Държавният резерв увери: Има достатъчни количества горива

Държавният резерв увери: Има достатъчни количества горива

29 Октомври, 2025 16:09 465 11

Държавният резерв към момента не разполага със средства за закупуване на нови количества

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" разполага с достатъчни количества горива, които да задоволят потребностите на бизнеса и гражданите за дълъг период от време. Това коментира председателят на агенцията Асен Асенов пред БГНЕС.

Той обясни, че по закон Държавният резерв трябва да поддържа запаси за 90 дни, но следва да се има предвид, че дружествата разполагат и с оперативни резерви.

По думите му отчитаните запаси са предвидени при нулеви производство и внос, така че може да се каже, че страната разполага с достатъчни количества горива, които да задоволят потребностите на бизнеса и гражданите за дълъг период от време.

Асен Асенов добави, че ежемесечен контрол агенцията извършва не само в собствените си бази, а и на количествата, определени за частния сектор.

На въпроси дали се предвижда увеличение на петролния резерв Асенов заяви, че Държавният резерв към момента не разполага със средства за закупуване на нови количества, но при решение на правителството и отпускане на целеви средства агенцията е готова да закупи допълнителни такива.

По повод американските санкции, наложени върху "Лукойл" Асен Асенов обясни, че агенцията е в постоянен контакт с Министерство на енергетиката, Министерство на вътрешните работи, Министерство на транспорта и Агенция "Митници", както и с всички частни оператори.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Има, има

    9 1 Отговор
    колко да има, накрая ще се окаже, че няма нищо

    16:13 29.10.2025

  • 2 ООрана държава

    5 0 Отговор
    То за имане има ама цената каква ще е? Аааа хванахме ли ви на тясно?

    16:13 29.10.2025

  • 3 1488

    3 2 Отговор
    днес има
    а утре ?

    Коментиран от #7

    16:13 29.10.2025

  • 4 Случайно или не

    4 0 Отговор
    „Еми“ ООД е притежание на бившия борец и почетен гражданин на Бургас Дончо Жеков (Станков) и съпругата му Емилия Станкова. Двамата са родители на министъра на енергетиката Жечо Станков

    Коментиран от #5

    16:13 29.10.2025

  • 5 А именно

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Случайно или не":

    ТЪРГОВИЯ С ТЕЧНИ ГОРИВА И КОМПРЕСИРАН ПРИРОДЕН ГАЗ; ПOKУПKA HA CTOKИ ИЛИ ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA B ПЬPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД

    16:17 29.10.2025

  • 6 Робин Хорсфол

    1 1 Отговор
    Докато не свършат изненадващо :)))

    16:20 29.10.2025

  • 7 Оня с коня

    2 3 Отговор

    До коментар #3 от "1488":

    Ако ти кажат какво ще е положението УтреТи ще почнеш да питаш за вдруги ден...Е имат ли време Управляващите да се занимават с вас?

    16:21 29.10.2025

  • 8 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    1 0 Отговор
    ТО ВСИЧКО В ТАЗИ ДЪРЖАВА Е ДОСТАТЪЧНО,ТА ДАЖЕ И ПРЕДОСТАТЪЧНО.
    ДОСТАТЪЧНИ СА НИ МИНИМАЛНИТЕ ПЕНСИИ.
    ДОСТАТЪЧНИ СА НИ МИНИМАЛНИТЕ ЗАПЛАТИ.
    ДОСТАТЪЧНИ СА НИ ВИСОКИТЕ ЦЕНИ....
    САМО ДЕТО НИ ИДВАТ В ПОВЕЧЕ ИДИОТИТЕ, КОИТО СА РЕШИЛИ ДА СЕ ГАВРЯТ И УНИЖАВАТ НАРОДА!!!!

    16:30 29.10.2025

  • 9 И НАЦИОНАЛНИЯТ ИНТЕРЕС

    1 0 Отговор
    И КАКАВА Е ПАЗАРНАТА ДЕМОКРАТИЧНА ------ЦЕНА

    16:31 29.10.2025

  • 10 И тук

    2 0 Отговор
    Сигурно има нещо /случайно или не/ щом тоя с БМВ 04 64 КВ нито работодател нито полиция го хваща с тубите с нафта в сака

    16:31 29.10.2025

  • 11 И тук

    1 0 Отговор
    Сигурно има нещо /случайно или не/ щом тоя с БМВ Р 04 64 КВ нито работодател нито полиция го хваща с тубите с нафта в сака

    16:32 29.10.2025

