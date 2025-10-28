Новини
Гуцанов: Подписал съм размерът на минималната работна заплата да бъде 1213 лв.

28 Октомври, 2025 16:01

Няма ден през последните седмици, в който да не говорим за бюджет, каза министърът

Гуцанов: Подписал съм размерът на минималната работна заплата да бъде 1213 лв. - 1
Снимка: БГНЕС
Подписал съм размерът на минималната работна заплата да бъде 1213 лв. Дотук предложенията, които се дискутират, също са около тази сума - така отговори министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов на въпрос за бюджета за следващата година, предаде БТА.

Министърът присъства на кръгла маса на тема „Детство без насилие“, която се провежда в Националната спорта академия, организирана от председателя на Комисията по младежта и спорта в Народното събрание Габриел Вълков.

„Законът е такъв, че размерът да бъде 1213 лв. Това мина през Националния съвет за тристранно сътрудничество, подписано е от мен. Вече трябва да се види в бюджета кое е възможно и кое не, както и какви ще бъдат параметрите по този въпрос“, допълни той.

Гуцанов каза, че всеки ден има разговори за бюджета. „Няма ден през последните седмици, в който да не говорим за бюджет“, каза министърът.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Историк

    26 0 Отговор
    Много скоро територията ще гръмне.

    Коментиран от #20

    16:03 28.10.2025

  • 2 бобошен

    25 0 Отговор
    Гуцанов: Подписал съм - размерът на работната заплата на магистратите да бъде 24 000 лв.

    16:04 28.10.2025

  • 3 Последния Софиянец

    33 0 Отговор
    Предлагам Гуцанов да живее с 600 евро заплата

    16:05 28.10.2025

  • 4 Цвете

    20 0 Отговор
    БИЛ ПОДПИСАЛ????! ТО БЮДЖЕТ НЯМА, ТОЙ ПОДПИСАЛ. А ЗА ПЕНСИОНЕРИТЕ ЗАЩО 4 % ЩЕ БЪДЕ УВЕЛИЧЕНИЕТО???? ЗАТОВА, ЗАЩОТО ВИ ХРАНТУТИМЕ ЛИ????? МОЖЕ ЛИ ТАКОВА БЕЗОБРАЗИЕ.???? 24 ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ ИЗПЛАЩАТ ПЕНСИИТЕ НА ВСЯКО 1- ВО ЧИСЛО НА МЕСЕЦА, А И ГЕРМАНИЯ, ВИЕ ОТ НЕЯ ЛИ КОПИРАТЕ????? ПОЗОР, СРАМ, НИЗОСТ, ПАДЕНИЕ, ТОВА СТЕ ВСИЧКИ В ТОВА НАР.СЪБРАНИЕ.🙈🙉🙊👎

    16:10 28.10.2025

  • 5 Наблюдаващ

    11 0 Отговор
    Наближава скоростта на звука.

    16:11 28.10.2025

  • 6 Цвете

    11 1 Отговор
    БИЛ ПОДПИСАЛ????! ТО БЮДЖЕТ НЯМА, ТОЙ ПОДПИСАЛ. А ЗА ПЕНСИОНЕРИТЕ ЗАЩО 4 % ЩЕ БЪДЕ УВЕЛИЧЕНИЕТО???? ЗАТОВА, ЗАЩОТО ВИ ХРАНТУТИМЕ ЛИ????? МОЖЕ ЛИ ТАКОВА БЕЗОБРАЗИЕ.???? 24 ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ ИЗПЛАЩАТ ПЕНСИИТЕ НА ВСЯКО 1- ВО ЧИСЛО НА МЕСЕЦА, А И ГЕРМАНИЯ, ВИЕ ОТ НЕЯ ЛИ КОПИРАТЕ????? ПОЗОР, СРАМ, НИЗОСТ, ПАДЕНИЕ, ТОВА СТЕ ВСИЧКИ В ТОВА НАР.СЪБРАНИЕ.🙈🙉🙊👎

    16:11 28.10.2025

  • 7 дайте да дадем

    12 0 Отговор
    До кога, бе г-н Гуцанов? До кога ще сте под€логи на ГЕРБ и ДПС? Нали уж щяхте да се борите с техния стил на управление?

    16:16 28.10.2025

  • 8 Кажи

    8 0 Отговор
    как спазарихте Кисельова ? Пенсиите да нямат таван ! И на тези , плащащи ви големите заплати , ще им виснете на плещите и с няколко хилядни пенсии месечно ! То било шефовете на държавни болници , милиции , измислени професори , генерали , чиновници и и и.....

    16:16 28.10.2025

  • 9 минималната работна заплата да бъде 1213

    7 0 Отговор
    или 500е чисти
    след година две ще са колкото 500 лв сега

    16:18 28.10.2025

  • 10 Хъхъ

    8 0 Отговор
    Очаквайте инфлацията да продължи да се помпа от подобни тъпи решения !
    Раздаването на увеличения на цялата администрация без реформи и вдигането на минималната заплата буквално се изяжда от инфлацията …

    16:21 28.10.2025

  • 11 безпартиен

    7 0 Отговор
    Всяко административно определяне на заплатите касае само и единствено тези които ги получават от държавния и общинския бюджет! Всички останали работещи в частния сектор ще трябва да повишат количество и качество на продукта и услугите За да издържат на повишените ДОО и здравни!Това са само около 1.2 млн.РЕАЛНО плащащи данъци и осигуровки!На тяхна издръжка разчитат 2.1 млн.пенсионери,над 750 хиляди чакащи заплати от държавния и общинския бюджет,над 650 Хил малолетни и непълнолетни, около 1 млн. без образование и без трудови навици ц.г@ни!Да живее светлото бъдеще!? Който разбрал-разбрал.

    16:24 28.10.2025

  • 12 Един

    9 0 Отговор
    Инфлация се лекува не с още пари а с глад!
    Увеличавайки заплатите няма да направите хората по-богати! Напротив ще ги правите все по-бедни!

    Намалете паричното предлагане, ограничете банките, за да вдигнат лихвите - охладете икономиката (то икономика няма има едно безумие за купуване на бетон, което не е икономика) и нещата ще се подредят!

    Идиоти ли сте!?!!!
    И НАКАРАЙТЕ ДЪРЖАВНИТЕ ХРАНТУТНИЦИ ДА СИ ПЛАЩАТ ОСИГУРОВКИТЕ!

    16:25 28.10.2025

  • 13 шопа

    3 0 Отговор
    Па ти пишем отново: моментално и веднагически а напрайш ена баш-баш ревизиа на ТЕЛК/НЕЛК-овете.Такива цифри са лъснат , че и ти шса ощуриш и фанеш за главата. Кат сакате ЕС и богатиот клуб- никва МНЗ , а почасово заплащане( минимална ставка по и със ЗАКОН!!!). Ма големи специве ша излейти сичките бре , умник до умника ....и до умника па умник. Сега сериозно: Вие там , Господа Управляващи , имате ли си и най-малка представа къде се намирате? Вярвате ли си на лъжите , които всекидневно говорите и се правите на велики , загрижени управленци? Нищо човешко НЯМА във ВАС - ВИЕ НЕ СТЕ ХОРА!!! Спирам дотук , че.......ДА.

    Коментиран от #27

    16:30 28.10.2025

  • 14 Цървул

    6 0 Отговор
    Да се начисляват осигуровки на цялата заплата . Да се премахне тавана на пенсиите . Решете го . Да не стане късно.

    16:38 28.10.2025

  • 15 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    6 0 Отговор
    ИДИОТИ И ОЛИГОФРЕНИ ЩЕ РЕШАВАТ БЪДЕЩЕТО НА НАРОДА!
    ОСТАВКА И ПРИ САРКОЗИ!

    16:43 28.10.2025

  • 16 Тома

    7 0 Отговор
    Гуци защо депутатската заплата се вдига на 3 месеца.

    16:44 28.10.2025

  • 17 Уса

    6 2 Отговор
    При тези цени,вече двойни на европейските и американските минималната заплата трябва да бъде 2500лв

    Коментиран от #25

    16:47 28.10.2025

  • 18 БОГАТАШИ СА БЪЛГАРИТЕ ЕЙ

    6 0 Отговор
    то като махнеш одръжките няма и 1000лв чисто бе гуцевБОКЛУК

    16:51 28.10.2025

  • 19 Гръч

    4 1 Отговор
    Махайте тоя плосък данък да не ви направим главите плоски,когато дойдат руснаците отново.До кога чорбаджиите изедници ще живеят на наш гръб и плащат данъци за бедни?Смрт за Българската Сатанистка Партия наричаща се социалистическа

    Коментиран от #21

    16:51 28.10.2025

  • 20 Оня с коня

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Историк":

    дано скоро гръмне АЕЦ-а и да затрие тоя продажен и гаден БЪЛГАРСКИ ген

    16:52 28.10.2025

  • 21 увеличете данъци малко ,има инфлация!

    0 2 Отговор

    До коментар #19 от "Гръч":

    данъците трябва да се вдигант ДДС-то също трябва да се увеличи, кои ще връща кретитите дето теглиха? кои?

    Коментиран от #26

    16:53 28.10.2025

  • 22 офцете трявба се стрижат

    3 0 Отговор
    веднъж ви цаката със ДДС, веднъж ви дерат от заплатите за данък социални, и накрая и тол таксите на камионите пак вие крайния потребител плаща , кеф ти данък кеф ти гуцанов

    16:55 28.10.2025

  • 23 оня с коня

    3 0 Отговор
    Като се събудиш е добре да се сетиш кой управлява кoчинaта и да ги зaплюеш ,което е добро начало за деня

    16:55 28.10.2025

  • 24 Кооо

    1 0 Отговор
    Кой е тоя ръбар,че ще подписва нещо за което българския народ не го е упълномощил нито го е избирал да бъде на власт и подписва

    16:58 28.10.2025

  • 25 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Уса":

    Направо закръгляй на 5000 евро....що си играеш на дребно бе фантазьор?

    17:02 28.10.2025

  • 26 Кооо

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "увеличете данъци малко ,има инфлация!":

    Искат народа да ги връща.По време на криза,когато заплатите и пенсиите са ниски винаги печелят богатите престъпници.Те да връщат заемите,защото са при тях

    17:04 28.10.2025

  • 27 Порно

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "шопа":

    ТЕЛК явно добре храни някои партии, а и така се отблагодаряват на избирателите. Последните месеци в Кърджалийския ТЕЛК има наплив от живеещи в Турция, явно и там е стигнало новото. И откази няма, все висока група получават. От години не дават отговор защо у нас има ТЕЛК на пенсионери , каква експертиза на работоспособността за хора, които по закон са загубили работоспособност и получават пенсия ? За такива само освидетелстване , ако имат нужда от помощни средства и това е.

    17:08 28.10.2025

  • 28 ЧИЧО

    0 0 Отговор
    Не трябва да има пенсионери работещи на Държавна работа.Като искат да работят в частния сектор или са все нсши хора !Докога!

    17:09 28.10.2025

