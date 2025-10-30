НС отхвърли ветото на президента върху промените в Закона за ДАР

Парламентът отхвърли ветото на президента върху промените в Закона за Държавна агенция "Разузнаване" и прие повторно на второ четене текстовете.
Промените в Закона за Държавна агенция "Разузнаване" подкрепиха 126 депутати, 86 бяха против, нямаше въздържали се.
Президентът Румен Радев наложи вето на разпоредби от приетия на 10 октомври Закон за изменение на Закона за Държавна агенция „Разузнаване“, с които правомощието по назначаване и по освобождаване на председателя на агенцията се възлага на Народното събрание.
Председателят ще има вече и трима заместници, вместо досегашните двама.
1 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
ВСИЧКО МУ ОТНЕМАТ И ВСИЧКО ОТХВЪРЛЯТ.
НАБЛИЖАВА ВРЕМЕТО, В КОЕТО ТОЙ НАПРАВО ЩЕ ВИ ИЗХВЪРЛИ ОТ УПРАВЛЕНИЕТО !
10:50 30.10.2025
2 Оги
Коментиран от #11, #13
10:50 30.10.2025
3 Зевс
Коментиран от #7
10:59 30.10.2025
4 НС - мафия
10:59 30.10.2025
5 Дедо
10:59 30.10.2025
6 Мацка , тихо, тихичко викай!
Еваллааа за бързината!!!
11:03 30.10.2025
7 Ше ги похвали, ще ги похвали!
До коментар #3 от "Зевс":САЩ НЯМА да свалят магнитните наколенки на Шиши понеже така са го хванали за....каквото там трябва
11:05 30.10.2025
8 нннн
Но продажничеството и слугинажа на БСП и ИТН ме изумява.
11:08 30.10.2025
10 Малкия холандец
11:34 30.10.2025
11 ЧИЧО
До коментар #2 от "Оги":Покрай фигуранта още колко много лапачи!
11:41 30.10.2025
12 вместо депутатите е по вярно
12:06 30.10.2025
13 факел
До коментар #2 от "Оги":Смисъла е,че още поне 200 души получават пари за нищо.Обяснете посещенията Му във Виетнам,Япония и преди дни в Саудитска арабия за което дори нямаше гласност.Съпругата Му ходи да обикаля по Камино,че и с охрана?На всичко отгоре сме и парламентарна република!Не може така да продължава.За редовите депутати никакви коли.Да ходят пеш.
12:09 30.10.2025
14 Маца
12:12 30.10.2025