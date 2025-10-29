Новини
Управляващата коалиция подписва за ротацията на председателя на НС

29 Октомври, 2025 07:30

Подписите си ще положат представителите на ГЕРБ, ИТН И БСП

Управляващата коалиция подписва за ротацията на председателя на НС - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Очаква се днес ГЕРБ, ИТН И БСП да подпишат за ротацията на председателя на НС, предаде NOVA.

Това ще става на всеки 10 месеца.

Партньорите във властта постигнаха съгласие по въпроса във вторник на заседание на Съвета за съвместно управление.

Засега ясно, че Наталия Киселова ще бъде сменена от Рая Назарян, която е номинацията на ГЕРБ.


  • 1 ЕХААА

    2 15 Отговор
    Хубава жена безспорно ! Заслужава !

    Коментиран от #4, #12, #17, #25

    06:45 29.10.2025

  • 2 Препатил

    11 0 Отговор
    Щом е ротация да внимават с центробежните сили !

    06:46 29.10.2025

  • 3 истината

    14 0 Отговор
    Мамма миа!
    Ужас!

    06:47 29.10.2025

  • 4 Това е

    20 0 Отговор

    До коментар #1 от "ЕХААА":

    Мата Хари на Толупа !

    06:47 29.10.2025

  • 5 ООрана държава

    19 0 Отговор
    Ротирайте се към избори докато не сте съсипали държавата, по зле не е било и все по зле ще става

    06:47 29.10.2025

  • 6 глоги

    2 0 Отговор
    Управляващата коалиция ЩЕ подпиШЕ за ротацията на председателя на НС.

    06:50 29.10.2025

  • 7 Пуфи

    15 0 Отговор
    Ротация на тетка с кифла

    06:50 29.10.2025

  • 8 Последния Софиянец

    11 0 Отговор
    Всички ще се извъртят за председател и ще си уредят живота с максимална пенсия.

    06:57 29.10.2025

  • 9 Мануил

    12 0 Отговор
    Руса председателка на НС.Виц след виц.

    Коментиран от #28

    06:58 29.10.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Никой

    4 1 Отговор
    Не е ли комична тази жена - по-скоро е някаква красавица - с извинение.

    Не че не трябва да се дава простора на жените - ама.

    Едав ли познава закони, Правилници, не че е важно това - но все пак.

    07:04 29.10.2025

  • 12 хубавите ябълки

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "ЕХААА":

    прасетата Ги ядът -народна мъдрост

    07:05 29.10.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 ББ българяху

    4 0 Отговор
    Успяха. Конституция ли?

    07:06 29.10.2025

  • 15 Конституция

    6 0 Отговор
    За пр остит уция

    07:08 29.10.2025

  • 16 Всичко ще се разберат

    5 0 Отговор
    дружките от БКП, ДПС, ГЕРБ, ИТН, СДС, ДБ и ПП.
    На последният "пленум" на БКП са одобрили покачване на всички данъци, без ДДС. Осигуровките задължително се вдигат, корпоративен данък, данък общ доход, данък дивиденти, максимален осигурителен праг. Данък сграда за 2 г. от 2023 със 140% в някои квартали. Огромен натиск за вдигане на Здравните осигуровки, понеже 20 милиарда на чадърите от частни болници и частни фирми на Депутатите са им малко при 6 милиона население, 10 милиарда от бюджета, 10 милиарда доплащане от пациенти. 2007 при 9 милиона население един милиард за НЗОК. ВСС иска 2 милиарда лева и заплати от 24 000 лева на месец.
    Според Стоян Панчев,
    Йордан Цонев е казал следното:
    "Влизаме в Юрошийт зоната, там гърмим в ръцете на Западняците и те почват да ни казват вдигат данъци, ние казваме те ни карат, какво да правим? Влезли сме в "клуба на богатите".
    Българските не кадърници ни готвят Юрошийт Данъци.

    07:09 29.10.2025

  • 17 тиквенсониада

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "ЕХААА":

    Какво заслужава ? Да бъде наречена от своя Вожд с думите Проста - Изрусена - Утка ли ?
    Кога ще излезе и такъв запис ?

    07:17 29.10.2025

  • 18 Петер Брьогел

    6 0 Отговор
    Поредната бойкова калинка !

    07:18 29.10.2025

  • 19 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 0 Отговор
    РАЙЧЕТО Е БИЛА НА 9 ГОДИНКИ
    .... 1989 , КОГАТО " СЕ НАЛИВАХА ОСНОВИТЕ"
    .....
    ТАКА ЧЕ Е АБСОЛЮТНО ЗАВИСИМА :)

    07:19 29.10.2025

  • 20 Макс

    6 0 Отговор
    Изборът на Председател на НС се гласува от депутатите . Ротацията е грубо нарушение на парламентарните правила и това я прави незаконна .

    07:19 29.10.2025

  • 21 сайко килър

    5 0 Отговор
    Има ли значение кой ще сложат на този пост , като от него нищо не зависи. Всичко си го решават заедно Бойко и Делян ! Показват доминацията си !
    А ние им го позволяваме.........

    Коментиран от #26

    07:20 29.10.2025

  • 22 Погонат

    4 0 Отговор
    Дали Райчето има портрет на ББ на стената в дома си ? И забърсва ли го редовно от прах ?
    Това е много важно , за да те сложат на някакъв отговорен държавен пост !

    07:23 29.10.2025

  • 23 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 0 Отговор
    ДЕЛЯН СЛАВЧЕВ ПЕЕВСКИ Е БИЛ НА 14 ГОДИНКИ
    1989 ГОДИНА, КОГАТО " СЕ НАЛИВАХА ОСНОВИТЕ"
    ......
    ТАКА ЧЕ ТОЙ СИ Е НАЗНАЧЕН ОТ ПО ЯКИ ПРЕСТЪПНИЦИ.. И НЕ Е АХМЕД ДОГАН ...

    07:24 29.10.2025

  • 24 Пенчо

    4 0 Отговор
    Тези почнаха с врътките! Ми правилно, то в политиката е като в груповия секс!

    07:24 29.10.2025

  • 25 наблюдател

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "ЕХААА":

    Щом по хубост ще ги слагат на председателското място...
    Но явно е и по заслуги за послушание в зайчарника. Халал да му е на Бою.

    07:24 29.10.2025

  • 26 АЛТЕРНАТИВА

    4 0 Отговор

    До коментар #21 от "сайко килър":

    РЕШАВА МАДЖО И ПЕТЪР МАНДЖУКОВ
    .....
    РАПОНА И ДЕЛЯНЧА СА САМО КУКЛИТЕ

    07:25 29.10.2025

  • 27 БОКО СИ СТАНА НА ГОДИНИ

    5 0 Отговор
    И Рая започна да гледа все по-мрачно.

    07:26 29.10.2025

  • 28 Отдолу

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Мануил":

    и вътрешно черна .

    07:30 29.10.2025

  • 29 Ротация

    5 0 Отговор
    Само пилона за връткане не са сложили още .

    07:33 29.10.2025

  • 30 Мафия ни управлява

    3 0 Отговор
    Мафията ще си го върти !?!?

    07:34 29.10.2025

  • 31 Бързооборотна

    1 0 Отговор
    Тази е за някоя витрина на улицата с червените фенери, не за парламента.

    07:42 29.10.2025

