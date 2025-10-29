Държавният резерв увери: Има достатъчни количества горива

Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" разполага с достатъчни количества горива, които да задоволят потребностите на бизнеса и гражданите за дълъг период от време. Това коментира председателят на агенцията Асен Асенов пред БГНЕС.
Той обясни, че по закон Държавният резерв трябва да поддържа запаси за 90 дни, но следва да се има предвид, че дружествата разполагат и с оперативни резерви.
По думите му отчитаните запаси са предвидени при нулеви производство и внос, така че може да се каже, че страната разполага с достатъчни количества горива, които да задоволят потребностите на бизнеса и гражданите за дълъг период от време.
Асен Асенов добави, че ежемесечен контрол агенцията извършва не само в собствените си бази, а и на количествата, определени за частния сектор.
На въпроси дали се предвижда увеличение на петролния резерв Асенов заяви, че Държавният резерв към момента не разполага със средства за закупуване на нови количества, но при решение на правителството и отпускане на целеви средства агенцията е готова да закупи допълнителни такива.
По повод американските санкции, наложени върху "Лукойл" Асен Асенов обясни, че агенцията е в постоянен контакт с Министерство на енергетиката, Министерство на вътрешните работи, Министерство на транспорта и Агенция "Митници", както и с всички частни оператори.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Има, има
16:13 29.10.2025
2 ООрана държава
16:13 29.10.2025
3 1488
а утре ?
Коментиран от #7
16:13 29.10.2025
4 Случайно или не
Коментиран от #5
16:13 29.10.2025
5 А именно
До коментар #4 от "Случайно или не":ТЪРГОВИЯ С ТЕЧНИ ГОРИВА И КОМПРЕСИРАН ПРИРОДЕН ГАЗ; ПOKУПKA HA CTOKИ ИЛИ ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA B ПЬPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД
16:17 29.10.2025
6 Робин Хорсфол
16:20 29.10.2025
7 Оня с коня
До коментар #3 от "1488":Ако ти кажат какво ще е положението УтреТи ще почнеш да питаш за вдруги ден...Е имат ли време Управляващите да се занимават с вас?
16:21 29.10.2025
8 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
ДОСТАТЪЧНИ СА НИ МИНИМАЛНИТЕ ПЕНСИИ.
ДОСТАТЪЧНИ СА НИ МИНИМАЛНИТЕ ЗАПЛАТИ.
ДОСТАТЪЧНИ СА НИ ВИСОКИТЕ ЦЕНИ....
САМО ДЕТО НИ ИДВАТ В ПОВЕЧЕ ИДИОТИТЕ, КОИТО СА РЕШИЛИ ДА СЕ ГАВРЯТ И УНИЖАВАТ НАРОДА!!!!
16:30 29.10.2025
9 И НАЦИОНАЛНИЯТ ИНТЕРЕС
16:31 29.10.2025
10 И тук
16:31 29.10.2025
11 И тук
16:32 29.10.2025