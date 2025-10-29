Новини
България »
Костадин Костадинов: Държавата е пред фалит

Костадин Костадинов: Държавата е пред фалит

29 Октомври, 2025 20:33 1 322 48

  • костадин костадинов-
  • фалит-
  • бюджет

С кредити купуват време и продават бъдещето на България, каза той

Костадин Костадинов: Държавата е пред фалит - 1
Снимка: &quot;Възраждане&quot;
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Костадин Костадинов заяви на брифинг, че с ротацията на председателя на Народното събрание се сменя един човек на Пеевски с друг човек на Пеевски. Той заяви, че групата на „Възраждане“ няма да подкрепи нито един от проектобюджетите, които предстои да бъдат представени, а ще направи свои предложения. Каза още, че управляващите „продават бъдещето на България“, като подготвят държавния бюджет чрез нови заеми, за да си „купят време до президентските избори“. Според него единственият начин правителството да запази финансовата стабилност е чрез „огромни кредити“, което ще натовари страната с дългове, докато икономиката отслабва и износът се свежда основно до суровини.

„Държавата ни се намира в състояние на предфалит, в процес на изключително бързо задлъжняване. Ние сме трети по ръст на задлъжнялостта в Европейския съюз и тъй като нямаме собствена икономика, през нас просто минават едни парични потоци, които временно намират пристан в някоя и друга българска банка.“, заяви председателят на „Възраждане“.

Той прогнозира: „Сега българските банки ще бъдат изпразнени от съдържание, защото когато от 1 януари спре да действа валутният борд, техните резерви, които по правилата на борда трябваше да бъдат 12%, сега ще паднат на 1% – по правилата на еврозоната“.

Костадинов обясни, че това означава, че изведнъж големи парични потоци ще излязат, без да останат на пазара в България, а ще бъдат инвестирани навън – в други европейски държави. „Тъй като при нас лихвата все още е по-изгодна, в един момент ще се окаже, че и българските банки ще бъдат декапитализирани. И не дай си боже да започне някакъв тласък на нашата изключително крехка и много невзрачна икономика“, каза Костадинов и прогнозира: „Ще ни чака най-големият кошмар, който можем да си представим – перфектната финансова буря. И всичко това, за да може България от 1 януари да се разплаща с паричната единица шиткойн (shitcoin), както я нарича Стоян Панчев“, каза председателят на „Възраждане“.

Той уточни за цитираното име: „Това е може би най-добрият български финансист, чието име много пъти е споменавано от нас, когато сме коментирали този казус, но който, за съжаление, не намира кой знае колко голям прием от страна на, да кажем, по-големите медии – да не ги наричам казионни“.

Уточнявайки, че бюджетът към настоящия момент все още представлява фикция и не е сигурно дали ще бъде представен до петък, той бе категоричен: „Ще има огромна задлъжнялост! Можем само и единствено да предвиждаме мащабите ѝ, но към настоящия момент ние задлъжняваме с 52 милиона лева на ден. Очертава се следващата година да задлъжняваме със 70 милиона – може и да не е толкова много, но в никакъв случай няма да е по-малка сумата от тази година, защото бюджетът не може да бъде вързан без заем. Реално ние вече влязохме в дългова спирала“, каза Костадинов. „А краят на дълговата спирала, както е записано в учебниците по финанси и по икономика, е само един – фалит!“, допълни още.

Той оспори твърдението на управляващите, че дотук се е стигнало заради лошата финансова политика на Асен Василев, като подчерта, че по това време управлението е било споделено с ГЕРБ и призова тази отговорност да бъде споделена между ПП–ДБ, ГЕРБ и ДПС.

Според Костадин Костадинов трябва задължително да има съкращения в администрацията. „Защото ако искаме да запазим нивото на заплатите такова, каквото е в момента, при очевиден инфлационен натиск върху икономиката и при спад на приходите, включително и на външните инвестиции, единственият начин е да има съкращения. В противен случай заплатите ще паднат“, каза той.

Попитан за ротацията на председателското място в парламента, Костадинов заяви: „Ние сме последните хора, които ще защитават Киселова, но това, което направи БСП спрямо нея, беше много позорно, много нечистоплътно, срамно! БСП я изхвърли като изтривалка и може би това, което тя направи днес, беше опит да излезе поне с частично запазена чест от ситуацията. Защото тя беше предадена от всички – включително от собствената си партия. Това, което днес прочете, едва ли някой ще го запомни.

Истината е, че просто сменихме един човек на Пеевски с друг човек на Пеевски – Рая Назарян.“, обобщи председателят на „Възраждане“ Костадин Костадинов.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 19 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ганя Путинофила

    18 23 Отговор
    Територията досега има 3 фалита!
    Това е така, защото се управлява от русофили!

    Коментиран от #32

    20:35 29.10.2025

  • 2 Един

    20 4 Отговор
    Нема значение Костя! Стадото трябва да огладнее, за да поумнее!
    По-добър учител от глада няма и ненормалниците дето си стоят в къщи и позволяват на мутрите да управляват си заслужават да стягат колана! Нека да фалира! Хем и мутрите ще загубят интерес!

    20:37 29.10.2025

  • 3 Дедо Попе

    10 3 Отговор
    Тая дРъжава е на трупчета.

    20:37 29.10.2025

  • 4 Започнете от Университетите!

    17 3 Отговор
    Там са се намърдали една камара калинки! И мъжки и женски!

    20:38 29.10.2025

  • 5 Гост

    16 2 Отговор
    А ма па сем. пеефски (бойко и делян) пращат от пари. Те се взеха и сега в семейството има много милиарди. Дреме им за държавата, тя си е кочина

    20:38 29.10.2025

  • 6 Име

    12 4 Отговор
    Сега, като вземат спестяванията на българите към еврото, ще закърпят положението. Безсрамниците Боко и Шишко са го замислили и изчислили....

    20:39 29.10.2025

  • 7 Да,бе

    17 3 Отговор
    Държавата отдавна е фалирала,още като намалихме с една трета и се подмени етническият състав,плюс опростачването на населението в голямата му част.На вместо лъв се веят тикви и прасета в новият герб и това показва всичко ...

    20:39 29.10.2025

  • 8 БеГемот

    3 3 Отговор
    Само Путина ша ни опитай ....

    20:40 29.10.2025

  • 9 Типичен

    8 13 Отговор
    Руски ф.а.ш.и.с.т. винаги говори със силни, тежки думи - фалит, война, крах, хаос.
    Типична ф.а.ш.а..г.а

    Коментиран от #23

    20:41 29.10.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ЦВЕТКО ХРИСТОВ

    1 3 Отговор
    Марешки къде си ?

    20:43 29.10.2025

  • 13 Гощо

    6 8 Отговор
    Е как България бе? Нали Европа и САЩ шега да потъват? А ти що дириш тука? Фащай влака за Москва!

    20:44 29.10.2025

  • 14 бай Бай

    6 2 Отговор
    Ами то половината свят е презадлъжнял.
    А останалите също има значителен дълг.
    Задайте си въпроса към кого е дълга?
    Ако тръгнете да проследявате ще ви се завие свят кой на кого какво колко.
    Въпроса не е в количеството дълг, ами дали някой някога ще посмее да го поиска да бъде върнат.
    Иначе си плащат лихвите и създават нови фиатни пари.....

    20:45 29.10.2025

  • 15 Румен Чорапа

    4 10 Отговор
    Плащайте на Боташ и не философствайте, гяу ри!

    Коментиран от #20

    20:45 29.10.2025

  • 16 Истината

    6 9 Отговор
    Ама тя България фалира 90 та година! И великия български лев потъна заради планова икономика! 97 пак потъна и оттогава вързаха великия лев за чужда валута за да не потъва. А твойта заплата в рубли ли е?

    20:47 29.10.2025

  • 17 Някой вярва ли

    2 13 Отговор
    на този лъжец?

    Коментиран от #29

    20:48 29.10.2025

  • 18 Нека фалира , ще се оправи

    3 3 Отговор
    Но за виновните за фалита арест ,съд и обесване или разстрел с концерт пред съдебната палата

    20:50 29.10.2025

  • 19 коце кажи право куме в очите

    8 2 Отговор
    питай чекмеджарите къде отиват част от париците от надутите общ поръчки
    кажи ако не крадат няма да има
    нужда да се дигат данъците на техните избиратели

    20:51 29.10.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Лукойл години наред не плащаше данъци

    3 3 Отговор
    Що не питаш защо?

    20:52 29.10.2025

  • 22 Промяна

    2 6 Отговор
    БЪЛГАРИЯ Е ВЪВ ВАЛУТЕН БОРД ОТ 90 ГОДИНА НАСАМ ПРОПУТИНСКИЯТ

    20:52 29.10.2025

  • 23 Стенли

    7 2 Отговор

    До коментар #9 от "Типичен":

    А кое не е вярно което го казва какво реално се произвежда в България онзи ден казаха и то от НСИ че чуждестранните инвестиции са намалели с един милиард лева само за миналата година

    20:53 29.10.2025

  • 24 Деций

    10 1 Отговор
    Държавата не е пред фалит,ТЯ Е във фалит.

    20:54 29.10.2025

  • 25 Коце от Максуда,Варна

    2 7 Отговор
    На 31 декември изкарвам бабичките на протест против еврото!
    Да си върнем Великият и Независим Лев!

    20:55 29.10.2025

  • 26 Кво ти пука

    7 7 Отговор
    бе копанар
    нали с сдоби със скъп имот и коли и формално се ,,разведе" с жена си,която също заграби имоти във Варна...
    Възродихте се!

    20:55 29.10.2025

  • 27 1488

    5 8 Отговор
    колкото повече остарява, толкова по мургав

    20:55 29.10.2025

  • 28 Коци,

    1 6 Отговор
    Хвалиш ли се? Нали и вие сте в управлението на държавата.

    Коментиран от #34

    20:57 29.10.2025

  • 29 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Някой вярва ли":

    Много хора Без връзки!

    Коментиран от #35

    20:58 29.10.2025

  • 30 Стенли

    5 0 Отговор

    До коментар #20 от "ДрайвингПлежър":

    Много точно казано а и какво да кажем за смешните един процент от концесията за злато за колко милярда злато изнесе Дънди Прешъс за тези години от България ами така наречените американски централи които толкова години им беше гарантирана печалба от петнадесет процента какво да кажем и прочие и прочие айде нема нужда аман от такива демократи

    21:01 29.10.2025

  • 31 Русофил

    7 1 Отговор
    Цяла Западна и Южна Европа, плюс САЩ е с дългове над 70%, въпреки замазаната стъкмистика.
    Добре дошли в клуба на "богатите" фалирали държави.

    21:06 29.10.2025

  • 32 Пеевски

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    И кой е управляващият русофил.

    21:09 29.10.2025

  • 33 Бостан тв

    1 1 Отговор
    Русофили.....русофоби, ама не можете да си вържете бюджета, да не говорим за нещо повече, смешки.

    21:13 29.10.2025

  • 34 Коци моци

    3 1 Отговор

    До коментар #28 от "Коци,":

    Знаеш ли колко проекто закона е внесъл.
    Знаеш ли колко са допуснати до пленарна зала.
    Говорител от дивана си ти.

    21:15 29.10.2025

  • 35 Глупаво е

    0 2 Отговор

    До коментар #29 от "Факт":

    да вярват на лъжец, ама всеки с интелекта си.

    Коментиран от #37

    21:16 29.10.2025

  • 36 Мнение

    1 1 Отговор
    Еми тя държавата фалирва на всеки сто години. Както и целият свят. Хората се вдигат и започва отначало. Лошото е , че има народен съд за прасета.

    21:17 29.10.2025

  • 37 Стоянчо

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "Глупаво е":

    Какво излъга
    Да измислиш а...

    21:19 29.10.2025

  • 38 Т.КОЛЕВ

    1 4 Отговор
    АЗ КОЛКО ПЪТИ ГО ПИСАЙ ТОВА ЧЕ ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙТЕ ВОДЯТ ДЪРЖАВАТА КЪМ ФАЛИТ. А ЗАЩО ЗАЩОТО СА МНОООООГО В МАЛКА БЪЛГАРИЯ КАТО СЪОТНОШЕНИЕ ИКОНОМИКА РЕЯЛ.СЕКТОР И ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИИСТВО.ПРОСТО И ЛОГИЧНО. ОТ.ДАНЪЦИ ЗАПЛАТИ ОТ ДАНЪЦИ ДЪРЖАВАТА ГИ ОСИГОРЯВА ПРНСИИТЕ ОМ НА ТИЯ ПАК ОТ ДАНЪЦИ И ДР.РАЗХОДИ.
    СЕГА ЩЕЛИ ДА ВЪВВЖДАТ ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙТЕ ДА СЕ ОСИГОРЯВАЛИ ОТ ЗАПЛАТИТЕ КОЙТО СЪЩО СА ОМ ОТ ДАНЪЦИ ?! ЩЕ ИМА ЕДИНСТВЕНО ЕФЕКТ АКО ГИ ПРЕСТТРУКТОРИРАТ СЪКРАЩЕНИЕ НАМАЛЯВАНЕ ЗАМРАЗЯВАНЕ НА ВСИЧКО СВЪРЗАНО С ДОНДУР.ХРАНТУТНИЦИТЕ ЯСЛАДЖИИТЕ ДА СТИМОЛИРАТ САМО ПЕРСОНАЛА РАБОТЕЩИТЕ В НОИ ЧЕ ТЕ СА МНОООГО ВАЖНИ.И БЕЗУПРЕЧНИ МНОГО ГОДИНИ.ЗА.ДРУГИТЕ.МНОГОБРОЙНИ ИМА И ТАКИВА ВООБЩЕ НЕНУЖНИ ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙ ДА СЕ ВЗЕМАТ СПЕШНИ СЕРИОЗНИ МЕРКИ .НЕ Е ЛОШО ДА СЕ ВЪРНЕ И КАЗАРМАТА НАБОРНАТА ВОЕННА СЛУЖБА.ДОКАТО НЕ СА ЗАБАТАЧИЛИ СЪВСЕМ БЪЛГАРИЯ.И ЕВРОТО НЯМА ДА ГИ СПАСИ. В МОМЕНТА ВЪНШРН ДЪЛГ НА БЪЛГАРИЯ Е НАД 18 МИЛИЯРДА.

    Коментиран от #44

    21:21 29.10.2025

  • 39 и са кво

    3 1 Отговор
    Държавата, че фалира, а народа избега ..... !

    21:21 29.10.2025

  • 40 АХИЛ

    3 1 Отговор
    ПРОСТО БОКЛУК!

    21:22 29.10.2025

  • 41 Отвратен

    2 2 Отговор
    НА ВАС ВИ ПРЕЧАТ ВЕЛИЧИЕ И МЕЧ ,А НЕ ПРОБЛЕМИТЕ НА ДЪРЖАВАТА!

    21:25 29.10.2025

  • 42 Тити

    4 2 Отговор
    Ако България фалира никой няма да я спасява като Гърция.

    Коментиран от #48

    21:25 29.10.2025

  • 43 ЗРИТЕЛ

    2 0 Отговор
    ОТДАВНА ЗНАЕМ ГРОБ, НН, БСП и ИТН...ЗАГРАБИХА ВСИЧКО...

    21:26 29.10.2025

  • 44 1111

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Т.КОЛЕВ":

    По-добре е да си вземеш един буквар...

    21:27 29.10.2025

  • 45 Така ли?

    1 2 Отговор
    Българи, благодарете за това на ИТН и "Възраждане", които саботираха промените и подариха държавата на Триглавата ламя - ГЕРБ, ДПС и БСП!

    21:27 29.10.2025

  • 46 6936

    0 0 Отговор
    Това човекоподобно отдавна трябваше да лежи някъде на тъмно...ще дойде и неговия ред

    21:29 29.10.2025

  • 47 Съби

    0 0 Отговор
    Костя, това ли е новата упорка на Митрофаня?

    21:29 29.10.2025

  • 48 между другото

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "Тити":

    И вас няма кой да ви спаси от "народната любов"!

    21:30 29.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове