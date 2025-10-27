Новини
Мариан Бачев проговори за гей скандала: Росен Белов е само преподавател в театралната школа

Мариан Бачев проговори за гей скандала: Росен Белов е само преподавател в театралната школа

27 Октомври, 2025 14:17 2 286 63

Това е първото изявление на министъра след задържането на актьора

Мариан Бачев проговори за гей скандала: Росен Белов е само преподавател в театралната школа - 1
Снимка: фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министърът на културата Мариян Бачев с първи коментар, след задържането на актьора Росен Белов - преподавател в театралната работилница, чийто основател е Бачев.

"Колегата Росен Белов е част от преподавателския екип на Театрална работилница „Аркадия Фюжън Арт“ и е на граждански договор. Никога не е бил съдружник във фондацията, защото фондацията няма съдружници – има председател на управителния съвет и членове. Той никога не е бил сред тях, което е видно и от Търговския регистър", пише министърът.

"За задържането на Росен Белов научихме на 25 октомври, събота, сутринта. Уведомихме всички родители от двете групи в работилницата. Те не изразиха никакви притеснения и 35 от 37 деца бяха на репетицията, тъй като 2 бяха болни. Научих от социалните мрежи, че кметът на район „Изгрев“ ще прави проверка за дейността на Театралната ни работилница в НЧ „Николай Хайтов-1936“, в което работим 10 години. Очаквам публично да бъдат изнесени резултатите от проверката", пише още Бачев.

Министърът съобщава още, че в подкрепа на дейността на школата, родителите на децата, участващи в нея, са написали официално писмо до кмета на район "Изгрев" Делян Георгиев, както и до председателя и секретаря на НЧ "Николай Хайтов-1936".

"Ние, родителите на децата, които се обучават в Театрална работилница „Аркадия Фюжън Арт“, се обръщаме към Вас, за да изразим своята категорична подкрепа към преподавателите и цялостната дейност на школата. Театрална работилница „Аркадия Фюжън Арт“ е не само школа за театър, там нашите деца се учат на търпение, постоянство, екипност, дисциплина. Това е място, в което те се чувстват приети, защитени и вдъхновени да творят. Преподавателите работят с професионализъм, отговорност и отдаденост. Считаме, че театралната работилница осигурява безопасна, морална и подкрепяща среда за нашите деца. През годините сме виждали техния напредък и личностно израстване, благодарение на създадения дух на взаимно уважение и доверие.

В тази връзка категорично заявяваме, че всякакви внушения за неморални действия, неправомерно поведение или неподходящо отношение спрямо децата са абсолютно неоснователни и не отговарят на реалността. Смятаме, че проверките и вниманието на институциите следва да бъдат насочени към места, в които има реални проблеми, а не към организации, които години наред доказано работят с професионализъм, качество и човещина.
Оставаме в готовност да изразим подкрепата си, да защитим Театралната работилница и интересите на децата си, ако това се налага, както с активни действия, така и с участия в медийни и всякакви други изяви."

Припомняме, че актьорът Росен Белов, заедно с директорът на Националната пациентска организация д-р Станимир Хасърджиев, бяха арестувани по обвинение в принуда, за която е използвано огнестрелно оръжие. До задържането се стигнало, след като 20-годишно момче се оплакало, че е било държано насила в жилището на Хасърджиев. Данните от разследването показали, че на младия мъж е даден и коктейл от наркотици.


България
  • 1 честен ционист

    38 1 Отговор
    Веднъж да на една сбирка/банкетче на театралниците, бяха изтипосали гола мадама на поднос, на софрата, покрита с някакви салати и месища, да я консумират гостите..

    Коментиран от #17

    14:20 27.10.2025

  • 2 Трол

    63 0 Отговор
    Значи няма никакъв проблем г-н Белов да продължи да работи с децата, след като си излежи присъдата.

    Коментиран от #25

    14:20 27.10.2025

  • 3 славуцана

    56 0 Отговор
    намирисват тея обратни неща

    14:21 27.10.2025

  • 4 Последния Софиянец

    49 1 Отговор
    Като гледам му го сл@га отз@д

    Коментиран от #7

    14:21 27.10.2025

  • 5 толеpacтийка

    65 0 Отговор
    Така, така подкрепяйте извратените гейове, които общуват с децата ви, но после не врякайте по ТВ-то, като стане нещо!

    14:22 27.10.2025

  • 6 Делю Хайдутин

    67 2 Отговор
    Родителите вместо да му откъснат главата го подкрепят.Нямам думи!

    14:23 27.10.2025

  • 7 На другия бряг

    22 0 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    М8же и отпред.

    14:23 27.10.2025

  • 8 Това

    55 0 Отговор
    не омаловажава грозното му гнусно деяние и не го прави читав ! Бил "само" преподавател " ?! Още ли не е уволнен без право да преподава ?

    14:23 27.10.2025

  • 9 ООрана държава

    54 1 Отговор
    Тоя министъра на комедията мяза доста на ония от съседния бряг

    14:25 27.10.2025

  • 10 Да ти

    47 0 Отговор
    имам колегата ! Я как те е гушнал само !

    Коментиран от #44

    14:25 27.10.2025

  • 11 Голяма

    39 1 Отговор
    хармония , бе . Единият с жълто яке , другият с жълта шапка !

    14:27 27.10.2025

  • 12 росин джилязкуф

    28 2 Отговор
    безвъзмездно ги каня да се пренесат в хаяшито ми

    14:28 27.10.2025

  • 13 Иванова

    44 0 Отговор
    Карикатура на министър!

    14:29 27.10.2025

  • 15 Ами че той

    38 0 Отговор
    И Мариан Бачев е гей

    Коментиран от #47

    14:30 27.10.2025

  • 16 преподавател в театралната школа

    25 2 Отговор
    Пипам и момченца и момиченца стига да са атлантенца с мекички розови дуупенца

    14:31 27.10.2025

  • 17 Крали Марко

    19 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Това е много Арт . Гола мадама на поднос наклепана с крем.....Обаче не са им дали вилици ,та са обирали крема с ,познай какво , и са го подавали на съседите за джвакане...Работилница !!!!

    Коментиран от #34

    14:33 27.10.2025

  • 18 Да така е

    25 0 Отговор
    Каква нежна прегръдка на снимката, любовта си е любов и за нея граници и постове няма.

    14:33 27.10.2025

  • 19 Театрална работилница

    28 0 Отговор
    Майко мила ...

    14:33 27.10.2025

  • 20 Важното е

    28 0 Отговор
    Преподавателите педофили да работят с професионализъм, отговорност и отдаденост.

    14:34 27.10.2025

  • 21 Защо го крити

    30 0 Отговор
    Той си е за затвора, хич не замитайте случая. Извратеняк е!

    14:34 27.10.2025

  • 22 Росен

    19 1 Отговор
    Белов ? От "бело" !

    Коментиран от #33

    14:34 27.10.2025

  • 23 Варна

    27 0 Отговор
    Каква мръсотия и низост излъчват тези два пе....... но пък единият цял Министър и то от на кой от партията,на болният селяндур Славчо.Отват.

    14:34 27.10.2025

  • 24 Промяна

    26 0 Отговор
    И Бачев не е знаел нищо за този и неговите приятели толкова години жалки хорица

    14:34 27.10.2025

  • 25 Затвор

    18 0 Отговор

    До коментар #2 от "Трол":

    Затвор

    Коментиран от #31

    14:35 27.10.2025

  • 26 хах

    18 3 Отговор
    Типични соросооиди и евро пенндели

    14:35 27.10.2025

  • 27 Е тъй де

    24 0 Отговор
    коктейл от наркотици на всяко дете в "театралната школа" с любезното съдействие на Мариан Бачев

    14:37 27.10.2025

  • 28 Пидираззти

    15 0 Отговор
    майна!

    14:37 27.10.2025

  • 29 заешката дупка

    8 2 Отговор
    Между другото в Америка периодично гърмят скандали с Дисни и Никелдон , но и там заметоха уж бай Дончо щеше да спасява децата , че така де ..

    14:38 27.10.2025

  • 30 А бе

    14 0 Отговор
    То и другият е доктор но дали са искали да правят тройка - кой да знае

    14:38 27.10.2025

  • 31 праведен

    14 0 Отговор

    До коментар #25 от "Затвор":

    Химическа кастрация

    Коментиран от #42

    14:39 27.10.2025

  • 32 Емигрант

    20 1 Отговор
    Само да припомня кой е този Бачев ? Чалгар, неуспял артист в нормалн и уважавани театри и кино, намерил место в чалга-трупата на идеологът на чалгарщината Трифонов ! Срам е за културата в България да има министър ЧАЛГАР ! Никъде по света няма да се намери държава уважаваща родната си култура да назначи за министър персома представяща и разпространяваща пошлост на сцена и екран ! Не се сърдете на никого, че живеете в бедност и мизерия щом допускате такова падение в културата си !

    14:42 27.10.2025

  • 33 Трол

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "Росен":

    Трябваше да е Розов.

    14:43 27.10.2025

  • 34 честен ционист

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "Крали Марко":

    Мога да ти уредя покана за такава Арт вечеринка ако искаш?

    Коментиран от #58

    14:44 27.10.2025

  • 36 604

    5 0 Отговор
    Тия закон не ги лови ам кърпелъ ще...ще

    14:45 27.10.2025

  • 37 С тези извратени

    10 0 Отговор
    Шоу програми по телевизиите дето СЕМ ги позволяват и с подобни министри на културата и шефове на БНТ друго ли очаквате да ви питам. Или пък западните модели от типа на театралните школи примерно в Сорбоната където начален курс е фелацио пред публика ....

    Коментиран от #59

    14:46 27.10.2025

  • 38 Веселинов

    13 0 Отговор
    Самият министър е зле прикрит г е й.

    14:46 27.10.2025

  • 39 Мухаа ха!

    12 0 Отговор
    Щом на тази държава,аз съм Министър на културата, егати Държавата! "

    14:48 27.10.2025

  • 40 да защитим Театралната работилница

    10 1 Отговор
    Да защитим извратеняците

    14:49 27.10.2025

  • 41 Бибитко от Банкя

    10 0 Отговор
    Както се вижда ясно от снимката, такава прегръдка между мъже може да означава само по-розова близост!

    14:49 27.10.2025

  • 42 Зидара

    5 0 Отговор

    До коментар #31 от "праведен":

    Никаква химическа кастрация!
    При мен на обекта докараха нови тухли. Ще ползваме тях.

    14:49 27.10.2025

  • 43 Уса

    2 0 Отговор
    Слави е пдрс

    14:49 27.10.2025

  • 44 Петър

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "Да ти":

    Ами ОСТАВКА!

    14:49 27.10.2025

  • 45 ПСИХОЛОГ

    6 0 Отговор
    Научно доказано е, че хомосексуализма и садизма са са проява на едно и също душевно изкривяване.

    14:53 27.10.2025

  • 46 А кво преподава

    4 0 Отговор
    Росен Белов е САМО ПРЕПОДАВАТЕЛ в театралната школа.Малко ли е?Ти пък си само министър Кюмюров.

    14:54 27.10.2025

  • 48 гошо кмета

    6 0 Отговор
    гнусни п........ли

    14:55 27.10.2025

  • 49 Бибитко от Банкя

    1 0 Отговор
    Факти много трият коментарите против, явно много уважават розовата тенденция!

    14:56 27.10.2025

  • 50 Аз само да питам

    7 0 Отговор
    Нещо не са ли прекалено много псевдокултурниците вече, че и театрални работилници да има ? Псевдокултурниците които са на субсидийка минаха 380 000 души и е време държавата да ги отреже защото тва на 100 лева произведен продукт да получават 430 лв субсидия го няма никъде по света и в галактиката. Все едно една продавачка на обувки да продаде за 100 лв и държавата да и даде още 430 лв .....абсурдно е. Тези псевдокултурници са чиста проба комунистически паразити. Преди време го гледах и оня Калин Сърменов и се погнусих за пореден път от него. 100 лв "заработени" - 430 лв субсидия. "Закона за защита на културата" ....И точно тези псевдокултурници как дойде юни месец са хората които правят опашките за Гърция и най силно врякат за Еврозони, НАТО и пръдни. И ИТН Славчо и Тошко взеха че взеха министерството на комунистическите паразити- атлантици на хранилка

    Коментиран от #56

    14:56 27.10.2025

  • 55 Ей Б а ч е в

    6 0 Отговор
    Всички изглеждат еднакво противни.

    15:01 27.10.2025

  • 56 Оня с джипката от Банкя

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "Аз само да питам":

    По времето на "лошия социализъм" имаше само един Висш институт за театрално изкуство и в него се влизаше само при изрично доказани качества при общо пет тура на изпитите! А днес във всеки новопоявил се институт или "работилница" се произвеждат кадри, от които и 2 процента не стават за актьори! но важното е да се усвояват пари и да се свалят все повече критериите!

    15:03 27.10.2025

  • 57 Венци

    3 0 Отговор
    Мен живо ме интересува какво е мнението на вътрешният министър. Щото и той е от г е й дружинкната на ГЕРБ-ИТН.

    15:04 27.10.2025

  • 58 Крали Марко

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "честен ционист":

    Немаш ядове !!!Ще си правиш Арт. селфи ли ,???

    15:06 27.10.2025

  • 59 преподавател в театралната школа

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "С тези извратени":

    Цитирам: Добре дошли в Сорбоната...Изкуството на фелацио...Жерар Лельо ...в курса ще научите всичко за фелацио и кунилингус: анатомия и органи, обяснение как да създадете удоволствие, идеални пози, ценни съвети и въпроси, които да зададете на партньора си за безконфликтен интимен момент.
    Жерар Льольо е лекар, сексолог и терапевт. Прочетете още

    Коментиран от #62

    15:07 27.10.2025

  • 60 НЕПОЗНАТ

    1 0 Отговор
    И ДВАМАТА - ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И ДОКТОРА ТРЯБВА НЕЗАБАВНО ДА БЪДАТ УВОЛНЕНИ. А РОДИТЕЛИТЕ НА МОМЧЕТО ДА ЗАВЕДАТ ДЕЛО ЗА ПСИХИЧНО НАСИЛИЕ.

    15:08 27.10.2025

  • 61 Театрална работилница „Аркадия Фюжън Арт

    2 0 Отговор
    колко АРТ , призоваваме за оставка , в България тове не е допустимо да се толерира, като министър , приятел с този екземпляр и като преподавател в частната школа на съпругата-не следва да се обяснява, а вече да е подал сам оставка!То и си един от най-слабите министри след онова наркоманче от ПП, снимащо се за рожден ден, не ни похабявайне и културата, скандал след скандал, неможачи, аматьори -вън!

    15:11 27.10.2025

  • 62 Ами висше образование

    1 0 Отговор

    До коментар #59 от "преподавател в театралната школа":

    Западно пич. Висша театрална школа, Катедра "изкуства"

    15:11 27.10.2025

  • 63 Емигрант

    0 0 Отговор
    Само да припомня кой е този Бачев ? Чалгар, неуспял артист в нормални и уважавани театри и кино, намерил место в чалга-трупата на идеологът на чалгарщината Трифонов ! Срам е за културата в България да има министър ЧАЛГАР ! Никъде по света няма да се намери държава уважаваща родната си култура да назначи за министър персона представяща и разпространяваща пошлост на сцена и екран ! Не се сърдете на никого, че живеете в бедност и мизерия щом допускате такова падение в културата си ! Един път вече изтрит този коментар, какво лошо видяха мисирките в истината ?

    15:11 27.10.2025

