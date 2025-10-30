Новини
Отреждат горски терен до Кърнаре за завода за барут на ВМЗ -Сопот и "Райнметал"

Отреждат горски терен до Кърнаре за завода за барут на ВМЗ -Сопот и "Райнметал"

30 Октомври, 2025 05:36, обновена 30 Октомври, 2025 05:41 643 15

  • райнметал-
  • кърнаре-
  • карлово-
  • вмз сопот-
  • завод-
  • барут

Очаква се в предприятието да бъдат разкрити 1000 работни места

Отреждат горски терен до Кърнаре за завода за барут на ВМЗ -Сопот и "Райнметал" - 1
Снимка: БГНЕС
БНР БНР

Общинският съвет в Карлово ще гласува днес процедура за терена, върху който ще бъде изграден новият завод за барут, съсобственост на ВМЗ -Сопот и на германската фирма "Райнметал", предаде БНР.

Договорът между двете фирми беше подписан във вторник и съдържа планове за производство също на 155-милиметрови артилерийски снаряди.

Изпълнителният директор на ВМЗ-Сопот Иван Гецов е заявил процедура за промяна на предназначението на имота. В момента земята е със статут на горска територия - публична държавна собственост, уточни кметът на Карлово Емил Кабаиванов, който е вносител на докладната записка, включена в дневния ред на общинската сесия.

В изграждането на новия завод ще бъдат вложени 1 милиард евро, стана ясно при подписването на договора. Очаква се да бъдат разкрити 1000 работни места.

Теренът е 518 декара и се намира край карловското село Кърнаре.

По време на гласуването в общинския съвет симпатизанти на "Възраждане" организират протест с искане да се проведе обществено обсъждане на проекта.


Карлово / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Коня Солтуклиева

    20 2 Отговор
    А що не някъде из Шварцвалд примерно?!

    Коментиран от #7

    05:44 30.10.2025

  • 2 проходът троян-кърнаре

    12 1 Отговор
    ще стане с 8 ленти и без завои 👍

    05:45 30.10.2025

  • 3 Ако някой от

    19 1 Отговор
    Нас почне да строи, едно дърво не му дават да отсече в терена си, а сега 500 и кусур декара гора ще я бастисат ей така! Ама, щом е за рейнметал, всичко може! Наведена, долнопробна пасмина!

    05:46 30.10.2025

  • 4 Изчакайте

    12 1 Отговор
    А дали завода
    втория
    за по малокалибрените боеприпаси
    може да ви изненада съвсем местоположението му?

    05:46 30.10.2025

  • 5 И Киев е Руски

    15 1 Отговор
    Бог да прости хората в Карловско.Ако унищожената природа не ги съсипе то ЕС ще вземе мерки и ще насочи руските ракети

    05:46 30.10.2025

  • 6 🎃➕👙🟰🏘️

    13 1 Отговор
    Този 1 милиард половината трябва да ги плати Баце Тиквата.

    Коментиран от #8

    05:47 30.10.2025

  • 7 побърканяк

    16 0 Отговор

    До коментар #1 от "Коня Солтуклиева":

    Всичко върви по план отровите са за нас, парите са за тях.

    05:47 30.10.2025

  • 8 Спокойно

    10 0 Отговор

    До коментар #6 от "🎃➕👙🟰🏘️":

    Ти да не мислиш ,че Бойко Борисов се натиска така за хатъра на бай Иван
    и няма акции и в това ?

    Коментиран от #9

    05:50 30.10.2025

  • 9 Енрикеее

    8 0 Отговор

    До коментар #8 от "Спокойно":

    Боко Тиква нищо качествено не е построил, ако дадеш поне 1, 1 пример то Бойко тряба да закачи портрет с лика ти в Министерски съвет.

    05:56 30.10.2025

  • 10 Само питам

    4 0 Отговор
    А терен за завода за пиратки, кога ?

    05:56 30.10.2025

  • 11 Оръсиха

    13 0 Отговор
    навред Европа и никой не ще работни места са бомби , докато се сетиха за агент Буда и той с гордост каза да ! Какво са за него здравето на хората , човешки животи и гори в замяна на парите ?

    05:57 30.10.2025

  • 12 Хе!

    6 0 Отговор
    Неграмотна и бездушна управляваща сбирщина! Всеки малко по прилежен в училище знае, че Кърнаре в прав текст означава - Рачко Пръдлето! Главен герой из ,,Под игото"! А може да са търсили символика, какво представляват самите те!?

    06:08 30.10.2025

  • 13 Сесесере

    1 0 Отговор
    Левски е доволен!

    06:12 30.10.2025

  • 14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    ЗАВОДА Е ТАКСА РАХАТ КОЯТО РАПОНА И СИК ПЛАЩАТ
    НА ГЕРМАНЦИТЕ ЗА ДА МОГАТ ДА КРАДАТ.ЕВРО - ФОНДОВЕ ПО ПРОГРАМИТЕ НА ЕС ЗА БЪЛГАРИЯ :)
    АЗ ТАКА ГО ВИЖДАМ :)

    06:19 30.10.2025

  • 15 Да не

    0 0 Отговор
    гръмне само работилницата за смърт преди Мутрьо да я открие , че той вече сигурно е приготвил ножицата ! Райнметал имат застраховки , а 1000- та работни места, гордостта му (представи си ?) и горите - в небитието !

    06:31 30.10.2025

