"Спаси София": Tерзиев война ли води с мафията или спор за цената ѝ?

“Битката с мафията е важна, но трябва да се води професионално и тези, които я водят да са подготвени. Много се надявам, че в края на тази епопея, няма да се окаже, че Терзиев не е водил битка с мафията, а битка с високите цени на мафията”, заяви Борис Бонев във връзка с изказванията на администрацията на Столична община след като поръчката за почистването бе частично прекратена.

За прекратяването на поръчката за Зона 3, включваща районите Подуяне, Слатина и Изгрев, Бонев повтори позицията на “Спаси София” от вчера, че то е правилно, но много закъсняло решение. Актът за прекратяване на поръчката за обособената позиция също подлежи на обжалване и срокът за това е 10 дни. “В държава, в която поръчки за тоалетна хартия се обжалват, поръчка за 1 милиард да не се обжалва ще е сигнал, че кметът е преговарял с Вълка, Таки, Титан, турците и пазарът е разпределен и картелиран”, заяви Бонев.

Бонев допълни, че за “Спаси София” моралният проблем с боклука винаги е бил, че хора с прякори са неизменно замесени в поръчките с боклука. “Не искаме хора с прякори да чистят - искаме общината да чисти. Само така можем да гарантираме, че нечисти икономически интереси няма да ограбват софиянци, въпреки всички проблеми, които може да възникнат. Това можеше да бъде направено, ако кметът се беше вслушал в множеството ни призиви да изгради общински капацитет”, заяви Бонев.

По закон кметът на Столична община е отговорен да организира сметопочистването. “Дали с общинско предприятие, дали с общинско дружество или с частни фирми - той трябва да го реши. “Милион и половина софиянци ще потънат в боклуци, за да може някой да си прави предизборна кампания или да се прави на герой, вместо да седне и да върши работа професионално и навреме”, заяви Бонев. “Не чухме какви са плановете за Зона 3 (Подуяне, Изгрев Слатина). Приказките, че там Терзиев щял да работи с районните кметове са несериозни. Кметът на Подуяне - инж. Христов - организира среща с колегите си, за да обсъдят ситуацията - трите района нямат никаква техника. Няма как без техника да се справят с боклука на 200 000 души”, допълни той.

Критиките на Бонев към Терзиев допълнително се изостриха и по отношение на реваншизъм към кмета на район Красно село Цвета Николаева. “До нас достигна информация, че Заводът за боклука утре ще премахне своите контейнери за боклук, с което допълнително ще се утежни ситуацията”, заяви той. По думите му днес район Красно село се е обслужвал от 3 камиона, вчера - от 4, а допреди началото на кризата обслужването е било от 9 камиона - 7 дневна и 2 нощна смяна. “Опорката 80% се почиства е лъжа. Защо трябва да се лъже в тази ситуация - не знам. Твърдения, че всичко е наред, предвид, че хората имат очи и могат да видят, че това не е вярно, са единствено в ущърб на интересите на общината.”