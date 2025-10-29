Васил Терзиев: Сметосъбирането в „Люлин“ и „Красно село“ се нормализира от утре

Кризата със сметосъбирането в София е към края си за „Люлин“ и „Красно село“, но три нови района се изправят пред същия проблем. Това са „Изгрев“, „Слатина“ и „Подуяне“, които от 1 декември остават без сметопочистване, защото обществената поръчка е прекратена.

Кметът на столицата Васил Терзиев обяви в предаването „Лице в лице“ по bTV, че общината има очаквания още от утре в „Люлин“ събирането на боклука да е по обичайния си график - този от преди кризата или по 2 пъти на ден. Повече са и общинските екипи, които събират боклука и в „Красно село“. Там на места обаче все още има препълнени кофи.

„Вече стигнахме това, което искахме преди десетина дни – забавихме се малко, но вече нещата са под контрол за „Люлин“ и „Красно село“. В момента те се почистват от две общински структури, занапред планът е „Софекострой“ да почиства и двата района“, обясни столичният кмет.

И увери – цената, на която ще се извършва това сметопочистване, е под прогнозната, която от общината бяха задали:

„Все пак те няма да чистят с тази нова техника, която ние бяхме заложили в поръчката, така че това ще позволи да имаме значително по-ниска цена от това, което беше заложено“.

Столичният кмет припомни за това, което доведе до двуседмичната криза с боклука – неговият отказ да поднови договорът с дотогавашната почистваща фирма, който изтече. По думите му от фирмата са му предложили двойно по-скъпа цена без нужната обосновка.

„Странно ми е как хора като районните кметове агитираха към това да преминем по-скоро към подписване на такава цена, въпреки че… това са кметовете на „Люлин“ и на „Красно село“. Както и че здравето на хората било по-важно и да сме преминавали към подписване“, каза той.

Кметът Терзиев обясни и какво е предвидено за предстоящите райони, които остават в риск от криза с боклука:

„За трета зона, която включва кварталите „Изгрев“, „Слатина“ и „Подуяне“, предстои да се реши как ще се почиства. Там проблемът е, че обществената поръчка е прекратена и очакваме да има обжалвания. Надяваме се те да приключат преди началото на декември, за да няма прекъсване на услугата. Междувременно ще се използва ресурсът на „Софекострой“, който в момента обслужва „Люлин“, за временно подпомагане на трета зона“.

Относно цените Терзиев обясни:

„Във всички случаи се борим за максимално добра услуга на ниска цена. Другата страна винаги се е борила да има минимални изисквания и максимално висока цена за услугата. Това е вид натиск и картелиране, с които се сблъскахме по време на процедурата“.

По думите му забавянето не е заради некомпетентност, а заради опити да се отстрани конкуренцията:

„Не можем да позволим фирми да дават двуседмично предложения на две или три пъти по-висока цена от прогнозната. Това не е в интерес на гражданите. Ето защо сме изчакали, преговаряли сме, потърсили сме максимално много конкуренция, за да постигнем добри условия“.

Терзиев коментира и международния интерес към почистването на града:

„Говорихме с фирми от Централна, Източна и Западна Европа – повечето не проявиха интерес към нашия пазар. Турските фирми проявиха интерес, защото гледат на България като врата към други европейски пазари. С тях сме в процес на директни преговори за трета зона“.

За 1, 2, 5 и 7 зона предстои общината да реши какво да прави с конкретните позиции – но там „проблемът ще бъде решен по-натам във времето“, тъй като те изтичат на 27 декември и на 6 януари.

„Тоест, имаме месец допълнително спрямо трета зона – която обхваща „Подуяне“, „Слатина“ и „Изгрев“, обясни Терзиев.