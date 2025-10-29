КНСБ: Скандално е залагането в проектобюджета за догодина на минимална заплата от 605 евро, вместо първоначалните 620

КНСБ определи като "скандално" залагането в проектобюджета за 2026 година на минимална заплата от 605 евро вместо първоначално предвидените 620, съобщават от БНР.
Според главният икономист на синдиката Любослав Костов това означава, че правителството намалява минималната заплата със 180 евро на година за всеки нает на такава заплата, което е в нарушение на Кодекса на труда и на договореностите, постигнати в Националния съвет за тристранно сътрудничество.
"Тези 180 евро ако ги пречупим през нашата кошница малка, която гледаме тук всеки месец и правим пресконференции, означават 36 хляба по-малко, 10 килограма сирене по-малко, 8 кори яйца по-малко и 7 килограма месо по-малко сумарно на година потребление у работещите на минимална работна заплата и разбира се, това означава повече лишения, тъй като някак си не звучи добре да пълним държавната хазна и оправяме дефицита като режем доходите на най-бедните", коментира Костов.
На пълно работно време на минимална заплата са наети близо 270 000 души, допълниха от КНСБ.
В бюджета за догодина е заложен и само 5 процента ръст на бюджетните заплати, което според синдиката е крайно недостатъчно.
КНСБ-лицемери
Коментиран от #16
12:19 29.10.2025
Всичко което трябва да знаете
12:19 29.10.2025
Оня с коня
Коментиран от #17
12:24 29.10.2025
Цървул
12:25 29.10.2025
ГЕРБНН
12:25 29.10.2025
Всичко което трябва да знаете
12:30 29.10.2025
240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
240 НИЩОПРАВЕЩИ - С ПО 20 000 ЛВ ЗАПЛАТА??????
12:38 29.10.2025
Пак ли питаш
12:42 29.10.2025
ЕНП какво прави
Коментиран от #19, #20
12:55 29.10.2025
ГЕРБНН
12:55 29.10.2025
Гост
13:07 29.10.2025
Гост
До коментар #1 от "КНСБ-лицемери":Щом търпите, що пък не?
13:07 29.10.2025
Гост
До коментар #7 от "Оня с коня":Ще се оправи чак когато ти и кЪтуня ви си тръгнете от тук.
13:08 29.10.2025
клюкарката
13:10 29.10.2025
Гост
До коментар #13 от "ЕНП какво прави":Вчера швейцарецът даде 12 млн на нашите робовладелци, да държат емигрантите тук, да им дават нашите работни места, че по-евтино бачкат, но да не ги допускат навън към Европа. И тукашните пуделчета ръкопляскат в захлас.
13:13 29.10.2025
Вече не вярвам
13:17 29.10.2025
ЕЦБ трябва да обмени евро за лев
Сегашния курс евро за 1,95583 е приет когато имаше дойчмарка и бяхме след инфлацията 1996
Сега сме пълноправен член на ЕС и НАТО и не трябва да се обезценява труда на българите
13:17 29.10.2025