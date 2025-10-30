Новини
Българската наука с лице към индустрията: Цветелина Пенкова и Кирил Добрев обсъдиха как иновациите да достигнат до бизнеса

30 Октомври, 2025 10:41

По време на обиколката двамата имаха възможност да разгледат иновативни разработки

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Цветелина Пенкова, член на Европейския парламент от БСП и Кирил Добрев, председателят на Комисията по транспорта и съобщенията към Народното събрание посетиха Националния център за върхови постижения по мехатроника и чисти технологии, за да се запознаят с последните разработки на българските учени и възможностите за тяхното внедряване в индустрията.

По време на обиколката двамата имаха възможност да разгледат иновативни разработки - от натриево-йонни батерии и високоефективни катализатори до нови материали с приложение в редица индустрии.

Пенкова подчерта, че тези постижения имат потенциал да се превърнат в ключов ресурс не само за българската, но и за европейската икономика.

„С помощта на подобни центрове страната ни може да стане значим играч в енергийния сектор, както и в редица други индустрии - от химическата до строителната“, заяви евродепутатът.

В рамките на визитата се проведе и работна дискусия с представители на ръководството и с проф. д-р Радостина Стоянова, директор на Института по обща и неорганична химия към Българската академия на науките.

Националният център за върхови постижения обединява усилията на 12 института на БАН и 5 водещи български университета – Техническия университет в София, Техническия университет в Габрово, Химикотехнологичния и металургичен университет, Техническия университет във Варна и Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Съвместно те изграждат научна инфраструктура от световна класа и създават платформа за трансфер на технологии и знания.

От своя страна, Кирил Добрев акцентира върху необходимостта научните постижения да се превърнат в практически решения за икономиката и да получат адекватна държавна подкрепа.

„Ако искаме българската индустрия да бъде конкурентна, трябва да осигурим пътя от лабораторията до завода. Интелектуалният потенциал е налице - време е той да се превърне в икономическа сила“, посочи Добрев.

Двамата политици поставиха особен акцент върху новия унитарен патент – инструмент, който улеснява правната защита на изобретенията в Европейския съюз и насърчава трансфера на технологии между държавите членки.

„Научноизследователската общност в България има какво да предложи на света. Нашата цел е българските изобретения да не остават по рафтовете, а да намират реално приложение в индустрията“, заяви Цветелина Пенкова в заключение.

Посещението на Пенкова и Добрев в Националния център за върхови постижения подчертава взаимовръзката между европейските политики, националните приоритети и реалните потребности на бизнеса и науката – посока, която и двамата определят като стратегическа за бъдещето на България.

