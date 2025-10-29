Новини
Проектобюджетът на НЗОК предвижда младите лекари да взимат над 1800 евро

29 Октомври, 2025

Общият бюджет на Касата предвижда 14% увеличение спрямо бюджета от миналата година

Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Предвидени са 260 млн. евро в проекта на бюджет на Здравната каса за заплати на младите лекари. Това каза пред журналисти управителят на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) доц. Петко Стефановски след заседание на Надзорния съвет на НЗОК.

Общият бюджет на Касата предвижда 14% увеличение спрямо бюджета от миналата година, добави той. В предвидените средства е заложено повишение на средствата за първична извънболнична помощ, за болнична помощ, за дентална помощ, за лекарства, за медико-диагностични дейности и др.

С този бюджет се предвиждат минималните възнаграждения за специализантите, медицинските сестри и други категории медицински персонал, каза Явор Пенчев, председател на Надзорния съвет на Касата. Общата сума на проекта за бюджет на НЗОК е 5,537 млрд. евро, посочи още Пенчев.

Лекарите специализанти ще получат сумата, която искаха – 150% от средната брутна работна заплата, което възлиза на 1860 евро, а медицинските сестри, акушерките и другите категории персонал ще получават най-малко 125% от средната брутна работна заплата, което е 1550 евро. Тези допълнителни 260 млн. евро са заложени в перото за болнична помощ и са единствено и само за заплати, каза Пенчев. По думите му тези средства не са от здравните вноски, а са трансфер от централния бюджет.

Предстоят разговори с Българския лекарски съюз, за да се разработи методика, по която да се разпределят предвидените 260 млн. евро, посочи доц. Стефановски. По думите му предстои и уточняване със съсловната организация на цените и обемите на клиничните пътеки.

Проектобюджетът на НЗОК отива в Народното събрание за гласуване, каза още Пенчев.

По думите му няма риск при окончателното приемане на държавния бюджет и на бюджета на Касата за следващата година да отпаднат парите за заплати за лекарите специализанти и за професионалистите по здравни грижи, предава БТА. Пенчев посочи, че по тази тема има политическо съгласие. Решението за тези 260 млн. евро за заплати е взето вчера по време на заседанието на Съвета за съвместно управление, каза Пенчев.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
  • 1 Трол

    4 7 Отговор
    Не е достатъчно. Ако искаме да задържим лекарите, трябва да им вдигнем заплатите с поне още 50-60%.

    Коментиран от #5

    13:49 29.10.2025

  • 2 оня с коня

    11 1 Отговор
    стига сте прахосвали парите, тошко африкански каза че ще внесем дотктори от азия да работят за 300лв!

    13:50 29.10.2025

  • 3 ТиквоПрас

    9 0 Отговор
    Айде на новият дълг!После потоп...

    13:52 29.10.2025

  • 4 Kaлпазанин

    5 0 Отговор
    Ще ни вдигнат ,всичко и най вече кой акво има ,ще ни вържат и ла@@@@@@ за телефоните и няма мърдане ,ще бъдем роби до гроб

    13:53 29.10.2025

  • 5 тъй ли

    20 0 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    А нещо за качеството на услугата или да не питам много?

    14:00 29.10.2025

  • 6 мани беги

    5 11 Отговор
    тва е брутна сума ... реално, нетно ще е 1200 евро, което си е мизерия ... даже може би ще е 1100 плюс 100 ваучер за храна и то с блъскане нощни смени

    Коментиран от #12

    14:01 29.10.2025

  • 7 Мими

    10 0 Отговор
    А миличките ни депутатчета тъпички доста , нооо с петцифрени евра, такава гнусна ……ако продължа …….

    14:04 29.10.2025

  • 8 тъй ли

    11 0 Отговор
    Вървим надолу по дълговата спирала. Само изравняваме цени и теглим заеми.
    Дългът на нацията ни към БВП, от 23% през 2018 г, вече е 47%. Ние сме сред страните с най-бързо нарастващ дълг, а прогнозите за изплащането му не са никак розови.

    14:04 29.10.2025

  • 9 Днес

    14 0 Отговор
    А сме държавата с най много болници, лекари , полицаи , учители в Европа ... и най много бюджетни служители !!!
    И най много работещи гладни пенсионери ...

    14:10 29.10.2025

  • 10 Никой

    6 0 Отговор
    Малко е цинично - но както и да е.

    Останалите хора - да смучат със сламка.

    Да - вършат работа - да - това е начинът - но - сами ли са във Вселената лекарите.

    Коментиран от #19

    14:15 29.10.2025

  • 11 дядото

    18 0 Отговор
    и с какво младите лекари са нещо повече от младите инженери,учители и т.н. и т.н. учат за сметка на народа,не са доказали каквито и да било способности,като отидеш да те лекуват - пълно безразличие и живо одиране. и на фона на това изнудват държава,нзок и народа за конкретни заплати.защо не протестират против безумните заплати на шефовете си в болниците.защо първо не покажат качества,че после.по тяхната логика -протести на всички млади в територията,до скапване на всичко.но те не са виновни,а тези които ги подстрекават.пфу.

    Коментиран от #16

    14:15 29.10.2025

  • 12 Хм...

    12 0 Отговор

    До коментар #6 от "мани беги":

    С блъскане нощ и смени и желание за работа знам за стажанти лекари, които и в момента си докарват по 4-5 хил. лв. Затова ми е необясним този рев.

    Коментиран от #14

    14:19 29.10.2025

  • 13 Тома

    2 1 Отговор
    Сега е момента за вдигане на бюджетни заплати защото след 1 януари тези заплати ще ги определя европейската банка и като види че всичко в България е пунта мара ще ги отреже веднага.

    Коментиран от #18

    14:26 29.10.2025

  • 14 мани беги

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "Хм...":

    този рев ще ти е обяснимо разясним, га се разболееш и постъпиш в болница ... тогава ще заслужават ли по-високо възнаграждение за труда им? или ти пак ше се стискаш и няма да си решен да ти бъркат по-дълбоко в джоба, за да имат те висока заплата, коет пак ще е мизерна заплатка в сравнение с на разни тъпаци като теб примерно

    Коментиран от #17

    14:29 29.10.2025

  • 15 Ръп

    2 2 Отговор
    Младите лекари в държавните болници ще взимат 3600 лв!! по добре всички болници да са частни! Егати наглостта аз и на държавна длъжност бях, не ми изнасяше, не съм протестирал, търсих друга работа.

    14:30 29.10.2025

  • 16 мани беги

    4 2 Отговор

    До коментар #11 от "дядото":

    га се разболееш и постъпиш в болница ... тогава ще разбереш деде

    14:31 29.10.2025

  • 17 Пес

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "мани беги":

    Винаги си плащаш, никой няма да те погредне, в оная Иван Рилски, по 10 хилки в раковото, щото си труп

    14:42 29.10.2025

  • 18 Като си спец,да те попитам нещо?!

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Тома":

    А като влезем в еврозоната,дали европейската банка ,ще отреже прекалено надутите заплати на юристите,от правосъдната ни система,дето влачат едно дело за убийство на 15 годишно момиче-8 години...и още не е решено...!

    14:55 29.10.2025

  • 19 НЯкой

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Никой":

    И все пак младите лекари са много по-заслужили от полицаите...!
    Младите лекари могат само да им дишат във врата на полицаите,по ниво на заплати...!
    Макар всички да знаем,че по ниво на знания и интелект...полицаите дишат във врата на младите лекари...!

    14:59 29.10.2025

  • 20 Как Да Идеш !

    1 0 Отговор
    Как Да Идеш !

    При Тези !

    Некадърни Лекари !

    Ако Ще И !

    5000 Да им Направят Зяплатата !

    Освен Да ти Назначатк !

    Изследванията Които Ти Трябват !

    За Друго !

    Не Стават !

    Пък И Тях !
    Не Познават !

    Защото !

    Галоша Който Трябва Да Им Ги Каже !

    Го Няма !

    Пък И Сам !

    Не Знае !

    -----

    Това е Българското Здравеопазване !

    Пък И НЗОК !

    15:00 29.10.2025

