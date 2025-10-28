Ирена Георгиева: Туристическият бранш е сред най-подготвените за приемане на еврото у нас

Туристическият бранш е сред най-подготвените за приемането на еврото на 1 януари догодина, каза днес във Варна зам.-министърът туризма Ирена Георгиева пред участниците в информационно събитие за въвеждането на новата валута в България, предаде бТА.
Домакин на срещата бе областният управител Андрияна Андреева. В разговора се включиха министърът на вътрешните работи Даниел Митов, зам.-председателят на Икономическия и социален съвет Милена Ангелова, зам.-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова, главният касиер на БНБ Стефан Цветков, лидерът на КНСБ Пламен Димитров и Николай Гоцев, началник на политическия кабинет на министъра на отбраната.
Влизането на страната ни в еврозоната ще помогне за още по-голяма разпознаваемост на България като туристическа дестинация, посочи Георгиева.
Тя уточни, че браншът е сред най-подготвените за приемане на еврото, тъй като от години работи с различни валути. Той напълно осъзнава какво ще му донесе приемането на единната валута, включително по-лесен достъп до инвестиции и по-голяма прозрачност, по-бързи и гъвкави отношения с партньорите от еврозоната, посочи зам.-министърът.
По нейните думи от туристическия сектор никой не споделя тревога за това, което предстои.
Като положителен ефект от приемането на новата валута Георгиева посочи още, че българите ще пътуват по-спокойно, без скрити такси при плащанията им в чужбина.
Искаме да наложим България като сигурна страна, с добър имидж, като свързана дестинация, имаме всички предпоставки за това, допълни зам.-министърът на туризма.
