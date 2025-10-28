Радостин Василев: Днес ще бъдат отхвърлени и трите законопроекта за промени в Закона за лечебните заведения

Днес ще бъдат отхвърлени и трите законопроекта за промени в Закона за лечебните заведения, които трябваше да гарантират справедливо заплащане за младите лекари. Това заяви лидерът на МЕЧ Радостин Василев в кулоарите на парламента, като определи случващото се като „безпрецедентен акт“.

„Три законопроекта, приети с мнозинство на първо четене, ще бъдат отхвърлени на второ. Това показва, че ГЕРБ и "ДПС – Ново начало" са в ситуацията „много искахме, ама нямахме желание“, коментира Василев.

По думите му управляващите не желаят да приемат законово определяне на минимално възнаграждение за младите медици, което би струвало на държавата около 250 милиона лева годишно.

„Вместо това се предлагат сложни механизми чрез бюджета на здравното осигуряване, НЗОК или Министерството на здравеопазването, които реално няма да доведат до резултат. Това е начин нищо да не се направи“, заяви депутатът.

Василев подчерта, че проблемът може да бъде решен с национална политика по възнаграждение, по здравеопазване и по гарантиране на работни места за достойнството на професията.

„Начело с Борисов и Пеевски това няма как да стане. Няма политическа воля заплатите на лекарите и медицинските сестри да бъдат достойни. Колкото по-бързо си тръгне този кабинет, толкова по-добре“, каза още той.

Радостин Василев коментира, че част от министерствата – на транспорта, здравеопазването, спорта и регионалното развитие – функционират като „на концесия“, а не като реални държавни институции в служба на обществото.