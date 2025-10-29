Асен Василев: За "прасето касичка" има много пари, но за младите лекари няма

Лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев изрази остри критики към проектобюджета за 2026 година, заявявайки в парламента, че управляващите са пренебрегнали младите лекари, но ще осигурят средства за "прасето касичка". По думите му, докато управляващите разпределят власт и постове, са изтекли проектите на бюджет на НЗОК и НОИ, които определи като "меко казано скандални".
"Сигурен съм, че за прасето касичка ще има много пари. Ако не се заделят 4 милиона лева за ББР, пари ще има," заяви Василев пред медиите. Той подчерта, че въпреки вчерашните обещания на управляващите, в бюджета няма нито дума, нито стотинка за младите лекари.
Особено остра беше критиката на Василев към социалния министър Борислав Гуцанов и БСП. "Г-н Гуцанов, ако с подписа си внесе този бюджет, това означава, че БСП са се отказали напълно от всякакви социални политики и са се присъединили към кочината на голямото Д," заяви лидерът на ПП.
Според Василев, управляващите са "бръкнали в джоба" на всички работещи и фирми с 600 лева годишно допълнителни осигуровки за пенсии. Той посочи, че майчинските са замразени, както и други социални плащания, което определи като абсолютно скандално.
Съпредседателят на ПП-ДБ акад. Николай Денков коментира и санкциите срещу "Лукойл", като подчерта, че от обявяването им коалицията се опитва да разбере какъв е планът на правителството за действие.
"В Германия, защото предварително е свършена работа, получиха дерогация - именно, защото средствата остават в германското правителство. Във Финландия над 400 бензиностанции стоят с табелка "Затворено, не продаваме". Това, което се опитваме да разберем от управляващите - има ли план?", каза Денков.
Той попита ще влезе ли управител в "Лукойл", с какъв екип, осигурени ли са вноските на нефт и как ще бъдат плащани. "Не плаша никого, правителството трябва да излезе пред обществото и да обясни как ще действа през следващите дни," подчерта Денков.
Денков коментира и оттеглянето на Наталия Киселова като председател на парламента. Според него след "театралното изпълнение" на Бойко Борисов, все нещо е трябвало да се случи. "Това е единственото, което им се е видяло безопасно," заяви той.
