Васил Терзиев: Сметосъбирането в „Люлин“ и „Красно село“ се нормализира от утре

29 Октомври, 2025 19:10 521 12

Кметът обясни и какво е предвидено за районите, които предстои да бъдат изправени пред подобна криза с боклука

Васил Терзиев: Сметосъбирането в „Люлин“ и „Красно село“ се нормализира от утре - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Кризата със сметосъбирането в София е към края си за „Люлин“ и „Красно село“, но три нови района се изправят пред същия проблем. Това са „Изгрев“, „Слатина“ и „Подуяне“, които от 1 декември остават без сметопочистване, защото обществената поръчка е прекратена.

Кметът на столицата Васил Терзиев обяви в предаването „Лице в лице“ по bTV, че общината има очаквания още от утре в „Люлин“ събирането на боклука да е по обичайния си график - този от преди кризата или по 2 пъти на ден. Повече са и общинските екипи, които събират боклука и в „Красно село“. Там на места обаче все още има препълнени кофи.

„Вече стигнахме това, което искахме преди десетина дни – забавихме се малко, но вече нещата са под контрол за „Люлин“ и „Красно село“. В момента те се почистват от две общински структури, занапред планът е „Софекострой“ да почиства и двата района“, обясни столичният кмет.

И увери – цената, на която ще се извършва това сметопочистване, е под прогнозната, която от общината бяха задали:

„Все пак те няма да чистят с тази нова техника, която ние бяхме заложили в поръчката, така че това ще позволи да имаме значително по-ниска цена от това, което беше заложено“.

Столичният кмет припомни за това, което доведе до двуседмичната криза с боклука – неговият отказ да поднови договорът с дотогавашната почистваща фирма, който изтече. По думите му от фирмата са му предложили двойно по-скъпа цена без нужната обосновка.

„Странно ми е как хора като районните кметове агитираха към това да преминем по-скоро към подписване на такава цена, въпреки че… това са кметовете на „Люлин“ и на „Красно село“. Както и че здравето на хората било по-важно и да сме преминавали към подписване“, каза той.

Кметът Терзиев обясни и какво е предвидено за предстоящите райони, които остават в риск от криза с боклука:

„За трета зона, която включва кварталите „Изгрев“, „Слатина“ и „Подуяне“, предстои да се реши как ще се почиства. Там проблемът е, че обществената поръчка е прекратена и очакваме да има обжалвания. Надяваме се те да приключат преди началото на декември, за да няма прекъсване на услугата. Междувременно ще се използва ресурсът на „Софекострой“, който в момента обслужва „Люлин“, за временно подпомагане на трета зона“.

Относно цените Терзиев обясни:

„Във всички случаи се борим за максимално добра услуга на ниска цена. Другата страна винаги се е борила да има минимални изисквания и максимално висока цена за услугата. Това е вид натиск и картелиране, с които се сблъскахме по време на процедурата“.

По думите му забавянето не е заради некомпетентност, а заради опити да се отстрани конкуренцията:

„Не можем да позволим фирми да дават двуседмично предложения на две или три пъти по-висока цена от прогнозната. Това не е в интерес на гражданите. Ето защо сме изчакали, преговаряли сме, потърсили сме максимално много конкуренция, за да постигнем добри условия“.

Терзиев коментира и международния интерес към почистването на града:

„Говорихме с фирми от Централна, Източна и Западна Европа – повечето не проявиха интерес към нашия пазар. Турските фирми проявиха интерес, защото гледат на България като врата към други европейски пазари. С тях сме в процес на директни преговори за трета зона“.

За 1, 2, 5 и 7 зона предстои общината да реши какво да прави с конкретните позиции – но там „проблемът ще бъде решен по-натам във времето“, тъй като те изтичат на 27 декември и на 6 януари.

„Тоест, имаме месец допълнително спрямо трета зона – която обхваща „Подуяне“, „Слатина“ и „Изгрев“, обясни Терзиев.


  • 1 12340

    3 1 Отговор
    Пусни парното, добиче!

    19:14 29.10.2025

  • 2 Нещастник

    1 2 Отговор
    това се прави от общината за да остават милионите за подобряване на града а не като бою и мафията да си делкат тея големи пари

    19:14 29.10.2025

  • 3 Балабанов

    0 1 Отговор
    Защо от утре! Пак Баце ще се пъчи!

    19:16 29.10.2025

  • 4 Промяна

    2 1 Отговор
    Кметееееееее лъжи кметовете лъжи огромни лъжи незнам защо софиянци седат и мълчат Плъхове миризма боклуци докато кмета си намери подходящ договор за личните си облаги

    19:19 29.10.2025

  • 5 оня с питон.я

    3 1 Отговор
    Червената Василка превърна София в град от Бангладеш. Скоро и покупателната способност ще е същата.

    19:20 29.10.2025

  • 6 Промяна

    2 1 Отговор
    Кметееееееее лъжи кметовете лъжи огромни лъжи незнам защо софиянци седат и мълчат Плъхове миризма боклуци докато кмета си намери подходящ договор за личните си облаги

    Коментиран от #8

    19:20 29.10.2025

  • 7 Промяна

    3 0 Отговор
    В Красно село всичко е потънало кмете защо лъжеш

    19:21 29.10.2025

  • 8 Червената Василка

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Промяна":

    Там дето живея не ми е мръсно.

    19:21 29.10.2025

  • 9 Ддд

    2 0 Отговор
    Корупцията в Софийска община все по видима. Кметът Терзиев през приятели пуска свои фирми за боклук. УЖ били турски.

    19:21 29.10.2025

  • 10 Промяна

    0 0 Отговор
    Кога направи договори Шарлатаните защо са над българските закони Никой не и търси отговорност

    19:45 29.10.2025

  • 11 Гост

    0 0 Отговор
    То па една сметосъбиране! Там където живея с месеци боклукът седи отвън, никой не го събира. Кочина

    19:54 29.10.2025

  • 12 Н.НОТЕВ

    0 0 Отговор
    ЗА ТИЯ МНОГОБРОЙНИ ОБЩИНИ НА ВСЕКИ КИЛОМЕТЪР И ОБЩИНАРИ ОТИВАТ ПОВЕЧЕ ПАРИ ЗА ЗАПЛАТИТЕ ИМ ИЗДРЪЖКА ЗГРАДИ ОБЩИНИ ПОДРЪЖКА ОСВЕТЛЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДА ОТ КОЛКОТО ПОЛЗАТА ОТ ТЯХНАТА РАБОТА ЗА КОЯТО РЕАЛНО ПОГЛЕДНАТО И МИНИМАЛНА ЗАПЛАТА ЗА ТАКАВА ДЕЙНОСТ РАБОТА Е МНОГО.МОЖЕ ДА СЕ ОБОБЩИ ЧЕ СА ЕДНИ НЕМНОГО ПОЛЕЗНИ.ДЪРЖАВНИ ЯСЛАДЖИИ ХРАНЕНИЦИ НА ПЪЛНА ДЪРЖАВНА ИЗДРЪЖКА.

    19:55 29.10.2025

