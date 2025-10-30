НС отхвърли ветото на президента върху промените в Закона за ДАР

Парламентът отхвърли ветото на президента върху промените в Закона за Държавна агенция "Разузнаване" и прие повторно на второ четене текстовете.

Промените в Закона за Държавна агенция "Разузнаване" подкрепиха 126 депутати, 86 бяха против, нямаше въздържали се.

Президентът Румен Радев наложи вето на разпоредби от приетия на 10 октомври Закон за изменение на Закона за Държавна агенция „Разузнаване“, с които правомощието по назначаване и по освобождаване на председателя на агенцията се възлага на Народното събрание.

Председателят ще има вече и трима заместници, вместо досегашните двама.