Василена Димитрова: Ако младите лекари не сме доволни, продължаваме с протестите

Нека да видим текстовете, какво имат като идея, и ако не сме доволни, продължаваме протестите, няма да се откажем. Това каза в предаването "Още от деня" по БНТ Василена Димитрова, студент по медицина и представител на протестиращите млади лекари, след като по-рано днес парламентът отхвърли първоначално приети законопроекти за медиците. Предложението на мнозинството е това да залегне в Закона за бюджета на здравната каса за 2026 г., който предстои да бъде внесен до 31 октомври.
Днес беше споменато, че ще получим исканите от нас 150% от средната заплата през бюджета, заяви Димитрова, като добави,че въпреки че не е назовал конкретни числа, от думите на председателя на здравната комисия Костадин Ангелов от ГЕРБ се е разбрало, че той обещава искането на медиците да бъде изпълнено.
Винаги ще застанем зад това да се увеличат заплатите на който и да е в сектора. Хората в сектора искат заплатите да са на пазарен принцип – да получават толковам колто изкарват. Но младите лекари не изпълняват клинични пътеки и искаме да имаме осигурен минимум, с който да живеем нормално. Вярвам, че това ще бъде изпълнено, посочи тя.
При обсъжданията днес обаче стана ясно, че текстовете за стимули при преквалифиакцията на младите лекари са изчезнали. Никой не споменава и дума на тях. Очакваме от коалциията, която обещава да реши проблемите ни, да видим текстовете на този законопроект, каза още Василена Димитрова.
