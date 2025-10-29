Новини
Асен Василев: За "прасето касичка" има много пари, но за младите лекари няма

Асен Василев: За "прасето касичка" има много пари, но за младите лекари няма

29 Октомври, 2025 11:43

Ако не се заделят 4 милиона лева за ББР, пари ще има

Асен Василев: За "прасето касичка" има много пари, но за младите лекари няма - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев изрази остри критики към проектобюджета за 2026 година, заявявайки в парламента, че управляващите са пренебрегнали младите лекари, но ще осигурят средства за "прасето касичка". По думите му, докато управляващите разпределят власт и постове, са изтекли проектите на бюджет на НЗОК и НОИ, които определи като "меко казано скандални".

"Сигурен съм, че за прасето касичка ще има много пари. Ако не се заделят 4 милиона лева за ББР, пари ще има," заяви Василев пред медиите. Той подчерта, че въпреки вчерашните обещания на управляващите, в бюджета няма нито дума, нито стотинка за младите лекари.

Особено остра беше критиката на Василев към социалния министър Борислав Гуцанов и БСП. "Г-н Гуцанов, ако с подписа си внесе този бюджет, това означава, че БСП са се отказали напълно от всякакви социални политики и са се присъединили към кочината на голямото Д," заяви лидерът на ПП.

Според Василев, управляващите са "бръкнали в джоба" на всички работещи и фирми с 600 лева годишно допълнителни осигуровки за пенсии. Той посочи, че майчинските са замразени, както и други социални плащания, което определи като абсолютно скандално.

Съпредседателят на ПП-ДБ акад. Николай Денков коментира и санкциите срещу "Лукойл", като подчерта, че от обявяването им коалицията се опитва да разбере какъв е планът на правителството за действие.

"В Германия, защото предварително е свършена работа, получиха дерогация - именно, защото средствата остават в германското правителство. Във Финландия над 400 бензиностанции стоят с табелка "Затворено, не продаваме". Това, което се опитваме да разберем от управляващите - има ли план?", каза Денков.

Той попита ще влезе ли управител в "Лукойл", с какъв екип, осигурени ли са вноските на нефт и как ще бъдат плащани. "Не плаша никого, правителството трябва да излезе пред обществото и да обясни как ще действа през следващите дни," подчерта Денков.

Денков коментира и оттеглянето на Наталия Киселова като председател на парламента. Според него след "театралното изпълнение" на Бойко Борисов, все нещо е трябвало да се случи. "Това е единственото, което им се е видяло безопасно," заяви той.

 


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Промяна

    12 23 Отговор
    А ТИ РОЗОВИЯТ КАСИЧКА ПРАСЕ МАЛЪК СИ ЗАЕДНО С КАРУЦАТА САБОТАЖНИЦИ ПОКРАЙ ТЕБ ЗАЩО НИКОЙ НЕ ВИ ТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА РАЗРУХАТА КОЯТО ДОКАРАХТЕ В ДЪРЖАВАТА

    Коментиран от #18

    11:46 29.10.2025

  • 3 Последния Софиянец

    7 2 Отговор
    ЕЦБ не дава.В еврозоната заплатите и пенсиите се индексират с 2 процента колкото се води инфлацията в еврозоната.

    11:47 29.10.2025

  • 4 Анонимен

    10 20 Отговор
    Хайд пак се правят на загрижени, ама като бяха те на власт също не ги дигнаха, а и изобщо всеки им бил нагъл ламтящ за пари.

    11:47 29.10.2025

  • 5 Трол

    9 4 Отговор
    Спешно трябва да съберем дарения за д-р Хасърджиев като млад специалист.

    11:48 29.10.2025

  • 6 Oня с коня

    11 11 Отговор
    Опозицията хем реве че ще влезем в Гръцкия Сценарии на неконтролируемо вземане на Заеми,хем пък искат да опразнят Хазната с безконтролно вдигане на Заплатите ?!

    Коментиран от #21

    11:51 29.10.2025

  • 7 Даниел

    9 0 Отговор
    Просперитета на обществото се крие е единството,само тогава корупцията няма да има достъп до парламента!

    11:52 29.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Промяна

    8 6 Отговор
    Това са студенти като не и допада тук да се изнасят АСЕНЕ ЗНАЕШ ЛИ КОЛКО СТРУВА ДА ОТИДЕШ НА ПРЕГЛЕД НА ИЗСЛЕДВАНИЯ Е ТИ ИМАШ МИЛИОНИ

    Коментиран от #19

    11:54 29.10.2025

  • 10 Хе!

    3 7 Отговор
    Няма, защото го предлагате вие, бе, Василевс! Далеч преди да има ПП, маниерите на Тикватурата са известни - Той дава, Той разпределя, от джипката, на него се целува ръка и прави геометрична чупка в кръста! Помните ли един юни, Кунева бе министър на образованието! Събра учителите на конференция и се опита да ги зарадва и се похвали, че ще се работи за 15% увеличение на заплатите им от новата уч. година! Маалллееййй! Като скочиха лидерът Борисов и Влад Горанов отгоре и ужаст! - Такова нещо не било обсъждано, пари не са предвидени, какво говори тая....!? Направо я опраскаха в пряк ефир! Дойде есен, наближиха някакви поредни избори, баш Борисов се изтъпани пред грижливо отразяващите го екипи и авторитетно обяви, че ще вдига учителските заплатки...! И сега ще мине една седмица и трима депутати от управляващата уж Тройка ще внесат техен законопроект и ще дадат пари на лекарките! Иначе, Тошко ще докара от бангладеш за 200 евро заплата!

    11:54 29.10.2025

  • 11 Перо

    16 1 Отговор
    За младите лекари да се вземат пари от заплатите на директорите на болници /30-100,000 лв./ и на съдебната система /23,000 лв./, както и процентно отчисление от пътеките на НЗОК! Ще останат даже пари!

    11:55 29.10.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Виж сега,

    6 7 Отговор
    огледай се в огледалото у вас и сам си дай квалификация. Да не си Аполон, че обиждаш хората.

    12:01 29.10.2025

  • 14 Кит

    8 1 Отговор
    "Прасе-касичка"?
    Напомня ми за някого...

    12:05 29.10.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 12.10

    2 5 Отговор
    Няма, защото го предлагате вие, бе, Василевс! Далеч преди да има ПП, маниерите на Тикватурата са известни - Той дава, Той разпределя, от джипката, на него се целува ръка и прави геометрична чупка в кръста! Помните ли един юни, Кунева бе министър на образованието! Събра учителите на конференция и се опита да ги зарадва и се похвали, че ще се работи за 15% увеличение на заплатите им от новата уч. година! Маалллееййй! Като скочиха лидерът Борисов и Влад Горанов отгоре и ужаст! - Такова нещо не било обсъждано, пари не са предвидени, какво говори тая....!? Направо я опраскаха в пряк ефир! Дойде есен, наближиха някакви поредни избори, баш Борисов се изтъпани пред грижливо отразяващите го екипи и авторитетно обяви, че ще вдига учителските заплатки...! И сега ще мине една седмица и трима депутати от управляващата уж Тройка ще внесат техен законопроект и ще дадат пари на лекарките! Иначе, Тошко ще докара от бангладеш за 200 евро заплата!

    12:07 29.10.2025

  • 17 СЪОБЩЕНИЕ!

    10 2 Отговор
    "НАРОДНАТА ЛЮБОВ " ТЪРСИ СПЕШНО СНАЙПЕРИСТ, ЗА ДА СЕ РЕШИ ПРОБЛЕМА С КРИЗАТА!
    ЩЕ МУ СЕ ПЛАТИ МНОГО ДОБРЕ!
    ЛИЧНО АЗ ЩЕ ОТДЕЛЯ ЕДНА АКТУАЛИЗИРАНА МИНИМАЛНА ПЕНСИЯ, Т.Е. 678,40 ЛВ
    2 МЛН ПО 678,40 = 13 568 000ЛВ

    12:08 29.10.2025

  • 18 Да те светна по въпроса:

    9 6 Отговор

    До коментар #2 от "Промяна":

    Простата и крадлива герберска Тиква Борисов разгради държавицата ни. Но ти не се ядосвай. Когато тази крадлива Тиква влезе в затвора, ще имаш повод за празнуване.

    12:19 29.10.2025

  • 19 Прав си!

    10 3 Отговор

    До коментар #9 от "Промяна":

    Има ли нещо което Борисов не е разрушил?! Тиквата срина здравеопазване, образование и сигурност.

    12:21 29.10.2025

  • 20 Добро утро!

    4 1 Отговор
    Гуцитата са се присъединили към кочината още с формирането на сглобка.

    12:25 29.10.2025

  • 21 Половин

    3 3 Отговор

    До коментар #6 от "Oня с коня":

    милиард лева и косур, се пръснаха, само и само, заради гербаджийските тарикатлъци, да ходим по избори, кото да биле първи. Отделно служебните правителства, кой как може, и каквото можа прибара..... Ей затова няма пари в държавата.

    12:26 29.10.2025

  • 22 Даниел

    8 5 Отговор
    Осезаемото вдигане на доходи се случи при управлението на ПП,правителство което ГЕРБ свали,но беше защитавано от над 40 000 пред събранието!
    За сравнение през всичките мандати на Борисов доходите се вдигаха с по 10 лв годишно,но по думите му сме били много добре!!

    Коментиран от #26, #27

    12:27 29.10.2025

  • 23 демократ

    7 2 Отговор
    А когато се Сглобихте тези не бяха Тиква и Прасе!

    12:29 29.10.2025

  • 24 ОПГ ГРОБ НОВО НАЧАЛО

    4 2 Отговор
    освен да краде, какво може друго? Е, като има прости да им гласуват или ходят за гъби- СИК на изборите пишат протоколи на воля и голямото свиня Д. им плаща пребогато. Е, кой е виновен - който яде или който му дава! Тарикат-мутренска поговорка!

    12:32 29.10.2025

  • 25 сигурно

    3 1 Отговор
    този г-н вижда прасето-касичка в отледалото - защото то важи най-вече за него и финансовата му политика в полза на черната касича на шорлатаните

    12:39 29.10.2025

  • 26 обаче

    3 2 Отговор

    До коментар #22 от "Даниел":

    ако не беше полигиката на ГЕБР предините години ПП нищо нямаше да могат да направят - а и постъпиха като любителите на бързи кредити - всичките им политики с основаваха именно на кредити, а не на икономически ръст,нещо което други партии не си позволиха в името на стабилността! r ако сега няма пари за заплати,се дължи именно на тях и трябва да си разноглед, за да не го видиш

    12:42 29.10.2025

  • 27 гост

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Даниел":

    Не помня дали само по 10 лева ни вдигаха заплатите при Бойко , но със сигурност цените бяха поне наполовина.

    12:42 29.10.2025

  • 28 Баба Гошка

    3 1 Отговор
    Тоз да се погледне първо в огледалото и после да говори за пухкави прасчовци. Лекари НЯМА. Само комерсиализирани хиййени за пари. Аз безплатно помагам и уча хората как да спрат болката си веднага. Само спешната помощ - да те сглобят при извънредна ситуация трябва да я има. Всичко останало е млеконадойй от пациенти, на които се подтискат симптомите на все по-висока цена. Тялото не можеш го излъга, че му е добре, докат те упояват, да се отпуснеш за час-два, докат ти увреждат безвъзвратно бъббреци, черендроб и т н.

    12:50 29.10.2025

  • 29 Промяна

    1 1 Отговор
    Я се виж какво представляваш Защо този още е на свобода

    Коментиран от #32

    12:52 29.10.2025

  • 30 Стар кебапчия

    0 0 Отговор
    И този кога яде кебапчета нирва, сега реве. Като беше управляващ защо нищо не постигна и нищо не промени.

    12:53 29.10.2025

  • 31 Гост

    1 0 Отговор
    Тате, ние CигAни ли сме?
    - Да, тате, CигAни сме!
    - Ама тате, тате, ама от долните
    CигAни ли сме - дето крадат, не
    работят ...?
    - Да, тате, точно от тези! - Е добре де, тате, ама съвсем
    долни ли - от тия дето са мръсни,
    гнусни и бъркат по кофите?
    - Да, бе тате, от тия -
    съвсем долни CигAни сме!
    - А от ПП- то ли сме, тате ?
    - Ееееее, тате, чак такива CигAни
    не сме!!!!

    13:07 29.10.2025

  • 32 Прав си!

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Промяна":

    Простата и крадлива герберска Тиква Борисов разгради държавицата ни. Но ти не се ядосвай. Когато тази крадлива Тиква влезе в затвора, ще имаш повод за празнуване.

    13:20 29.10.2025

