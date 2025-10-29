Новини
България »
"Спаси София": Tерзиев война ли води с мафията или спор за цената ѝ?

"Спаси София": Tерзиев война ли води с мафията или спор за цената ѝ?

29 Октомври, 2025 15:41 728 16

  • спаси софия-
  • борис бонев-
  • васил терзиев-
  • боклук

Бонев допълни, че за “Спаси София” моралният проблем с боклука винаги е бил, че хора с прякори са неизменно замесени в поръчките

"Спаси София": Tерзиев война ли води с мафията или спор за цената ѝ? - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

“Битката с мафията е важна, но трябва да се води професионално и тези, които я водят да са подготвени. Много се надявам, че в края на тази епопея, няма да се окаже, че Терзиев не е водил битка с мафията, а битка с високите цени на мафията”, заяви Борис Бонев във връзка с изказванията на администрацията на Столична община след като поръчката за почистването бе частично прекратена.

За прекратяването на поръчката за Зона 3, включваща районите Подуяне, Слатина и Изгрев, Бонев повтори позицията на “Спаси София” от вчера, че то е правилно, но много закъсняло решение. Актът за прекратяване на поръчката за обособената позиция също подлежи на обжалване и срокът за това е 10 дни. “В държава, в която поръчки за тоалетна хартия се обжалват, поръчка за 1 милиард да не се обжалва ще е сигнал, че кметът е преговарял с Вълка, Таки, Титан, турците и пазарът е разпределен и картелиран”, заяви Бонев.

Бонев допълни, че за “Спаси София” моралният проблем с боклука винаги е бил, че хора с прякори са неизменно замесени в поръчките с боклука. “Не искаме хора с прякори да чистят - искаме общината да чисти. Само така можем да гарантираме, че нечисти икономически интереси няма да ограбват софиянци, въпреки всички проблеми, които може да възникнат. Това можеше да бъде направено, ако кметът се беше вслушал в множеството ни призиви да изгради общински капацитет”, заяви Бонев.

По закон кметът на Столична община е отговорен да организира сметопочистването. “Дали с общинско предприятие, дали с общинско дружество или с частни фирми - той трябва да го реши. “Милион и половина софиянци ще потънат в боклуци, за да може някой да си прави предизборна кампания или да се прави на герой, вместо да седне и да върши работа професионално и навреме”, заяви Бонев. “Не чухме какви са плановете за Зона 3 (Подуяне, Изгрев Слатина). Приказките, че там Терзиев щял да работи с районните кметове са несериозни. Кметът на Подуяне - инж. Христов - организира среща с колегите си, за да обсъдят ситуацията - трите района нямат никаква техника. Няма как без техника да се справят с боклука на 200 000 души”, допълни той.

Критиките на Бонев към Терзиев допълнително се изостриха и по отношение на реваншизъм към кмета на район Красно село Цвета Николаева. “До нас достигна информация, че Заводът за боклука утре ще премахне своите контейнери за боклук, с което допълнително ще се утежни ситуацията”, заяви той. По думите му днес район Красно село се е обслужвал от 3 камиона, вчера - от 4, а допреди началото на кризата обслужването е било от 9 камиона - 7 дневна и 2 нощна смяна. “Опорката 80% се почиства е лъжа. Защо трябва да се лъже в тази ситуация - не знам. Твърдения, че всичко е наред, предвид, че хората имат очи и могат да видят, че това не е вярно, са единствено в ущърб на интересите на общината.”


  • 1 ДС-то

    7 1 Отговор
    терзиев да каже с колко милиона започна телирик

    15:44 29.10.2025

  • 2 Софийски

    6 0 Отговор
    Бонев приказката и картинки, жалък

    15:46 29.10.2025

  • 3 Важното е, че с 140%

    3 0 Отговор
    Вдигнаха Данък сграда за някои квартали. Или ако 300 лева, след увеличението с 100% 2023 г. данък сграда, скача с още120 лева на година. Само тези 120 лева изяждат увеличението на пенсии и МРЗ.
    Само за 2 г. Терзиев вдигна данък сграда с 140%, с 320 лв. което е страхотен удар по джоба на всеки българин.
    Общо 420 лева. Без оглед на стари и единствени жилища, без оглед на презастрояване и липса на пазарна цена, заради презастрояване, старите жилища над 20 г. стават непродаваеми. Абсолютен не ка дъ р ник.
    А не говорим за бюджет на ВВС с 2 милиарда лева, или ще им плащаме 24 000 лева на месец.
    Най-високите заплати в БНБ и висши магистрати, трябва да са не повече от 5000 лв.
    Най-високите заплати в останали сектори с опит и стаж 3000 лв. чисто.
    Средна 2500 лв. Минимална 1500 - 1700 чисто.
    Всичко останало е фалит на Юрогария, теглене на Чудовищни заеми, без никакво производство с висока добавена стойност.
    Чака ни сценарият Гърция, после ще има замразяване на бюджетни заплати, които са надути безобразно.

    15:54 29.10.2025

  • 4 Хе!

    3 0 Отговор
    На снимаката - Вапцаров! Четери часа преди разстрела! Какво тук значи някаква си смет!? Повечето пациенти пред психиатриите имат подобно излъчване!

    15:55 29.10.2025

  • 5 БОЖЕ СПАСИ

    7 0 Отговор
    БЪЛГАРИЯ --------------ОТ СПАСИТЕЛИТЕ

    15:56 29.10.2025

  • 6 Кит

    6 2 Отговор
    Някой ще ни напомни ли в коя област е професионалистка Мис Бони, че да се доверим на опитите й да се изявява като ментор на чуждия професионализъм?
    С колко мафиотски групи се справи розовото пони Бони, та толкова самоуверено / пак/ критикува другите?
    Колко успешни бизнеси е създало розовото пони Бони? Колко пъти и как ги е защитило от посегателствата на мафиотски интереси?

    Коментиран от #10

    16:02 29.10.2025

  • 7 Промяна

    3 1 Отговор
    По голяма МАФИЯ от теб и червеното милионерче НЯМА София изпадна отвсякъде а вие само прибирате милиони БОНЕВ ела СНИМАЙ СЕГА МИЗЕРИИТЕ БОКЛУЦИТЕ ПЛЪХОВЕТЕ ИЗ ЦЯЛА СОФИЯ СА ЗАЩО СЕГА НЕ СНИМАШ НЕ РЕВЕШ НЕ ЛЪЖЕШ А СЕ СПОТАЙВАШ НА ТОПЛО В ОБЩИНАТА

    16:07 29.10.2025

  • 8 Петър иванов

    3 0 Отговор
    Битката с мафията видяхме как я водите. Сега трябва да видим, каква ще е битката с ИТН.

    16:07 29.10.2025

  • 9 Промяна

    2 1 Отговор
    По голяма МАФИЯ от теб и червеното милионерче НЯМА София изпадна отвсякъде а вие само прибирате милиони БОНЕВ ела СНИМАЙ СЕГА МИЗЕРИИТЕ БОКЛУЦИТЕ ПЛЪХОВЕТЕ ИЗ ЦЯЛА СОФИЯ СА ЗАЩО СЕГА НЕ СНИМАШ НЕ РЕВЕШ НЕ ЛЪЖЕШ А СЕ СПОТАЙВАШ НА ТОПЛО В ОБЩИНАТА

    Коментиран от #12

    16:08 29.10.2025

  • 10 Хе!

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Кит":

    Предучилищна педагогика и аранжиране на цветя по тераси и градинки!

    16:09 29.10.2025

  • 11 Промяна

    2 2 Отговор
    Бонев нито професия има нито ден трудов стаж Така са депутатите от каруцата шарлатани ПО 20 к получават сега за лъжите си за саботажите си за националните предателства срещу държавата

    Коментиран от #13

    16:13 29.10.2025

  • 12 хе хе

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "Промяна":

    Сега с това се занимава Хекимян!

    16:14 29.10.2025

  • 13 Като каза предателства

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Промяна":

    Някои взимат по толкова само да се връткат на пилон.

    16:16 29.10.2025

  • 14 Каква

    5 0 Отговор
    триъгълна глава само .

    Коментиран от #16

    16:19 29.10.2025

  • 15 К.К

    1 0 Отговор
    Бонев, а бе невнятници, като не правите нищо, поне не пречете хората да си вършат работата. Ти каво направи за толкова години " служене" в общината? Вие сте по вредни и от Герб и от ДПС НН!

    16:28 29.10.2025

  • 16 И БРАДА

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Каква":

    КАТО ИСТИНСКИ МЪЖ

    16:29 29.10.2025

