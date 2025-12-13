Захранващият генератор за заседналия танкер пристига в Ахтопол утре

Катерът със захранващия генератор за заседналия танкер "Кайрос" ще пристигне в Ахтопол около 9 ч. утре, съобщиха от пресцентъра на Министерството на транспорта и съобщенията (МТС).

След доставянето на генератора ще започнат и действия по възстановяване на работата на котвеното устройство на кораба. Морският генератор с мощност 150 kW пристигна тази сутрин на пристанището в Бургас. Утре технически екип трябва свърже захранването, да тества котвеното устройство и да възстанови работата на лявата котва за осигуряване на безопасни условия за следващия етап от операцията. Самото изтегляне на танкера трябва да бъде извършено с помощта на три влекача в понеделник.

Корабът от руския сенчест флот заседна в близост до Ахтопол на 5 декември, след като в края на ноември Украйна нанесе удари по "Кайрос" и още един танкер в Черно море.