Проектобюджетът на НЗОК предвижда младите лекари да взимат над 1800 евро

Предвидени са 260 млн. евро в проекта на бюджет на Здравната каса за заплати на младите лекари. Това каза пред журналисти управителят на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) доц. Петко Стефановски след заседание на Надзорния съвет на НЗОК.
Общият бюджет на Касата предвижда 14% увеличение спрямо бюджета от миналата година, добави той. В предвидените средства е заложено повишение на средствата за първична извънболнична помощ, за болнична помощ, за дентална помощ, за лекарства, за медико-диагностични дейности и др.
С този бюджет се предвиждат минималните възнаграждения за специализантите, медицинските сестри и други категории медицински персонал, каза Явор Пенчев, председател на Надзорния съвет на Касата. Общата сума на проекта за бюджет на НЗОК е 5,537 млрд. евро, посочи още Пенчев.
Лекарите специализанти ще получат сумата, която искаха – 150% от средната брутна работна заплата, което възлиза на 1860 евро, а медицинските сестри, акушерките и другите категории персонал ще получават най-малко 125% от средната брутна работна заплата, което е 1550 евро. Тези допълнителни 260 млн. евро са заложени в перото за болнична помощ и са единствено и само за заплати, каза Пенчев. По думите му тези средства не са от здравните вноски, а са трансфер от централния бюджет.
Предстоят разговори с Българския лекарски съюз, за да се разработи методика, по която да се разпределят предвидените 260 млн. евро, посочи доц. Стефановски. По думите му предстои и уточняване със съсловната организация на цените и обемите на клиничните пътеки.
Проектобюджетът на НЗОК отива в Народното събрание за гласуване, каза още Пенчев.
По думите му няма риск при окончателното приемане на държавния бюджет и на бюджета на Касата за следващата година да отпаднат парите за заплати за лекарите специализанти и за професионалистите по здравни грижи, предава БТА. Пенчев посочи, че по тази тема има политическо съгласие. Решението за тези 260 млн. евро за заплати е взето вчера по време на заседанието на Съвета за съвместно управление, каза Пенчев.
1 Трол
Коментиран от #5
13:49 29.10.2025
2 оня с коня
13:50 29.10.2025
3 ТиквоПрас
13:52 29.10.2025
4 Kaлпазанин
13:53 29.10.2025
5 тъй ли
До коментар #1 от "Трол":А нещо за качеството на услугата или да не питам много?
14:00 29.10.2025
6 мани беги
Коментиран от #12
14:01 29.10.2025
7 Мими
14:04 29.10.2025
8 тъй ли
Дългът на нацията ни към БВП, от 23% през 2018 г, вече е 47%. Ние сме сред страните с най-бързо нарастващ дълг, а прогнозите за изплащането му не са никак розови.
14:04 29.10.2025
9 Днес
И най много работещи гладни пенсионери ...
14:10 29.10.2025
10 Никой
Останалите хора - да смучат със сламка.
Да - вършат работа - да - това е начинът - но - сами ли са във Вселената лекарите.
Коментиран от #19
14:15 29.10.2025
11 дядото
Коментиран от #16
14:15 29.10.2025
12 Хм...
До коментар #6 от "мани беги":С блъскане нощ и смени и желание за работа знам за стажанти лекари, които и в момента си докарват по 4-5 хил. лв. Затова ми е необясним този рев.
Коментиран от #14
14:19 29.10.2025
13 Тома
Коментиран от #18
14:26 29.10.2025
14 мани беги
До коментар #12 от "Хм...":този рев ще ти е обяснимо разясним, га се разболееш и постъпиш в болница ... тогава ще заслужават ли по-високо възнаграждение за труда им? или ти пак ше се стискаш и няма да си решен да ти бъркат по-дълбоко в джоба, за да имат те висока заплата, коет пак ще е мизерна заплатка в сравнение с на разни тъпаци като теб примерно
Коментиран от #17
14:29 29.10.2025
15 Ръп
14:30 29.10.2025
16 мани беги
До коментар #11 от "дядото":га се разболееш и постъпиш в болница ... тогава ще разбереш деде
14:31 29.10.2025
17 Пес
До коментар #14 от "мани беги":Винаги си плащаш, никой няма да те погредне, в оная Иван Рилски, по 10 хилки в раковото, щото си труп
14:42 29.10.2025
18 Като си спец,да те попитам нещо?!
До коментар #13 от "Тома":А като влезем в еврозоната,дали европейската банка ,ще отреже прекалено надутите заплати на юристите,от правосъдната ни система,дето влачат едно дело за убийство на 15 годишно момиче-8 години...и още не е решено...!
14:55 29.10.2025
19 НЯкой
До коментар #10 от "Никой":И все пак младите лекари са много по-заслужили от полицаите...!
Младите лекари могат само да им дишат във врата на полицаите,по ниво на заплати...!
Макар всички да знаем,че по ниво на знания и интелект...полицаите дишат във врата на младите лекари...!
14:59 29.10.2025
20 Как Да Идеш !
При Тези !
Некадърни Лекари !
Ако Ще И !
5000 Да им Направят Зяплатата !
Освен Да ти Назначатк !
Изследванията Които Ти Трябват !
За Друго !
Не Стават !
Пък И Тях !
Не Познават !
Защото !
Галоша Който Трябва Да Им Ги Каже !
Го Няма !
Пък И Сам !
Не Знае !
-----
Това е Българското Здравеопазване !
Пък И НЗОК !
15:00 29.10.2025