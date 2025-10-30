Новини
Симеон Дянков: Спорът за минималната заплата ще се изчисти още преди бюджетът да влезе в зала

30 Октомври, 2025 09:03 918 14

Имаме широка коалиция – вляво БСП, вдясно ИТН, ГЕРБ е някъде по средата, ДПС - също. Преговорите са доста ожесточени

Снимка: БНТ
Спорът около минималната работна заплата ще бъде решен още преди проектобюджетът да стигне до парламента. Това коментира в „Денят започва“ по БНТ бившият финансов министър и председател на Фискалния съвет на България Симеон Дянков.

По думите му забавянето на публикуването на проектобюджета е резултат от вътрешните противоречия в управляващата коалиция и слабата роля на Министерския съвет в процеса на вземане на решения

„Имаме широка коалиция – вляво БСП, вдясно ИТН, ГЕРБ е някъде по средата, ДПС - също. Преговорите са доста ожесточени. Втората причина е, че този бюджет трябва да се представи от Министерския съвет, но той не е в състояние да решава по-голяма част от темите – всичко отива в коалиционния съвет. Поради тази причина сме вече в нарушение на Закона за публичните финанси“, коментира Дянков.

По думите му напрежението около минималната работна заплата и увеличението на осигуровките е очаквано. Той прогнозира, че част от спорните теми ще бъдат изчистени още преди проектът да влезе в парламента. По думите му разликата в изчисленията е малка и няма да повлияе на дефицита, затова управляващите вероятно ще „върнат формулата“ и ще обявят решението като жест към обществото.

„Според мен има голям шанс това да се обърне и преди зала. Разликата е толкова малка и не е от съществено значение за дефицита на държавата. Внезапно някой великодушно ще каже – "вървим по формулата", обясни още Дянков.

Бившият финансов министър допълни, че в момента в управлението се води борба за политическо влияние и за това кой ще си припише заслуги за ключови решения.

„Виждате, че има боричкане кой да се покаже, че може би не взима решенията, но поне участва във взимането им. В тази връзка БСП излезе преди един-два дни с голям списък с теми, които ако наистина започнат да се обсъждат, ще отнемат поне пет години. Явно просто показват – "ние сме още живи", коментира председателят на Фискалния съвет.


  • 1 Оставка и Референдум

    8 1 Отговор
    Без референдум ни набутаха в Юрошийта.
    Едни 25% са добре, останалите 75% са ощетени.
    Когато редица финансови експерти предупреждаваха, че след Юрошийта следват инфлация, дефицити, галопиращи цени, дългови спирали, повишаване на данъци и акцизи, лобистите на Юрошийта ни убеждаваха, че нищо нямало да се повиши.
    Изходът: ОСТАВКА на БКП, ИТН, ДПС, ГЕРБ, ПП, СДС, ДБ.
    Промяна в Закон за Референдуми, запазване на Валутен Борд, Лев и Кеш.
    Мораториум до 2030 на теглене на заеми.
    Замразяване на преки и косвени данъци, като ток, вода, здравни, пенсионни, корпоративни, данък сгради и др.
    Замразяване и намаляване на всички такси, банкови и азминистративни.
    Спиране на инфлация, мерки за замразяване на всички цени.
    Замразяване на всички бюджетни заплати, заплати над 5 хиляди лева на висши бюджетници, да бъдат намалени с 50%, включително и на депутати. ВСС искали заплати от 24 000 лева, 2 милиарда лева за заплати от бюджета.
    Киселова 30 000 лв. заплата, какви са тези заплати, какво е това чудо, в бедна Юрогария.
    Замразяване на всички бюджетни заплати над 3000 лв. чисто, 3000 лева само на доказани експерти в професиите си, със стаж и опит. Единственото увеличение трябва да е на заплати на мед. сестри и лекари с дефицитни специалност, които са на изчезване, кардиохирурзи, анестезиолози, педиатри, операционни сестри.
    Средна заплата 2200-2500 лв.
    Минимална 1200 - 1700 лв. чисто.

    09:13 30.10.2025

  • 2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    13 0 Отговор
    В Германия 14 € на ЧАС❗
    В България 14 € на ДЕН❗
    А цените са 1:1 🥸🤔

    09:18 30.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ФЕЙК

    7 0 Отговор
    Постната пица: Я каква проста плетчица пък каква хубава жилетчица!!!!!!!!!

    Коментиран от #9

    09:23 30.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ООрана държава

    8 0 Отговор
    Да бе тоя бойковски театър сме го гледали над 12 години

    09:32 30.10.2025

  • 7 Мнение

    7 0 Отговор
    РЕФЕРЕНДУМ, СЪД, ДОЖИВОТЕН ЗАТВОР! КРАДЦИ и ГЕЙОВЕ!

    09:32 30.10.2025

  • 8 безпартиен

    6 0 Отговор
    Всяко административно определяне на заплатите с решение на МС,НС касае само и единствено тези които я получават от държавния и общинския бюджет! Преди 10.11.1989 заплатите се определяха от ЦК на БКП,а сега от децата и внуците им!

    09:33 30.10.2025

  • 9 НО ПЪК ВИНАГИ

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "ФЕЙК":

    Е ТОЧЕН В ПРЕДВИЖДАНИЯТА СИ.
    НЕ СЕ БОЙТЕ- ТО ВЕЧЕ Е ПРЕДРЕШЕНО
    НЯМА СТРАШНО

    09:36 30.10.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Жоро

    2 0 Отговор
    Пицата каква ще бъде?Пак ли ще е постна?

    09:40 30.10.2025

  • 12 Нямате право!

    2 0 Отговор
    Нямате право да показвате на хората това чудовище, този нагъл мерзавец, когото Боко СИКаджийският престъпник довлече чак от Америка уж да ни оправя! И той добре ни "оправи"! Предлагаше ни постна пица, ама ние плащахме всички разходи на фамилията за луксозната вила в Бояна, включително и тоалетната хартия за з.....а му! Това чудовище е убиецът на българските пенсионери! Цели 4 години при първото престъпно правителство на мутрата от СИК и под "мъдрото ръководство" на финансите от чудовището на снимката, един милион пенсионери живееха със 136 лв. на месец и нито стотинка за Коледа и Великден! Пет хиляди от тях се самоубиха от глад и нищета! Пет хиляди! Не показвайте това чудовище повече! Всички възрастни хора изпитват ужас само като видят мутрата му! Да, ама Боко тиквата пак го уреди на сладка и добре платена държавна служба! Че как иначе?! Нали те двама са убийците на тези пет хиляди нещастници!

    09:45 30.10.2025

  • 13 И ако

    3 0 Отговор
    Защо в Германия се заработва заплатата, а в България се дава ???

    09:55 30.10.2025

  • 14 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    0 0 Отговор
    ТАКИВА ВАЖНИ РЕШЕНИЯ СЕ ВЗЕМАТ ОТ ЕКСПЕРТИ, А НЕ ОТ АЛЧНАТА, ПРОСТА И НЕКОМПЕТЕНТНА УПРАВЛЕНСКА ИЗМЕТ!!

    РЕФЕРЕНДУМ ЗА ЗАЩИТА НА ЛЕВА!
    ОСТАВКА!
    И ВСИЧКИ ,КОИТО РЕШИХТЕ ДА УНИЖАВАТЕ, КРАДЕТЕ И СЪСИПВАТЕ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД-НЕЗАБАВНО С 200 ОКАЧЕНИ НА БЕСИЛКАТА!

    09:56 30.10.2025

