Гуцанов: Подписал съм размерът на минималната работна заплата да бъде 1213 лв.

Подписал съм размерът на минималната работна заплата да бъде 1213 лв. Дотук предложенията, които се дискутират, също са около тази сума - така отговори министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов на въпрос за бюджета за следващата година, предаде БТА.

Министърът присъства на кръгла маса на тема „Детство без насилие“, която се провежда в Националната спорта академия, организирана от председателя на Комисията по младежта и спорта в Народното събрание Габриел Вълков.

„Законът е такъв, че размерът да бъде 1213 лв. Това мина през Националния съвет за тристранно сътрудничество, подписано е от мен. Вече трябва да се види в бюджета кое е възможно и кое не, както и какви ще бъдат параметрите по този въпрос“, допълни той.

Гуцанов каза, че всеки ден има разговори за бюджета. „Няма ден през последните седмици, в който да не говорим за бюджет“, каза министърът.