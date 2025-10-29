Новини
Борисов: Ще коментирам Румен Радев само ако е казал откъде да вземем пари за "Боташ"

29 Октомври, 2025 12:36 1 153 51

ВСС скоро ще бъде попълнен, заяви лидерът на ГЕРБ

Борисов: Ще коментирам Румен Радев само ако е казал откъде да вземем пари за "Боташ" - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Ще коментирам президента Румен Радев само ако е казал откъде да вземем днес милион и 50 хил. лв. за "Боташ"",заяви пред медиите в кулоарите на парламента лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, предаде NOVINI.BG.

Относно оставката на Наталия Киселова като председател на Народното събрание (НС), Борисов заяви, че оставка не се гласува и напомни, че оставка не се гласува и кога е била избрана тя за постта, който заемаше.

"Сега ще има председателски съвет. Сега си залегна ротацията в споразумението", каза още той.

Борисов заяви, че не вижда смисъл да има напрежение с БСП.

ВСС скоро ще бъде попълнен, заяви лидерът на ГЕРБ. Висшият съдебен съвет е с изтекъл мандат и заради това не може да избере редовен главен прокурор, който да смени Борислав Сарафов.

По-рано днес председателката на парламента Наталия Киселова обяви, че е подала оставка, след като вчера трите формации в управлението се разбраха постът да се ротира през десет месеца. Киселова навърши толкова на 6 октомври и тази сутрин се оттегли, а мястото ѝ зае досегашната ѝ заместничка Рая Назарян от ГЕРБ.

Днес Борисов отрече да има напрежение между ГЕРБ и БСП по този повод.

Докато той говореше, Назарян даде 15 минути почивка, за да се проведе председателски съвет, на който да се обсъди кога ще се гласува избирането на нов председател на НС.

„Днес подписваме коалиционно споразумение. Киселова беше избрана, когато още не можеше да заработи парламентът. Сега ротацията залегна в коалиционното споразумение – на десет месеца трите партии“, обясни Борисов.


Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 16 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Е що не коментираш

    15 6 Отговор
    що не работите Боташ и колко комисиони ще загубите от това и трябва държавата да губи заради вас.

    12:38 29.10.2025

  • 3 Тулупи,

    36 5 Отговор
    Щом трябва Радев да ви казва каквото и да било, що не подадете оставка и друг да състави правителство? Омръзна ми всеки ден да слушам претенции! Никой не ви е задължил да управлявате вие!

    Коментиран от #23

    12:38 29.10.2025

  • 4 1111

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "Нацюга":

    Тури си ОЧИЛА!

    12:39 29.10.2025

  • 5 ГЕРБНН

    16 1 Отговор
    Работим за хората работим за хората, ще ви се стъжни в следващите 3 години освен ако не ни изнесете на пролет от парламента

    12:39 29.10.2025

  • 6 ДДДДД

    19 4 Отговор
    Чекмеджан да вземе да обясни откъде взе парите за 50 годишнити ф16, които още ги няма!

    12:40 29.10.2025

  • 7 Гост

    12 3 Отговор
    То е ясно, че ще те прати от чекмеджето да изкараш.

    12:40 29.10.2025

  • 8 Сталин

    18 3 Отговор
    Помните ли първото правителство на Тиквата как дадоха на HSBC Bank на Ротшилд 140 милиона да правят "оценка" на АЕЦ Белене и после Тиквата излезе и каза че това е били само един гьол,значи кво излиза даваш 140 милиона на някого и му показваш една дупка и той ти казва че това е дупка и печели 140 милиона,значи да повторим пак за тези които не са разбрали ,значи някой ми дава мен 140 милиона да му кажа че дупката е дупка

    12:40 29.10.2025

  • 10 ВСС скоро ще бъде попълнен

    13 1 Отговор
    Сигурно, с послушковци.

    12:41 29.10.2025

  • 11 пешо

    17 2 Отговор
    проста мутра

    12:41 29.10.2025

  • 13 Сталин

    18 2 Отговор
    Помните ли Тиквата как даде на Glencore право да изкупуват зърното на България и КЗК каза че няма монопол, като преди това две български фирми изкупуваха зърното на България

    12:42 29.10.2025

  • 14 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    16 3 Отговор
    БОЙКО,
    Б! О! К! Л! У! К П! Р! О! С! Т,
    ПРЕЗИДЕНТА НАЛИ ТИ КАЗА ДА ВЪРНЕШ ЧУВАЛИТЕ С КЕША!
    ЕТО,ОТ ТАМ ЩЕ ГИ ВЗЕМЕШ.

    12:44 29.10.2025

  • 15 Голем си

    1 5 Отговор
    Ехааа,Боко,бива си те,браво

    12:45 29.10.2025

  • 16 Пламен

    2 8 Отговор
    По милион всеки ден в продължение на 13 години.

    12:45 29.10.2025

  • 17 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    10 2 Отговор
    СКОРО БАТ БОЙКО ЩЕ ГО КОМЕНТИРАТ В ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ...
    .. И ШЕФКАТА НА ЕК НА ЕС ЩЕ ТРЯБВА ДА СЕ ОБЯСНЯВА ПРЕД ЕВРОДЕПУТАТИТЕ ЗАРАДИ НЕГО
    .. ...
    ТОГАВА СТАВА МАЗАЛО :))

    12:45 29.10.2025

  • 18 Шефа

    10 3 Отговор
    Най добрият политически локум - локуми "Боташ".
    Разтягаме го като ластик.
    Насам народе!
    Кой разбира, тук се спира!

    12:45 29.10.2025

  • 20 Промяна

    4 20 Отговор
    РАДЕВ СЪД И ЗАТВОР ОКРАДЕ БЪЛГАРИЯ

    12:46 29.10.2025

  • 21 Чичак

    11 1 Отговор
    Когато цървули гласуват за цървули, така става.
    Единият, банкянски, другият харманлийски

    12:46 29.10.2025

  • 22 Крадлива тикво

    17 1 Отговор
    Коментирай къде са парите за Хемус и спестените пари от асфалт и некачествени материали

    12:47 29.10.2025

  • 23 Баш психиатър

    2 12 Отговор

    До коментар #3 от "Тулупи,":

    Аааа недей така,всеки ден слушам Гумин да казва:Очаквам да....,очаква човечеца от другите да свършат някаква си работа.Ай стига сте го възхвалявали.Не става.

    Коментиран от #46

    12:47 29.10.2025

  • 24 Промяна

    1 16 Отговор
    НАЙ УСПЕШНИЯТ ДЪРЖАВНИК НА ПРЕХОДА БЛАГОДАРЕТЕ МУ

    12:48 29.10.2025

  • 25 Промяна

    0 14 Отговор
    НАЙ УСПЕШНИЯТ ДЪРЖАВНИК НА ПРЕХОДА БЛАГОДАРЕТЕ МУ

    12:49 29.10.2025

  • 26 Куха хелоуински тиква

    10 4 Отговор
    Договорът с Боташ е сключен, за да има алтернатива за доставки на газ по турски паток, при невъзможност за доставка на втечнен газ с кораби. Има и предварително договорки за транзит с Унгария и Сърбия, пак се прави на улав "простия депутат" с "незаконния" арест.

    Коментиран от #34, #44

    12:50 29.10.2025

  • 27 Ветеран от Протеста

    2 6 Отговор
    Как да плаща договора с БОТАШ,като нищо не е подписвал ,летеца - резидент.Даже Капитана на яхта не е назначавал за министър на Енергетиката ,а Гълъб Донев се е назначил сам за служебен Министър председател...И 13 годишен Договор без клаузи за предоговаряне ,фалират Булгаргаз !!!!

    Коментиран от #37

    12:53 29.10.2025

  • 28 закон на мърфи

    13 0 Отговор
    корупционни тарикати виреят в страни с инерционни будали!

    12:53 29.10.2025

  • 29 Тъ п и и от

    10 0 Отговор
    Абе, нямали кой да ти ... най-сетне

    12:54 29.10.2025

  • 30 Лост

    13 0 Отговор
    Борисов я пак разкажи за дрона на Радев, чекмеджето и Мата Хари.Пине да ни разсмееш малко.

    12:55 29.10.2025

  • 31 ХАВЕЛ

    12 0 Отговор
    ДА КАЖЕ НЕЩО И ЗА ЧЕШКИЯ ЗАТВОР КЪДЕТО Е ЛЕЖАЛ ПРЕДИ ГОДИНИ

    12:55 29.10.2025

  • 32 От зайчарника вземи пари

    11 0 Отговор
    А от къде взимаш пари да си купуваш изборите?

    12:55 29.10.2025

  • 33 А ще кажеш ли

    11 0 Отговор
    с какво не ти харесва газта доставяна от Боташ? Може би от нея няма комисионни..

    12:56 29.10.2025

  • 35 Не само Радев,

    10 0 Отговор
    всеки ще ти каже от къде да вземеш пари и за Боташ - от чекмеджето. И не се прави на луд.

    12:58 29.10.2025

  • 36 Нещастник

    13 1 Отговор
    ислам да чуя от този бо клук откъде да вземем 19 млр ДОЛАРА за 7 и 8 блок, след като той навремето 5 млрд ЛЕВА му се сториха много и НЕРЕНТАБИЛНИ цитирам! съша да каже откъде взе парите за крайна? ще му кажа, от лошите пътища улици и тротоари..... да. му пукнат внуците на тоя нещастник

    12:58 29.10.2025

  • 37 На Шел е за 16 години

    3 1 Отговор

    До коментар #27 от "Ветеран от Протеста":

    и хората печелят, а не губят. Само там липсва мафия и крадци като ГЕРБ, ДПС, ПП и ДБ.

    12:59 29.10.2025

  • 38 От язовирите 0,6 милиарда

    4 0 Отговор
    Откъдето взе 1,6 милиарда за неустойката за АЕЦ Белене платена на Росатом.

    13:01 29.10.2025

  • 40 Емигрант

    6 0 Отговор
    Абе банкянски престъпник, че за в момента Боташ е капка в морето в сравнение с изтеглените от вас над 20 МИЛИАРДА евро до сега ! А Великобритания установи, че ти Тикво в "сглобка" с Намагнитеното влечуго сте откраднали между 30 и 40 МИЛИАРДА и затова ИЗКУПИХТЕ съд, прокуратура, милиция, медии и всякакъв вид врачки и "ози"-та които да ви бранят от страхливите български мишоци смятащи се все още за народ в България !

    13:02 29.10.2025

  • 41 койдазнай

    3 1 Отговор
    Бати Бойко, вашето правителсво взема по 50 млн дневно дългове. А БОТАШ е кражба само за 1 млн на ден. Вярно целта му е фалит на Булгаргаз и предаването на газовата инфраструктура на България на точно определена фирма.

    Коментиран от #51

    13:04 29.10.2025

  • 44 Последния Шоп

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "Куха хелоуински тиква":

    Договора с БОташ е за разтоварване на Втечнена газ на терминала на БОТаш на стойност един милион лева на ден,независимо дали разтоварваш.Така,като сложат тези милиони върху стойността на разтоварената газ и тя става Непродаваема ,което и е целта на договора.До момента Булгаргаз дължи един милиард лева по договора и е във Фалит !!!

    13:07 29.10.2025

  • 45 Излага се

    5 0 Отговор
    Особено на фона на последните си изяви

    13:09 29.10.2025

  • 46 Време е

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Баш психиатър":

    И ти да отидеш на психиатър! Къде видя да го възхвалявам? Аз ще гласувам за друг!

    13:12 29.10.2025

  • 47 А кой провали Белене и тока

    5 0 Отговор
    Щото помним как Бойко провали Ел централата, след като се срещна с Хилари и предаде интересите ни, респ по Естония ток и енергийната ни независимост

    13:13 29.10.2025

  • 48 жжжжжж

    0 1 Отговор
    радев ще му даде рубли путин и готово.

    13:14 29.10.2025

  • 49 Ей тиквоооо

    3 0 Отговор
    Боклук, само за заемите дето изтегли плащаме по 58 милиона на ден. Махай се докато можел ,че затвора те чака.

    13:15 29.10.2025

  • 50 Гост

    0 0 Отговор
    Радев ти каза откъде да вземеш газ, че ни оставихте без такава. Ти, с цялият си кютюк на раменете, успя ли да измислиш алтернативен доставчик, да не ти измръзне чекмеджето назима?
    Намери ли по-евтин газ? Подписа ли сделка или си чеса ХХХ?

    13:16 29.10.2025

  • 51 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "койдазнай":

    За последните 35 г политиците ни имат пряка вина, за съзнателното и целенасочено съсипване на държава, имот и народ. И още не сме им потърсили сметка, защото сме доволни, че на китайският магазин имало всякакви дрънкулки по 1 лев.

    13:20 29.10.2025

Новини по градове:
