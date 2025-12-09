Съдът ще гледа мерките на д-р Хасърджиев, актьора Росен Белов и Симеон Дряновски

Софийският районен съд ще заседава по мярката за неотклонение на д-р Станимир Хасърджиев, актьора Росен Белов и бившия легионер Симеон Дряновски, изброи БНТ.
Това е втори опит на съда да разгледа мерките за неотклонение на тримата. Миналата седмица заседанието беше отложено. Причината - един от обвиняемите имал заболяване на очите, което било животозастрашаващо.
В края на октомври съдът остави тримата в ареста. Те са с обвинения, че са държали по принуда с оръжие 20-годишен младеж в жилището на д-р Хасърджиев. В сигнала си младежът твърди, че е връзван и държан против волята му. Според прокуратурата - е принуждаван и да употребява наркотици.
1 Трол
07:56 09.12.2025
2 хаберих
07:59 09.12.2025
3 Mими Кучева🐕🦺
Коментиран от #11
08:00 09.12.2025
4 МВР служител
Коментиран от #6
08:01 09.12.2025
5 На министърЯ
08:17 09.12.2025
6 Отговор:
До коментар #4 от "МВР служител":Още днес спецЯлно заради теб. Ти си от пъ.пъ. дее.бъ. с розов пеньоар нали?!?!
Коментиран от #7
08:19 09.12.2025
7 Езоп
До коментар #6 от "Отговор:":Де тоя късмет...🤔
08:23 09.12.2025
8 Фен
08:26 09.12.2025
9 миме
08:26 09.12.2025
10 евроатлантик
08:47 09.12.2025
11 Активисти на Новата сглобка
До коментар #3 от "Mими Кучева🐕🦺":пуснете момчетата, те са подръжници на сегашното правителство!
08:55 09.12.2025
12 Зъл пес
08:57 09.12.2025