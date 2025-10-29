Новини
Министърът на културата: Не ме смущава разследването срещу Росен Белов, той е пълнолетен и отговаря за постъпките си

29 Октомври, 2025 11:48 893 23

  • мариан бачев-
  • росен белов-
  • разследване-
  • отговорност

Мариан Бачев отрече твърденията за оказван натиск, направени от кмета на "Изгрев". "Изпратена му е нотариална покана. Къде е притискането? Той изказва неверни твърдения, с които уронва престижа ми. Това е единственият официален и законен начин, по който мога да реагирам. Само така мога да се защитя", подчерта той.

Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Хубаво е да се направи проверка и резултатите да бъдат публично оповестени. С тези думи министърът на културата Мариан Бачев коментира проверките, които разпореди кметът на столичния район "Изгрев" на театралната школа “Мариан Бачев и Аркадия Фюжън Арт”, намираща се в Народно читалище “Николай Хайтов - 1936”, съобщават от Нова телевизия. В публикация във фейсбук във вторник Делян Георгиев посочва, че „проверката ще продължи до края”. Тя беше започната, след като преподавател от школата - актьорът Росен Белов, беше задържан по обвинения за принуда - част от скандала с вече бившия директор на Националната пациентска организация д-р Станимир Хасърджиев.

Министърът на културата отрече твърденията за оказван натиск, направени от кмета на "Изгрев". "Изпратена му е нотариална покана. Къде е притискането? Той изказва неверни твърдения, с които уронва престижа ми. Това е единственият официален и законен начин, по който мога да реагирам. Само така мога да се защитя", подчерта той.

И беше категоричен, че не се притеснява от нищо. "Не мога да разбера – когато аз казвам, че може да се направи проверка по всяко време, той да твърди: „Аз ще направя проверка и никой не може да ми оказва натиск“. Малко ми е странна ситуацията. Аз съм казал „да“ и дори го написах във фейсбук. Казах: „Направете проверка и моля резултатите да бъдат публично оповестени“", заяви министърът.

И попита как може нотариално заверена покана да се смята за натиск. "Нали някой трябва да я занесе – това е напълно нормално. Защо да има натиск?".

Бачев допълни: "Три дни се говори как с Росен Белов сме съдружници. Най-нормално е да се провери – предполагам, че интелигентността на всекиго подсказва, че Търговският регистър ясно показва историята. От друга страна се коментира кои са членовете на фондацията, която е в частна полза. Това са мои роднини, разбира се, защото имам доверие на близките си. Това не е държавна структура. Така че не виждам проблем".

По думите му с Росен Белов не са се виждали от седмици. "Преекспонира се нещо, към което нямам отношение. Особено пък това, че името му се свързва с Министерството на културата – това е пълен абсурд. Нито колегата ми Росен Белов е бил част от Министерството на културата, нито е бил в трудово-правни отношения с нас във фондацията. Работил е на граждански договор, както и останалите ми колеги. Аз не виждам казус. Затова съм изумен от преекспонирането на ситуацията. Не ме смущава разследването срещу него. Той е пълнолетен гражданин, който отговаря за постъпките си", подчерта министърът.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Адрес 4000

    32 2 Отговор
    Наглост типична за итънярите

    11:51 29.10.2025

  • 2 ЩЕ ПОТУЛЯТ

    29 1 Отговор
    И ТОВА ПРЕСТЪПЛЕНИЕ.
    Докога???

    11:53 29.10.2025

  • 3 Трол

    16 1 Отговор
    Проверката трябва да се направи от медицински лица, не от финансисти. Така ще излязат много по-интересни резултати.

    11:55 29.10.2025

  • 4 мда

    20 0 Отговор
    Има такива Нефелници се оправдават.;)

    12:01 29.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 избирател

    23 0 Отговор
    Той се пргръщал с дружинката , настанявал ги на хранилка , ходил с тях на екскурзии , но иначе нямал нищо общо и бил спокоен . Гьонсуратлък му се казва на чист български език

    12:04 29.10.2025

  • 8 Накрая

    24 1 Отговор
    ще каже, че снимката, където се гушкат е фотошоп и въобще не познава този човек. А истината е, че е пълно с нагли дебили на всякакви нива в държавната администрация, които храним ние обикновените данъкоплатци.

    12:04 29.10.2025

  • 9 алхимик

    24 2 Отговор
    Какво дъна за ИТН за цялостно творчество .То не беше танцьорки депутатки , министър с дрога и оргии , Тошко с 500 лева за лекари ,Балабанов с изказването , че само ако усетят... Слави на който думата тежи , колкото въздуха над главата му . Субсидия 1 лев , 120 депутата и още много такива лъжи .ИТН погледнаха дъното от долната страна

    12:07 29.10.2025

  • 10 Емигрант

    24 2 Отговор
    Чалгарунът няма достойнство както се и очаква ! Какво достойнство може да има шайка опростачваща населението ?

    Коментиран от #15

    12:08 29.10.2025

  • 11 некерман

    23 1 Отговор
    Лъже като дърт п.....аст

    12:10 29.10.2025

  • 12 ккк

    19 0 Отговор
    нагляр като и останалите от и така нататък

    12:11 29.10.2025

  • 13 Не съм вярвал че са толко безочливи

    13 0 Отговор
    Знаех че са без покритие но тази зверска наглост ми идва в повече

    12:22 29.10.2025

  • 14 Ами прав е Бачев

    1 9 Отговор
    Но винаги нечисти сили се опитват да изваждат дивиденти от вменяване на неистини.

    12:24 29.10.2025

  • 15 Теб

    1 3 Отговор

    До коментар #10 от "Емигрант":

    кой те опростачи?

    12:25 29.10.2025

  • 16 Идват избори

    8 0 Отговор
    Ciao bella arividerci и после успех ,кат артист на свободна практика ,че не вярвам някой за нещо да те покани .
    П…..л н……н:)

    12:26 29.10.2025

  • 17 Евгени Минчеф

    10 0 Отговор
    Министърчето от нашите ли е или да?

    12:37 29.10.2025

  • 18 Тутракан

    10 1 Отговор
    Този престижен безполезник, който само взима министерската заплата, какво се обеснява като ученичка, нали политическата мафия го пази. Няма страшно!

    12:40 29.10.2025

  • 19 604

    7 0 Отговор
    Е тоъ дъ гу мъндръсът анадолските ...

    12:44 29.10.2025

  • 20 Гюро Кюмюро

    4 2 Отговор
    Прокурорът Кънчо, дето внася обвинения на базата на показания на яко надрусани хора, без други доказателства, да вземе да отиде да се прегледа при д-р Гълъбова.

    12:45 29.10.2025

  • 21 Павел пенев

    5 0 Отговор
    Не се страхувайте от министъра на културата, а от културата на министъра,който е пед@л.

    Коментиран от #23

    12:58 29.10.2025

  • 22 Президентот жъне победи

    2 0 Отговор
    Президентот жъне победи на дипломатическия фронт в братска Саудитска Арабия, а ние вместо да приветстваме постиженията му се занимаваме с овехтял гей-скандал.

    13:01 29.10.2025

  • 23 Бай Ставри

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Павел пенев":

    Синът ти е много отворено момче!

    13:15 29.10.2025

