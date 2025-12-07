Новини
Възстановено е движението на прохода Троян-Кърнаре

Възстановено е движението на прохода Троян-Кърнаре

7 Декември, 2025 17:40, обновена 7 Декември, 2025 18:22

5 машини разчистваха свлечената скална маса в района на селото

Възстановено е движението на прохода Троян-Кърнаре - 1
Снимка: АПИ
Светослава Ингилизова

Възстановено е движението на прохода Троян-Кърнаре при 117-мия км, съобщиха от Агенция пътна инфраструктура, предаде БНТ.

Близо 10 часа проходът остана затворен заради свлачище. Пет машини участваха в разчистването му, като служители на Областно пътно управление - Пловдив подпомогнаха разчистването на пътното платно в участъка след Кърнаре в посока Троян за по-бързото възстановяване на движението през Троянския проход.

Причина за свлечената земна маса на пътното платно бяха обилните валежи от последното денонощие.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да карат внимателно, да спазват правилата за движение и огранчението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.


  • 1 Добре ,

    11 0 Отговор
    че не са изтрепали хора тези огромни скални маси ! Нищо няма направено добре , стабилно и с разум , само прибират милиардите от ЕС .

    17:43 07.12.2025

  • 2 но само виснал

    10 0 Отговор
    С тази снимка оприличавам цялата ни територия , иначе сле 25 дена влизаме в еврозоната , ставаме член

    17:45 07.12.2025

  • 3 ГЕРБ Срутища

    6 2 Отговор
    Работа, работа, работа...

    17:56 07.12.2025

