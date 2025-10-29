Визитата на Румен Радев в Саудитска Арабия завършва с разговор с министъра на икономиката и планирането

В последния ден от посещението си в Саудитска Арабия президентът Румен Радев ще разговаря с министъра на икономиката и планирането на кралството, предаде БНР.

Държавният глава е в Рияд по покана на престолонаследника на страната за участие в международния форум "Инициатива за бъдещи инвестиции".



Президентът Румен Радев ще се срещне с управителя на фонда за публични инвестиции на Саудитска Арабия Ясир Ал-Румаян. Фондът е един от най-големите в света и разполага с активи от над 620 милиарда долара. Миналата година чуждите инвестиции в Саудитска Арабия бележат ръст от 24 процента, достигайки близо 32 милиарда долара. Голяма част от вложенията вече не са свързани с петрола.



Възможностите за сътрудничество между София и Рияд ще бъдат водеща тема в двустранните срещи на президента и днес.



"Саудитска Арабия е водещ политически и икономически фактор в региона на Близкия изток с нарастващо глобално влияние и е наш ключов партньор в региона на Персийския залив. Много са областите, в които можем да си сътрудничим. Традиционните - икономика, търговия, инвестиции, образование, култура, фармация. Саудитска Арабия се утвърждава като център за иновации, за научни изследвания. Това са сфери, в които България има потенциала да предложи партньорство", посочи Радев.



На международната икономическа среща в Риад бяха изнесени данни, според които 87 процента от инвеститорите в света планират да увеличат вложенията си в изкуствен интелект през следващите две години. Близкият изток, Индия и Югоизточна Азия са сред най-вероятните бенефициенти.