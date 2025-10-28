Новини
България »
Калоян Методиев: Клиентелата в БСП иска да изстиска този народ докрай

28 Октомври, 2025 10:52 1 018 10

  • калоян методиев-
  • нзок-
  • здравна каса-
  • здравна вноска-
  • поскъпване

Здравната система се източва безогледно. Мнозинството медицински сестри са над 65 години

Калоян Методиев: Клиентелата в БСП иска да изстиска този народ докрай - 1
Снимка: Фейсбук
Калоян Методиев Калоян Методиев политолог

Клиентелата в БСП иска да изстиска този народ докрай. Поискаха увеличение и на здравните вноски. Бюджетът на Здравната каса се увеличава всяка година. Главоломно. В момента е с рекордните 9 млрд. Населението намалява. И живее най-кратко в ЕС.

Това посочи във "Фейсбук" Калоян Методиев от "Непокорна България".

Здравната система се източва безогледно. Пример е как едно лекарство за онкоблен е 64 лева в държавна болница и абсолютно същото е 1087 лева в частна.

Болниците все още са търговски дружества. Кадри няма.

Лекари са превърнати в бюрократи. Мнозинството медицински сестри са над 65 години.

Стотици общини са без адекватно медицинско обслужване. Младите лекари се мачкат. А управляващите, през слугинажната си клика от БСП, искат да удрят обикновения човек. Не да подобряват системата, да спрат източването ѝ, да я балансират, а да вкарват още пари в нея. Тези са архи-нагли и вредни.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    13 1 Отговор
    БСП Ново Начало.

    10:52 28.10.2025

  • 2 Семеен бизнес

    15 2 Отговор
    Държавата, разбирай бандата управляващи, няма политика в образованието, нито в здравеопазването, нито във военната сфера, нито някъде другаде. Тези просто не са политици, а интересчии и мошеници. Всичко на което са научени е да лъжат, мамят и крадат. Какво струва един пътен ремонт или почистване на речно корито, примерно, всеки може да предположи, но цифрите, които излизат в медиите, впечатляват и най-алчните. Така е с всичко, а комунделите са твърде дълго на диета, та да се замислят за прикритие. За сведение, "комундел" е лице, което е участник в делбата на комунистическото имущество.

    11:00 28.10.2025

  • 3 Оставка 20 милиарда приходи НЗОК

    12 0 Отговор
    Като 10 милиарда от бюджет, нашите данъци и 10 милиарда от доплащане отново от пациентите.
    За сравнение съотношение доходи, заплати и проценти, Германия дава 15% от бюджет. Като заплата минимална 4200 лева. Юрогария работодател и работник 8%, плюс 8% ДОПЛАЩАНЕ ПАЦИЕНТИ, като минимална заплата е 1140 лв. или с НАДМИНАХМЕ ГЕРМАНИЯ по наливане на пари в НЗОК, а заплатите МРЗ трябва да се увеличи с 300%, за да е еднакъв СТАНДАРТ.
    Невероятен Цинизъм и Наглост на депутати, обслужващи собствените си частни болници и фирми за лекарства и мед. консумативи.
    Оставка на БКП, ДПС, ГЕРБ, СДС, ДБ, ПП., ИТН

    11:01 28.10.2025

  • 4 Щом милионерът

    17 0 Отговор
    двуличникът Гуцанов каза , че жертвали Кисельовата срещу "без таван на пенсиите" ! И кой ще им плаща на търтеите тези големи пенсии ? Който и до сега тлъстите заплати - гърбещите читави граждани , които с всеки изминал ден се топят !

    11:01 28.10.2025

  • 5 БСП-ОЛ са предатели !

    9 1 Отговор
    НЕ на НАТО, НЕ на Атлантическите Нацисти
    НЕ на Атлантическият вреден и опасен слугинаж. НАТО се подготвя за война ! НАТО ще ни заличи ако не му се противопоставим. Атлантизма е престъпна, вредна и опасна идеология. Атлантиците са истинският враг на народа и държавата ни. Българите в огромното си мнозинство мразим НАТО и не исповядваме фалшивите западни ценности. Нови Избори и Референдум за НАТО 2 в 1........И да се плати от бюджета по 100 лв. във ваучери на всеки гласувал на територията на България за да има висока избирателна активност ! Това е истината. Нека сме демокрация и Референдуми да има. Гласа на хората да се чуе, а не парламентарна нацистка атлантическа диктатура с живота и благосъстоянието ни да се гаври и децата и внуците ни да избива. Атлантиците са вредни, неадекватни и опасни същества според мен а БСП-ОЛ също са атлантици

    11:01 28.10.2025

  • 6 Дориана

    12 0 Отговор
    Предателите и угодниците на Борисов и Пеевски от БСП ОЛ да дадат пред целия български народ логично обяснение , защо искат да вдигнат здравните осигуровки , след като цялата здравна система не е реформирана и лекарските услуги не са компетентни и качествени в повечето случаи . Да не говорим , че лекарите в кабинетите вземат парите от здравните вноски без да издават касов бон. Прибират си ги в джоба, защото са много бедни. Няма милост, няма прошка за такива предатели, сриват се на дъното.

    11:02 28.10.2025

  • 7 Ура,,Ура

    5 0 Отговор
    И на базата на тази трагедия някои другари са решили да правят магазини "за хората".

    11:02 28.10.2025

  • 8 Още 2 милиарда лева

    8 1 Отговор
    за увеличени заплати на магистрати. За сравнение само за 5 години от 2020 до 2025 г., увеличиха в отделни сектори с 100% заплатите им. 650 000 бюджетници.
    Намалявайте РАЗХОДИТЕ, имате ОГРОМЕН ДЕФИЦИТ и Инфлация.
    С Юрошийта нямали да увеличават данъци, а?
    С Юрошийта нямало да теглят 19 милиарда лева заеми само за 2025 г.
    Увеличаване на данък сграда в някои квартали 140% за 2 години.
    Таксита искат с 30% увеличени заплати.
    Нямало инфлация, а? С Юрошийт, кило градински домати 10 лева.
    Смилянски боб 16 лева. 5.60 лв портокали, ставащи за ядене, не онези във веригите. 3.20 лева ирландски хляб, 400 грама.
    ОСТАВКА!

    11:07 28.10.2025

  • 9 Мразим атлантиците безплатно

    2 1 Отговор
    Безплатно ! Мразим ги до мозъка на костите си.

    11:24 28.10.2025

  • 10 Някой

    1 0 Отговор
    БКП=БСП изтисква народа от 80 години, от 1944 г.

    12:19 28.10.2025

