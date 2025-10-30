Новини
НС отхвърли ветото на президента върху промените в Закона за ДАР

30 Октомври, 2025 10:44 719 14

Депутатите приеха на второ четене текстовете по Закона

НС отхвърли ветото на президента върху промените в Закона за ДАР - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Парламентът отхвърли ветото на президента върху промените в Закона за Държавна агенция "Разузнаване" и прие повторно на второ четене текстовете.

Промените в Закона за Държавна агенция "Разузнаване" подкрепиха 126 депутати, 86 бяха против, нямаше въздържали се.

Президентът Румен Радев наложи вето на разпоредби от приетия на 10 октомври Закон за изменение на Закона за Държавна агенция „Разузнаване“, с които правомощието по назначаване и по освобождаване на председателя на агенцията се възлага на Народното събрание.

Председателят ще има вече и трима заместници, вместо досегашните двама.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    14 1 Отговор
    ТЕЗИ Т! Ъ! П! А! Ц! И ГОЛЯМ СТРАХ ИМАТ ОТ ПРЕЗИДЕНТА!
    ВСИЧКО МУ ОТНЕМАТ И ВСИЧКО ОТХВЪРЛЯТ.
    НАБЛИЖАВА ВРЕМЕТО, В КОЕТО ТОЙ НАПРАВО ЩЕ ВИ ИЗХВЪРЛИ ОТ УПРАВЛЕНИЕТО !

    10:50 30.10.2025

  • 2 Оги

    10 1 Отговор
    Война на мафията на висше държавно ниво. Просто може да отменят длъжността президент. С такива ограничение какъв е смисълът да си обикновен фигурант само за заплата?

    Коментиран от #11, #13

    10:50 30.10.2025

  • 3 Зевс

    9 2 Отговор
    Шиши ще назначи шефа на ДАНС, последния ще каже кой купува Лукоил, накрая САЩ ще свалят магнитните наколенки на Шиши.

    Коментиран от #7

    10:59 30.10.2025

  • 4 НС - мафия

    14 1 Отговор
    Какво може да очакваме от крадци избрани с купен вот?

    10:59 30.10.2025

  • 5 Дедо

    12 1 Отговор
    Слави Зулуса нали уж агитираше за президента. А сега гласува всичко по команда от Пеевски.. Уж щяха да чегъртат Бойко , а взеха да чегъртат Радев

    10:59 30.10.2025

  • 6 Мацка , тихо, тихичко викай!

    6 0 Отговор
    Статията е в 10,44 часа , а ветото беше отхвърлено в 10,49 часа.
    Еваллааа за бързината!!!

    11:03 30.10.2025

  • 7 Ше ги похвали, ще ги похвали!

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "Зевс":

    САЩ НЯМА да свалят магнитните наколенки на Шиши понеже така са го хванали за....каквото там трябва

    11:05 30.10.2025

  • 8 нннн

    6 0 Отговор
    От действията на двете ОПГ-та не съм изненадан.
    Но продажничеството и слугинажа на БСП и ИТН ме изумява.

    11:08 30.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Малкия холандец

    2 0 Отговор
    Радев сам си е виновен , още при сглобката трябваше да обяви война на македонците и да вземе властта. Военно положение и разстрел за управляващите корумпирани ръководители

    11:34 30.10.2025

  • 11 ЧИЧО

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Оги":

    Покрай фигуранта още колко много лапачи!

    11:41 30.10.2025

  • 12 вместо депутатите е по вярно

    0 0 Отговор
    да се казва престъпниците , защото за естеството на работата им следствие на техните некомпетентност ,зависимости ,лични интереси и действия и бездействия са 100 % престъпници

    12:06 30.10.2025

  • 13 факел

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Оги":

    Смисъла е,че още поне 200 души получават пари за нищо.Обяснете посещенията Му във Виетнам,Япония и преди дни в Саудитска арабия за което дори нямаше гласност.Съпругата Му ходи да обикаля по Камино,че и с охрана?На всичко отгоре сме и парламентарна република!Не може така да продължава.За редовите депутати никакви коли.Да ходят пеш.

    12:09 30.10.2025

  • 14 Маца

    0 0 Отговор
    Край на националната ни сигурност! Отново отговорността се разпределя и никой за нищо няма да е виновен. До сега се знаеше, че виновен е само президента! Колективната отговорност е безотговорност!

    12:12 30.10.2025

