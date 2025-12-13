Новини
България »
Захранващият генератор за заседналия танкер пристига в Ахтопол утре

Захранващият генератор за заседналия танкер пристига в Ахтопол утре

13 Декември, 2025 20:00 571 19

  • танкер-
  • ахтопол-
  • русия-
  • петрол-
  • украйна-
  • кайрос

Корабът от руския сенчест флот заседна в близост до Ахтопол на 5 декември, след като в края на ноември Украйна нанесе удари по "Кайрос" и още един танкер в Черно море

Захранващият генератор за заседналия танкер пристига в Ахтопол утре - 1
Снимка: БГНЕС
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Катерът със захранващия генератор за заседналия танкер "Кайрос" ще пристигне в Ахтопол около 9 ч. утре, съобщиха от пресцентъра на Министерството на транспорта и съобщенията (МТС).

След доставянето на генератора ще започнат и действия по възстановяване на работата на котвеното устройство на кораба. Морският генератор с мощност 150 kW пристигна тази сутрин на пристанището в Бургас. Утре технически екип трябва свърже захранването, да тества котвеното устройство и да възстанови работата на лявата котва за осигуряване на безопасни условия за следващия етап от операцията. Самото изтегляне на танкера трябва да бъде извършено с помощта на три влекача в понеделник.

Корабът от руския сенчест флот заседна в близост до Ахтопол на 5 декември, след като в края на ноември Украйна нанесе удари по "Кайрос" и още един танкер в Черно море.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    6 2 Отговор
    Закарайте го в Босфора да го запуши.

    Коментиран от #3, #5

    20:04 13.12.2025

  • 2 Сатана Z

    7 3 Отговор
    Турците докараха това корито в български води и се изнизаха като пръдня от гащи оставяйки ние да плащаме

    Коментиран от #6

    20:12 13.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Паметник в Бургаския залив

    4 0 Отговор
    или Морска администрация и по-специално Главна дирекция "Аварийно-спасителна дейност", с главен директор вицеадмирал от запаса Румен Николов, ще има смелостта да организира и върне подхрърления ни от натовска Турция морски боклук - мъртвия нефтен танкер "Кайрос" - обратно в турските териториални води, само на няколко мили на юг от българо-турската граница, в залива на юг от нос Инеада?

    Заливът на Инеада е отлично и безопасно място за закотвяне на подхвърления ни от натовска Турция морски боклук, с дължина 274м и ширина 48м, съдържащ в машинното отделение над 1160 тона мазут, масла и газьол, а в товарните си танкове - неизвестно количество нефтени остатъци, които могат да бъдат от няколко десетки до 200-300 тона.

    Коментиран от #8

    20:24 13.12.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Бялджип

    5 0 Отговор
    Защо се подчертава, че е руски танкер от сенчест флот и прочее не толкова значими неща, а не се натъртва на грозната гавра, която турците си направиха с нас? Измъкнаха горящия танкер от техни води и го блъснаха у нас. Гавра, противоречие с всякакво морско право!

    Освен това, защо не се споменава, кой подпали танкера, кой извършва саботажи в Черно море?

    Коментиран от #12

    20:32 13.12.2025

  • 10 Ха сега де...

    1 0 Отговор
    А защо трябва да е просто, като може максимално да се усложни? Какъв проблем е котвата? На всеки кораб има предвидено за аварийни ситуации специално устройство "Жвак-галс" и няма кораб който да няма такова чрез което за секунди (буквално с един ритник) се освобождава котвената верига от връзка с кораба, цялата верига отива на дъното, а кораба е свободен.

    Коментиран от #11

    20:33 13.12.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Давам ти плюс

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Бялджип":

    За последните два реда и половина ,а относно що Турция ни го набута / кораба де/ ами щото знаят ,че в България ,,управляват " безгръбначни мекотели и могат да си правят, каквото искат.....

    20:39 13.12.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Доган сарай

    1 1 Отговор
    Правят му няколко дупки и ще има изкуствен риф
    Течението ще закара всичкия мазут към турско.
    Течението на Черно море е такова.

    Коментиран от #17

    20:46 13.12.2025

  • 16 бойо банкянски

    2 0 Отговор
    Да се скара на зеления наркоман дето върши терактове в Черно море , защото лично бойо каза ,че в Черно море ще плуват платноходки и търговски кораби.....

    20:48 13.12.2025

  • 17 Да го закарат до Одеса

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Доган сарай":

    И там да го тръснат 😡😡😡

    Коментиран от #18

    20:49 13.12.2025

  • 18 Доган сарай

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Да го закарат до Одеса":

    Може и на нефтобаза Росенец /Отманли/
    Украинците ще го гръмнат там защото пристанището е на Лукойл.
    После идва руснака с орешника.

    20:53 13.12.2025

  • 19 Ай лелеле не така

    0 0 Отговор
    Ще те гази 🐻 .....
    Спри да търкаш коментарииииииии......
    Ай лелеле не така......

    20:54 13.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове