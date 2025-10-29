Управляващата коалиция подписва за ротацията на председателя на НС

Очаква се днес ГЕРБ, ИТН И БСП да подпишат за ротацията на председателя на НС, предаде NOVA.
Това ще става на всеки 10 месеца.
Партньорите във властта постигнаха съгласие по въпроса във вторник на заседание на Съвета за съвместно управление.
Засега ясно, че Наталия Киселова ще бъде сменена от Рая Назарян, която е номинацията на ГЕРБ.
1 ЕХААА
Коментиран от #4, #12, #17, #25
06:45 29.10.2025
2 Препатил
06:46 29.10.2025
3 истината
Ужас!
06:47 29.10.2025
4 Това е
До коментар #1 от "ЕХААА":Мата Хари на Толупа !
06:47 29.10.2025
5 ООрана държава
06:47 29.10.2025
6 глоги
06:50 29.10.2025
7 Пуфи
06:50 29.10.2025
8 Последния Софиянец
06:57 29.10.2025
9 Мануил
Коментиран от #28
06:58 29.10.2025
11 Никой
Не че не трябва да се дава простора на жените - ама.
Едав ли познава закони, Правилници, не че е важно това - но все пак.
07:04 29.10.2025
12 хубавите ябълки
До коментар #1 от "ЕХААА":прасетата Ги ядът -народна мъдрост
07:05 29.10.2025
14 ББ българяху
07:06 29.10.2025
15 Конституция
07:08 29.10.2025
16 Всичко ще се разберат
На последният "пленум" на БКП са одобрили покачване на всички данъци, без ДДС. Осигуровките задължително се вдигат, корпоративен данък, данък общ доход, данък дивиденти, максимален осигурителен праг. Данък сграда за 2 г. от 2023 със 140% в някои квартали. Огромен натиск за вдигане на Здравните осигуровки, понеже 20 милиарда на чадърите от частни болници и частни фирми на Депутатите са им малко при 6 милиона население, 10 милиарда от бюджета, 10 милиарда доплащане от пациенти. 2007 при 9 милиона население един милиард за НЗОК. ВСС иска 2 милиарда лева и заплати от 24 000 лева на месец.
Според Стоян Панчев,
Йордан Цонев е казал следното:
"Влизаме в Юрошийт зоната, там гърмим в ръцете на Западняците и те почват да ни казват вдигат данъци, ние казваме те ни карат, какво да правим? Влезли сме в "клуба на богатите".
Българските не кадърници ни готвят Юрошийт Данъци.
07:09 29.10.2025
17 тиквенсониада
До коментар #1 от "ЕХААА":Какво заслужава ? Да бъде наречена от своя Вожд с думите Проста - Изрусена - Утка ли ?
Кога ще излезе и такъв запис ?
07:17 29.10.2025
18 Петер Брьогел
07:18 29.10.2025
19 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.... 1989 , КОГАТО " СЕ НАЛИВАХА ОСНОВИТЕ"
.....
ТАКА ЧЕ Е АБСОЛЮТНО ЗАВИСИМА :)
07:19 29.10.2025
20 Макс
07:19 29.10.2025
21 сайко килър
А ние им го позволяваме.........
Коментиран от #26
07:20 29.10.2025
22 Погонат
Това е много важно , за да те сложат на някакъв отговорен държавен пост !
07:23 29.10.2025
23 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
1989 ГОДИНА, КОГАТО " СЕ НАЛИВАХА ОСНОВИТЕ"
......
ТАКА ЧЕ ТОЙ СИ Е НАЗНАЧЕН ОТ ПО ЯКИ ПРЕСТЪПНИЦИ.. И НЕ Е АХМЕД ДОГАН ...
07:24 29.10.2025
24 Пенчо
07:24 29.10.2025
25 наблюдател
До коментар #1 от "ЕХААА":Щом по хубост ще ги слагат на председателското място...
Но явно е и по заслуги за послушание в зайчарника. Халал да му е на Бою.
07:24 29.10.2025
26 АЛТЕРНАТИВА
До коментар #21 от "сайко килър":РЕШАВА МАДЖО И ПЕТЪР МАНДЖУКОВ
.....
РАПОНА И ДЕЛЯНЧА СА САМО КУКЛИТЕ
07:25 29.10.2025
27 БОКО СИ СТАНА НА ГОДИНИ
07:26 29.10.2025
28 Отдолу
До коментар #9 от "Мануил":и вътрешно черна .
07:30 29.10.2025
29 Ротация
07:33 29.10.2025
30 Мафия ни управлява
07:34 29.10.2025
31 Бързооборотна
07:42 29.10.2025