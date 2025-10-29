КНСБ: Скандално е залагането в проектобюджета за догодина на минимална заплата от 605 евро, вместо първоначалните 620

Новини
29 Октомври, 2025 12:07 928 22

Според главният икономист на синдиката Любослав Костов това означава, че правителството намалява минималната заплата със 180 евро на година за всеки нает на такава заплата, което е в нарушение на Кодекса на труда и на договореностите, постигнати в Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

КНСБ определи като "скандално" залагането в проектобюджета за 2026 година на минимална заплата от 605 евро вместо първоначално предвидените 620, съобщават от БНР.

Според главният икономист на синдиката Любослав Костов това означава, че правителството намалява минималната заплата със 180 евро на година за всеки нает на такава заплата, което е в нарушение на Кодекса на труда и на договореностите, постигнати в Националния съвет за тристранно сътрудничество.

"Тези 180 евро ако ги пречупим през нашата кошница малка, която гледаме тук всеки месец и правим пресконференции, означават 36 хляба по-малко, 10 килограма сирене по-малко, 8 кори яйца по-малко и 7 килограма месо по-малко сумарно на година потребление у работещите на минимална работна заплата и разбира се, това означава повече лишения, тъй като някак си не звучи добре да пълним държавната хазна и оправяме дефицита като режем доходите на най-бедните", коментира Костов.

На пълно работно време на минимална заплата са наети близо 270 000 души, допълниха от КНСБ.

В бюджета за догодина е заложен и само 5 процента ръст на бюджетните заплати, което според синдиката е крайно недостатъчно.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 КНСБ-лицемери

    15 2 Отговор
    Докога, господа лицемери, с вашето лицемерие!?

    Коментиран от #16

    12:19 29.10.2025

  • 2 Всичко което трябва да знаете

    2 1 Отговор
    Стагфлацията е много объркано понятие. Десните казват, че инфлацията е заради прекалено потребление, надвишаващо производството? Тоест стагфлацията била ниско производство което създава дефицит, но парите - доходите изпреварващи производството прави инфлация? ТАКА СЕ СЪЧЕТАВА ИНФЛАЦИЯ И СТАГНАЦИЯ, когато при стагнация се увеличават доходите. Това е формулирано от мисълта, че дефицитът на потребление спрямо производството сваля цените. Но печалбата идва от оборотът, и при нисък оборот цените е по-вероятно да се качват. Инфлацията вече е намалила оборотът, доходите купуват по-малко, следователно става стагнация. Намаленият оборот убива много фирми, и конкуренцията намаля. Високите доходи няма как да причинят дефицит - щом БВП е винаги повече от потреблението на домакинствата. . Последните 20 години, потреблението на домакинствата спада, като процент от БВП. А спестяванията 98% са на бизнескласата, и депозитите са два-пъти над кредитите - тоест спестяваща икономика, повече пари спят.

    12:19 29.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Оня с коня

    3 2 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно!Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя кофтu ГЕH !

    Коментиран от #17

    12:24 29.10.2025

  • 8 Цървул

    4 0 Отговор
    Статистическа агенция подкрепа , статистическа агенция кнсб . Нищо не става от вас .

    12:25 29.10.2025

  • 9 ГЕРБНН

    8 1 Отговор
    Дране дране и пак дране, ще ви разкажем играта в следващите 3 години

    12:25 29.10.2025

  • 10 Всичко което трябва да знаете

    4 0 Отговор
    Инфлацията намаля потреблението. Дори високите цени на вносната енергия, намалява потреблението. Изяждат доходите, купува се по-малко. И производството спада, тоест и безработицата расте - което още снижава потреблението. Затворените заводи и фирми, намалят конкуренцията. Крайно десните буржоазни икономисти и агенти на големият капитал, използват явлението стагфлация срещу левите политики и срещу кейнсиянството. Като определят стагфлацията - произлизаща от слаба икономика и повишени доходи - чрез помощите и държавните заплати. Но колко от доходите отиват в банките - депозити спрямо кредити - задържане на пари в банките, и доходи за данъците - тоест държавните услуги изобщо не са безплатни. И винаги БВП е повече от потреблението на домакинството. Парите за пенсии и за заплати, отиват винаги за данъци, за работни заплати и печалби на фирмите, чрез потреблението. Никой не яде парите, те не изчезват. Изчезват чрез разходите за оръжие и неолибералните кражби - държавни поръчки към частни фирми - корумпиращи властта.

    12:30 29.10.2025

  • 11 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    6 1 Отговор
    270 000 РАБОТЕЩИ НА ПЪЛНО РАБОТНО ВРЕМЕ С МИНИМАЛНА ЗАПЛАТА

    240 НИЩОПРАВЕЩИ - С ПО 20 000 ЛВ ЗАПЛАТА??????

    12:38 29.10.2025

  • 12 Пак ли питаш

    5 0 Отговор
    Докато ги търпите, до тогава. Чувството за безнаказаност във всички държавни и обществени структури е огромно. И не само в държавните, електроразпределителните дружества са същите, абсолютни монополисти. А на улицата като видиш как карат 1/3 от шофьорите все е дно са в Сахара, а не на пътното платнос още 200 автомобила покрай тях.

    12:42 29.10.2025

  • 13 ЕНП какво прави

    3 0 Отговор
    Европа мрази белите ,помагат само на Черни шимпанзета от Азия и Африка!

    Коментиран от #19, #20

    12:55 29.10.2025

  • 14 ГЕРБНН

    5 0 Отговор
    Винаги крадът от най бедните

    12:55 29.10.2025

  • 15 Гост

    2 0 Отговор
    Честито на наивните глпци, които искаха еврозона.

    13:07 29.10.2025

  • 16 Гост

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "КНСБ-лицемери":

    Щом търпите, що пък не?

    13:07 29.10.2025

  • 17 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Оня с коня":

    Ще се оправи чак когато ти и кЪтуня ви си тръгнете от тук.

    13:08 29.10.2025

  • 18 клюкарката

    3 0 Отговор
    А вчера Гуцанов се хвалеше,че е разписал за 620.Но Теменушка не дава.

    13:10 29.10.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "ЕНП какво прави":

    Вчера швейцарецът даде 12 млн на нашите робовладелци, да държат емигрантите тук, да им дават нашите работни места, че по-евтино бачкат, но да не ги допускат навън към Европа. И тукашните пуделчета ръкопляскат в захлас.

    13:13 29.10.2025

  • 21 Вече не вярвам

    1 0 Отговор
    Сега разбрахте ли,че всичко е лъжа?Нямаше да се вдигат стоките ,щели сме да сме по-Добре с еврото,по-богати,а то какво излезе,вдигнаха се цените, намалят заплати,вдигат всичко и това е за наше добро.БСП и ИТН са предателски партии?

    13:17 29.10.2025

  • 22 ЕЦБ трябва да обмени евро за лев

    0 0 Отговор
    Така и вълкът сит и агнето цяло
    Сегашния курс евро за 1,95583 е приет когато имаше дойчмарка и бяхме след инфлацията 1996
    Сега сме пълноправен член на ЕС и НАТО и не трябва да се обезценява труда на българите

    13:17 29.10.2025

