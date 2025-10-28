По пътя на Тато Бойко Борисов ще прави още един завод - за средните калибри

Щ е направим още един завод, за средните калибри, каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по време на форум на "Капитал" - Regional Defence Summit 2025. Той се присъедини към дискусиите заедно с директора на „Райнметал“ Армин Папергер малко след подписването на договор за завод за барут, който ще бъде изграден в България на стойност 1 млрд. евро, посочи БТА.
„Ако нямаше редовно правителство, нямаше да подпишем днес този договор. Нямаше да подпишем за следващия завод. А повярвайте ми, в машиностроенето, в индустрията чакат неговите приятели - това е семейният бизнес. Когато един от тях дойде, когато дойде централен нападател като господин Папергер в българския футбол, ще дойде и ляв бек след това и десен“, обясни Борисов.
"И президентът Радев каза добро за тази сделка", подчерта Борисов.
"Светът е разделен в момента. Аз твърдо съм избрал къде е ГЕРБ - той е с колегите от Западна Европа, САЩ и подкрепям Украйна", каза още Бойко Борисов.
"Много е важно веригите на доставки да са тук", допълни Борисов.
"Пази Боже, ние всички сме за мир, при един конфликт да чакаш да ти донесат дали оръдия, дали е снаряд, дали е барут, това е фатално", каза още той.
"Екипите на Папергер в България вече посетиха част от частните оръжейни заводи, а ние имаме прекрасни такива – в Панагюрище, в Самоков, Стара Загора и те знаят целия арсенал на „Райнметал“ и дъщерните му компании", каза още Борисов.
"Това ще даде тласък на тежкото машиностроене в целия регион и най-вече ще е в България. Ние имаме изключително квалифицирана работна ръка, много добри инженери, добри специалисти, много добри иновативни учени и правят всичко възможно чрез правителството те да се срещат с хората на първия ред и господин Папергер", допълни лидерът на ГЕРБ.
"Ние искаме да имаме такава отбранителна индустрия, промишленост и армия, която да не позволява на други държави да си мислят, че могат да ни нападат", изрази мнение лидерът на ГЕРБ.
По думите му кризата ще стане по-тежка и Европа трябва да мисли как сама да се извади от положението, в което е.
"Следващите ни ходове са в стоманодобивния сектор, в минното дело, където имаме такива ценни метали, за които сме затворили мините – имаме какво да си говорим, да градим заедно, има и да си говорим за Пеевски, разбира се", допълни Бойко Борисов.
Твърди се, че при откриването на Завода за полупроводници в Ботевград Тодор Живков бил казал: "Тази година завод за полупроводници, догодина - за цели проводници!".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ООрана държава
14:44 28.10.2025
2 Велик лидер и държавник
14:44 28.10.2025
3 Путин в шок...
14:45 28.10.2025
4 Данко Харсъзина
14:45 28.10.2025
5 Майна
Верни воини на натовщината на западналия запад
14:46 28.10.2025
6 Хахаха
14:47 28.10.2025
7 Сила
14:47 28.10.2025
8 Батак
14:47 28.10.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 СЪЩИЯ
ЩЕ ПРАВИ ЗАВОДИ-ТО НЯМА ВЕЧЕ КОЙ ДА РАБОТИ
14:49 28.10.2025
11 ТОЛУПА 🎃
Коментиран от #22
14:49 28.10.2025
12 клоуни
14:50 28.10.2025
13 Като
14:50 28.10.2025
14 жжж
14:52 28.10.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Кажете колко?
14:53 28.10.2025
17 Мръсна
14:54 28.10.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 ДАНЕ ВЗЕМЕ ГАЛЕНИКА
14:55 28.10.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 СПОКО ПИЧ
До коментар #11 от "ТОЛУПА 🎃":ТИКВАТА ЩЕ СЕ НАЙГРАЕ СПОКО
14:57 28.10.2025
23 Ето защо е 22 години лидер Борисов
"Много е важно вeригитe на доставки да са тyк", допълни Борисов.
Коментиран от #24
14:57 28.10.2025
24 Промяна
До коментар #23 от "Ето защо е 22 години лидер Борисов":БОРИСОВ ВЕЛИК ДЪРЖАВНИК РАЗБИРА СЕ ЧЕ ЩЕ ИЗБЕРЕ САЩ ЕВРОПА И УКРАЙНА А НЕ ПЪРВОБИТНА РУСИЯ
14:58 28.10.2025
25 гражданин
15:00 28.10.2025
26 Тома
15:02 28.10.2025
27 Луд
15:04 28.10.2025
28 Отвратен
15:06 28.10.2025
29 604
15:07 28.10.2025
30 Догодина
15:11 28.10.2025
31 Цвете
15:13 28.10.2025
32 алфас
15:15 28.10.2025
33 Да го ескортират...
15:15 28.10.2025
34 омерзен
15:23 28.10.2025
35 Левски
15:25 28.10.2025
36 нннн
15:33 28.10.2025
37 Що за глупава връзка
Какво общо има с днешната ситуация на война и нуждата от въоръжаване на Европа и Украйна?
Русофилската част на редакцията пак се изложи!
15:38 28.10.2025
38 Г.Георгиев
УНГАРЦИТЕ, заявиха в ПРОТЕСТНО ШЕСТВИЕ, че не желаят да УМИРАТ за Украйна !
Не е ли време и ние БЪЛГАРИТЕ да заявим, че НЯМА да ВОЮВАМЕ срещу БРАТСКА Русия !
15:41 28.10.2025