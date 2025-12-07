Възстановено е движението на прохода Троян-Кърнаре

Благомир Коцев пред NOVA: Предаваха ми, че в страната има нов шериф и ако не се съобразяваме, сме обречени

Той беше арестуван на 8 юли – преди близо 5 месеца, по обвинения за участие в престъпна група, корупционно престъпление и принуда. За ...