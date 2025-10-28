Новини
Атанас Зафиров: Намерихме пресечни точки за бюджета с участниците в съвместното управление

28 Октомври, 2025 15:27 453 13

"Всеки ден се водят разговори за бюджета и въпреки сложната обстановка няма напрежение - просто "нещата трябва да бъдат изпипани”, коментира и социалният министър Гуцанов

Атанас Зафиров: Намерихме пресечни точки за бюджета с участниците в съвместното управление - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Днес взехме решение за въвеждане на ротация на председателя на Народното събрание. Утре ще уточним и през какъв период ще се извършва. Това заяви пред журналисти вицепремиерът Атанас Зафиров, цитиран от Нова телевизия.

Той коментира и темата за бюджета за следващата година, като подчерта, че са проведени много разговори, ясни са позициите на участниците в съвместното управление, намерени са пресечни точки и всички срокове ще бъдат спазени.

„Предложенията за промяна в данъците и осигуровките трябва да минат през Съвета за съвместно управление. Става дума за швейцарското правило, минималната работна заплата и това най-уязвимите слоеве в страната да не пострадат. През последните месеци намерихме пари за хората в нужда. В социалната сфера всичко върви нормално”, заяви социалният министър Борислав Гуцанов.

Той посочи, че е подписал решението минималната работна заплата да бъде 1213 лв. И допълни, че всеки ден се водят разговори за бюджета и въпреки сложната обстановка няма напрежение - просто "нещата трябва да бъдат изпипани”.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 10 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тома

    17 0 Отговор
    Този е най смешния министър без министерство

    15:32 28.10.2025

  • 2 истината

    16 0 Отговор
    Некадърник......

    15:32 28.10.2025

  • 3 За кой бюджет

    15 0 Отговор
    става дума? За бюджета на България или за бюджета под масата?

    15:33 28.10.2025

  • 4 🔪🎃🟰🥧

    13 1 Отговор
    Този иска да вдига данъците и осигуровките.

    15:33 28.10.2025

  • 5 Боруна Лом

    11 1 Отговор
    ДАНО,, НАРОДНАТА,,,, ЛЮБООООФФФ ВИ СГАЗИ!

    15:36 28.10.2025

  • 6 фен

    0 10 Отговор
    браво господин зафиров че в името на БЪЛГАРИЯ се съгласихте и направихне правителство заедно с герб итн и бсп стига политически пристрастия като тия от ппдб и възраждане тая хубава държава харварите искат да я затрият със своите капризи

    15:38 28.10.2025

  • 7 трясъ

    8 0 Отговор
    Намерихте баба си! Обещали сте на магистратите дебели заплати и те така!

    15:38 28.10.2025

  • 8 Боздуган

    10 0 Отговор
    На изборите ще видите видов ден!

    15:38 28.10.2025

  • 9 ГЕПИ

    10 0 Отговор
    Ако Борисов не го е страх от Народната любов то нека се откаже от НСО, като Радев.

    15:39 28.10.2025

  • 10 Пресечна точка с Шопара.

    3 0 Отговор
    С него сте лика прилика.

    15:43 28.10.2025

  • 11 ккк

    2 0 Отговор
    готвите някаква мушенгия ама ще я видим да не усетите народната любов още преди нова година

    15:46 28.10.2025

  • 12 Брей брей наглост

    0 0 Отговор
    ама много се забавихте ,а имате голям “голям “ електорална тежест= на шестдесет хиляди избиратели към 2025 г
    Ама Вие давате председател на Парламента за да вземете председател на коалиционен съвет ли? Време е да смените с такъв хитър ход тази медицинска сестра Коце Ангелов и да му вземете касичката с червени евробанкноти

    15:47 28.10.2025

  • 13 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    1 0 Отговор
    САМО АКО ЗНАЕТЕ НАРОДА КАКВО ВИ МИСЛИ.......

    15:48 28.10.2025

