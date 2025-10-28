Калоян Методиев: Клиентелата в БСП иска да изстиска този народ докрай

Клиентелата в БСП иска да изстиска този народ докрай. Поискаха увеличение и на здравните вноски. Бюджетът на Здравната каса се увеличава всяка година. Главоломно. В момента е с рекордните 9 млрд. Населението намалява. И живее най-кратко в ЕС.
Това посочи във "Фейсбук" Калоян Методиев от "Непокорна България".
Здравната система се източва безогледно. Пример е как едно лекарство за онкоблен е 64 лева в държавна болница и абсолютно същото е 1087 лева в частна.
Болниците все още са търговски дружества. Кадри няма.
Лекари са превърнати в бюрократи. Мнозинството медицински сестри са над 65 години.
Стотици общини са без адекватно медицинско обслужване. Младите лекари се мачкат. А управляващите, през слугинажната си клика от БСП, искат да удрят обикновения човек. Не да подобряват системата, да спрат източването ѝ, да я балансират, а да вкарват още пари в нея. Тези са архи-нагли и вредни.
1 Последния Софиянец
10:52 28.10.2025
2 Семеен бизнес
11:00 28.10.2025
3 Оставка 20 милиарда приходи НЗОК
За сравнение съотношение доходи, заплати и проценти, Германия дава 15% от бюджет. Като заплата минимална 4200 лева. Юрогария работодател и работник 8%, плюс 8% ДОПЛАЩАНЕ ПАЦИЕНТИ, като минимална заплата е 1140 лв. или с НАДМИНАХМЕ ГЕРМАНИЯ по наливане на пари в НЗОК, а заплатите МРЗ трябва да се увеличи с 300%, за да е еднакъв СТАНДАРТ.
Невероятен Цинизъм и Наглост на депутати, обслужващи собствените си частни болници и фирми за лекарства и мед. консумативи.
Оставка на БКП, ДПС, ГЕРБ, СДС, ДБ, ПП., ИТН
11:01 28.10.2025
4 Щом милионерът
11:01 28.10.2025
5 БСП-ОЛ са предатели !
НЕ на Атлантическият вреден и опасен слугинаж. НАТО се подготвя за война ! НАТО ще ни заличи ако не му се противопоставим. Атлантизма е престъпна, вредна и опасна идеология. Атлантиците са истинският враг на народа и държавата ни. Българите в огромното си мнозинство мразим НАТО и не исповядваме фалшивите западни ценности. Нови Избори и Референдум за НАТО 2 в 1........И да се плати от бюджета по 100 лв. във ваучери на всеки гласувал на територията на България за да има висока избирателна активност ! Това е истината. Нека сме демокрация и Референдуми да има. Гласа на хората да се чуе, а не парламентарна нацистка атлантическа диктатура с живота и благосъстоянието ни да се гаври и децата и внуците ни да избива. Атлантиците са вредни, неадекватни и опасни същества според мен а БСП-ОЛ също са атлантици
11:01 28.10.2025
6 Дориана
11:02 28.10.2025
7 Ура,,Ура
11:02 28.10.2025
8 Още 2 милиарда лева
Намалявайте РАЗХОДИТЕ, имате ОГРОМЕН ДЕФИЦИТ и Инфлация.
С Юрошийта нямали да увеличават данъци, а?
С Юрошийта нямало да теглят 19 милиарда лева заеми само за 2025 г.
Увеличаване на данък сграда в някои квартали 140% за 2 години.
Таксита искат с 30% увеличени заплати.
Нямало инфлация, а? С Юрошийт, кило градински домати 10 лева.
Смилянски боб 16 лева. 5.60 лв портокали, ставащи за ядене, не онези във веригите. 3.20 лева ирландски хляб, 400 грама.
ОСТАВКА!
11:07 28.10.2025
9 Мразим атлантиците безплатно
11:24 28.10.2025
10 Някой
12:19 28.10.2025