Радостин Василев: Днес ще бъдат отхвърлени и трите законопроекта за промени в Закона за лечебните заведения

Радостин Василев: Днес ще бъдат отхвърлени и трите законопроекта за промени в Закона за лечебните заведения

28 Октомври, 2025 15:51

Няма политическа воля заплатите на лекарите и медицинските сестри да бъдат достойни, заяви той

Радостин Василев: Днес ще бъдат отхвърлени и трите законопроекта за промени в Закона за лечебните заведения - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Днес ще бъдат отхвърлени и трите законопроекта за промени в Закона за лечебните заведения, които трябваше да гарантират справедливо заплащане за младите лекари. Това заяви лидерът на МЕЧ Радостин Василев в кулоарите на парламента, като определи случващото се като „безпрецедентен акт“.

„Три законопроекта, приети с мнозинство на първо четене, ще бъдат отхвърлени на второ. Това показва, че ГЕРБ и "ДПС – Ново начало" са в ситуацията „много искахме, ама нямахме желание“, коментира Василев.

По думите му управляващите не желаят да приемат законово определяне на минимално възнаграждение за младите медици, което би струвало на държавата около 250 милиона лева годишно.

„Вместо това се предлагат сложни механизми чрез бюджета на здравното осигуряване, НЗОК или Министерството на здравеопазването, които реално няма да доведат до резултат. Това е начин нищо да не се направи“, заяви депутатът.

Василев подчерта, че проблемът може да бъде решен с национална политика по възнаграждение, по здравеопазване и по гарантиране на работни места за достойнството на професията.

„Начело с Борисов и Пеевски това няма как да стане. Няма политическа воля заплатите на лекарите и медицинските сестри да бъдат достойни. Колкото по-бързо си тръгне този кабинет, толкова по-добре“, каза още той.

Радостин Василев коментира, че част от министерствата – на транспорта, здравеопазването, спорта и регионалното развитие – функционират като „на концесия“, а не като реални държавни институции в служба на обществото.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мъкаааа

    11 9 Отговор
    лидерът на ТЕЧ в КЕЧ-Радостин Василев

    15:53 28.10.2025

  • 2 Оставка

    16 6 Отговор
    час по - скоро !

    15:54 28.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 баба Даба много слаба

    5 4 Отговор
    Този човек ще взима ли пенсия от 790-830 лева? А?!

    15:56 28.10.2025

  • 5 Бихлюл

    9 3 Отговор
    Да отивам май на Германията по добре аз. Само дертове тука майко. Хаир не мога да вида. Всичко на душата ми се отразява.

    15:57 28.10.2025

  • 6 лоза

    10 4 Отговор
    ББ щял да прави завод за батут.

    15:58 28.10.2025

  • 7 Най добре е

    11 10 Отговор
    Руди Гела да не пипа никакви закони!

    Не е за него тая работа!

    Нито пък има капацитет.

    16:09 28.10.2025

  • 8 Любопитен

    10 0 Отговор
    Спешно е необходимо да се премахнат колективните трудови договори в сектор здравеопазване. Лекар в малка община със 50 пациенти е абсурдно да взема същото като лекар с хиляди пациенти и голяма заетост в голяма болница в столицата. Освен това заетостта на лекаря и неговият опит трябва да се отразяват на възнаграждението спрямо другите лекари в същата болница.

    16:09 28.10.2025

  • 9 Дед

    3 4 Отговор
    Лекарите не са магистрали, от където да гушнат милиарди. Малка извадка гласоподаватели са, иначе веднага им биха вдигнали с 300%!

    Коментиран от #19

    16:30 28.10.2025

  • 10 Василеску

    4 3 Отговор
    Радостин Василев такъв-онакъв, но ония са ГОЛЕМИТЕ МОШЕНИЦИ -- БСПННДПСННГЕРБННИТНННит.н.

    16:34 28.10.2025

  • 11 Крайно свирепи терористи

    3 5 Отговор
    Главна Прокуратура е пуснала терористи от Перник да избиват Българи в град Базел Швейцария! Поръчката е дошла от ГЕРБ (оплакване на Бойко Методиев Борисов)!Крайно свирепи терористи!Чупят ми главата с чукове! Мирослав Германов

    Коментиран от #13

    16:38 28.10.2025

  • 12 Тома

    2 2 Отговор
    В България което е държавно или общинско се краде с г.за защото няма кой да ги накаже.

    16:41 28.10.2025

  • 13 Ти ли си онзи?

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "Крайно свирепи терористи":

    Ти ли си онзи, който има запор на имота?

    16:43 28.10.2025

  • 14 ЧИЧО

    2 2 Отговор
    Пари се дават срещу свършена работа, всички в БГ виждат,че Депутатите за нищо правене са с най високи заплати,нормално е и другите да са с високи заплати.

    16:48 28.10.2025

  • 15 Анонимен

    1 0 Отговор
    Руди Гела а ти каква дейност имаш в парламента че получаваш по 20 к

    17:11 28.10.2025

  • 16 Анонимен

    3 0 Отговор
    Руди Гела а ти каква дейност имаш в парламента че получаваш по 20 к

    17:12 28.10.2025

  • 17 Добри Колев

    3 1 Отговор
    Когато някой започне да ви говори за "достойно" заплащане, да знаете, че става дума за социалист. Социалистът нищо не произвежда. Той иска само да преразпределя произведеното от друг. Какво е произвел Радостин Василев? С какво е бил полезен досега на обществото? Поредната лява лайнофабрика.

    17:12 28.10.2025

  • 18 Плечу

    0 1 Отговор
    Нали трябва да издържаме украинците на Слънчака.Туй е по-важно.

    17:24 28.10.2025

  • 19 Гост3

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Дед":

    Що не питаш кво вземат под масата!

    17:25 28.10.2025

