Новини
България »
Всички градове »
Дацов за Бюджет 2026: В приходната част ще се вдигнат осигуровките още догодина, което няма икономическа логика

Дацов за Бюджет 2026: В приходната част ще се вдигнат осигуровките още догодина, което няма икономическа логика

28 Октомври, 2025 09:31 875 17

  • любомир дацов-
  • бюджет 2026-
  • вдигане на осигуровките-
  • логика

„Натрупването на напрежение от страна на бизнеса е много голямо, то започна още с увеличението на заплатите в публичния сектор, което допринесе и за инфлацията. На практика – взима се от едни и се дава на други. Най-голям проблем е липсата на визия. Ние трябва да направим прехода от икономика на потреблението към икономика на инвестициите”, посочи Добромир Иванов, изпълнителен директор на Българската предприемаческа организация

Дацов за Бюджет 2026: В приходната част ще се вдигнат осигуровките още догодина, което няма икономическа логика - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

„В новия Бюджет 2026 се опитват да запазят всички придобивки, които имат някои слоеве и групи на бюджетна издръжка. В приходната част ще се вдигнат осигуровките още от следващата година, което няма икономическа логика. Много от решенията са взети чисто политически, а не на базата на генерална стратегия. От една страна намаляват напреженията, съществуващи в бюджета, със запушването на някаква дупка, но генерално проблемите не се разрешават и ще се прехвърлят за 2027 година. Това се разбира от казаното досега от отделни политици”.

Това заяви в ефира на Нова телевизия Любомир Дацов, член на Фискалния съвет и бивш зам.-министър на финансите, цитиран от novini.bg

„Натрупването на напрежение от страна на бизнеса е много голямо, то започна още с увеличението на заплатите в публичния сектор, което допринесе и за инфлацията. На практика – взима се от едни и се дава на други. Най-голям проблем е липсата на визия. Ние трябва да направим прехода от икономика на потреблението към икономика на инвестициите”, посочи Добромир Иванов, изпълнителен директор на Българската предприемаческа организация.

Той е на мнение, че се прави опит „да се закърпи моментното състояние, при положение, че има какво друго да се направи”. По негови думи трябва да бъдат приети няколко закона в тази посока.

Дацов коментира още, че мерките, насочени към преките данъци влияят на икономическата активност. Той обясни, че „вместо да се стимулират инвестициите, те ще бъдат намалени”.

Бившият зам.-министър е на мнение, че увеличението на осигуровките е „едно от най-лошите решения”.

Дацов каза още, че твърдението, че имаме ниски данъци е заблуда. И ако бъдат увеличени осигуровките, България ще влезе в първите седем държани с най-високи такива в рамките на Европейския съюз.

Експертът обясни още, че вдигането на осигуровките вдига и цената на труда, а това донякъде ще се отрази и на инфлацията, „защото продължава да се помпа потребление”.

Иванов също е на мнение, че „това е поредното проинфлационно нещо, което се прави, както и замразяването на цените”.

Дацов каза, че близо 20% е по-високо нивото на заетите на бюджетна издръжка, отколкото преди 20 години. А Иванов допълни, че това се случва на фона на намаляване на населението.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гост

    7 2 Отговор
    Великият Дацов при всяко появяване на екрана е все по-окръглен като нова месечина и всеки път ризата му е разкопчана с едно копче по-надолу. Както казваше великия борец Лютви Ахмедов: "РЪНЪТА ПРАИ БУРБЪТА"! А на Дацовчето му личи!

    Коментиран от #4

    09:52 28.10.2025

  • 2 Данко Харсъзина

    4 3 Отговор
    За да има пари за издръжка на медицински хеликоптери, трябва да се вдигнат осигуровките. Това е скъпо удоволствие, струва много пари.

    09:53 28.10.2025

  • 3 Кочо Дъргата

    10 2 Отговор
    Този неугледен дебелак получава тлъста бюджетна заплата от нашите данъци (поне 10 000 лева чисто) от 2015 г. насам, като член на т. нар. Фискален борд, докато ни обяснява как трябва да живеем в мизерия и да получаваме ниски доходи.
    Защо и докога?

    Коментиран от #11

    09:55 28.10.2025

  • 4 Сила

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "гост":

    Винаги съм се чудил , защо само в БГ то при навлизане в политиката или държавната администрация се забелязва ОЧЕВАДНО наддаване на телесна маса и окръгляване на лицето на "потърпевшите " ......???! Даже хилавия Копейкин направи врат и гуша за отрицателно време ....???!

    Коментиран от #6

    09:58 28.10.2025

  • 5 Някой

    8 0 Отговор
    "На практика – взима се от едни и се дава на други." Това не е проблем когата се взима от 10% най-богатите и се дава на 20%-30% най-бедните. Проблем е когато у нас се взима от по-бедните 60% и се дава на по-богатите "калинки".

    10:01 28.10.2025

  • 6 гост

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Сила":

    Колко прав е Лютви Ахмедов!

    10:01 28.10.2025

  • 7 Интересно ми е, съобразен ли е Бюджета с

    3 0 Отговор
    със ситуацията след Нова година. Ставаме съобщници свсички държави в Евросъюза с основна валута еврото. Франция, Германия, Италия и Испания имат общ дълг над 10 трилиона евро.Ще станем ли част от изплащането на този дълг.

    Коментиран от #13

    10:08 28.10.2025

  • 8 иван костов

    4 0 Отговор
    Изпечен лъжец и негодник е дацов, както всички от люпилнята на Сорос!

    10:10 28.10.2025

  • 9 Да се накарат

    4 0 Отговор
    държавните служители да си плащат пенсионните осигуровки, особено тия с 70% увеличение на заплатите и тия от ВСС с 24 000лв. Доста пари ще се получат в приходната част на бюджета. Да се спрат социалните помощи за млади и здрави cigани и също майчинството на момичета под 16г.

    10:13 28.10.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Някой

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Кочо Дъргата":

    "Фискалят съвет" е напълно излишна паразитна структура. Този Дацов от държавна тлъста заплата надебеля толкова, че вече тежи колкото Борисов и Пеевски взети заедно.

    Защо и е на България "Фискален съвет", същата работа "да критикуват бюджетната политища" вършат журналистите и синдикатите.

    Това което трябва е повече прозрачност.

    Добре би било управляващите да са задължени в Конституцията да правят само балансирани бюджети. А ако искат държавен бюджет с дефици, то да са задължени да правят референдум и ако избирателите одобрят на референдум тогава да се взима държавен дълг. Изключая случаите, когато се взима нов дълг за рефинансиране на стар дълг.

    10:15 28.10.2025

  • 12 хаха

    2 0 Отговор
    Евала евро! Няма инфлация, а само някакво усещане за спекула(поне според НСИ и политиците), идва прогресивен данък, вдигнаха данъци на имотите, вдигат яко държавни такси и глоби, вдигат и осигуровки. Някой да си мисли, че ще вдигнат заплати да компенсират "ползите" от еврото? Ако някой взима нето 2000лв, 2% ПУНКТА(15-20% увеличение) още осигуровки ще значат още 40лв месечно- уж нищо. ДОД леко по-високо и ето ти 1900лв вместо 2000лв. За заплатите над 3-4000лв направо балтията ще е по 500-600лв на месец и нагоре. И, не, работодателите няма как да компенсират. Е, могат, ама със съкращаване на хора или вдигане на цени, т.е. работниците с повече пари да са по-бедни.
    Еврозоната не е лоша идея. Политиките на ЕС я съсипаха и докараха почти до фалит, огромни данъци, скъпа енергия, свръхрегулации, убита икономика и бедно население. Не е моментът сега да сме в нея и да й поемаме негативите от сегашната криза. Ако бяхме чакали да видим, че се оправят, да бяхме мислили тогава да влизаме тогава в клуба на кредитните милионери.

    Коментиран от #16

    10:18 28.10.2025

  • 13 Погледни държавите с дълг

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Интересно ми е, съобразен ли е Бюджета с":

    и се запитай на кого ги дължат тия пари. Кой има натрупани пари след като всички държави от ЕС имат дългове, нашият е най-малък (24%). Дългове имат и САЩ, Япония, Китай(около 80%). Чувал ли си вица за клиента на един хотел който оставил 100$ на рецепцията да разгледа стаите, с които хотела се издължил на месаря, месаря си платил ремонта на колата, автомонтьора платил на проститутката, а тя дължала пари на хотела и ги занесла на рецепцията. В това време клиентът се отказал да нощува, взел си парите и си отишъл.

    10:18 28.10.2025

  • 14 Гай Турий

    2 0 Отговор
    След като България се управлява от престъпници, така ще става. Тая паплач трябва да бъде изметена от жълтите павета, колкото се може по-скоро. Създават бюрокрация от шуробаджанаци, наши хора, от нищоправещи клатикрачоли и фусти, но платени гласоподаватели в полза на мутрите и тулупите. Обикновените трудещи се и пенсионертие - кучета ги яли. Народът търси спасител, който да ни върне държавата, в момента принизена до колония на глобалните сатани.

    10:19 28.10.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Нищо

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "хаха":

    не разбираш от данъци.
    Осигуровките се приспадат от дохода, защото по закон са необлагаеми. По-високи осигуровки, по-малка данъчна основа, и по-малко данък за внасяне.

    10:27 28.10.2025

  • 17 Боко

    0 0 Отговор
    на милиционерите да не забравите и на кърлежите от администрацията да им вдигнете заплатите, че те не плащат осигуровки и е редно да им дадете “ икономисаните от осигуровките парички💣🪦👍👌

    10:30 28.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол