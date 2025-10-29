Надзорните съвети на НОИ и Здравната каса ще разгледат план-сметките на двете институции за догодина

Днес Надзорните съвети на НОИ и НЗОК ще разгледат план-сметките на двете институции за следващата година, съобщават от Нова телевизия. Това ще са първите в историята ни бюджети в евро.
В бюджета на общественото осигуряване е записана сума от 605 евро за минималната работна заплата. Минимален осигурителен праг - същият като минималната заплата - 605 евро.
За промени трябва да се готвят хората с по-високи доходи. Ако бъде одобрен проектът, те вече ще се осигуряват върху 2352 евро или близо 4600 лева - тоест, прагът се вдига с над 450 лева спрямо сега.
План-сметката на НЗОК все още не е публично оповестена, но неофициално се знае, че няма да има вдигане на здравните осигуровки.
До коментар #4 от "Конвергенция":Полети от София/Варна има почти всеки ден. Терминал 2 и куфарчето и ауфвидерзеен :)
Дори вече и ромите го осъзнаха, че за български работодатели не се работи. Изкарват повече от хора с дипломи “на Германията”
08:43 29.10.2025
