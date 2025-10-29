Новини
Аркади Шарков: Цените в здравеопазването са значително по-ниски

29 Октомври, 2025 22:00 568 8

Той подчерта, че заложените средства за младите лекари и специализанти за 2026 г. не са гарантирани за следващата година

Кадър Нова тв
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) одобри проекта за бюджет на институцията за 2026 година, включително ключова поправка за минималната работна заплата на младите лекари без специалност. Съгласно заложените средства, те ще получават поне 1860 евро месечно.

В ефира на „Интервюто в Новините на NOVA“ икономистът и експерт по здравен мениджмънт Аркади Шарков коментира, че цените в здравеопазването в България нарастват, както и по света, под влияние на пандемията COVID-19, войните и търговските конфликти.

„Цените в здравеопазването у нас са значително по-ниски от тези в останалия живот. По данни на НСИ, от 2021 г. насам цените в икономиката са се покачили с 43%, докато в здравеопазването – със 17%“, посочи Шарков. Той уточни, че лекарствените продукти са строго регулирани, но това не се отнася до хранителните добавки.

Според експерта постъпленията в бюджета на НЗОК се определят от индексираната минимална работна заплата и максималния осигурителен доход. „Важно е да се има предвид, че в значителна степен осигуровките се покриват от хората от частния сектор“, добави той.

Шарков подчерта, че заложените средства за младите лекари и специализанти за 2026 г. не са гарантирани за следващата година – те могат да бъдат увеличени или намалени. Той отбеляза, че бюджетът за извънболнична помощ и за лекарствата остава оскъден спрямо този за болничната помощ.

Стажант-лекар за заплатите на младите медици: Законопроектите, които дъвчем от месеци, отидоха на боклука

„Не мога да кажа дали с нарастващия дефицит заложените средства ще стигнат за цялата година, най-вероятно ще има нужда от актуализация през първите три месеца на следващата година“, смята Аркади Шарков.


  • 1 Орел

    2 0 Отговор
    Такова е и качеството.

    22:05 29.10.2025

  • 2 Т.КОЛЕВ

    2 0 Отговор
    ЗАНИЖЕНИ БИЛЕ ЦЕНИТЕ НО СИГОРНО ЕЗИМА 5,6 ХИЛ.ЛВ.ЗАПЛАТА!?!?

    22:07 29.10.2025

  • 3 Мхм

    3 0 Отговор
    Икономистът и експерт по здравен мениджмънт Аркади Шарков е нахранен от герб, затова ляля по тяхната медия.

    22:10 29.10.2025

  • 4 При 16 % успеваемост

    1 0 Отговор
    на здравеопазването нямат право да говорят за пари и заплати. А сред лекарското съсловие това е основната тема и всичко друго , но не и здравето на пациентите.

    22:24 29.10.2025

  • 5 Гражданин на НРБ

    0 0 Отговор
    Дигай цените, закривай болниците. Само червените талибани от гербппдбдпсбспитн ще се лекуват. В Правителствена болница.

    22:28 29.10.2025

  • 6 Болни и умрели

    1 0 Отговор
    А заплатките и таксите си текат. Една неспирна река от мангизи за усвояване по закон.

    22:29 29.10.2025

  • 7 Факти

    0 0 Отговор
    20 милиарда лева за 20 хиляди лекари, смятайте колко е евтино! В Германия са по-ниски лекарските заплати!

    22:50 29.10.2025

  • 8 БАЙ ТОШО

    0 0 Отговор
    НАПЪЛНО БЕЗЛАТНО. ЛЕЧЕНИЕ ИМАХМЕ. КАТО В КУБА ВЕНЕЦУЕЛА И НИЛАРАГУА СЕГА.ВЕНСЕРЕМОС ЗАСПАЛИМУХЪЛИ....

    23:01 29.10.2025

