"Райнметал": През 2027-а година ще бъдат произведени първите продукти

"Райнметал": През 2027-а година ще бъдат произведени първите продукти

28 Ноември, 2025

В България ще построим завод за боеприпаси за артилерията, както и за други видове боеприпаси - например за барут

Строителството на завода, който ще бъде изграден между германската компания "Райнметал“ и българската държава, ще започне по план през пролетта на следващата година.

"За строителството са планирани от 12 до 14 месеца, така че през 2027-а година ще бъдат произведени и първите продукти". Това отговори на въпрос на кореспондента на NOVA в Германия Натали Пашева главният изпълнителен директор на "Райнметал“ Армин Папергер, който се срещна с чуждестранни журналисти.

"В България ще построим завод за боеприпаси за артилерията, както и за други видове боеприпаси - например за барут. Така че България ще бъде много широко обхваната от наша страна. Вярваме, че с това ще можем да създадем работни места за няколко хиляди души по цялата верига, че ще изградим един високотехнологичен център в България и подобно на Германия след старта.

Тоест първо трябва да започнем, разбира се, и винаги правим така, че сградите да продължат да принадлежат на държавата, защото това е национална сигурност. Искаме подобно на Германия - между дванадесет и четиринадесет месеца след старта – а той ще бъде през пролетта според сегашния план – да сме готови. Това означава, че фазата на строителство е през 2026 г. Така че през първото до второто тримесечие на 2027 г. ще бъдем в състояние да произведем първите продукти в областта на артилерийското производство", обясни главният изпълнителен директор на "Райнметал“.


  • 1 Атина Палада

    12 8 Отговор
    братушките с трепет чакат нашата продукция

    Коментиран от #30

    14:14 28.11.2025

  • 2 Хаха

    11 3 Отговор
    Ще то Бойко строи и краде пари с десетилетия, а този дядо мисли, че ще печели 🤧

    14:14 28.11.2025

  • 3 Дааааа

    16 4 Отговор
    Завод за оръжие.
    Защо не за храна,напитки нещо за бита и т.н.
    Охааааа, ако нещо се случи орехите да падат върху нас

    14:15 28.11.2025

  • 4 На бомбите

    16 4 Отговор
    Продукти ли им викате в Германия.
    Произвеждайте си и си яжте тия Продукти
    в Германия, швайнета гнусни

    14:16 28.11.2025

  • 5 Ганя Путинофила

    8 7 Отговор
    Ганя ще прави барут за трепане на маскали!

    Коментиран от #35

    14:16 28.11.2025

  • 6 Феникс

    21 4 Отговор
    Не ви искаме завода, искаме да произвеждаме розовово масло и земеделска продукция, животновъдство и млечни продукти! Тук е розовата долина а не софийско сметище или плантация за произвеждане на барут! Като толкова искате барутница защо не я построите в покрайнините на София?

    Коментиран от #26, #33

    14:16 28.11.2025

  • 7 Тома

    18 4 Отговор
    През 2027 г.ще е я камилата я камиларя

    14:17 28.11.2025

  • 8 Последния Софиянец

    10 4 Отговор
    Ще ядем снаряди.

    14:17 28.11.2025

  • 9 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    8 4 Отговор
    ДОКАТО НИ УПРАВЛЯВАТ ПРИМАТИ,
    ВСЕ ЩЕ СМЕ ОТ СТРАНАТА НА БУЛКАТА...

    14:18 28.11.2025

  • 10 Русофилски клепар

    7 12 Отговор
    Как пък един клепар не замина за великата матушка?

    Коментиран от #11

    14:18 28.11.2025

  • 11 Спокооооо

    10 4 Отговор

    До коментар #10 от "Русофилски клепар":

    Защо да ходим ние, Руснака ще дойде.

    Коментиран от #14

    14:20 28.11.2025

  • 12 1488

    8 4 Отговор
    нацизмa се ражда в украйна и полша, не в италия
    там се ражда и демонокрадцията

    14:20 28.11.2025

  • 13 Тъп Глупунсбъркър

    4 4 Отговор
    Ще има ли Кауфланда и Лидъла да си купим по няколко парчета

    Коментиран от #17

    14:21 28.11.2025

  • 14 Русофилски клепар

    5 7 Отговор

    До коментар #11 от "Спокооооо":

    Знам, че сте роби по рождение!

    14:22 28.11.2025

  • 15 ПЪРВИТЕ СрЕДСТВА

    6 5 Отговор
    За УБИВАНЕ. АКО ДО ТОГАВА НЕ СЕ ОВЪГЛИТЕ.

    14:22 28.11.2025

  • 16 Голямо

    16 4 Отговор
    бъдеще за България и за народа с такова производство и бизнес , бе , няма що !

    14:22 28.11.2025

  • 17 Немец

    7 3 Отговор

    До коментар #13 от "Тъп Глупунсбъркър":

    Кльопайте боклуците от лидъла и не философствайте!

    14:23 28.11.2025

  • 18 Румен Резидента

    4 8 Отговор
    Аз уредих тази сделка!

    14:24 28.11.2025

  • 19 Ганьо

    7 5 Отговор
    дори няма дума за барут , която е турска дума , барут ще произвежда !

    Коментиран от #31

    14:25 28.11.2025

  • 20 Брюксел

    7 7 Отговор
    Ще построим завода за барут с руските пари в Белгия!

    14:26 28.11.2025

  • 21 Един

    5 4 Отговор
    Ходете си произвеждайте мръсотиите в къщи!

    14:28 28.11.2025

  • 22 ДрайвингПлежър

    9 3 Отговор
    Защо в този завод не се произвежда високотехнологична продукция? Оптика, лазери подобни неща?! Защо ни набутаха най-мръсното производство и най-опасно?!

    Швабата ни е докарал 2 национални катастрофи и е крайно време да се пазим от тях!

    Коментиран от #23, #25

    14:30 28.11.2025

  • 23 Ама искаш да се возиш на БМВ

    4 5 Отговор

    До коментар #22 от "ДрайвингПлежър":

    Не щеш Масквич!
    Що така бе , Миме?

    Коментиран от #24, #27

    14:36 28.11.2025

  • 24 ДрайвингПлежър

    4 2 Отговор

    До коментар #23 от "Ама искаш да се возиш на БМВ":

    В БМВ не се возиш! БМВ купуваш за да го правиш!

    Коментиран от #28

    14:39 28.11.2025

  • 25 Защото отглеждаме

    7 2 Отговор

    До коментар #22 от "ДрайвингПлежър":

    Висококачествен памук, който се използва при производството на барут!
    Сега вместо да го търгуваме, ще го влагаме беплотно в производството!
    Тия от свинския бокс си дадоха не само Дто, а и мазгата.

    14:43 28.11.2025

  • 26 Е защо до София

    8 3 Отговор

    До коментар #6 от "Феникс":

    Да си го стоят в немция!
    Защо Радев не иска референдум?
    България няма да е погреб!
    Никакъв завод!

    14:46 28.11.2025

  • 27 Хаха

    5 1 Отговор

    До коментар #23 от "Ама искаш да се возиш на БМВ":

    Колко сте жалки селтаците разтреперани за западното си таралясниче. Смешна картинка.

    Коментиран от #29

    14:52 28.11.2025

  • 28 Повечето тук

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "ДрайвингПлежър":

    сте такива умници!

    14:53 28.11.2025

  • 29 Карай си масквича на село

    3 2 Отговор

    До коментар #27 от "Хаха":

    и не завиждай!

    14:55 28.11.2025

  • 30 Знаем

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Ти ще работиш на три смени в завода за барут . До първия гръм , разбира се !

    15:07 28.11.2025

  • 31 Всъщност

    3 1 Отговор

    До коментар #19 от "Ганьо":

    То от Турция нищо добро не е дошло ! Дюнера , локума , баклавата ...турците са ги крали от арабите . А барутът е изобретен от китайците .

    15:11 28.11.2025

  • 32 Анонимен

    2 1 Отговор
    Честно казано, писна ми вече все България да го отнася и се възмущавам как Германия, която постоянно подчертава колко важни партньори и приятели сме, ни вкарва все повече във войната и буквално ни застрашава.

    През ден - статии как някой си германски министър или генерал искал да продължава да въоръжава Украйна и да налива масло в огъня. Да въоръжава, но да си произвежда военните изделия на своя територия. Хем искат война и печалби, хем някой друг да плаща сметката.

    Извинявам се за откровеността и ако засягам някого, но наистина вече прекаляват, ама и ние си търпим.

    15:16 28.11.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Няма да се размине.

    1 1 Отговор
    Простотия, тъпота и простотия. Това е всичко. тази територия си заслужава съдбата.

    15:31 28.11.2025

  • 35 Анджо

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ганя Путинофила":

    С розово масло.

    15:32 28.11.2025

