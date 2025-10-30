Първан Симеонов: Борисов вижда, че Пеевски настъпва и няма много ходове

Бойко Борисов вижда, че Делян Пеевски настъпва и няма много ходове. Така социологът в агенция „Мяра“ Първан Симеонов коментира в „Тази сутрин“ реакцията на лидера на ГЕРБ след изборите в Пазарджик и последвалото решение за ротация на председателя на парламента.
„Имаше ясно послание, че иска да стане премиер, но то моментално срещна отговор от страна г-н Пеевски, че той няма да подкрепи правителство с друг премиер. Изборът на Рая Назарян за председател на Народното събрание показва, че тези хора допускат, че може да има избори и искат в „домовата книга“ да има техен човек“, коментира социологът.
Според него говоренето, че цялата власт е в председателя на ДПС-Ново начало, е в услуга само на Пеевски.
„Поводът с резултатите в Пазарджик всички го знаем, но се вижда и отстъплението на ГЕРБ по места. Това беше върхът на една тенденция, която се наблюдаваше още от преди това. Не случайно излезе и реагира срещу елита на партията. Това поставя въпроса какво се случва с ГЕРБ“, посочи социологът Добромир Живков от „Маркет линкс“.
По думите му години наред Бойко Борисов е бил в ролята на най-силния човек в държавата, сега тази роля се изземва от Делян Пеевски. „Това ще дестабилизира страната, ще провокира много сериозна обществена реакция и г-н Борисов отново да бъде премиер, за четвърти път. А това може да доведе до избори. Такива избори поставят под риск сегашната управленска коалиция и никой от двамата най-големи не иска това да се случва, защото рискът да влезе нова сила политическа сила, водена от сегашния президент Румен Радев, е голям“, допълни той.
Първан Симеонов определи говоренето на Бойко Борисов като „жертвено“. Той посочи, че не може да си обясни поведението му, защото то е твърде емоционално за политик с неговия опит. Според него при избори по-късно, доверието в „ДПС-Ново начало“ ще расте, за сметка на ГЕРБ.
Живков коментира, че предсрочни избори могат да се очакват при високо обществено недоволство, което може да се провокира от бюджета за следващата година.
„Да припомним, че през следващата година предстоят президентски избори, политическите играчи започват от сега, постепенно да се ориентират. Тази политическа борба, която върви в момента, постепенно ще трябва да влиза в руслото на идеята за това как ще се води битката за президентската позиция. Влизаме в няколко потенциални кризи – „Лукойл“ с горивата и войната в Украйна“.
Двамата социолози изразиха мнение, че ако ДПС-Ново начало бяха влезли официално във властта, това би довело до напрежение в обществото.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Твоя колега от агенцията
Изказването на Станислав Балабанов от ИТН след ротацията е опит да се извинят за участието си в управлението, изказа мнението си Светлин Тачев и напомни подписания санитарен кордон около Делян Пеевски. Според него не е ясно каква е изгодата за ИТН:
"За тях основната изгода в момента е да са в управлението. Те играят един последен валс. На едни предсрочни избори не е сигурно дали изобщо ще успеят да преминат бариерата от 4% и да влязат в Народното събрание".
Коментиран от #4
10:53 30.10.2025
2 Дориана
Коментиран от #5
10:56 30.10.2025
3 Лили Шпекова 🥒
10:59 30.10.2025
4 Дориана
До коментар #1 от "Твоя колега от агенцията":Отговарям ви веднага- Отдавна е заложено на предателската и без никакъв капацитет партия на Слави Трифонов ИТН да излязат от парламента, падат надолу под чертата. Те надминаха всякакви граници на предателство и саботаж на целия български народ с мракобесния си закон против свободното слово. Искаха да наложат Диктатура, защото хората ги мразели.Да се запитат, защо не мразят Ботев и Левски , а мразят тях.
Коментиран от #7
11:03 30.10.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Ддд
Вчера в една от медиите , гост беше служител на Първан от Мяра, говореше по абсолютно същия начин.
11:06 30.10.2025
7 Промяна
До коментар #4 от "Дориана":ПО ГОЛЕМИ НАЦИОНАЛНИ ПРЕДАТЕРИ ОТ КАРУЦАТА САБОТАЖНИЦИ НЯМА ДОПИСНИЦАТА А ИТН ИЗЛЯЗОХА ДЪРЖАВНИЦИ А ВИЕ СТЕ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ ПЛАЩАТ ВИ ОТ ТЪМНАТА ДЪРЖАВА НО СЕГА ВЛИЗОМЕ В ЕВРОЗОНАТА ВРЕМЕ Е ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЗАКОНИ ДА СЕ ПРИЛОЖАТ И ТУК С ПЪЛНА СИЛА
11:06 30.10.2025
8 Хахахаха
11:07 30.10.2025
9 Дориана
До коментар #5 от "Промяна":Борисов не е България. а за завладените институции и кучетата знаят. Това е реалността.
Коментиран от #11
11:08 30.10.2025
10 Пак да повторим-
Защо? Ами защото коалицията ГЕРБ СДС и ДПС автоматично се превръща в управляваща. Към нея се присъединяват и една - две по малки партии и става НЕПРОБИВАЕМА!
Това хвърля в ужас Радевата опозиция от путинисти и розоводесни соросисти и техните анализатори и политилози веднага започват с интрижката!
Каква е интрижкатата?
Проста като налъм за баня- Пеевски гълта Борисов, а ДПС гълта ГЕРБ СДС.
Това е!
Единственото неизестно тук е Борисов- ще се върже ли и ще залитне ли към поредните " сглобки " с радевистите или ще се обърне към ДПС!
Борисов е непостоянен и те на това разчитат!
От друга страна, ако Борисов ПАК се издъни, както с предишните Сглобки, е изпята песен!
Ни тъй, ни инак! Трудна му е задачата на Боци!
11:09 30.10.2025
11 Промяна
До коментар #9 от "Дориана":ДОРИАНА Е КУЧЕ НАЛИ КОЛКОТО ДО БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУЦИИ ТИ КАТО КАКВА ЩЕ ОПРЕДЕЛЯШ ЩЕ РАЗДАВАШ ПРИСЪДИ ЗАЩО НЕ ТИ СЕ ТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ НА ТЕБ ДОРИАНА ОТ ТЪМНАТА ДЪРЖАВА СИ САБОТАЖНИЧКА СИ ВРЕМЕ Е ЗА 5 ГОДИНИ РАЗРУХА ДА ВИ СЕ ТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ НА ВАС САМОЗАБРАВИЛИ СЕ
11:10 30.10.2025
12 Хайрсъзина
Коментиран от #16
11:12 30.10.2025
13 Промяна
11:12 30.10.2025
14 Кирил
11:12 30.10.2025
15 От Борисов зависи
Прошка вече няма да има!
Простихме , че направи Радев президент, простихме, че създаде Сглобката, трети кредит няма да има!
11:13 30.10.2025
16 Вуте
До коментар #12 от "Хайрсъзина":Паднал на земята и всеки да го прескача.
Коментиран от #17
11:16 30.10.2025
17 Промяна
До коментар #16 от "Вуте":Хахахахаха и много паднали от Борисов
Коментиран от #19, #21
11:17 30.10.2025
18 Гадняр
Само Магнитски малко спъва нещата, не е проблем. Ще поръчаме още небивалици за милиарди от САЩ и ще откупим правото на ДС да продължи управлението на Кочината (бивша държава).
Коментиран от #20
11:18 30.10.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Стига бе!
До коментар #18 от "Гадняр":Прочети по- долу за интрижката и не се напъвай повече!
11:22 30.10.2025
21 Вуте
До коментар #17 от "Промяна":Благодарение на такива като тебе.
11:24 30.10.2025
22 Данко Харсъзина
11:24 30.10.2025
23 Отвратително
12:11 30.10.2025