Съдът ще гледа мерките на д-р Хасърджиев, актьора Росен Белов и Симеон Дряновски

9 Декември, 2025 07:51 877 12

  • росен белов-
  • симеон дряновски-
  • д-р хасърджиев

В края на октомври съдът остави тримата в ареста

Съдът ще гледа мерките на д-р Хасърджиев, актьора Росен Белов и Симеон Дряновски - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

Софийският районен съд ще заседава по мярката за неотклонение на д-р Станимир Хасърджиев, актьора Росен Белов и бившия легионер Симеон Дряновски, изброи БНТ.

Това е втори опит на съда да разгледа мерките за неотклонение на тримата. Миналата седмица заседанието беше отложено. Причината - един от обвиняемите имал заболяване на очите, което било животозастрашаващо.

В края на октомври съдът остави тримата в ареста. Те са с обвинения, че са държали по принуда с оръжие 20-годишен младеж в жилището на д-р Хасърджиев. В сигнала си младежът твърди, че е връзван и държан против волята му. Според прокуратурата - е принуждаван и да употребява наркотици.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Трол

    10 0 Отговор
    Да ги пращат в сливенския затвор за наказание.

    07:56 09.12.2025

  • 2 хаберих

    4 0 Отговор
    – Какъв е най-големият страх на изкуственния интелект? – Да му кажат „Рестартирай се, ако си мъж!“.

    07:59 09.12.2025

  • 3 Mими Кучева🐕‍🦺

    6 4 Отговор
    Пуснете ги, те са активисти на ПП-ДБ!🌈🌈🌈🛴🛴🛴🥳🤣🖕

    Коментиран от #11

    08:00 09.12.2025

  • 4 МВР служител

    12 3 Отговор
    А кога ще се гледат мерките на Бойко Методиев Борисов и Делян Славчев Пеевски?

    Коментиран от #6

    08:01 09.12.2025

  • 5 На министърЯ

    2 0 Отговор
    хората !

    08:17 09.12.2025

  • 6 Отговор:

    3 3 Отговор

    До коментар #4 от "МВР служител":

    Още днес спецЯлно заради теб. Ти си от пъ.пъ. дее.бъ. с розов пеньоар нали?!?!

    Коментиран от #7

    08:19 09.12.2025

  • 7 Езоп

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Отговор:":

    Де тоя късмет...🤔

    08:23 09.12.2025

  • 8 Фен

    1 3 Отговор
    Айде, пускайте ги, че липсват на протеста.

    08:26 09.12.2025

  • 9 миме

    1 0 Отговор
    тоя хасърджиев ше го пуснат как пуснаха корумпето коцев,докат има либераски капитализъм,мафиотските гюве ше си пратя квот си искат

    08:26 09.12.2025

  • 10 евроатлантик

    0 3 Отговор
    Свобода за доктор Хасърджиев!

    08:47 09.12.2025

  • 11 Активисти на Новата сглобка

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    пуснете момчетата, те са подръжници на сегашното правителство!

    08:55 09.12.2025

  • 12 Зъл пес

    1 0 Отговор
    Направо да им взима мерките за раираните костюми.Тия разсипници на деца не бива да са сред нормалните хора

    08:57 09.12.2025

