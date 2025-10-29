Тотална гавра! Парламентът отхвърли законите за заплатите - младите лекари остават без увеличение

Народното събрание отхвърли вчера всички три законопроекта за промени в Закона за лечебните заведения, с които се целеше повишаване на заплатите на младите лекари и специалистите по здравни грижи. Управляващата коалиция ГЕРБ-СДС, БСП и ИТН гласува против собствените си предложения, заедно с предложенията на "Възраждане" и ПП-ДБ. Дебатите продължиха над три часа без да се стигне до консенсус.

Проф. Костадин Ангелов от ГЕРБ-СДС обеща, че исканията на младите медици ще бъдат удовлетворени чрез предстоящия Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 година, който трябва да бъде внесен до 31 октомври. Според него чрез бюджетните закони ще се въведат нивата на възнаграждения по категории персонал - лекар без специалност, медицинска сестра, магистър-фармацевт и други.

Предложенията на "Възраждане" и ПП-ДБ за възнаграждения в размер на 150 процента от средната работна заплата за страната бяха отхвърлени с голямо мнозинство. Текстът на "Възраждане" получи 79 гласа "за", 103 "против" и 17 "въздържал се". Предложението на ПП-ДБ беше отхвърлено със 78 гласа "за", 105 "против" и 15 "въздържал се".

Против или въздържали се гласуваха парламентарните групи на ГЕРБ-СДС, ДПС - Ново начало, БСП - Обединена левица и Има такъв народ. Подкрепа за исканията на младите лекари дадоха ПП-ДБ, "Възраждане", "Алианс за права и свободи", "Морал, единство, чест" и "Величие".

Д-р Даниел Кипров, специализант по обща медицина, изрази остро недоволство от решението на парламента. "Няма какво да ни удовлетвори. Абсолютно нищо не се приема и не се води конструктивен диалог, само се отхвърлят, всъщност, проекти. Вчера беше по-скоро един цирк отново с политически нападки от двете страни. Реално нищо конструктивно не се случи. Само отново празни обещания," заяви той пред БНТ.

Според д-р Кипров управляващите вече половин година преговарят с младите лекари и водят протести, но резултат няма. "Те говорят за бюджета за здравна каса, те не знаят какъв ще е бюджета на държавата, нито знаят какъв ще е бюджета на здравната каса и освен това сметките са им изключително раздути," коментира той.

Младият лекар подчерта, че с отхвърлянето на законопроектите отпадат важни елементи от исканията им. "Нощният труд в момента, това, което се дължи, са буквално жълти стотинки. Буквално стотинки на час, за един изключително изнурителен труд, в тотално изтощение, което е през нощта, особено при интензивни пациенти. Всичко това отпада. Абсолютно всички допълнителни неща, които бяхме заложили и за стимулиране, за допълнителна квалификация, за да могат младите лекари да повишават съответно своята квалификация, да лекуват по-добре пациенти си. Абсолютно всичко това отпада, защото беше в Закона за лечебните заведения, в Закон за бюджет няма как да присъства такива неща," обясни д-р Кипров.

"Младите лекари бяха излъгани. Кабинетът отново отложи решаването на проблема," заяви съпредседателят на ПП Асен Василев, коментирайки решението на парламента.

Александър Тодоров от "Морал, единство, чест" коментира, че управляващите четири месеца "тупат топката" и младите лекари са обезверени. "Обещания, комисия, работна група и думи, а през това време младите напускат страната," посочи той.

Мария Илиева от "Величие" коментира, че би следвало да има регулация за държавни и общински болници, като не е нужно тя да е еднаква, а да се даде на общините право да управляват лечебните си заведения. Според нея трябва да има програма за подкрепа на болниците в отдалечените райони.

Протестиращите медици имат няколко основни искания - минимална стартова основна заплата в размер на 150 процента от средната работна заплата за страната за всички лечебни заведения, които имат договор с НЗОК, и допълнително възнаграждение за нощен труд - не по-малко от 0,5 процента от минималната работна заплата на час.

Младите лекари протестират от месеци с искане за достойно заплащане и по-добри условия на труд. Въпреки годините, посветени на медицинското си образование, много от тях показват фишове със заплати, с които трудно се оцелява в големите градове.