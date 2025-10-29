Новини
Тотална гавра! Парламентът отхвърли законите за заплатите - младите лекари остават без увеличение

29 Октомври, 2025 11:21 743 29

Младите лекари не вярват в обещанията на властта

Тотална гавра! Парламентът отхвърли законите за заплатите - младите лекари остават без увеличение - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Народното събрание отхвърли вчера всички три законопроекта за промени в Закона за лечебните заведения, с които се целеше повишаване на заплатите на младите лекари и специалистите по здравни грижи. Управляващата коалиция ГЕРБ-СДС, БСП и ИТН гласува против собствените си предложения, заедно с предложенията на "Възраждане" и ПП-ДБ. Дебатите продължиха над три часа без да се стигне до консенсус.

Проф. Костадин Ангелов от ГЕРБ-СДС обеща, че исканията на младите медици ще бъдат удовлетворени чрез предстоящия Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 година, който трябва да бъде внесен до 31 октомври. Според него чрез бюджетните закони ще се въведат нивата на възнаграждения по категории персонал - лекар без специалност, медицинска сестра, магистър-фармацевт и други.

Предложенията на "Възраждане" и ПП-ДБ за възнаграждения в размер на 150 процента от средната работна заплата за страната бяха отхвърлени с голямо мнозинство. Текстът на "Възраждане" получи 79 гласа "за", 103 "против" и 17 "въздържал се". Предложението на ПП-ДБ беше отхвърлено със 78 гласа "за", 105 "против" и 15 "въздържал се".

Против или въздържали се гласуваха парламентарните групи на ГЕРБ-СДС, ДПС - Ново начало, БСП - Обединена левица и Има такъв народ. Подкрепа за исканията на младите лекари дадоха ПП-ДБ, "Възраждане", "Алианс за права и свободи", "Морал, единство, чест" и "Величие".

Д-р Даниел Кипров, специализант по обща медицина, изрази остро недоволство от решението на парламента. "Няма какво да ни удовлетвори. Абсолютно нищо не се приема и не се води конструктивен диалог, само се отхвърлят, всъщност, проекти. Вчера беше по-скоро един цирк отново с политически нападки от двете страни. Реално нищо конструктивно не се случи. Само отново празни обещания," заяви той пред БНТ.

Според д-р Кипров управляващите вече половин година преговарят с младите лекари и водят протести, но резултат няма. "Те говорят за бюджета за здравна каса, те не знаят какъв ще е бюджета на държавата, нито знаят какъв ще е бюджета на здравната каса и освен това сметките са им изключително раздути," коментира той.

Младият лекар подчерта, че с отхвърлянето на законопроектите отпадат важни елементи от исканията им. "Нощният труд в момента, това, което се дължи, са буквално жълти стотинки. Буквално стотинки на час, за един изключително изнурителен труд, в тотално изтощение, което е през нощта, особено при интензивни пациенти. Всичко това отпада. Абсолютно всички допълнителни неща, които бяхме заложили и за стимулиране, за допълнителна квалификация, за да могат младите лекари да повишават съответно своята квалификация, да лекуват по-добре пациенти си. Абсолютно всичко това отпада, защото беше в Закона за лечебните заведения, в Закон за бюджет няма как да присъства такива неща," обясни д-р Кипров.

"Младите лекари бяха излъгани. Кабинетът отново отложи решаването на проблема," заяви съпредседателят на ПП Асен Василев, коментирайки решението на парламента.

Александър Тодоров от "Морал, единство, чест" коментира, че управляващите четири месеца "тупат топката" и младите лекари са обезверени. "Обещания, комисия, работна група и думи, а през това време младите напускат страната," посочи той.

Мария Илиева от "Величие" коментира, че би следвало да има регулация за държавни и общински болници, като не е нужно тя да е еднаква, а да се даде на общините право да управляват лечебните си заведения. Според нея трябва да има програма за подкрепа на болниците в отдалечените райони.

Протестиращите медици имат няколко основни искания - минимална стартова основна заплата в размер на 150 процента от средната работна заплата за страната за всички лечебни заведения, които имат договор с НЗОК, и допълнително възнаграждение за нощен труд - не по-малко от 0,5 процента от минималната работна заплата на час.

Младите лекари протестират от месеци с искане за достойно заплащане и по-добри условия на труд. Въпреки годините, посветени на медицинското си образование, много от тях показват фишове със заплати, с които трудно се оцелява в големите градове.


  • 1 Боруна Лом

    7 1 Отговор
    НА КРАК О, ПАРИИ И ПРЕЗРЕНИ

    Коментиран от #12

    11:23 29.10.2025

  • 2 Баш Батка

    16 0 Отговор
    Да не забравяме ,че богоизбраните не ползват здравната каса по предназначение. Те се лекуват в чужбина, да не говорим ,че шиши и боко имат екипи от високоплатени специалисти на едно обаждане.

    11:23 29.10.2025

  • 3 Сталин

    20 0 Отговор
    Хората в България веднъж завинаги трябва да разберат че държавата и държавните органи са там за да упражняват геноцид над българския народ ,защо във всяко министерство има американски чиновници които определят политиките на министерството според глобалния план за редуциране на населението,хората в България трябва да разберат че държавните служители и органи са терористи които единствено се занимават да правят живота на българите труден и да убиват хора,пример Здравно министерство,в България няма такова нещо като здравеопазване ,има търговия със здравето .В България хората трябва да разберат че тези държавни терористи политици са заплаха за живота и здравето им и като такива тези държавни негодници трябва да бъдат преследвани и ликвидирани

    11:24 29.10.2025

  • 4 Промяна

    2 4 Отговор
    ТЪРТЕИ лекари КАКВО УВЕЛИЧЕНИЕ ПОЛИЦАИ И УЧИТЕЛИ ЗАСЛУЖАВАТ

    11:24 29.10.2025

  • 5 таксиджия 🚖

    10 1 Отговор
    Но за пулицайте има! И бмв М340 им купиха! И на военните вдигнаха на 3000лв заплатата, къде нищо не работят.

    Коментиран от #8

    11:24 29.10.2025

  • 6 жалко

    3 6 Отговор
    копейките гласуваха срещу увеличението на заплатите

    11:25 29.10.2025

  • 7 Промяна

    1 3 Отговор
    ГЕРБ ПОБЕДИТЕЛ 20 ГОДИНИ УПРАВЛЯВА ЛЕКАРИ ТЪРТЕИ ПОЛИЦАИ И УЧИТЕЛИ ЗАСЛУЖАВАТ НОВО УВЕЛИЧЕНИЕ

    11:25 29.10.2025

  • 8 Какви 3000 на военен

    9 1 Отговор

    До коментар #5 от "таксиджия 🚖":

    Офицер започва стартова 5800 лева и нямат данъци и осигуровки

    11:26 29.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Германов

    5 1 Отговор
    Българин в бедствено положение в Южна Германия Вейл вече 6 месеца!Никой не реагира ,защо!?Партия ГЕРБ ме изгониха от апартамента ми в България!

    Коментиран от #16

    11:26 29.10.2025

  • 11 Боклуците на Боклука

    6 0 Отговор
    Тези боклуци са за трепане 🪓🤜👊🚽

    11:26 29.10.2025

  • 12 Има ли медии май не само офисни

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Боруна Лом":

    Българин в бедствено положение в Южна Германия Вейл вече 6 месеца!Никой не реагира ,защо!?Партия ГЕРБ ме изгониха от апартамента ми в България!

    Коментиран от #26

    11:27 29.10.2025

  • 13 Против са гласували

    6 0 Отговор
    Против или въздържали се гласуваха парламентарните групи на ГЕРБ-СДС, ДПС - Ново начало, БСП - Обединена левица и Има такъв народ. Подкрепа за исканията на младите лекари дадоха ПП-ДБ, "Възраждане", "Алианс за права и свободи", "Морал, единство, чест" и "Величие".

    11:27 29.10.2025

  • 14 Ивелин Михайлов

    2 1 Отговор
    Най-големият Исторически парк в света до Варна настоява за удвояване на заплатите

    11:27 29.10.2025

  • 15 Лекар

    3 1 Отговор
    Аз се махам и отивам в Русия да лекувам ранени войници!

    11:28 29.10.2025

  • 16 Сталин

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Германов":

    Ами застреляй ги тия мутри от Гроб,крайно време е в България да стане като латинска Америка,всеки корумпиран полицай , съдия и кмет с дупка в главата

    11:28 29.10.2025

  • 17 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 1 Отговор
    ИМА ТАКАВА ФИРМА
    ... "АГЕНЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИИ БУЛКОНСУЛТ" В КОЯТО СЪДРУЖНИЦИ СА ВАСИЛ ВЕЛЕВ , ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СЪЮЗА НА ИНДУСТРИЛНИЯ КАПИТАЛ
    И ФИРМА "ВИЕНСКО КОЛЕЛО ЛАЗУР" .... ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК МИРЯНА ЗДРАВКОВА МИХАЛЕВА - ПЛЕМЕНИЦА НА МЛАДЕН ЙОРДАНОВ МИХАЛЕВ , нежно наричан маджо....
    ....
    ТАКА ЧЕ ИМА МНОГО ДА ТЪРЧИТЕ НА КОЛЕЛОТО ХАМСТЕРИ :)

    11:29 29.10.2025

  • 18 жсьер

    3 0 Отговор
    От заплати и пенсии, от детски и социални, не могат да крадат, за това са против. От ГЕРБ, ДПС, БСП и ИТН няма да има за чекмеджетата ако ги дадат на хората. Не може да ги даде в свои фирми и от там да прибере половината и да даде на любовниците. За това данъците са за българите а после в чекмеджето. Виновна е Русия и Путин, а извършителя е неизвестен. Къде ми е тоягата се оглеждам.

    11:30 29.10.2025

  • 19 Плечукплечу

    5 1 Отговор
    Важно е да храним и поим укрите с лъскавите джипове.На Слънчака само те са по магазини и хотели.

    11:31 29.10.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Шоп ар

    3 0 Отговор
    Пари само за милиционерите ми

    11:32 29.10.2025

  • 22 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    1 0 Отговор
    ДА ГРАБВАТ СКАЛПЕЛИТЕ И ДА ГИ "ОПЕРИРАТ" КАКТО ИМ СЕ ПОЛАГА

    11:32 29.10.2025

  • 23 ТИГО

    3 0 Отговор
    Ето това е истината в "ШишоБоколандия" ! Не Колтуклиева и още няколко трола да ми разправят колко са вредни ППДБтата ! Намалиха минималната заплата , дадоха на здравната каса 1 000000000 лева отгоре ,искат да дигнат данъците , платиха на милицията 50% отгоре !Та какво чакаме в крайна сметка ??Ще харижат Нефтохим и Сев.Поток за "чисто досие" към САЩ ! За 1 година 40 % инфлация ! Това е защото са заедно ГЕРБ+ДПС–нн +БСП+ИТН едните щяха да са санитарен кордон а другите щяха да чегъртат !

    11:32 29.10.2025

  • 24 Последния Софиянец

    1 2 Отговор
    От ЕЦБ не дават.

    11:33 29.10.2025

  • 25 Умников

    2 0 Отговор
    "Управляващата коалиция ГЕРБ-СДС, БСП и ИТН гласува против собствените си предложения "

    Без коментар!!!

    11:34 29.10.2025

  • 26 Боруна Лом

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Има ли медии май не само офисни":

    ЛОШО! НЕ СЛУЧАЙНО Е ИМАЛО НАРОДЕН СЪД!

    11:35 29.10.2025

  • 27 ФЕЙК

    1 0 Отговор
    А бе лекарите, особено младите защо протестират - не им стигали парите ? Трябва да протестират протестърите от Висшия съдебен съвет, които вече 3 години са нелегитимни- КАК СЕ ЖИВЕЕ С 24 000 ЛЕВА НА МЕСЕЦ или 1 200 лева на ден, ами че то няма и една минимална заплата! Пък я какви велики дела вършат - кой освен тях може да мачка законите ?????????????

    11:35 29.10.2025

  • 28 Уточнение

    1 0 Отговор
    Младите лекари не са останали без увеличение. Влиза в бюджета на НЗОК. Друг е въпросът каква ще бъде процедурата.

    11:35 29.10.2025

  • 29 Бойко Българоубиец

    0 0 Отговор
    Да заминават за Германия, а ние ще внасяме непалски лекари по 500лв на калпак хехе ГЕРБ ПОБЕДА!

    11:36 29.10.2025

