Новини
България »
От пациентската организация: Знаехме, че д-р Хасърджиев има проблеми

От пациентската организация: Знаехме, че д-р Хасърджиев има проблеми

28 Октомври, 2025 13:35 1 475 15

  • владислава цолова-
  • д-р станимир хасърджиев-
  • росен белов-
  • нпо

Опитвахме се да му помогнем, каза Владислава Цолова

От пациентската организация: Знаехме, че д-р Хасърджиев има проблеми - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"Знаехме, че д-р Хасърджиев има лични проблеми. От много време се опитвахме да му помогнем. Но той не желаеше да потърси психологическа или каквато и да е помощ. Постепенно абдикира от работата в организацията, не отговаряше на телефона си". Това разказа пред БНР Владислава Цолова, бивш председател на УС на Националната пациентска организация, след като д-р Станимир Хасърджиев и още трима души бяха обвинени за престъпление, свързано с принуда, при което е използвано оръжие.

Софийският районен съд наложи на Хасърджиев мярка за неотклонение "задържане под стража". До нея се стигна, след като 20-годишно момче подаде сигнал, че е държано по принуда от четирима души в апартамент в столичния квартал "Дианабад". Освен д-р Хасърджиев в компанията са актьорът Росен Белов, гръцки модел и бивш военнослужещ от Френския легион.

От разследващите органи не са ни търсили, разказа в предаването "Хоризонт до обед" Владислава Цолова. Тя отбеляза, че д-р Хасърджиев е помогнал на много хора: "Виждали сме го в друга роля".

На 24 октомври от пациентската организацията излязоха със становище.

"Всеки носи отговорност за собствените си постъпки. Всичко, което му се случва, е резултат от неговия път дотук. Всяка генерализация е грешна".

Тя е убедена, че не бива да се поставя под съмнение почтеността на пациентските организации или на неправителствения сектор.

Цолова разчита, че разследващите органи ще си свършат работата. Същото очаква и Радослав Стоянов, който е експерт по човешки права:

"Централният въпрос е да се установи каква е истината и каква е вината. Само съдът може да го направи. Както господин Хасърджиев и господин Белов, така и другите двама мъже все още не са осъдени, те са обвиняеми. Вниманието, което се насочва към този случай, е свързано с това, че става въпрос за петима мъже и евентуално сексуално насилие от мъже към мъж. Това е по-рядко срещано. Като изключим това, в случая няма нищо по-специално. Но тук има една свръх активност от страна на някои медии, които търсят скандалното".

Той допуска, че има риск този случай да се използва за дискредитиране на ЛГБТ общността.

"И за свръх наказуемост от страна на обществото спрямо нея".

Стоянов коментира и позицията, с която излезе Съюзът на българските артисти по темата.

"Съюзът на артистите в България се противопоставя по най-категоричен начин на всякакви прояви на насилие и посегателство срещу човешкото достойнство и живот. Такива действия са несъвместими с морала и етиката и не могат да бъдат толерирани, тъй като нанасят сериозна щета както на нашата професия, така и на целия културен сектор", казват от съсловната организация.

"Излизането на СБА с позиция точно в този момент отново експлоатира хомофобията", смята той.

Радослав Стоянов е убеден също, че ситуацията не може да бъде повод да се иска оставката на министъра на културата.

"Той по никакъв начин не е съпричастен на това, което се е случило"

След като избухна скандалът с актьора Росен Белов, от "Възраждане" поискаха оставката Мариан Бачев. От партията на Костадинов призовават министърът да си подаде оставката заради несправяне с административните задължения и предположения за свързаност с лице, обвинено в криминално деяние.

С пост в социалните мрежи министърът на културата обясни, че актьорът Росен Белов е на граждански договор и не е част от управлението на театралната му работилница.


България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И аз имам проблем!!!

    15 1 Отговор
    Страдам от тежка венерическа болест - били ме y я за ваште извратени служители

    13:37 28.10.2025

  • 2 Трол

    17 1 Отговор
    Ето на това се казва истинско народно представителство - директорът на пациенската организация е пациент.

    13:41 28.10.2025

  • 3 Майна

    24 2 Отговор
    Министърът на културата с пълен със снимки фейс с изнасилвача гей, който е негов съдружник и...приятел.
    Това какво е?!
    На културата!
    На православна България!!!
    Само Възраждане поиска оставката му!

    13:41 28.10.2025

  • 4 Майна

    21 3 Отговор
    Що мълчиш Парламентът?!
    Щото половината са на...същия бряг?!
    Щото Дебелия ги ..снима?
    А вие, що мълчите ,българи?!
    Щото нямате достойнство!
    И децата ще си продадете!

    13:44 28.10.2025

  • 5 РИТОРИЧНО

    13 2 Отговор
    ТО СЕ ВИДЯ В РАБОТИЛНИЦАТА
    НА КОЙ „ЧЛЕН” Е АКТЬОРЧЕТО..💏

    13:45 28.10.2025

  • 6 Имал

    17 2 Отговор
    бил проблеми ? От слободия ! Два милиона са това , къде са парите ? Живот на богат гей , оргии , кока , момчета , перверзии , оръжие и никакви грижи за пари ! Често с Бачев по пътувания , снимки интимни и от всичко с пълни шепи . Последната му жертва показа кураж , дано всичко се разплете до последната брънка .

    13:45 28.10.2025

  • 7 Знаехте и си траехте

    13 3 Отговор
    Щот как може да се компрометирате
    Докато тоя изверг не направи беля

    13:46 28.10.2025

  • 8 Хорейшио

    15 1 Отговор
    и какво точно са знаели тези негови приятели? Че докторчето има оборудвана стая за садо-мазо изтезания, с вериги, камшици, маски и всичко както си му е реда и редовно си поръчва момчета? Как се помага на такъв ? Само с един сап зад врата, друг начин не знам

    13:48 28.10.2025

  • 9 ООрана държава

    8 0 Отговор
    Изглежда като изтрещял човек

    13:52 28.10.2025

  • 10 Забелязва се ,че

    7 0 Отговор
    Някои експерти се опитват да омаловажат извращенията на дрогирани хомоиндивиди с незаконни и неморални средства.И се опасяват от хомофобия срещу тази общност.Извинете ,но да вържат човек ,да го натъпчат с коктейл от наркотици с цел известна каква ,е тотална деградация унижаваща човешкото достойнство.Хайде по скромно ,търси се справедливост .Насилието към мъже и към жени трябва да е еднозначно!

    13:57 28.10.2025

  • 11 мдаа

    3 0 Отговор
    Само съдът може да го направи. Но ще го направи ли? Излезе информация, че политици и магистрати са посещавали веселите сбирки в дома на Хасърджиев, а това означава, че той знае твърде много, за да бъде осъден. Само наблюдавайте как ще свърши това дело, ако въобще прокуратурата внесе обвинителен акт в съда. Мога да се обзаложа, че виновно ще излезе единствено пострадалото момче.

    14:00 28.10.2025

  • 12 АМЕРИКА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 0 Отговор
    И ние знаехме за проблемите му. Заради това го направихме публична личност. Ние търси подобни за да ги манипулираме лесно.

    14:03 28.10.2025

  • 13 Лост

    0 0 Отговор
    Този Радослав Стоянов и той изглежда нещо съмнителен.

    14:06 28.10.2025

  • 14 А бе кой разреши,

    0 0 Отговор
    промотира и убедително прокламира гей парада в София? И защо? А актьорката, барабар с измисления министър на / коя?/ култура - пълен аут от общественото внимание , в съчетание със съответния състав на НК. Доктора - доживотно без лекарски права. Кой казва, че пеdерастията не е заболяване? Като гледам как подобни "не заболели" са на първи планове като водещи и гости по БНТ, започвам да се чудя в каква страна живея...

    14:08 28.10.2025

  • 15 Анета Томова

    0 0 Отговор
    Убийте го тоя ,гад долна !Или го залейте с киселина.

    14:09 28.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове