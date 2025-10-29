Новини
България »
Визитата на Румен Радев в Саудитска Арабия завършва с разговор с министъра на икономиката и планирането

Визитата на Румен Радев в Саудитска Арабия завършва с разговор с министъра на икономиката и планирането

29 Октомври, 2025 05:07, обновена 29 Октомври, 2025 05:09 436 4

  • румен радев-
  • президент-
  • саудитска арабия

Държавният глава е в Рияд по покана на престолонаследника на страната за участие в международния форум "Инициатива за бъдещи инвестиции"

Визитата на Румен Радев в Саудитска Арабия завършва с разговор с министъра на икономиката и планирането - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БНР БНР

В последния ден от посещението си в Саудитска Арабия президентът Румен Радев ще разговаря с министъра на икономиката и планирането на кралството, предаде БНР.

Държавният глава е в Рияд по покана на престолонаследника на страната за участие в международния форум "Инициатива за бъдещи инвестиции".

Президентът Румен Радев ще се срещне с управителя на фонда за публични инвестиции на Саудитска Арабия Ясир Ал-Румаян. Фондът е един от най-големите в света и разполага с активи от над 620 милиарда долара. Миналата година чуждите инвестиции в Саудитска Арабия бележат ръст от 24 процента, достигайки близо 32 милиарда долара. Голяма част от вложенията вече не са свързани с петрола.

Президентът за договора с "Райнметал": Правителството трябва да защити българския национален интерес
Президентът на форум в Рияд: Трябва много по-активна политика за привличане на инвестиции
Възможностите за сътрудничество между София и Рияд ще бъдат водеща тема в двустранните срещи на президента и днес.

"Саудитска Арабия е водещ политически и икономически фактор в региона на Близкия изток с нарастващо глобално влияние и е наш ключов партньор в региона на Персийския залив. Много са областите, в които можем да си сътрудничим. Традиционните - икономика, търговия, инвестиции, образование, култура, фармация. Саудитска Арабия се утвърждава като център за иновации, за научни изследвания. Това са сфери, в които България има потенциала да предложи партньорство", посочи Радев.

На международната икономическа среща в Риад бяха изнесени данни, според които 87 процента от инвеститорите в света планират да увеличат вложенията си в изкуствен интелект през следващите две години. Близкият изток, Индия и Югоизточна Азия са сред най-вероятните бенефициенти.


Саудитска Арабия
Поставете оценка:
Оценка 2 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 САНДОКАН

    1 0 Отговор
    ТАЦА СЪС САБИТЕ ИГРА ЛИ КАТО МАЧОТО ОТ ПРЕДИ ВРЕМЕ?

    05:14 29.10.2025

  • 2 виCЕРАфостатаБ0КЛУЦИ отФAКТИ

    0 0 Отговор
    миленей, отивай мараТЪПАТА да ти врътне рано сутринта единМИНЕТ бе тъапаанаар

    Коментиран от #3

    05:32 29.10.2025

  • 3 Още не си е

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "виCЕРАфостатаБ0КЛУЦИ отФAКТИ":

    мила зъбите

    05:35 29.10.2025

  • 4 За Хелуин

    0 0 Отговор
    Дали ги е питал ще върнат ли милиардите дето на една Тиква за празника?

    05:52 29.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове