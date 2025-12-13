Захранващият генератор за заседналия танкер пристига в Ахтопол утре

Катерът със захранващия генератор за заседналия танкер "Кайрос" ще пристигне в Ахтопол около 9 ч. утре, съобщиха от пресцентъра на Министерството на транспорта и съобщенията (МТС).
След доставянето на генератора ще започнат и действия по възстановяване на работата на котвеното устройство на кораба. Морският генератор с мощност 150 kW пристигна тази сутрин на пристанището в Бургас. Утре технически екип трябва свърже захранването, да тества котвеното устройство и да възстанови работата на лявата котва за осигуряване на безопасни условия за следващия етап от операцията. Самото изтегляне на танкера трябва да бъде извършено с помощта на три влекача в понеделник.
Корабът от руския сенчест флот заседна в близост до Ахтопол на 5 декември, след като в края на ноември Украйна нанесе удари по "Кайрос" и още един танкер в Черно море.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #3, #5
20:04 13.12.2025
2 Сатана Z
Коментиран от #6
20:12 13.12.2025
7 Паметник в Бургаския залив
Заливът на Инеада е отлично и безопасно място за закотвяне на подхвърления ни от натовска Турция морски боклук, с дължина 274м и ширина 48м, съдържащ в машинното отделение над 1160 тона мазут, масла и газьол, а в товарните си танкове - неизвестно количество нефтени остатъци, които могат да бъдат от няколко десетки до 200-300 тона.
Коментиран от #8
20:24 13.12.2025
9 Бялджип
Освен това, защо не се споменава, кой подпали танкера, кой извършва саботажи в Черно море?
Коментиран от #12
20:32 13.12.2025
10 Ха сега де...
Коментиран от #11
20:33 13.12.2025
12 Давам ти плюс
До коментар #9 от "Бялджип":За последните два реда и половина ,а относно що Турция ни го набута / кораба де/ ами щото знаят ,че в България ,,управляват " безгръбначни мекотели и могат да си правят, каквото искат.....
20:39 13.12.2025
15 Доган сарай
Течението ще закара всичкия мазут към турско.
Течението на Черно море е такова.
Коментиран от #17
20:46 13.12.2025
16 бойо банкянски
20:48 13.12.2025
17 Да го закарат до Одеса
До коментар #15 от "Доган сарай":И там да го тръснат 😡😡😡
Коментиран от #18
20:49 13.12.2025
18 Доган сарай
До коментар #17 от "Да го закарат до Одеса":Може и на нефтобаза Росенец /Отманли/
Украинците ще го гръмнат там защото пристанището е на Лукойл.
После идва руснака с орешника.
20:53 13.12.2025
19 Ай лелеле не така
Спри да търкаш коментарииииииии......
Ай лелеле не така......
20:54 13.12.2025