Дацов за Бюджет 2026: В приходната част ще се вдигнат осигуровките още догодина, което няма икономическа логика

„В новия Бюджет 2026 се опитват да запазят всички придобивки, които имат някои слоеве и групи на бюджетна издръжка. В приходната част ще се вдигнат осигуровките още от следващата година, което няма икономическа логика. Много от решенията са взети чисто политически, а не на базата на генерална стратегия. От една страна намаляват напреженията, съществуващи в бюджета, със запушването на някаква дупка, но генерално проблемите не се разрешават и ще се прехвърлят за 2027 година. Това се разбира от казаното досега от отделни политици”.
Това заяви в ефира на Нова телевизия Любомир Дацов, член на Фискалния съвет и бивш зам.-министър на финансите, цитиран от novini.bg
„Натрупването на напрежение от страна на бизнеса е много голямо, то започна още с увеличението на заплатите в публичния сектор, което допринесе и за инфлацията. На практика – взима се от едни и се дава на други. Най-голям проблем е липсата на визия. Ние трябва да направим прехода от икономика на потреблението към икономика на инвестициите”, посочи Добромир Иванов, изпълнителен директор на Българската предприемаческа организация.
Той е на мнение, че се прави опит „да се закърпи моментното състояние, при положение, че има какво друго да се направи”. По негови думи трябва да бъдат приети няколко закона в тази посока.
Дацов коментира още, че мерките, насочени към преките данъци влияят на икономическата активност. Той обясни, че „вместо да се стимулират инвестициите, те ще бъдат намалени”.
Бившият зам.-министър е на мнение, че увеличението на осигуровките е „едно от най-лошите решения”.
Дацов каза още, че твърдението, че имаме ниски данъци е заблуда. И ако бъдат увеличени осигуровките, България ще влезе в първите седем държани с най-високи такива в рамките на Европейския съюз.
Експертът обясни още, че вдигането на осигуровките вдига и цената на труда, а това донякъде ще се отрази и на инфлацията, „защото продължава да се помпа потребление”.
Иванов също е на мнение, че „това е поредното проинфлационно нещо, което се прави, както и замразяването на цените”.
Дацов каза, че близо 20% е по-високо нивото на заетите на бюджетна издръжка, отколкото преди 20 години. А Иванов допълни, че това се случва на фона на намаляване на населението.
1 гост
Коментиран от #4
09:52 28.10.2025
2 Данко Харсъзина
09:53 28.10.2025
3 Кочо Дъргата
Защо и докога?
Коментиран от #11
09:55 28.10.2025
4 Сила
До коментар #1 от "гост":Винаги съм се чудил , защо само в БГ то при навлизане в политиката или държавната администрация се забелязва ОЧЕВАДНО наддаване на телесна маса и окръгляване на лицето на "потърпевшите " ......???! Даже хилавия Копейкин направи врат и гуша за отрицателно време ....???!
Коментиран от #6
09:58 28.10.2025
5 Някой
10:01 28.10.2025
6 гост
До коментар #4 от "Сила":Колко прав е Лютви Ахмедов!
10:01 28.10.2025
7 Интересно ми е, съобразен ли е Бюджета с
Коментиран от #13
10:08 28.10.2025
8 иван костов
10:10 28.10.2025
9 Да се накарат
10:13 28.10.2025
11 Някой
До коментар #3 от "Кочо Дъргата":"Фискалят съвет" е напълно излишна паразитна структура. Този Дацов от държавна тлъста заплата надебеля толкова, че вече тежи колкото Борисов и Пеевски взети заедно.
Защо и е на България "Фискален съвет", същата работа "да критикуват бюджетната политища" вършат журналистите и синдикатите.
Това което трябва е повече прозрачност.
Добре би било управляващите да са задължени в Конституцията да правят само балансирани бюджети. А ако искат държавен бюджет с дефици, то да са задължени да правят референдум и ако избирателите одобрят на референдум тогава да се взима държавен дълг. Изключая случаите, когато се взима нов дълг за рефинансиране на стар дълг.
10:15 28.10.2025
12 хаха
Еврозоната не е лоша идея. Политиките на ЕС я съсипаха и докараха почти до фалит, огромни данъци, скъпа енергия, свръхрегулации, убита икономика и бедно население. Не е моментът сега да сме в нея и да й поемаме негативите от сегашната криза. Ако бяхме чакали да видим, че се оправят, да бяхме мислили тогава да влизаме тогава в клуба на кредитните милионери.
Коментиран от #16
10:18 28.10.2025
13 Погледни държавите с дълг
До коментар #7 от "Интересно ми е, съобразен ли е Бюджета с":и се запитай на кого ги дължат тия пари. Кой има натрупани пари след като всички държави от ЕС имат дългове, нашият е най-малък (24%). Дългове имат и САЩ, Япония, Китай(около 80%). Чувал ли си вица за клиента на един хотел който оставил 100$ на рецепцията да разгледа стаите, с които хотела се издължил на месаря, месаря си платил ремонта на колата, автомонтьора платил на проститутката, а тя дължала пари на хотела и ги занесла на рецепцията. В това време клиентът се отказал да нощува, взел си парите и си отишъл.
10:18 28.10.2025
14 Гай Турий
10:19 28.10.2025
16 Нищо
До коментар #12 от "хаха":не разбираш от данъци.
Осигуровките се приспадат от дохода, защото по закон са необлагаеми. По-високи осигуровки, по-малка данъчна основа, и по-малко данък за внасяне.
10:27 28.10.2025
17 Боко
10:30 28.10.2025