт и Земеделие":

    Доказателство за това че си абсолютно прав е че веднага ти слагат минуси
    Това са специално обучени тролове. Не знам как ще живеем в това робско време.

    04:54 29.10.2025

  • 143 Факт

    1 2 Отговор

    До коментар #118 от "Цифров юрошийт.":

    Нали си от тези, които ни следят, а пък най-много кракаш тук!

    04:56 29.10.2025

  • 144 А ти

    0 1 Отговор

    До коментар #133 от "Даката":

    Нормален си

    Коментиран от #147, #150

    04:56 29.10.2025

  • 145 Сорросоидните тролове

    3 0 Отговор
    Идват с по няколко плюса за еврозоната и за сорос разбира се. Продали да се на дявола меко казано. Това са хора от дъното на обществото и от малцинствата. В ада ще горят но заради тях и ние също ще сме там.

    Коментиран от #148

    04:58 29.10.2025

  • 146 Гадно

    0 3 Отговор
    Румяна Ченалова, председател на сдружение "Дойран - 2025".
    ...
    -;-
    Немам думи

    04:59 29.10.2025

  • 147 Плащат им от непеотата

    3 0 Отговор

    До коментар #144 от "А ти":

    Изключително нискоинтелигентни необразовани млади хора продали са се за някой лев. Повечето са роми . Отдавна ми правят впечатление. Не знаят езика. Нямат речников запас. Но точно те разбиха Бг.

    05:03 29.10.2025

  • 148 Гадно

    1 2 Отговор

    До коментар #145 от "Сорросоидните тролове":

    Соросоидните тролове ... се. Продали да се на дявола меко казано. Това са хора от дъното на обществото и от малцинствата. В ада ще горят но заради тях и ние също ще сме там.

    -;-
    Айде да видим какъв референдум и какви резултати ще постигнат РуZZоидите.
    И какви малцинства може да има , като червените събиран 3-4-5-6-% от избирателите?!

    Само негласуващите да Мнозинство: поне 60-70% от електората!

    Другарки и другари, не стига че сте къшмер, умрели в маркс-ленинската си идеология, ами и претендирате за мнозинство!!!!

    Коментиран от #152

    05:04 29.10.2025

  • 149 Голем смех

    1 2 Отговор
    Срещу всяко подписче бързо кредитче :) хахахахаха:)

    05:08 29.10.2025

  • 150 Той непрекъснато гони хора от тук

    2 0 Отговор

    До коментар #144 от "А ти":

    Имат такава задача да гонят хората от Бг а на първо време от форуми и от социални мрежи. Да нямат контакти и народа да остане без интелигенция. Лично го изпитах на гърба си през всичките тези години.

    05:09 29.10.2025

  • 151 Циганите гонят родолюбивите българи

    3 0 Отговор
    Храни куче да те лае това стана. Жалки са.

    05:10 29.10.2025

  • 152 Нарочно си ме цитирал и то в началото

    2 1 Отговор

    До коментар #148 от "Гадно":

    Искаш да получиш плюсове за цитата защото хората не знаят че е цитат. Но плюсовете ще бъдат за мен защото мен си цитирало. Минусите да за теб и за всички непочтенни хора.

    05:15 29.10.2025

  • 153 Тия От Парламента !

    4 0 Отговор
    Тия От Парламента !

    Само !

    Ножа !

    Ги Оправя !

    05:23 29.10.2025

  • 154 Архимандрисандрит Бибиян

    0 3 Отговор
    Опраскева Каналова кво си вре опрасканата дърта гага у Европата бе?

    05:25 29.10.2025

  • 155 Оружие е дума от възраждането от 19 век

    2 0 Отговор
    Хора които са чели Записки по българските въстания знаят че Бенковски е казал: "На оружие братя". Думата си е българска от времето на национално освободителното движение. Вазов също я използва.

    05:28 29.10.2025

  • 156 Предполагам че си от селата

    2 0 Отговор

    До коментар #110 от "Търновец":

    Не си търновец всеки случай. Те търновците отдавна не са в Търново. Или са в София или направо във Виена или в Лондон.

    05:38 29.10.2025

