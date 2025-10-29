Държавният резерв увери: Има достатъчни количества горива

Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" разполага с достатъчни количества горива, които да задоволят потребностите на бизнеса и гражданите за дълъг период от време. Това коментира председателят на агенцията Асен Асенов пред БГНЕС.

Той обясни, че по закон Държавният резерв трябва да поддържа запаси за 90 дни, но следва да се има предвид, че дружествата разполагат и с оперативни резерви.

По думите му отчитаните запаси са предвидени при нулеви производство и внос, така че може да се каже, че страната разполага с достатъчни количества горива, които да задоволят потребностите на бизнеса и гражданите за дълъг период от време.

Асен Асенов добави, че ежемесечен контрол агенцията извършва не само в собствените си бази, а и на количествата, определени за частния сектор.

На въпроси дали се предвижда увеличение на петролния резерв Асенов заяви, че Държавният резерв към момента не разполага със средства за закупуване на нови количества, но при решение на правителството и отпускане на целеви средства агенцията е готова да закупи допълнителни такива.

По повод американските санкции, наложени върху "Лукойл" Асен Асенов обясни, че агенцията е в постоянен контакт с Министерство на енергетиката, Министерство на вътрешните работи, Министерство на транспорта и Агенция "Митници", както и с всички частни оператори.