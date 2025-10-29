Новини
България »
Всички градове »
Надзорните съвети на НОИ и Здравната каса ще разгледат план-сметките на двете институции за догодина

Надзорните съвети на НОИ и Здравната каса ще разгледат план-сметките на двете институции за догодина

29 Октомври, 2025 07:39 602 9

  • надзорни съвети-
  • нои-
  • нзок-
  • бюджети-
  • догодина-
  • обсъждане

В бюджета на общественото осигуряване е записана сума от 605 евро за минималната работна заплата. Минимален осигурителен праг - същият като минималната заплата - 605 евро.

Надзорните съвети на НОИ и Здравната каса ще разгледат план-сметките на двете институции за догодина - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Днес Надзорните съвети на НОИ и НЗОК ще разгледат план-сметките на двете институции за следващата година, съобщават от Нова телевизия. Това ще са първите в историята ни бюджети в евро.

В бюджета на общественото осигуряване е записана сума от 605 евро за минималната работна заплата. Минимален осигурителен праг - същият като минималната заплата - 605 евро.

За промени трябва да се готвят хората с по-високи доходи. Ако бъде одобрен проектът, те вече ще се осигуряват върху 2352 евро или близо 4600 лева - тоест, прагът се вдига с над 450 лева спрямо сега.

План-сметката на НЗОК все още не е публично оповестена, но неофициално се знае, че няма да има вдигане на здравните осигуровки.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хаберих

    0 0 Отговор
    Баба в аптеката:
    – Момче, дай ми нещо за памет!
    – Хапчета ли,госпожо?
    – Не, бележник!

    08:02 29.10.2025

  • 2 въпросче

    1 0 Отговор
    Сега бюджети в евро,а кога ще преминем към бюджети в долари? И без това имаме продажници.

    08:08 29.10.2025

  • 3 приятелски съвет

    0 0 Отговор
    Сливен е сладко от сливи,а Шумен трябва да е възглавница от шума.

    08:11 29.10.2025

  • 4 Конвергенция

    2 0 Отговор
    В Германия минимална заплата 2250 евро, тук 2352 евро е максималната?

    Коментиран от #7

    08:22 29.10.2025

  • 5 Превеждам

    1 0 Отговор
    Държавата ще ви взима по 120 лева повече всеки месец.

    08:26 29.10.2025

  • 6 Хиените са гладни

    2 0 Отговор
    Но хората дали искат?

    08:33 29.10.2025

  • 7 Отивай в Германия

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Конвергенция":

    Полети от София/Варна има почти всеки ден. Терминал 2 и куфарчето и ауфвидерзеен :)
    Дори вече и ромите го осъзнаха, че за български работодатели не се работи. Изкарват повече от хора с дипломи “на Германията”

    08:43 29.10.2025

  • 8 Перо

    1 0 Отговор
    Истината е, че постъпленията в бюджета са по-малки от разходите и разликата се покрива с кредити, които ще изплащат 5 поколения, поради престъпното законодателство, при което държавните служители не плащат осигуровки, служители в съдебната система получават над 23,000 лв., заплати. Държавното регулиране не отнема независимостта на системата. Падат се по един полицай на 2 души от населението, което е намаляващо и много разрастваща се държавна администрация. Директори на болници взимат между 30,000 лв. и 100,000 лв. заплати, а бюджета ще плаща на доктори специализанти, без право на лечебна дейност, 1,5 средни заплата на човек за сметка на данъкоплатците и пациенти! Отделно са кражбите при обществени поръчки, небивали никъде другаде социални плащания и платени отпуски и мн. други течове от бюджета! Истината е в 50% съкращаване на държавната администрация с въвеждане на платени от лицата осигуровки, възходящи данъци, според доходите, спиране на паразитните социални разходи и строга отчетност на текущите разходи и отговорност за подписаните договори, във вреда на държавата! Заплатите в съдебната система да се определят от държавата, която отпуска тези средства, чрез м-во на правосъдието и МФ /1 млрд. годишно, без никаква ефективност/!

    09:03 29.10.2025

  • 9 Да си приведат !

    1 0 Отговор
    Да си приведат !
    НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ !

    СПОРЕД ПОСТАНОВЕНОТО !

    ОТ ЗАКОНА !

    И КОНСТИТУЦИЯТА !

    И ДА СПРАТ !

    ДА ОГРАБВАТ ХОРАТА !

    09:14 29.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол