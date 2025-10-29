Новини
Везиева за "Лукойл": Ще създадем още по-голяма неразбория, ако тръгнем да променяме собствеността

Везиева за "Лукойл": Ще създадем още по-голяма неразбория, ако тръгнем да променяме собствеността

29 Октомври, 2025 06:28, обновена 29 Октомври, 2025 05:54 988 9

Дружеството има между 50 и 90% икономическо отражение не само у нас, а и на Балканите, заяви бившият министър на икономиката

"Лукойл" продава международните си активи, а кабинетът рамкира финансовите параметри на Бюджет 2026.

"Държавата е тази, която трябва да има план в такава кризисна ситуация. Имаме къс срок до 21 ноември и това, което призовават всички експерти, е да се поиска отсрочка. Германците вече са си постигнали такава", заяви бившият министър на икономиката Даниела Везиева.

Тя е на мнение, че много зависи от това как ще се развият следващите две седмици.

"Оперативното управление не означава промяна на собствеността. Ако тръгнем да я променяме, ще стане по-голяма неразбория. Това е едно от най-апетитните предприятия на Балканите. Санкциите са вид икономическа и търговска война, с която се занулява някой или се докарва до изтощение", допълни Везиева за Bulgaria ON AIR.

Имаме временен резерв

По думите ѝ всички експерти казват, че кой знае какви трусове в цените не следва да има.

"Министър Жечо Станков каза, че имаме временен резерв и ще се провери колко е. Непрекъснатостта на доставките е важна за производството на всякакви продукти. "Лукойл" има между 50 и 90% икономическо отражение не само у нас, а и на Балканите. Гърците, които биха могли да ни подпомогнат, казват, че нямат такива количества. Проблемът не трябва да се решава на парче, а малко по-съседски", изтъкна гостът.

И два месеца отсрочка са достатъчни да се направят анализи, за да не сме финансово ощетени, категорична е Везиева.

"Ако говорим за крайния вариант - продажба на "Лукойл" - това не значи, че ще спре да работи. Докато се изчисти стратегията на правителството ще мине известно време. Различна политика в следващия бюджет не очакваме да видим, което е проблем. Увеличаваме осигурителната тежест, което променя цената на труда и ни прави неконкурентноспособни. Отиваме на 10% от БВП само за разходи за заетост", посочи тя.


  • 1 В типичен наш стил

    8 2 Отговор
    Е тамън де, после ще може да го харижем за жълти стотинки на поредният инвеститор, но на сериозни комисионни.

    05:57 29.10.2025

  • 2 Факт

    5 4 Отговор
    Със снимки с фототапети няма да стане! Трябва да разпънат паратка пред Белия дом, докато не отменят санкцията

    06:00 29.10.2025

  • 3 Сега оти

    3 7 Отговор
    Ги ручахме Жабетата Лукойл е ЕВРЕЙСКА ФИРМА ТЯ Е НА РОТШИЛД Папагали...

    Коментиран от #9

    06:23 29.10.2025

  • 4 щок

    2 1 Отговор
    Дръжте си ушите,дръжте си ушииите винаги на 4-ри затворени!

    06:43 29.10.2025

  • 5 Красимир Петров

    5 0 Отговор
    Кожо.дер.ите от Лукойл вън от България

    06:47 29.10.2025

  • 6 Искайте отлагане

    2 2 Отговор
    както Германия, след това искайте отмяна на санкциите, защото САЩ нямат санкции в търговските си отношения с Русия. Нито за газ, нито за ядрено гориво, нито за петрол. Тук е необходим човек, или партия от българската администрация близки до Тръмп. Това означава повишаване на цени на всичко по веригата, и какво ще правим след нова година? Какви ще са цените след нова година?

    06:51 29.10.2025

  • 7 Гориил

    3 1 Отговор
    Поискайте незабавно отлагане. В противен случай България ще бъде победена.

    06:56 29.10.2025

  • 8 Запознат

    2 0 Отговор
    Хайде край на шуробаджанащината в Лукойл ... най после видов ден

    07:08 29.10.2025

  • 9 Навалний

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Сега оти":

    Лъжеш!

    07:11 29.10.2025

