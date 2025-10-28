Новини
България »
По пътя на Тато Бойко Борисов ще прави още един завод - за средните калибри

По пътя на Тато Бойко Борисов ще прави още един завод - за средните калибри

28 Октомври, 2025 14:42 1 356 38

  • бойко борисов-
  • снаряди-
  • среден калибър

Сделката за "Райнметал" е факт: България подписа договорa за изграждане на завод за барут и боеприпаси

По пътя на Тато Бойко Борисов ще прави още един завод - за средните калибри - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Щ е направим още един завод, за средните калибри, каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по време на форум на "Капитал" - Regional Defence Summit 2025. Той се присъедини към дискусиите заедно с директора на „Райнметал“ Армин Папергер малко след подписването на договор за завод за барут, който ще бъде изграден в България на стойност 1 млрд. евро, посочи БТА.

„Ако нямаше редовно правителство, нямаше да подпишем днес този договор. Нямаше да подпишем за следващия завод. А повярвайте ми, в машиностроенето, в индустрията чакат неговите приятели - това е семейният бизнес. Когато един от тях дойде, когато дойде централен нападател като господин Папергер в българския футбол, ще дойде и ляв бек след това и десен“, обясни Борисов.

"И президентът Радев каза добро за тази сделка", подчерта Борисов.

"Светът е разделен в момента. Аз твърдо съм избрал къде е ГЕРБ - той е с колегите от Западна Европа, САЩ и подкрепям Украйна", каза още Бойко Борисов.

"Много е важно веригите на доставки да са тук", допълни Борисов.

"Пази Боже, ние всички сме за мир, при един конфликт да чакаш да ти донесат дали оръдия, дали е снаряд, дали е барут, това е фатално", каза още той.

"Екипите на Папергер в България вече посетиха част от частните оръжейни заводи, а ние имаме прекрасни такива – в Панагюрище, в Самоков, Стара Загора и те знаят целия арсенал на „Райнметал“ и дъщерните му компании", каза още Борисов.

"Това ще даде тласък на тежкото машиностроене в целия регион и най-вече ще е в България. Ние имаме изключително квалифицирана работна ръка, много добри инженери, добри специалисти, много добри иновативни учени и правят всичко възможно чрез правителството те да се срещат с хората на първия ред и господин Папергер", допълни лидерът на ГЕРБ.

"Ние искаме да имаме такава отбранителна индустрия, промишленост и армия, която да не позволява на други държави да си мислят, че могат да ни нападат", изрази мнение лидерът на ГЕРБ.

По думите му кризата ще стане по-тежка и Европа трябва да мисли как сама да се извади от положението, в което е.

"Следващите ни ходове са в стоманодобивния сектор, в минното дело, където имаме такива ценни метали, за които сме затворили мините – имаме какво да си говорим, да градим заедно, има и да си говорим за Пеевски, разбира се", допълни Бойко Борисов.

Твърди се, че при откриването на Завода за полупроводници в Ботевград Тодор Живков бил казал: "Тази година завод за полупроводници, догодина - за цели проводници!".


България
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ООрана държава

    27 8 Отговор
    Ще има ли кой да ни ги плаща тия производства? Зеления пари не дава, само на милостиня кара, ние не сме червения кръст

    14:44 28.10.2025

  • 2 Велик лидер и държавник

    4 3 Отговор
    Бойко чака на летището шефа на РАЙНМЕТАЛ Папергер! Бойко опитоми ИТН и БСП и с Делян са лидерите на България

    14:44 28.10.2025

  • 3 Путин в шок...

    13 20 Отговор
    Завода на РАЙНМЕТАЛ в България ще произвежда боеприпаси да затрие цяла раша

    14:45 28.10.2025

  • 4 Данко Харсъзина

    30 9 Отговор
    България нищо няма да печели от този завод.

    14:45 28.10.2025

  • 5 Майна

    20 7 Отговор
    Радев, Борисов, Делянчо- три танкиста , три ..друга
    Верни воини на натовщината на западналия запад

    14:46 28.10.2025

  • 6 Хахаха

    15 5 Отговор
    Ич не обичам обратните, ама на тоя ще му батисам завода за средни калибри с гигантски такъв!

    14:47 28.10.2025

  • 7 Сила

    9 4 Отговор
    За половин калибри ...средни , кьор фишеци !!!

    14:47 28.10.2025

  • 8 Батак

    20 5 Отговор
    след батака , нищо друго от правешкия масажист !

    14:47 28.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 СЪЩИЯ

    20 4 Отговор
    ВИЦА И ЗА ДЕТСКАТА ГРАДИНА -ЩЕ ВИ НАПРАВИМ ДЕТСКА ГРАДИНА.ОТ ПУБЛИКАТА-ТО НЯМА ДЕЦА ЗА НЕЯ.ОТГОВОР-ЩЕ ВИ НАПРАВИМ И ДЕЦА
    ЩЕ ПРАВИ ЗАВОДИ-ТО НЯМА ВЕЧЕ КОЙ ДА РАБОТИ

    14:49 28.10.2025

  • 11 ТОЛУПА 🎃

    15 5 Отговор
    Тази година завод за барут, догодина завод за тротил !

    Коментиран от #22

    14:49 28.10.2025

  • 12 клоуни

    18 4 Отговор
    Много шум за нищо , щот Урсула натиска . Беше то едно време Заводи и народа живееше щастливо , сега тоз барут ли ще ядем.

    14:50 28.10.2025

  • 13 Като

    23 2 Отговор
    полупроводниците на тоя от Правец , сега пък "охранителя" му - полукалибри !

    14:50 28.10.2025

  • 14 жжж

    23 2 Отговор
    Това тупане в гърдите не бях виждам , все едно пратихме космонавт в Космоса. Трагедия пълна

    14:52 28.10.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Кажете колко?

    13 2 Отговор
    От тези пари ще плати България, какви ще са конкретните ползи и кога се очаква да започне производството? Тласък на тежкото машиностроене в целия регион? Егати глупостите е започнал да бръщолеви ББ. Колко пъти сме чували подобни фрази за последните 30 години? Сега ще излезем като лидер и в производството на редкоземни елементи. За тези години китайците станаха монополист в света, ние разрушихме почти всичко или го дадохме на концесия. С годините някой хора изперкват яко.

    14:53 28.10.2025

  • 17 Мръсна

    20 2 Отговор
    работа , рискове и евтина работна ръка ! И Мутрьо се възгордял !

    14:54 28.10.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 ДАНЕ ВЗЕМЕ ГАЛЕНИКА

    11 2 Отговор
    ДА СЕ НАЙГРАЕ С РУСНАЦИТЕ ЩЕ ОБЪРКА ТАМ ПРОШКА НЕМА .ДА НЕМУ ФРЪКНАТ ЗАВОДИТЕ.

    14:55 28.10.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 СПОКО ПИЧ

    13 2 Отговор

    До коментар #11 от "ТОЛУПА 🎃":

    ТИКВАТА ЩЕ СЕ НАЙГРАЕ СПОКО

    14:57 28.10.2025

  • 23 Ето защо е 22 години лидер Борисов

    3 12 Отговор
    "Светът е разделен в момента. Аз твърдо съм избрал къде е ГЕРБ - той е с колегите от Зaпадна Европа, САЩ и подкрепям Украйна", каза още Бойко Борисов.
    "Много е важно вeригитe на доставки да са тyк", допълни Борисов.

    Коментиран от #24

    14:57 28.10.2025

  • 24 Промяна

    5 15 Отговор

    До коментар #23 от "Ето защо е 22 години лидер Борисов":

    БОРИСОВ ВЕЛИК ДЪРЖАВНИК РАЗБИРА СЕ ЧЕ ЩЕ ИЗБЕРЕ САЩ ЕВРОПА И УКРАЙНА А НЕ ПЪРВОБИТНА РУСИЯ

    14:58 28.10.2025

  • 25 гражданин

    13 3 Отговор
    тези сравнения са глупави, Тато си беше диктатор, имаше си лагери, затвори, репресивен апарат, този Банкята е само един актьор, който работи за олигархията

    15:00 28.10.2025

  • 26 Тома

    13 1 Отговор
    Още има спомен бойчето от средния калибър в симитли

    15:02 28.10.2025

  • 27 Луд

    9 0 Отговор
    Тази година средните калибри до година големи калибри.

    15:04 28.10.2025

  • 28 Отвратен

    14 3 Отговор
    Не сравнявайте това нищожество с Тодор Живков.

    15:06 28.10.2025

  • 29 604

    4 1 Отговор
    Тиху ве измекяр наг ъзен, че армията ни калашници немъ...прозстак паразит...Живков не го гръмнахме, амъ на теб мой дъ ти се случи.

    15:07 28.10.2025

  • 30 Догодина

    5 1 Отговор
    Още по цели и пълни проводници

    15:11 28.10.2025

  • 31 Цвете

    2 3 Отговор
    САМО ДА ТИ КАЖА, ЧЕ ТИ И ЕДНО КОПЧЕ НЕ СИ ЗАШИЛ.А ТОВА, ЧЕ ИМАМЕ ИНЖЕНЕРИ Е ИСТИНА И ДОСТОЙНИ. НЕКА ИМА ЗАВОДИ, ДОРИ И ФАБРИКИ, ЗА ДА ЗАПОЧНЕ ДА СЕ РАЗВИВА ТАЗИ ЧУДЕСНА СТРАНА И РАБОТА ЗА ХОРАТА. 🥰

    15:13 28.10.2025

  • 32 алфас

    6 2 Отговор
    Таа година резани пушки догодина цели пушки. дано не фрълат некой орешник баш там случаено

    15:15 28.10.2025

  • 33 Да го ескортират...

    6 0 Отговор
    до тях да си вземе няколко чифта гащи и четката за зъби и да заминава към бай Ставри. Човека си изчака чакането!

    15:15 28.10.2025

  • 34 омерзен

    2 0 Отговор
    Кой си бе Муньо вече?

    15:23 28.10.2025

  • 35 Левски

    3 2 Отговор
    И откъде суровини, нали трябва Ганьо да сади памук. Няма такава глупава държава.

    15:25 28.10.2025

  • 36 нннн

    1 1 Отговор
    Бойко ли ще го прави? Идвам да гледам как бърка бетон.

    15:33 28.10.2025

  • 37 Що за глупава връзка

    0 1 Отговор
    с Т.Живков?!

    Какво общо има с днешната ситуация на война и нуждата от въоръжаване на Европа и Украйна?

    Русофилската част на редакцията пак се изложи!

    15:38 28.10.2025

  • 38 Г.Георгиев

    2 0 Отговор
    Колко БЪЛГАРИ ще РАБОТЯТ в този завод и КОЛКО е голяма ОПАСНОСТТА, Русия да нанесе удар по него, заради ФАКТА, че сме ДЛЪЖНИ да помагаме на ГЛОБАЛИСТИТЕ да запазят ПРИДОБИТАТА от тях СОБСТВЕНОСТ в Украйна ?!

    УНГАРЦИТЕ, заявиха в ПРОТЕСТНО ШЕСТВИЕ, че не желаят да УМИРАТ за Украйна !

    Не е ли време и ние БЪЛГАРИТЕ да заявим, че НЯМА да ВОЮВАМЕ срещу БРАТСКА Русия !

    15:41 28.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове