"Райнметал": През 2027-а година ще бъдат произведени първите продукти

Строителството на завода, който ще бъде изграден между германската компания "Райнметал“ и българската държава, ще започне по план през пролетта на следващата година.
"За строителството са планирани от 12 до 14 месеца, така че през 2027-а година ще бъдат произведени и първите продукти". Това отговори на въпрос на кореспондента на NOVA в Германия Натали Пашева главният изпълнителен директор на "Райнметал“ Армин Папергер, който се срещна с чуждестранни журналисти.
"В България ще построим завод за боеприпаси за артилерията, както и за други видове боеприпаси - например за барут. Така че България ще бъде много широко обхваната от наша страна. Вярваме, че с това ще можем да създадем работни места за няколко хиляди души по цялата верига, че ще изградим един високотехнологичен център в България и подобно на Германия след старта.
Тоест първо трябва да започнем, разбира се, и винаги правим така, че сградите да продължат да принадлежат на държавата, защото това е национална сигурност. Искаме подобно на Германия - между дванадесет и четиринадесет месеца след старта – а той ще бъде през пролетта според сегашния план – да сме готови. Това означава, че фазата на строителство е през 2026 г. Така че през първото до второто тримесечие на 2027 г. ще бъдем в състояние да произведем първите продукти в областта на артилерийското производство", обясни главният изпълнителен директор на "Райнметал“.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Атина Палада
14:14 28.11.2025
2 Хаха
14:14 28.11.2025
3 Дааааа
Защо не за храна,напитки нещо за бита и т.н.
Охааааа, ако нещо се случи орехите да падат върху нас
14:15 28.11.2025
4 На бомбите
Произвеждайте си и си яжте тия Продукти
в Германия, швайнета гнусни
14:16 28.11.2025
5 Ганя Путинофила
14:16 28.11.2025
6 Феникс
14:16 28.11.2025
7 Тома
14:17 28.11.2025
8 Последния Софиянец
14:17 28.11.2025
9 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
ВСЕ ЩЕ СМЕ ОТ СТРАНАТА НА БУЛКАТА...
14:18 28.11.2025
10 Русофилски клепар
14:18 28.11.2025
11 Спокооооо
До коментар #10 от "Русофилски клепар":Защо да ходим ние, Руснака ще дойде.
14:20 28.11.2025
12 1488
там се ражда и демонокрадцията
14:20 28.11.2025
13 Тъп Глупунсбъркър
14:21 28.11.2025
14 Русофилски клепар
До коментар #11 от "Спокооооо":Знам, че сте роби по рождение!
14:22 28.11.2025
15 ПЪРВИТЕ СрЕДСТВА
14:22 28.11.2025
16 Голямо
14:22 28.11.2025
17 Немец
До коментар #13 от "Тъп Глупунсбъркър":Кльопайте боклуците от лидъла и не философствайте!
14:23 28.11.2025
18 Румен Резидента
14:24 28.11.2025
19 Ганьо
14:25 28.11.2025
20 Брюксел
14:26 28.11.2025
21 Един
14:28 28.11.2025
22 ДрайвингПлежър
Швабата ни е докарал 2 национални катастрофи и е крайно време да се пазим от тях!
14:30 28.11.2025
23 Ама искаш да се возиш на БМВ
До коментар #22 от "ДрайвингПлежър":Не щеш Масквич!
Що така бе , Миме?
14:36 28.11.2025
24 ДрайвингПлежър
До коментар #23 от "Ама искаш да се возиш на БМВ":В БМВ не се возиш! БМВ купуваш за да го правиш!
14:39 28.11.2025
25 Защото отглеждаме
До коментар #22 от "ДрайвингПлежър":Висококачествен памук, който се използва при производството на барут!
Сега вместо да го търгуваме, ще го влагаме беплотно в производството!
Тия от свинския бокс си дадоха не само Дто, а и мазгата.
14:43 28.11.2025
26 Е защо до София
До коментар #6 от "Феникс":Да си го стоят в немция!
Защо Радев не иска референдум?
България няма да е погреб!
Никакъв завод!
14:46 28.11.2025
27 Хаха
До коментар #23 от "Ама искаш да се возиш на БМВ":Колко сте жалки селтаците разтреперани за западното си таралясниче. Смешна картинка.
14:52 28.11.2025
28 Повечето тук
До коментар #24 от "ДрайвингПлежър":сте такива умници!
14:53 28.11.2025
29 Карай си масквича на село
До коментар #27 от "Хаха":и не завиждай!
14:55 28.11.2025
30 Знаем
До коментар #1 от "Атина Палада":Ти ще работиш на три смени в завода за барут . До първия гръм , разбира се !
15:07 28.11.2025
31 Всъщност
До коментар #19 от "Ганьо":То от Турция нищо добро не е дошло ! Дюнера , локума , баклавата ...турците са ги крали от арабите . А барутът е изобретен от китайците .
15:11 28.11.2025
32 Анонимен
През ден - статии как някой си германски министър или генерал искал да продължава да въоръжава Украйна и да налива масло в огъня. Да въоръжава, но да си произвежда военните изделия на своя територия. Хем искат война и печалби, хем някой друг да плаща сметката.
Извинявам се за откровеността и ако засягам някого, но наистина вече прекаляват, ама и ние си търпим.
15:16 28.11.2025
34 Няма да се размине.
15:31 28.11.2025
35 Анджо
До коментар #5 от "Ганя Путинофила":С розово масло.
15:32 28.11.2025