Проектобюджетът на НЗОК предвижда младите лекари да взимат над 1800 евро

Предвидени са 260 млн. евро в проекта на бюджет на Здравната каса за заплати на младите лекари. Това каза пред журналисти управителят на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) доц. Петко Стефановски след заседание на Надзорния съвет на НЗОК.

Общият бюджет на Касата предвижда 14% увеличение спрямо бюджета от миналата година, добави той. В предвидените средства е заложено повишение на средствата за първична извънболнична помощ, за болнична помощ, за дентална помощ, за лекарства, за медико-диагностични дейности и др.

С този бюджет се предвиждат минималните възнаграждения за специализантите, медицинските сестри и други категории медицински персонал, каза Явор Пенчев, председател на Надзорния съвет на Касата. Общата сума на проекта за бюджет на НЗОК е 5,537 млрд. евро, посочи още Пенчев.

Лекарите специализанти ще получат сумата, която искаха – 150% от средната брутна работна заплата, което възлиза на 1860 евро, а медицинските сестри, акушерките и другите категории персонал ще получават най-малко 125% от средната брутна работна заплата, което е 1550 евро. Тези допълнителни 260 млн. евро са заложени в перото за болнична помощ и са единствено и само за заплати, каза Пенчев. По думите му тези средства не са от здравните вноски, а са трансфер от централния бюджет.

Предстоят разговори с Българския лекарски съюз, за да се разработи методика, по която да се разпределят предвидените 260 млн. евро, посочи доц. Стефановски. По думите му предстои и уточняване със съсловната организация на цените и обемите на клиничните пътеки.

Проектобюджетът на НЗОК отива в Народното събрание за гласуване, каза още Пенчев.

По думите му няма риск при окончателното приемане на държавния бюджет и на бюджета на Касата за следващата година да отпаднат парите за заплати за лекарите специализанти и за професионалистите по здравни грижи, предава БТА. Пенчев посочи, че по тази тема има политическо съгласие. Решението за тези 260 млн. евро за заплати е взето вчера по време на заседанието на Съвета за съвместно управление, каза Пенчев.