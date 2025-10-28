Атанас Зафиров: Намерихме пресечни точки за бюджета с участниците в съвместното управление

Днес взехме решение за въвеждане на ротация на председателя на Народното събрание. Утре ще уточним и през какъв период ще се извършва. Това заяви пред журналисти вицепремиерът Атанас Зафиров, цитиран от Нова телевизия.
Той коментира и темата за бюджета за следващата година, като подчерта, че са проведени много разговори, ясни са позициите на участниците в съвместното управление, намерени са пресечни точки и всички срокове ще бъдат спазени.
„Предложенията за промяна в данъците и осигуровките трябва да минат през Съвета за съвместно управление. Става дума за швейцарското правило, минималната работна заплата и това най-уязвимите слоеве в страната да не пострадат. През последните месеци намерихме пари за хората в нужда. В социалната сфера всичко върви нормално”, заяви социалният министър Борислав Гуцанов.
Той посочи, че е подписал решението минималната работна заплата да бъде 1213 лв. И допълни, че всеки ден се водят разговори за бюджета и въпреки сложната обстановка няма напрежение - просто "нещата трябва да бъдат изпипани”.
1 Тома
15:32 28.10.2025
2 истината
15:32 28.10.2025
3 За кой бюджет
15:33 28.10.2025
4 🔪🎃🟰🥧
15:33 28.10.2025
5 Боруна Лом
15:36 28.10.2025
6 фен
15:38 28.10.2025
7 трясъ
15:38 28.10.2025
8 Боздуган
15:38 28.10.2025
9 ГЕПИ
15:39 28.10.2025
10 Пресечна точка с Шопара.
15:43 28.10.2025
11 ккк
15:46 28.10.2025
12 Брей брей наглост
Ама Вие давате председател на Парламента за да вземете председател на коалиционен съвет ли? Време е да смените с такъв хитър ход тази медицинска сестра Коце Ангелов и да му вземете касичката с червени евробанкноти
15:47 28.10.2025
13 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
15:48 28.10.2025