Костадин Костадинов: Държавата е пред фалит

Костадин Костадинов заяви на брифинг, че с ротацията на председателя на Народното събрание се сменя един човек на Пеевски с друг човек на Пеевски. Той заяви, че групата на „Възраждане“ няма да подкрепи нито един от проектобюджетите, които предстои да бъдат представени, а ще направи свои предложения. Каза още, че управляващите „продават бъдещето на България“, като подготвят държавния бюджет чрез нови заеми, за да си „купят време до президентските избори“. Според него единственият начин правителството да запази финансовата стабилност е чрез „огромни кредити“, което ще натовари страната с дългове, докато икономиката отслабва и износът се свежда основно до суровини.

„Държавата ни се намира в състояние на предфалит, в процес на изключително бързо задлъжняване. Ние сме трети по ръст на задлъжнялостта в Европейския съюз и тъй като нямаме собствена икономика, през нас просто минават едни парични потоци, които временно намират пристан в някоя и друга българска банка.“, заяви председателят на „Възраждане“.

Той прогнозира: „Сега българските банки ще бъдат изпразнени от съдържание, защото когато от 1 януари спре да действа валутният борд, техните резерви, които по правилата на борда трябваше да бъдат 12%, сега ще паднат на 1% – по правилата на еврозоната“.

Костадинов обясни, че това означава, че изведнъж големи парични потоци ще излязат, без да останат на пазара в България, а ще бъдат инвестирани навън – в други европейски държави. „Тъй като при нас лихвата все още е по-изгодна, в един момент ще се окаже, че и българските банки ще бъдат декапитализирани. И не дай си боже да започне някакъв тласък на нашата изключително крехка и много невзрачна икономика“, каза Костадинов и прогнозира: „Ще ни чака най-големият кошмар, който можем да си представим – перфектната финансова буря. И всичко това, за да може България от 1 януари да се разплаща с паричната единица шиткойн (shitcoin), както я нарича Стоян Панчев“, каза председателят на „Възраждане“.

Той уточни за цитираното име: „Това е може би най-добрият български финансист, чието име много пъти е споменавано от нас, когато сме коментирали този казус, но който, за съжаление, не намира кой знае колко голям прием от страна на, да кажем, по-големите медии – да не ги наричам казионни“.

Уточнявайки, че бюджетът към настоящия момент все още представлява фикция и не е сигурно дали ще бъде представен до петък, той бе категоричен: „Ще има огромна задлъжнялост! Можем само и единствено да предвиждаме мащабите ѝ, но към настоящия момент ние задлъжняваме с 52 милиона лева на ден. Очертава се следващата година да задлъжняваме със 70 милиона – може и да не е толкова много, но в никакъв случай няма да е по-малка сумата от тази година, защото бюджетът не може да бъде вързан без заем. Реално ние вече влязохме в дългова спирала“, каза Костадинов. „А краят на дълговата спирала, както е записано в учебниците по финанси и по икономика, е само един – фалит!“, допълни още.

Той оспори твърдението на управляващите, че дотук се е стигнало заради лошата финансова политика на Асен Василев, като подчерта, че по това време управлението е било споделено с ГЕРБ и призова тази отговорност да бъде споделена между ПП–ДБ, ГЕРБ и ДПС.

Според Костадин Костадинов трябва задължително да има съкращения в администрацията. „Защото ако искаме да запазим нивото на заплатите такова, каквото е в момента, при очевиден инфлационен натиск върху икономиката и при спад на приходите, включително и на външните инвестиции, единственият начин е да има съкращения. В противен случай заплатите ще паднат“, каза той.

Попитан за ротацията на председателското място в парламента, Костадинов заяви: „Ние сме последните хора, които ще защитават Киселова, но това, което направи БСП спрямо нея, беше много позорно, много нечистоплътно, срамно! БСП я изхвърли като изтривалка и може би това, което тя направи днес, беше опит да излезе поне с частично запазена чест от ситуацията. Защото тя беше предадена от всички – включително от собствената си партия. Това, което днес прочете, едва ли някой ще го запомни.

Истината е, че просто сменихме един човек на Пеевски с друг човек на Пеевски – Рая Назарян.“, обобщи председателят на „Възраждане“ Костадин Костадинов.