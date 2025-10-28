Новини
Ирена Георгиева: Туристическият бранш е сред най-подготвените за приемане на еврото у нас

Ирена Георгиева: Туристическият бранш е сред най-подготвените за приемане на еврото у нас

28 Октомври, 2025 21:06 496 15

  • ирена георгиева-
  • еврозона-
  • туристически бранш

Влизането на страната ни в еврозоната ще помогне за още по-голяма разпознаваемост на България като туристическа дестинация

Ирена Георгиева: Туристическият бранш е сред най-подготвените за приемане на еврото у нас - 1
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Туристическият бранш е сред най-подготвените за приемането на еврото на 1 януари догодина, каза днес във Варна зам.-министърът туризма Ирена Георгиева пред участниците в информационно събитие за въвеждането на новата валута в България, предаде бТА.

Домакин на срещата бе областният управител Андрияна Андреева. В разговора се включиха министърът на вътрешните работи Даниел Митов, зам.-председателят на Икономическия и социален съвет Милена Ангелова, зам.-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова, главният касиер на БНБ Стефан Цветков, лидерът на КНСБ Пламен Димитров и Николай Гоцев, началник на политическия кабинет на министъра на отбраната.

Влизането на страната ни в еврозоната ще помогне за още по-голяма разпознаваемост на България като туристическа дестинация, посочи Георгиева.

Тя уточни, че браншът е сред най-подготвените за приемане на еврото, тъй като от години работи с различни валути. Той напълно осъзнава какво ще му донесе приемането на единната валута, включително по-лесен достъп до инвестиции и по-голяма прозрачност, по-бързи и гъвкави отношения с партньорите от еврозоната, посочи зам.-министърът.

По нейните думи от туристическия сектор никой не споделя тревога за това, което предстои.

Като положителен ефект от приемането на новата валута Георгиева посочи още, че българите ще пътуват по-спокойно, без скрити такси при плащанията им в чужбина.

Искаме да наложим България като сигурна страна, с добър имидж, като свързана дестинация, имаме всички предпоставки за това, допълни зам.-министърът на туризма.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 То друг бранш няма

    9 3 Отговор
    Това е бизнеса на власта и еврофондовете!

    21:09 28.10.2025

  • 2 Какъв туристически бранш,на?

    12 3 Отговор
    Изгориха горите, докараха Райнметал в Стара планина.Ще разчитате на пияни англичани на Слънчака? Това туризъм ли му викаш!

    21:10 28.10.2025

  • 3 Гориил

    8 0 Отговор
    Дори по времето на Живков туристическата индустрия се справяше добре с чуждестранна валута.Няма усещане за новост.

    21:12 28.10.2025

  • 4 с. Говнягово

    7 2 Отговор
    Мутренския бранш отдавна 1€ го сменя за 1лв

    21:14 28.10.2025

  • 5 Таксиджия

    5 0 Отговор
    Да бе. Ние работим на терминалите в евро откакто го има и сме най-подготвени. Имаме даже 18% увеличение от 1 януари догодина.

    21:16 28.10.2025

  • 7 Бах

    4 1 Отговор
    тоз тъп сайт

    21:17 28.10.2025

  • 8 Говори според

    8 1 Отговор
    Парите, които й дават.
    Без разум, без лично и национално достойнство.
    пфу

    21:20 28.10.2025

  • 9 село Ловец

    0 0 Отговор
    Вярно е. Ние сме най подготвени за еврото. Плащаме само с карта. Не се спираме да пътуваме - Франция, сейшели, Тайланд, Зимбабве и т.н.

    21:31 28.10.2025

  • 11 Уса

    4 0 Отговор
    Мутрите в туризма обичат еврото и плюят на лева.Не правете оборот на мутрите

    21:36 28.10.2025

  • 12 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Ние хотелиерите отдавна сме в евро. Левчетата на Ганю, в мизерията на Гърция. Нашето море е висок клас туризъм.

    21:54 28.10.2025

  • 13 хах

    0 0 Отговор
    Е те ще са най добре и данъци хах

    21:57 28.10.2025

  • 15 Сатана Z

    0 0 Отговор
    За останалото ще се погрижат украинските труженички по морето.

    22:10 28.10.2025

