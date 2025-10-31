Новини
Петър Дилов: Няма недостиг на гориво в България

Петър Дилов: Няма недостиг на гориво в България

31 Октомври, 2025

Всяка подкрепа е добре дошла, особено когато говорим за такива стратегически инвестиции в размер на 1 млрд. евро

Снимка: БНТ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Петър Дилов, министър на икономиката и индустрията, коментира влизането на концерна "Райнметал" в България.

"Действително многозначителна геостратегическа крачка и то в правилната посока. Сключването на договора за построяването на двата завода е едва първата стъпка в това стратегическо партньорство. Освен новите работни места, очакваните печалби от 50 млн. евро на година, за нас беше необходимо да осигурим на първо място непрекъсваемост на процесите. Това ще помогне и на други сектори в икономиката, като например металургията", каза пред "Панорама" по БНТ Петър Дилов.

Министърът говори и за приноса на президента Румен Радев за сключването на сделката.

"Всяка подкрепа е добре дошла, особено когато говорим за такива стратегически инвестиции в размер на 1 млрд. евро".

Петър Дилов отговори дали днешното решение на парламента да се спре износът на дизел и авиационно гориво е сигнал за проблем и недостиг на гориво в държавата.

"Това не означава, че има проблем. Това означава, че приоритет за нас е местният пазар. Няма недостиг на гориво в България. И това може да се провери лесно по цените. Имаме горива за месеци напред".

Според Дилов влизането в еврозоната трябва да бъде повод за оптимизъм.

"Присъединяването на България към еврозоната е стратегически процес, който трябва да бъде посрещнат с оптимизъм, а не със страх. Защото от какво се страхуваме? От по-високи доходи, по-висок размер на преките чуждестранни инвестиции или от по-малко разходи за бизнеса. Държавата и регулаторните органи са си на мястото. Със Закона за приемане на еврото бяха много ясно уточнени какви са правомощията, както на КЗП, така и на НАП. Освен това, беше дадена пълна прозрачност. На дневна база се публикуват абсолютно всички цени на стоките от голямата потребителска кощница. По отношение ръста на цените, те не са свързани с еврото. В Министерството на икономиката следим на седмична база 30 фактора, които влияят върху цените на производството. И това, което наблюдаваме, е едно стабилизиране. Истината е, че имаме ръст 13,7% на работните заплати. Ръст, който е най-високият в Европейския съюз".


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 НЯМА НЕДОСТИГ

    5 0 Отговор
    НО СКОРО ЩЕ ИМА

    22:32 31.10.2025

  • 2 Сатана Z

    5 0 Отговор
    Като няма недостиг на гориво защо го казваш?
    Самото ти присъствие в телевизора буди тревога .Кой разрешава да се строи завод за барут без екологична оценка ?

    22:33 31.10.2025

  • 3 Един

    5 0 Отговор
    Няма недостиг ЗА СЕГА! Нефтохима още работи!

    А за рейнметал само трябва да се зададе въпроса: Що никой друг не го ще тоя завод?!

    22:35 31.10.2025

  • 4 Ивелин Михайлов

    2 0 Отговор
    След 2 месеца пак ще си говорим 😉

    22:36 31.10.2025

  • 5 Пич

    4 0 Отговор
    Чекай бе , абдал !!! На кой си пробутваш номерата!!! Остава и сега да има липси !!! Обади се след шест месеца , шаран !!!

    22:36 31.10.2025

  • 6 Един

    4 0 Отговор
    Управляват ни изроди, които не мислят за род и родина!
    Извратеняци, които и майка си ще продадат!!!

    22:37 31.10.2025

  • 7 ЛИЛИ

    3 0 Отговор
    А ВЕРНО ЛИ Е ЧЕ КАТО ГРЪМНЕЛ ЗАВОДА ЗА БАРУТ В СОПОТ ЩЯЛ ДА ПРОБИЕ ТУНЕЛ ПОД СТАРА ПЛАНИНА

    Коментиран от #9

    22:40 31.10.2025

  • 8 Майна

    3 0 Отговор
    Тази седмица се проведе Международен икономически евразийски форум на Верона . Там бяха много държави и Русия , и САЩ и Китай , Турция и мн.др, но липсваха от ЕС - не , че не бяха поканени.. Разглеждаха се първостепенно енергетика, финанси..и т. н. От Европа присъстваше Романо Проди , който обяви- лидерите на Европа са полудяли
    ..
    ,,ЕС разрушиха отношенията си с Русия, Китай и Съединените щати: три от най-важните политически, икономически и стратегически партньори на ЕС."
    Ние сме управлявани от луди, които унищожават държавите ни

    22:41 31.10.2025

  • 9 Попето

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "ЛИЛИ":

    Най - после може и да има тунел под Шипка

    22:43 31.10.2025

  • 10 Боги

    0 0 Отговор
    Колко невзрачен човек, сигурно е някакъв на някого, за да е на този пост.

    22:45 31.10.2025

