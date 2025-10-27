Мариан Бачев проговори за гей скандала: Росен Белов е само преподавател в театралната школа

Министърът на културата Мариян Бачев с първи коментар, след задържането на актьора Росен Белов - преподавател в театралната работилница, чийто основател е Бачев.
"Колегата Росен Белов е част от преподавателския екип на Театрална работилница „Аркадия Фюжън Арт“ и е на граждански договор. Никога не е бил съдружник във фондацията, защото фондацията няма съдружници – има председател на управителния съвет и членове. Той никога не е бил сред тях, което е видно и от Търговския регистър", пише министърът.
"За задържането на Росен Белов научихме на 25 октомври, събота, сутринта. Уведомихме всички родители от двете групи в работилницата. Те не изразиха никакви притеснения и 35 от 37 деца бяха на репетицията, тъй като 2 бяха болни. Научих от социалните мрежи, че кметът на район „Изгрев“ ще прави проверка за дейността на Театралната ни работилница в НЧ „Николай Хайтов-1936“, в което работим 10 години. Очаквам публично да бъдат изнесени резултатите от проверката", пише още Бачев.
Министърът съобщава още, че в подкрепа на дейността на школата, родителите на децата, участващи в нея, са написали официално писмо до кмета на район "Изгрев" Делян Георгиев, както и до председателя и секретаря на НЧ "Николай Хайтов-1936".
"Ние, родителите на децата, които се обучават в Театрална работилница „Аркадия Фюжън Арт“, се обръщаме към Вас, за да изразим своята категорична подкрепа към преподавателите и цялостната дейност на школата. Театрална работилница „Аркадия Фюжън Арт“ е не само школа за театър, там нашите деца се учат на търпение, постоянство, екипност, дисциплина. Това е място, в което те се чувстват приети, защитени и вдъхновени да творят. Преподавателите работят с професионализъм, отговорност и отдаденост. Считаме, че театралната работилница осигурява безопасна, морална и подкрепяща среда за нашите деца. През годините сме виждали техния напредък и личностно израстване, благодарение на създадения дух на взаимно уважение и доверие.
В тази връзка категорично заявяваме, че всякакви внушения за неморални действия, неправомерно поведение или неподходящо отношение спрямо децата са абсолютно неоснователни и не отговарят на реалността. Смятаме, че проверките и вниманието на институциите следва да бъдат насочени към места, в които има реални проблеми, а не към организации, които години наред доказано работят с професионализъм, качество и човещина.
Оставаме в готовност да изразим подкрепата си, да защитим Театралната работилница и интересите на децата си, ако това се налага, както с активни действия, така и с участия в медийни и всякакви други изяви."
Припомняме, че актьорът Росен Белов, заедно с директорът на Националната пациентска организация д-р Станимир Хасърджиев, бяха арестувани по обвинение в принуда, за която е използвано огнестрелно оръжие. До задържането се стигнало, след като 20-годишно момче се оплакало, че е било държано насила в жилището на Хасърджиев. Данните от разследването показали, че на младия мъж е даден и коктейл от наркотици.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #17
14:20 27.10.2025
2 Трол
Коментиран от #25
14:20 27.10.2025
3 славуцана
14:21 27.10.2025
4 Последния Софиянец
Коментиран от #7
14:21 27.10.2025
5 толеpacтийка
14:22 27.10.2025
6 Делю Хайдутин
14:23 27.10.2025
7 На другия бряг
До коментар #4 от "Последния Софиянец":М8же и отпред.
14:23 27.10.2025
8 Това
14:23 27.10.2025
9 ООрана държава
14:25 27.10.2025
10 Да ти
Коментиран от #44
14:25 27.10.2025
11 Голяма
14:27 27.10.2025
12 росин джилязкуф
14:28 27.10.2025
13 Иванова
14:29 27.10.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Ами че той
Коментиран от #47
14:30 27.10.2025
16 преподавател в театралната школа
14:31 27.10.2025
17 Крали Марко
До коментар #1 от "честен ционист":Това е много Арт . Гола мадама на поднос наклепана с крем.....Обаче не са им дали вилици ,та са обирали крема с ,познай какво , и са го подавали на съседите за джвакане...Работилница !!!!
Коментиран от #34
14:33 27.10.2025
18 Да така е
14:33 27.10.2025
19 Театрална работилница
14:33 27.10.2025
20 Важното е
14:34 27.10.2025
21 Защо го крити
14:34 27.10.2025
22 Росен
Коментиран от #33
14:34 27.10.2025
23 Варна
14:34 27.10.2025
24 Промяна
14:34 27.10.2025
25 Затвор
До коментар #2 от "Трол":Затвор
Коментиран от #31
14:35 27.10.2025
26 хах
14:35 27.10.2025
27 Е тъй де
14:37 27.10.2025
28 Пидираззти
14:37 27.10.2025
29 заешката дупка
14:38 27.10.2025
30 А бе
14:38 27.10.2025
31 праведен
До коментар #25 от "Затвор":Химическа кастрация
Коментиран от #42
14:39 27.10.2025
32 Емигрант
14:42 27.10.2025
33 Трол
До коментар #22 от "Росен":Трябваше да е Розов.
14:43 27.10.2025
34 честен ционист
До коментар #17 от "Крали Марко":Мога да ти уредя покана за такава Арт вечеринка ако искаш?
Коментиран от #58
14:44 27.10.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 604
14:45 27.10.2025
37 С тези извратени
Коментиран от #59
14:46 27.10.2025
38 Веселинов
14:46 27.10.2025
39 Мухаа ха!
14:48 27.10.2025
40 да защитим Театралната работилница
14:49 27.10.2025
41 Бибитко от Банкя
14:49 27.10.2025
42 Зидара
До коментар #31 от "праведен":Никаква химическа кастрация!
При мен на обекта докараха нови тухли. Ще ползваме тях.
14:49 27.10.2025
43 Уса
14:49 27.10.2025
44 Петър
До коментар #10 от "Да ти":Ами ОСТАВКА!
14:49 27.10.2025
45 ПСИХОЛОГ
14:53 27.10.2025
46 А кво преподава
14:54 27.10.2025
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 гошо кмета
14:55 27.10.2025
49 Бибитко от Банкя
14:56 27.10.2025
50 Аз само да питам
Коментиран от #56
14:56 27.10.2025
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Ей Б а ч е в
15:01 27.10.2025
56 Оня с джипката от Банкя
До коментар #50 от "Аз само да питам":По времето на "лошия социализъм" имаше само един Висш институт за театрално изкуство и в него се влизаше само при изрично доказани качества при общо пет тура на изпитите! А днес във всеки новопоявил се институт или "работилница" се произвеждат кадри, от които и 2 процента не стават за актьори! но важното е да се усвояват пари и да се свалят все повече критериите!
15:03 27.10.2025
57 Венци
15:04 27.10.2025
58 Крали Марко
До коментар #34 от "честен ционист":Немаш ядове !!!Ще си правиш Арт. селфи ли ,???
15:06 27.10.2025
59 преподавател в театралната школа
До коментар #37 от "С тези извратени":Цитирам: Добре дошли в Сорбоната...Изкуството на фелацио...Жерар Лельо ...в курса ще научите всичко за фелацио и кунилингус: анатомия и органи, обяснение как да създадете удоволствие, идеални пози, ценни съвети и въпроси, които да зададете на партньора си за безконфликтен интимен момент.
Жерар Льольо е лекар, сексолог и терапевт. Прочетете още
Коментиран от #62
15:07 27.10.2025
60 НЕПОЗНАТ
15:08 27.10.2025
61 Театрална работилница „Аркадия Фюжън Арт
15:11 27.10.2025
62 Ами висше образование
До коментар #59 от "преподавател в театралната школа":Западно пич. Висша театрална школа, Катедра "изкуства"
15:11 27.10.2025
63 Емигрант
15:11 27.10.2025