Симеон Дянков: Спорът за минималната заплата ще се изчисти още преди бюджетът да влезе в зала

Спорът около минималната работна заплата ще бъде решен още преди проектобюджетът да стигне до парламента. Това коментира в „Денят започва“ по БНТ бившият финансов министър и председател на Фискалния съвет на България Симеон Дянков.
По думите му забавянето на публикуването на проектобюджета е резултат от вътрешните противоречия в управляващата коалиция и слабата роля на Министерския съвет в процеса на вземане на решения
„Имаме широка коалиция – вляво БСП, вдясно ИТН, ГЕРБ е някъде по средата, ДПС - също. Преговорите са доста ожесточени. Втората причина е, че този бюджет трябва да се представи от Министерския съвет, но той не е в състояние да решава по-голяма част от темите – всичко отива в коалиционния съвет. Поради тази причина сме вече в нарушение на Закона за публичните финанси“, коментира Дянков.
По думите му напрежението около минималната работна заплата и увеличението на осигуровките е очаквано. Той прогнозира, че част от спорните теми ще бъдат изчистени още преди проектът да влезе в парламента. По думите му разликата в изчисленията е малка и няма да повлияе на дефицита, затова управляващите вероятно ще „върнат формулата“ и ще обявят решението като жест към обществото.
„Според мен има голям шанс това да се обърне и преди зала. Разликата е толкова малка и не е от съществено значение за дефицита на държавата. Внезапно някой великодушно ще каже – "вървим по формулата", обясни още Дянков.
Бившият финансов министър допълни, че в момента в управлението се води борба за политическо влияние и за това кой ще си припише заслуги за ключови решения.
„Виждате, че има боричкане кой да се покаже, че може би не взима решенията, но поне участва във взимането им. В тази връзка БСП излезе преди един-два дни с голям списък с теми, които ако наистина започнат да се обсъждат, ще отнемат поне пет години. Явно просто показват – "ние сме още живи", коментира председателят на Фискалния съвет.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Оставка и Референдум
Едни 25% са добре, останалите 75% са ощетени.
Когато редица финансови експерти предупреждаваха, че след Юрошийта следват инфлация, дефицити, галопиращи цени, дългови спирали, повишаване на данъци и акцизи, лобистите на Юрошийта ни убеждаваха, че нищо нямало да се повиши.
Изходът: ОСТАВКА на БКП, ИТН, ДПС, ГЕРБ, ПП, СДС, ДБ.
Промяна в Закон за Референдуми, запазване на Валутен Борд, Лев и Кеш.
Мораториум до 2030 на теглене на заеми.
Замразяване на преки и косвени данъци, като ток, вода, здравни, пенсионни, корпоративни, данък сгради и др.
Замразяване и намаляване на всички такси, банкови и азминистративни.
Спиране на инфлация, мерки за замразяване на всички цени.
Замразяване на всички бюджетни заплати, заплати над 5 хиляди лева на висши бюджетници, да бъдат намалени с 50%, включително и на депутати. ВСС искали заплати от 24 000 лева, 2 милиарда лева за заплати от бюджета.
Киселова 30 000 лв. заплата, какви са тези заплати, какво е това чудо, в бедна Юрогария.
Замразяване на всички бюджетни заплати над 3000 лв. чисто, 3000 лева само на доказани експерти в професиите си, със стаж и опит. Единственото увеличение трябва да е на заплати на мед. сестри и лекари с дефицитни специалност, които са на изчезване, кардиохирурзи, анестезиолози, педиатри, операционни сестри.
Средна заплата 2200-2500 лв.
Минимална 1200 - 1700 лв. чисто.
09:13 30.10.2025
2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
В България 14 € на ДЕН❗
А цените са 1:1 🥸🤔
09:18 30.10.2025
4 ФЕЙК
Коментиран от #9
09:23 30.10.2025
6 ООрана държава
09:32 30.10.2025
7 Мнение
09:32 30.10.2025
8 безпартиен
09:33 30.10.2025
9 НО ПЪК ВИНАГИ
До коментар #4 от "ФЕЙК":Е ТОЧЕН В ПРЕДВИЖДАНИЯТА СИ.
НЕ СЕ БОЙТЕ- ТО ВЕЧЕ Е ПРЕДРЕШЕНО
НЯМА СТРАШНО
09:36 30.10.2025
11 Жоро
09:40 30.10.2025
12 Нямате право!
09:45 30.10.2025
13 И ако
09:55 30.10.2025
14 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
РЕФЕРЕНДУМ ЗА ЗАЩИТА НА ЛЕВА!
ОСТАВКА!
И ВСИЧКИ ,КОИТО РЕШИХТЕ ДА УНИЖАВАТЕ, КРАДЕТЕ И СЪСИПВАТЕ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД-НЕЗАБАВНО С 200 ОКАЧЕНИ НА БЕСИЛКАТА!
09:56 30.10.2025