Василена Димитрова: Ако младите лекари не сме доволни, продължаваме с протестите

28 Октомври, 2025 20:31 369 7

  • искания-
  • заплати-
  • млади лекари

Винаги ще застанем зад това да се увеличат заплатите на който и да е в сектора. Хората в сектора искат заплатите да са на пазарен принцип – да получават толковам колто изкарват

Василена Димитрова: Ако младите лекари не сме доволни, продължаваме с протестите - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Нека да видим текстовете, какво имат като идея, и ако не сме доволни, продължаваме протестите, няма да се откажем. Това каза в предаването "Още от деня" по БНТ Василена Димитрова, студент по медицина и представител на протестиращите млади лекари, след като по-рано днес парламентът отхвърли първоначално приети законопроекти за медиците. Предложението на мнозинството е това да залегне в Закона за бюджета на здравната каса за 2026 г., който предстои да бъде внесен до 31 октомври.

Днес беше споменато, че ще получим исканите от нас 150% от средната заплата през бюджета, заяви Димитрова, като добави,че въпреки че не е назовал конкретни числа, от думите на председателя на здравната комисия Костадин Ангелов от ГЕРБ се е разбрало, че той обещава искането на медиците да бъде изпълнено.

Винаги ще застанем зад това да се увеличат заплатите на който и да е в сектора. Хората в сектора искат заплатите да са на пазарен принцип – да получават толковам колто изкарват. Но младите лекари не изпълняват клинични пътеки и искаме да имаме осигурен минимум, с който да живеем нормално. Вярвам, че това ще бъде изпълнено, посочи тя.

При обсъжданията днес обаче стана ясно, че текстовете за стимули при преквалифиакцията на младите лекари са изчезнали. Никой не споменава и дума на тях. Очакваме от коалциията, която обещава да реши проблемите ни, да видим текстовете на този законопроект, каза още Василена Димитрова.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Това

    6 4 Отговор
    Нито е лекар , нито е специалист , но пари искала ?! Като иска веднага да и платят , да стане проститутка !

    20:34 28.10.2025

  • 2 Роро

    7 3 Отговор
    Заминавайте по селата и малките градчета да работите, стига сте ревали за пари. Първо си платете с работата си на държавата разходите за 6г медицинско обучение

    Коментиран от #4

    20:35 28.10.2025

  • 3 България има бъдеще

    4 1 Отговор
    Българките

    20:35 28.10.2025

  • 4 Да ходи боко пожарникара на село

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Роро":

    Да види какво е останоло след неговото управление!

    20:37 28.10.2025

  • 5 Какво означава

    1 0 Отговор
    " Колкото изкарат "
    Дали знае студентката че още в България няма оценка на лекарския труд а още повече за студенти и стажанти които още се обучават.
    За отличниците има определени стипендии.
    В България медиците се обучават 6 години от родителите. С лед тях аспирантите получават стипендии определени със закон.
    Че това което искат не получават и лекарите специалисти в мрежата.
    Друг е въпроса защо частните болници точат и от НЗК.

    20:39 28.10.2025

  • 6 Специалист

    1 1 Отговор
    Тия псевдолекари със съмнителни умения,не излекували никой досега,но ревящи за много пари да отиват в чужбина и да се научат какво е да си лекар,как се работи,как се изкарват пари и каква отговорност се носи ако сбъркаш! ГОЛЯМА ЛЪЖА Е ,ЧЕ НЯМА ЛЕКАРИ СЕСТРИ!

    20:43 28.10.2025

  • 7 Луд

    0 0 Отговор
    Един съвет,,ИСКАИТЕ ЗАПЛАТИТЕ НА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА,,И те са на бюджетна издръжка.Нито са по учени от вас нито са по работни.Пожелавам ви успех.

    20:44 28.10.2025

