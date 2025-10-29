Откриха тялото на мъж в река Хаджийска в Слънчев бряг

Тялото на 79-годишен бургазлия е било открито в река Хаджийска, информира "Фокус".
Вчера по обяд в Районно управление - Несебър е получено съобщение за това, че във водоема в близост до паркинга на известно заведение в Слънчев бряг е открит трупа на възрастния мъж, обявен за издирване от близките си.
При извършения първоначален оглед не са открити видими следи от насилие. Тялото е откарано за аутопсия в отделение "Съдебна медицина" към УМБАЛ - Бургас.
Работата по случая продължава.
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 2 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Русите
10:28 29.10.2025
2 ДРТ ПРЧ
10:39 29.10.2025