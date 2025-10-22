Новини
България отчете технологичния си напредък пред ОИСР

Благодарение на INSAIT, надградения суперкомпютър в София тех парк, предстоящата AI фабрика BRAIN++, Центъра за иновации в отбраната и НИФ се утвърждаваме като регионален технологичен лидер

Снимка: МИР
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Заместник-министърът на иновациите и растежа Мартин Дановски участва в заседание на Комитета за преглед на икономическото развитие на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) в Париж.

Важен акцент за страната ни беше представянето и обсъждането на доклада „Икономически преглед на България за 2025 г.“ В него се прави оценка на икономиката, финансовата система и прилаганите политики в различни сфери, с което се доказва, че държавата се придържа към общите принципи на Организацията. Документът е от ключово значение за процеса на присъединяване на България към ОИСР, тъй като отчита постигнатия напредък, отразените препоръки и планираните приоритети в икономическото развитие на страната.

Прегледът в този Комитет е сериозна стъпка към амбицията на България за пълноправно членство в ОИСР и отразява положителната посока на устойчивото развитие на икономиката. Такива прегледи се извършват на всеки 2 години.

По време на заседанието зам.-министър Дановски очерта изграждането на цялостната иновационна рамка в страната ни, основана на стратегическа визия, целеви инвестиции и публично-частни партньорства.

Дановски заяви още, че чрез целенасочени мерки активно се работи за това повече предприятия да внедряват напреднали дигитални технологии. „С достъп до интернет, равняващ се на 98% от средното ниво на ЕС, и дигитални публични услуги за бизнеса, оценени с 91.9 от 100, сме изградили инфраструктурата за трансформация“, каза той.

Пред ОИСР той сподели за преструктурирания Национален иновационен фонд, който ще бъде сред основните инструменти за стимулиране на научноизследователска и развойна дейност (НИРД). Успоредно с това новият Фонд за технологичен трансфер на ФнФ разполага с 56 милиона евро, насочени към проекти с висок риск и висока възвръщаемост в областта на дълбоките технологии.

По време на заседанието беше подчертано и изграждането на Национална мрежа за технологичен трансфер, с регионални офиси, които ще служат като мостове между научните институции и индустрията.

„Нашите стратегически активи вече ни позиционират като изгряващ иновационен център. Развитието на BgGPT от INSAIT демонстрира нашите възможности в областта на изкуствения интелект, а суперкомпютърът Discoverer и предстоящата AI фабрика BRAIN++ утвърждават България като регионален технологичен лидер“, добави още той.

Центърът за иновации в отбраната добавя още едно измерение, гарантирайки, че технологичното ни развитие служи както на икономическите, така и на стратегическите цели, в съответствие с приоритетите на НАТО и ЕС.

„Гледаме на препоръките на ОИСР като на възможности“, каза още Дановски и подчерта като цели по-висока степен на дигитализация на предприятията в рамките на три години и иновационна екосистема, в която всяко научно постижение има ясен път към пазарен ефект.

Делегацията беше ръководена от зам.-министъра на финансите Методи Методиев и в нея участваха още зам.-министърът на икономиката и индустрията Дончо Барбалов, зам.-министърът на енергетиката Красимир Ненов, зам.-министърът на труда и социалната политика Гергана Великова и зам.-министърът на образованието и науката Николай Витанов.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    1 0 Отговор
    Ганчо е нагазил на дълбоко в блатото на електронния концлагер.

    15:31 22.10.2025

  • 2 Хубаво

    2 0 Отговор
    ама защо не споменавате поименно предприятията в които са въведени тези технологии? Ох забравих че Ванката Драгалевски е а мамата на икономиката...

    15:42 22.10.2025

  • 3 прескачаме хартиеното евро

    1 0 Отговор
    всеки човек ще има електронно АйДи(Досие) което ще съдържа цялата информация от акта за раждането до вчерашното му изявление с оценка за социален кредит/рейтинг, определяща правата на индивида и съответно формираща се от неговите дейстивя.

    15:44 22.10.2025

