Гуцанов: Подписал съм размерът на минималната работна заплата да бъде 1213 лв.

Подписал съм размерът на минималната работна заплата да бъде 1213 лв. Дотук предложенията, които се дискутират, също са около тази сума - така отговори министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов на въпрос за бюджета за следващата година, предаде БТА.
Министърът присъства на кръгла маса на тема „Детство без насилие“, която се провежда в Националната спорта академия, организирана от председателя на Комисията по младежта и спорта в Народното събрание Габриел Вълков.
„Законът е такъв, че размерът да бъде 1213 лв. Това мина през Националния съвет за тристранно сътрудничество, подписано е от мен. Вече трябва да се види в бюджета кое е възможно и кое не, както и какви ще бъдат параметрите по този въпрос“, допълни той.
Гуцанов каза, че всеки ден има разговори за бюджета. „Няма ден през последните седмици, в който да не говорим за бюджет“, каза министърът.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Историк
Коментиран от #20
16:03 28.10.2025
2 бобошен
16:04 28.10.2025
3 Последния Софиянец
16:05 28.10.2025
4 Цвете
16:10 28.10.2025
5 Наблюдаващ
16:11 28.10.2025
6 Цвете
16:11 28.10.2025
7 дайте да дадем
16:16 28.10.2025
8 Кажи
16:16 28.10.2025
9 минималната работна заплата да бъде 1213
след година две ще са колкото 500 лв сега
16:18 28.10.2025
10 Хъхъ
Раздаването на увеличения на цялата администрация без реформи и вдигането на минималната заплата буквално се изяжда от инфлацията …
16:21 28.10.2025
11 безпартиен
16:24 28.10.2025
12 Един
Увеличавайки заплатите няма да направите хората по-богати! Напротив ще ги правите все по-бедни!
Намалете паричното предлагане, ограничете банките, за да вдигнат лихвите - охладете икономиката (то икономика няма има едно безумие за купуване на бетон, което не е икономика) и нещата ще се подредят!
Идиоти ли сте!?!!!
И НАКАРАЙТЕ ДЪРЖАВНИТЕ ХРАНТУТНИЦИ ДА СИ ПЛАЩАТ ОСИГУРОВКИТЕ!
16:25 28.10.2025
13 шопа
Коментиран от #27
16:30 28.10.2025
14 Цървул
16:38 28.10.2025
15 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
ОСТАВКА И ПРИ САРКОЗИ!
16:43 28.10.2025
16 Тома
16:44 28.10.2025
17 Уса
Коментиран от #25
16:47 28.10.2025
18 БОГАТАШИ СА БЪЛГАРИТЕ ЕЙ
16:51 28.10.2025
19 Гръч
Коментиран от #21
16:51 28.10.2025
20 Оня с коня
До коментар #1 от "Историк":дано скоро гръмне АЕЦ-а и да затрие тоя продажен и гаден БЪЛГАРСКИ ген
16:52 28.10.2025
21 увеличете данъци малко ,има инфлация!
До коментар #19 от "Гръч":данъците трябва да се вдигант ДДС-то също трябва да се увеличи, кои ще връща кретитите дето теглиха? кои?
Коментиран от #26
16:53 28.10.2025
22 офцете трявба се стрижат
16:55 28.10.2025
23 оня с коня
16:55 28.10.2025
24 Кооо
16:58 28.10.2025
25 Анонимен
До коментар #17 от "Уса":Направо закръгляй на 5000 евро....що си играеш на дребно бе фантазьор?
17:02 28.10.2025
26 Кооо
До коментар #21 от "увеличете данъци малко ,има инфлация!":Искат народа да ги връща.По време на криза,когато заплатите и пенсиите са ниски винаги печелят богатите престъпници.Те да връщат заемите,защото са при тях
17:04 28.10.2025
27 Порно
До коментар #13 от "шопа":ТЕЛК явно добре храни някои партии, а и така се отблагодаряват на избирателите. Последните месеци в Кърджалийския ТЕЛК има наплив от живеещи в Турция, явно и там е стигнало новото. И откази няма, все висока група получават. От години не дават отговор защо у нас има ТЕЛК на пенсионери , каква експертиза на работоспособността за хора, които по закон са загубили работоспособност и получават пенсия ? За такива само освидетелстване , ако имат нужда от помощни средства и това е.
17:08 28.10.2025
28 ЧИЧО
17:09 28.10.2025