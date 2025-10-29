Новини
Денков: Назначаването на Рая Назарян за председател на НС е ясен сигнал за подготовка на извънредни избори

29 Октомври, 2025

  • николай денков-
  • нс-
  • рая назарян

Според Николай Денков смяната в ръководството на парламента не води до съществена промяна в управлението

Кадър БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Назначаването на Рая Назарян за председател на Народното събрание е ясен сигнал за подготовка на извънредни избори. Това каза в „Още от деня“ по БНТ Николай Денков от ПП-ДБ.

Бившият министър-председател Николай Денков коментира рокадата в Народното събрание и избора на Рая Назарян за председател на парламента така:

„Не мисля, че нещо особено важно се е случило. Целта на този ход беше, от една страна, да се сложи човек, който е доста по-близо и до Борисов, и до Пеевски, така че да изпълнява това, което се казва. Рая Назарян има опит в това отношение. От друга страна, това ни подготвя за едни извънредни избори, защото беше очевидно, че Киселова не е вариант за служебен министър-председател. Ако търсим практически измерения – това са те. Ако търсим другите, те са, че очевидно след театралните изпълнения на Борисов миналата седмица, нещо трябваше да се случи – и това стана“, каза Николай Денков от ПП-ДБ.

Според Николай Денков смяната в ръководството на парламента не води до съществена промяна в управлението.

„Въпреки всички приказки, единствената реална промяна е, че Рая Назарян е новият председател на Народното събрание. Подготовката за бюджета започна едва преди няколко дни, а в момента се правят промени в последния момент – както днес с бюджета на НЗОК и средствата, предназначени за заплатите на младите лекари. Това показва значително забавяне и нарушения на правилата при важни решения,“ посочи той.

Денков добави, че настоящата власт продължава по познатия модел:

„Веждаме още от същото, но леко замаскирано. „Огледал се Илия, пак в тия“, както казваме в поговорката", коментира Николай Денков.

Денков също критикува параметрите на проектобюджета, в който се предвижда увеличение на осигурителните вноски с 2%, замразяване на майчинските и социалните плащания, както и непропорционално високи разходи за определени сектори като правосъдната система.

„Това буквално означава за всеки работещ, по 600 лева от работещи и по 600 лева от работодателя, в годината да отиват в тази касичка, която наричаме "касичка на прасе", в която след това парите не се контролират достатъчно добре. Докато в същото време имаме замразени майчински, замразени помощи" , коментира той.

Бившият премиер отбеляза, че предложените от ПП-ДБ мерки за социални услуги, които биха подпомогнали например семействата и не биха натоварвали бюджета, не са заложени. Според него липсва финансово планиране в ключови области, а управляващите носят отговорност за разходите и финансовата политика.

Бившият премиер Николай Денков коментира пред БНТ ситуацията около рафинерията „Лукойл“ и необходимите действия на държавата за гарантиране на стабилни доставки на горива.

„Има верен ход в държавата и действително е много важно в момента да поне да е стартирала дейностите, които са ключови. Казвам го, защото имаме опита вече от други държави. Това, което се чу вече по медиите е, че Германия получила дерогация от щатите по отношение на рафинериите, свързани с "Лукойл" и "Роснефт". Това, което не стана ясно и трябва да стане ясно е, че тя получава тази дерогация не защото някой много ги харесва германците, а защото те свършиха предварително нещо много важно, а именно да назначат специален управител“, коментира Денков.


  • 1 БКП се продаде на ГРОБ

    8 1 Отговор
    Газарян напомня на Баце за мис 👙

    Коментиран от #22

    21:50 29.10.2025

  • 2 Шефа

    7 1 Отговор
    ,,Председателят на ДПС и ПГ на ДПС- НОВО НАЧАЛО Делян Пеевски поздрави посланика на Р Турция Н. Пр. Мехмет Саит Уянък по случай 102-та годишнина от провъзгласяването Турция за република. Лидерът Делян Пеевски, ръководството на ДПС, цялата парламентарна група на ДПС- НОВО НАЧАЛО, кметове на общини присъстваха на официалния прием, даден от Посолството на Р Турция в България."

    Коментиран от #20

    21:52 29.10.2025

  • 3 Дали?

    3 0 Отговор
    ,,След развода с Веселина Георгиева до сетния си час Едмон де Ротшилд остава смъртен враг на България. “През 2030 година няма да има нито държава България, нито живи българи!” Тази зловеща прогноза той изрича през лятото на 1997 г. Скоро след това Едмон де Ротшилд умира. Версията е самоубийство."

    21:55 29.10.2025

  • 4 Яшар

    6 1 Отговор
    Пак не сте в час пп ...по скоро е мълчание по време на грабежи ..бате...големи сте ажамии

    21:55 29.10.2025

  • 5 Не е ясен сигнал

    7 0 Отговор
    По-скоро е застраховка при евентуални избори.

    Коментиран от #7

    21:55 29.10.2025

  • 6 Коментатор

    8 2 Отговор
    Академик майцепродавков е от тия дето съсипаха държавата ни (заедно с боко, шишо, корня/зафиров и славчо)!!!

    Евроатлантик от управляващите/управлявалите ли е, знайте, че е е престъпник шорошоид и продажник!

    21:57 29.10.2025

  • 7 ...

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Не е ясен сигнал":

    Обаче са пропуснали един малък детайл...

    21:57 29.10.2025

  • 8 добре че чорапа те извади от нищото

    1 4 Отговор
    а къде е мъжа на Линда

    21:59 29.10.2025

  • 9 Оня с коня

    0 3 Отговор
    ПП както и някои други Опозиц. Партии недоволстваха от Киселова и искаха Оставката й.Е - получиха я,сега пък не харесват Рая щото и това нямало да доведе до съществени Промени в Управлението.Ясно че ПП ще се кротнат ако Председател на НС стане техен Избраник,ама ще се съгласят ли Управляващите да бъдат обявени за Луди?Щото е казано:"Не е луд който яде баницата,а който му я дава"!

    22:02 29.10.2025

  • 10 ?????

    8 1 Отговор
    академикът кво се жалва.
    Нали ПП-тата изпраха Борисов и Пеевски.
    Денков нали е специалист по миещите препарати

    Коментиран от #13, #16

    22:02 29.10.2025

  • 11 Назначаването е ясен сигнал за

    4 2 Отговор
    Украински сценарий за България. В Украйна бяха назначени на най високите постове не украинци а евреи и се стигна до война факт.

    22:04 29.10.2025

  • 12 Аве, тоа пуяк Денков не мисли ме нещо

    1 2 Отговор
    важно било станало?😁

    Ами не само че е станало но и е седнало!
    Борисов придърпва Властта към себе си, Властта и Рая Назарян!

    Са другото което е станало е че Следващите Избори са на път да бъдат произведени, така както и предишните?
    И накрая чайници като Денков след Изборите пак ще изпускат Парата 😤🚂 че са били пре цакани но който веднъж е седнал в скута на Пеевски така е, Денков не ти ли се пие кафе ве мискинин?

    22:09 29.10.2025

  • 13 Всички сте кр.е.тени!

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "?????":

    Ристе ги изпра и се покри в миша дупка, а служебните правителства ги оставиха да си нагласят мандатите в парламента с "чести" избори!

    Коментиран от #14

    22:12 29.10.2025

  • 14 "ЧестНи"

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Всички сте кр.е.тени!":

    Но и чести не е грешно!

    22:14 29.10.2025

  • 15 Николай Денков

    1 3 Отговор
    Мисля също и дори чувам този ясен сигнал по цяла нош.. - Ще ме взимат пак за министир придсидатель!

    22:14 29.10.2025

  • 16 Той е академик дори

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "?????":

    Но май не е схванал поантата. ГЕРБ а може би и ДПС за втори път с този избор изпълняват политическа поръчка . Украински палестински и гръцки сценарий едновременно.

    22:16 29.10.2025

  • 17 ха ха ха

    1 2 Отговор
    есо какво става - назначаваш се за академик и изведнъж почваш да разбираш от всичко - и икономика , и финанси, и международни отношения - готов за всички водещи постове в държавата! направо да го изберем за президент - и там ще осапуни съвсем държавата, учейки се от сегашния

    22:22 29.10.2025

  • 18 и що се косиш,

    0 1 Отговор
    Невденков?!? Печелите от раз или правите няква сглобка и ти отново пътуваш!🤣🤣🤣

    22:23 29.10.2025

  • 19 Факти

    1 1 Отговор
    Рая е кукла-ръкавица! - който дойде той си я слага! Кой ще каже, че тя е тежка дума и важна фигура??? КОЙ??

    Коментиран от #27

    22:27 29.10.2025

  • 20 Ето това не разбира академика че

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Шефа":

    Въпросното назначение не е случайно а чрезвичайно. Четете в Уикипедия но не вентилаторно а дума по дума дано схванете.

    22:29 29.10.2025

  • 21 Т.КОЛЕВ

    2 0 Отговор
    МЕН МЕ ИНТЕРИСУВА КОЯ ПОЛ.ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ ПОЧНА НЕОТДАВНА ДА БУТА ПАМЕТНИЦИТЕ ?

    22:31 29.10.2025

  • 22 мис мокра фанелка

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "БКП се продаде на ГРОБ":

    Нещо се сетих за Елените що тъй.

    22:33 29.10.2025

  • 23 голем дебил

    1 1 Отговор
    Откакто стана политикан ,Никито закръгли бузите.Всички се ояждат.

    22:38 29.10.2025

  • 24 Изгорелов

    2 2 Отговор
    И с избори, и без избори тази държава ще свърши, като държавата на бай Тошо. Изборите вече нищо не променят.

    22:42 29.10.2025

  • 25 Човек за едната чест живее

    2 0 Отговор
    И за едното име. За бащиното си име. Факт.

    22:46 29.10.2025

  • 26 Павел пенев

    1 0 Отговор
    Не успях да разбера, всъщност Рая Наделян ли е или на Бойколян?

    22:49 29.10.2025

  • 27 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Факти":

    Русо гладно нема нали?!

    22:49 29.10.2025

