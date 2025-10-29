Новини
НОИ разглежда проекта за бюджет на Държавното обществено осигуряване за следващата година

29 Октомври, 2025 05:11, обновена 29 Октомври, 2025 05:17 408 5

Надзорният съвет на Здравна каса обсъжда предвидените пари за 2026 г.

НОИ разглежда проекта за бюджет на Държавното обществено осигуряване за следващата година - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БНР БНР

Надзорният съвет на Националният осигурителен институт се събира днес, за да разгледа проект на бюджет на Държавното обществено осигуряване за следващата година, предаде БНР.

Представителите на държавата, бизнесът си синдикатите ще се произнесат по предложенията осигуровката за Фонд "Пенсии" да се увеличи с 2 процентни пункта от първи януари, максималният осигурителен доход да нарасне с 470 лева и да е 4 хиляди и 600 лева, а минималният, включително за самоосигуряващите се лица, да е минималната заплата предложена като 605 евро.

План сметката на общественото осигуряване за 2026 година е първата разработена в евро. Левовите плащания и приходи са превалутирани по официалния курс на БНБ.

Плановете на държавата са с приходната част на бюджета на ДОО да се съберат над 1 милиард и 200 милиона евро повече отколкото през тази година, като е отчетен ефекта, от по високите осигуровки за пенсии и по високият максимален и минимален осигурителен доход, така ще се финансира осъвременяването на пенсиите от първи юли догодина.

То ще е по швейцарското правило и ще е между 7 и 8 процента, колко точно ще реши на по-късен етап Надзорният съвет на НОИ, след като станат налични данните за инфлацията и за ръста на осигурителния доход през тази година.

Минималната пенсия за стаж и възраст от първи юли ще е почти 347 евро при малко над 322 евро до края на юни.

Догодина не се предвижда ръст на тавана на пенсиите, който е 3 хиляди и 400 лева.

Не са предвидени и увеличения в обезщетенията за майките за гледане на дете до 2 годишна възраст, замразени да останат минималното и максималното дневно обезщетение за безработица, гласят предложенията към момента.

Разчетите сочат, че ще продължи да се увеличава броят на пенсионерите. Средната пенсия ще достигне 541 евро, като реалното нарастване е изчислено на 4,8 на сто, след като се приспадне прогнозираната инфлация от 3,5 процента.

300 хиляди повече хоспитализации и над 230 милиона евро повече разходи за болнична помощ са заложени в проекта на бюджет на Здравната каса за следващата година. Рамката, подготвена в евро, ще бъде обсъдена на заседание на Надзорния съвет на Касата.

В проекта са разчетени 2 милиона и 400 хиляди постъпвания в болница през следващата година. За сравнение – електронно отчетените до вчера брой хоспитализации вече надвишават предвидените за тази година 2 милиона и 100 хиляди.

Предвидени са повече разходи по всички дейности, свързани с оказване на медицинска помощ. С 200 хиляди е увеличен броят на процедурите по физиотерапия и рехабилитация. Същият ръст е заложен за броя на лабораторните изследвания, който ще доближи 32 милиона дейности.

Предвидени са средства за нова амбулаторна процедура за онкоболни. Чрез нея ще се изследват гени с цел откриване на туморна мутация и определяне на прицелна терапия.

За догодина се планират и обявените да започнат тази есен скринингови програми за рак на дебелото черво и на маточната шийка чрез домашни тестове.

В проекта са заложени средства за увеличение на заплатите на медиците в част от болниците до достигане на нивата от отрасловия колективен договор.

Рамката за 2026-а година предвижда 5,3 милиарда евро за здравеопазване.


