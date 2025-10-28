Калоян Методиев: Клиентелата в БСП иска да изстиска този народ докрай

Клиентелата в БСП иска да изстиска този народ докрай. Поискаха увеличение и на здравните вноски. Бюджетът на Здравната каса се увеличава всяка година. Главоломно. В момента е с рекордните 9 млрд. Населението намалява. И живее най-кратко в ЕС.

Това посочи във "Фейсбук" Калоян Методиев от "Непокорна България".

Здравната система се източва безогледно. Пример е как едно лекарство за онкоблен е 64 лева в държавна болница и абсолютно същото е 1087 лева в частна.

Болниците все още са търговски дружества. Кадри няма.

Лекари са превърнати в бюрократи. Мнозинството медицински сестри са над 65 години.

Стотици общини са без адекватно медицинско обслужване. Младите лекари се мачкат. А управляващите, през слугинажната си клика от БСП, искат да удрят обикновения човек. Не да подобряват системата, да спрат източването ѝ, да я балансират, а да вкарват още пари в нея. Тези са архи-нагли и вредни.