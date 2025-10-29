Борисов: Ще коментирам Румен Радев само ако е казал откъде да вземем пари за "Боташ"

"Ще коментирам президента Румен Радев само ако е казал откъде да вземем днес милион и 50 хил. лв. за "Боташ"",заяви пред медиите в кулоарите на парламента лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, предаде NOVINI.BG.

Относно оставката на Наталия Киселова като председател на Народното събрание (НС), Борисов заяви, че оставка не се гласува и напомни, че оставка не се гласува и кога е била избрана тя за постта, който заемаше.

"Сега ще има председателски съвет. Сега си залегна ротацията в споразумението", каза още той.

Борисов заяви, че не вижда смисъл да има напрежение с БСП.

ВСС скоро ще бъде попълнен, заяви лидерът на ГЕРБ. Висшият съдебен съвет е с изтекъл мандат и заради това не може да избере редовен главен прокурор, който да смени Борислав Сарафов.

По-рано днес председателката на парламента Наталия Киселова обяви, че е подала оставка, след като вчера трите формации в управлението се разбраха постът да се ротира през десет месеца. Киселова навърши толкова на 6 октомври и тази сутрин се оттегли, а мястото ѝ зае досегашната ѝ заместничка Рая Назарян от ГЕРБ.

Днес Борисов отрече да има напрежение между ГЕРБ и БСП по този повод.

Докато той говореше, Назарян даде 15 минути почивка, за да се проведе председателски съвет, на който да се обсъди кога ще се гласува избирането на нов председател на НС.

„Днес подписваме коалиционно споразумение. Киселова беше избрана, когато още не можеше да заработи парламентът. Сега ротацията залегна в коалиционното споразумение – на десет месеца трите партии“, обясни Борисов.