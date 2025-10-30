Първан Симеонов: Борисов вижда, че Пеевски настъпва и няма много ходове

Бойко Борисов вижда, че Делян Пеевски настъпва и няма много ходове. Така социологът в агенция „Мяра“ Първан Симеонов коментира в „Тази сутрин“ реакцията на лидера на ГЕРБ след изборите в Пазарджик и последвалото решение за ротация на председателя на парламента.

„Имаше ясно послание, че иска да стане премиер, но то моментално срещна отговор от страна г-н Пеевски, че той няма да подкрепи правителство с друг премиер. Изборът на Рая Назарян за председател на Народното събрание показва, че тези хора допускат, че може да има избори и искат в „домовата книга“ да има техен човек“, коментира социологът.

Според него говоренето, че цялата власт е в председателя на ДПС-Ново начало, е в услуга само на Пеевски.

„Поводът с резултатите в Пазарджик всички го знаем, но се вижда и отстъплението на ГЕРБ по места. Това беше върхът на една тенденция, която се наблюдаваше още от преди това. Не случайно излезе и реагира срещу елита на партията. Това поставя въпроса какво се случва с ГЕРБ“, посочи социологът Добромир Живков от „Маркет линкс“.

По думите му години наред Бойко Борисов е бил в ролята на най-силния човек в държавата, сега тази роля се изземва от Делян Пеевски. „Това ще дестабилизира страната, ще провокира много сериозна обществена реакция и г-н Борисов отново да бъде премиер, за четвърти път. А това може да доведе до избори. Такива избори поставят под риск сегашната управленска коалиция и никой от двамата най-големи не иска това да се случва, защото рискът да влезе нова сила политическа сила, водена от сегашния президент Румен Радев, е голям“, допълни той.

Първан Симеонов определи говоренето на Бойко Борисов като „жертвено“. Той посочи, че не може да си обясни поведението му, защото то е твърде емоционално за политик с неговия опит. Според него при избори по-късно, доверието в „ДПС-Ново начало“ ще расте, за сметка на ГЕРБ.

Живков коментира, че предсрочни избори могат да се очакват при високо обществено недоволство, което може да се провокира от бюджета за следващата година.

„Да припомним, че през следващата година предстоят президентски избори, политическите играчи започват от сега, постепенно да се ориентират. Тази политическа борба, която върви в момента, постепенно ще трябва да влиза в руслото на идеята за това как ще се води битката за президентската позиция. Влизаме в няколко потенциални кризи – „Лукойл“ с горивата и войната в Украйна“.

Двамата социолози изразиха мнение, че ако ДПС-Ново начало бяха влезли официално във властта, това би довело до напрежение в обществото.