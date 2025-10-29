Денков: Назначаването на Рая Назарян за председател на НС е ясен сигнал за подготовка на извънредни избори

Назначаването на Рая Назарян за председател на Народното събрание е ясен сигнал за подготовка на извънредни избори. Това каза в „Още от деня“ по БНТ Николай Денков от ПП-ДБ.

Бившият министър-председател Николай Денков коментира рокадата в Народното събрание и избора на Рая Назарян за председател на парламента така:

„Не мисля, че нещо особено важно се е случило. Целта на този ход беше, от една страна, да се сложи човек, който е доста по-близо и до Борисов, и до Пеевски, така че да изпълнява това, което се казва. Рая Назарян има опит в това отношение. От друга страна, това ни подготвя за едни извънредни избори, защото беше очевидно, че Киселова не е вариант за служебен министър-председател. Ако търсим практически измерения – това са те. Ако търсим другите, те са, че очевидно след театралните изпълнения на Борисов миналата седмица, нещо трябваше да се случи – и това стана“, каза Николай Денков от ПП-ДБ.

Според Николай Денков смяната в ръководството на парламента не води до съществена промяна в управлението.

„Въпреки всички приказки, единствената реална промяна е, че Рая Назарян е новият председател на Народното събрание. Подготовката за бюджета започна едва преди няколко дни, а в момента се правят промени в последния момент – както днес с бюджета на НЗОК и средствата, предназначени за заплатите на младите лекари. Това показва значително забавяне и нарушения на правилата при важни решения,“ посочи той.

Денков добави, че настоящата власт продължава по познатия модел:

„Веждаме още от същото, но леко замаскирано. „Огледал се Илия, пак в тия“, както казваме в поговорката", коментира Николай Денков.

Денков също критикува параметрите на проектобюджета, в който се предвижда увеличение на осигурителните вноски с 2%, замразяване на майчинските и социалните плащания, както и непропорционално високи разходи за определени сектори като правосъдната система.

„Това буквално означава за всеки работещ, по 600 лева от работещи и по 600 лева от работодателя, в годината да отиват в тази касичка, която наричаме "касичка на прасе", в която след това парите не се контролират достатъчно добре. Докато в същото време имаме замразени майчински, замразени помощи" , коментира той.

Бившият премиер отбеляза, че предложените от ПП-ДБ мерки за социални услуги, които биха подпомогнали например семействата и не биха натоварвали бюджета, не са заложени. Според него липсва финансово планиране в ключови области, а управляващите носят отговорност за разходите и финансовата политика.

Бившият премиер Николай Денков коментира пред БНТ ситуацията около рафинерията „Лукойл“ и необходимите действия на държавата за гарантиране на стабилни доставки на горива.

„Има верен ход в държавата и действително е много важно в момента да поне да е стартирала дейностите, които са ключови. Казвам го, защото имаме опита вече от други държави. Това, което се чу вече по медиите е, че Германия получила дерогация от щатите по отношение на рафинериите, свързани с "Лукойл" и "Роснефт". Това, което не стана ясно и трябва да стане ясно е, че тя получава тази дерогация не защото някой много ги харесва германците, а защото те свършиха предварително нещо много важно, а именно да назначат специален управител“, коментира Денков.