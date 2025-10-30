Новини
Пеевски: В Пазарджик е било пърформанс, организиран от пуделите и пачките

Пеевски: В Пазарджик е било пърформанс, организиран от пуделите и пачките

30 Октомври, 2025 11:11

И какво направиха в Пазарджик? Заловиха собствените си коли. Измамници

Лидерът на ДПС – Ново начало Делян Пеевски показа снимки в кулоарите на парламента, твърдейки, че показват „пърформанс“, разигран на изборите за Общински съвет в Пазарджик.

„Рашков го познавате. Лицето Мухарем Мухата, хората с автомобилите – всичко е било пърформанс, организиран от пуделите и пачките. Лицето от групата на Ярата.

И какво направиха в Пазарджик? Заловиха собствените си коли. Измамници.

За пореден път ескалираха напрежение, опитаха се да объркат хората. И с кого хапват лютеница тук? С този от автомобилите.

Пуделите и пачките – измамници, за нищо не им вярвайте“, заяви той пред журналисти, съобщи novini.bg.


  • 1 Данко Харсъзина

    11 67 Отговор
    Пеевски все повече ме кефи. И не само мен.

    Коментиран от #55

    11:13 30.10.2025

  • 2 смях

    58 5 Отговор
    В последно време господин Пеевски нещо се е умълчал. Явно усилено храносмила, нали глътна Баце и работата по храносмилането му е твърде сериозна.

    11:14 30.10.2025

  • 3 нЕма нужда

    29 25 Отговор
    Е , не ни трябва Дебелян да ни убеждава ,че ПП са мошеници /не ,че той не е / - ние това добре го знаем .

    11:14 30.10.2025

  • 4 Зевс

    62 3 Отговор
    Реакцията на полицията, т.е. липсата на такава показва, че не ще да са ПП-ДБ виновни.

    11:16 30.10.2025

  • 5 Промяна

    5 49 Отговор
    Пеевски каза истината за шарлатаните и измамниците които създаваха фалшиви видеа Барек и Хубавец бяха наети от Цветан Василев да създават хаос да Заплашват български граждани вилнееха шарлатани измамници БЕЗНАКАЗАНО

    11:16 30.10.2025

  • 6 Лили Шпекова 🥒

    11 20 Отговор
    Гордея се и гласувам с две ръце и пълна уста за г-н Пеевски!🐖🐖🐖💋🥒

    11:18 30.10.2025

  • 7 Данко Харсъзина

    5 34 Отговор
    Рашков със стоте нужника, Мухарем Мухата от циганския квартал и Ярата от Монтана. Все отбор юнаци, антураж на жълтокопитните. Ако има предсрочни избори, Шишко ще ги смаже като дървеници.

    11:18 30.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Наблюдател

    41 0 Отговор
    Истината е една:
    Където има заспали уфце и гуведа, там ще има и свирепи чакали и лисици с вратовръзки.

    11:20 30.10.2025

  • 10 АМАH OT ИДИOTИ

    16 5 Отговор
    ВСИЧКИ ДА СЕ СЪБЕРЕМ ПОД БАЙРАКА И ЗУРНИТЕ НА ДEБEЛОTО Д
    🤣
    ПАРТИЯТА НА XOMОСЕКCУAЛИСТИTE OTДАВНА СА В СКУТA MУ. ДА НЕ СЕ ПРАВЯТ НА ДЕВCTBEHИ 😮

    11:20 30.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Данко Харсъзина

    9 26 Отговор
    Просто Киро, Лена Парапета, Мухарем Мухата, Ярата... Ово е ПП ДБ.

    11:21 30.10.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 той е партия със зелиски

    4 6 Отговор
    искат да насъскат юса и изрел срещу РФ . фалашки , снимки , записи са ала пепо еврото . до съд не се стига . но се забъркват теории и имена . библиотеки за изнудване , обръча на наглите . прокурора дето му чукаха по главата явно е бил замесен . според някои е трябвало него да го хванат за 8 те джуджета . джуджетата също бяха дълго развявани . има някои дето за тях няма нищо . няма скалъпки , няма снимки и флашки . и в ЕС като цяло намаляха подобни практики . то от там са дошли .

    11:23 30.10.2025

  • 16 Mими Кучева🐕‍🦺

    7 35 Отговор
    По- добре Пеевски, отколкото несретниците ПП-ДБ!🥳🤣👍

    Коментиран от #19

    11:24 30.10.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Данко Харсъзина

    4 23 Отговор

    До коментар #16 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    1000 пъти по добре. При това Тръмп вади Шишко и Влади Горанов от магнитски.

    11:27 30.10.2025

  • 20 Цвете

    6 13 Отговор
    ТАЗИ СНИМКА ТРЯБВА ДА ВИСИ ВИСОКО ВЪВ ВСЕКИ КАБИНЕТ И ДА НАПОМНЯ, КОЙ И ЕДИНСТВЕН КАЗВА ИСТИНАТА ОТ ПОРТРЕТА. ПРИЯТЕН ДЕН И ПОМНЕТЕ ЛИЦЕТО ОТ ПОРТРЕТА. 👑🛍👡👠💄💄💍💍🔊🛍🛍🛍🪭🩱👗👜👑👑👑

    11:27 30.10.2025

  • 21 Пеевски не се излагай

    29 3 Отговор
    Дерибеи, мистър кеш, пудели, пачки, до тука ти се изчерпва речника.
    Пеевски, я по- добре кажи, как без да си работил имаш 21 + милиона?
    Не ми пука нито за Борисов, нито за Рашков, нито за рашковица, но не ми пука и за тебе!
    Излъчваш погнуса и нечистоплътност!

    11:29 30.10.2025

  • 22 бай man Gal

    5 11 Отговор
    Ми , дружбата между ПП/ДБ и "родолюбивата" ромска общност си е ДРУЖБА ОТ ВЕКОВЕ ЗА ВЕКОВЕ /стига да се плаща , разбира се/ . ПП/ДБ без тази дружба и без "спомоществователството" на СИЕЛА , колко ли гласа щяха да имат , как мислите ?

    11:30 30.10.2025

  • 23 късно е

    4 13 Отговор
    Рашков е доказан , самозабравил се крадец , наглец , лъжец и грандоман . Когато и да бъде задържан и осъден , все ще е късно.

    11:33 30.10.2025

  • 24 Хаха

    7 6 Отговор
    Каква "драма"! Съмишлениците евроатлантици не могат да си разделят Мухарем Мухата...😂

    11:34 30.10.2025

  • 25 Шиши измамник лъже себе си и си вярва

    18 2 Отговор
    Шиши ние виждаме кой пазарува вот!

    11:35 30.10.2025

  • 26 Аре бе

    22 0 Отговор
    Всичката работа на НН е такава, клевети, клюки, недомлъвки, лафчета, мазни кафета, недоказани внушения, ченгесарски мръсотии. Знае се кой купува гласове, хеле пък по пазарджишко.

    11:36 30.10.2025

  • 27 Локи Пакостника

    10 1 Отговор
    пърформанс? няма такава дума в Българския

    11:37 30.10.2025

  • 28 Лицето Мухарем Мухата,

    12 1 Отговор
    Си е от ДПС

    11:40 30.10.2025

  • 29 Делян Славчев Пеевски

    3 2 Отговор
    Каза още "Пратиха онзи Бареков с групи криминали да заплашват гласоподавателите,отнеха мандат на ИТН с техните заплахи пред секциите,въпреки всичко сме първа политическа формация"

    11:40 30.10.2025

  • 30 Този човек е ужасно брутален Лъжец!

    16 3 Отговор
    Пеевски лъже най-безугледно!
    Приписва всички свои престъпления на единствената нормална партия в Българския парламент - ПП-ДБ!

    Коментиран от #48, #71

    11:40 30.10.2025

  • 31 Мнение

    19 1 Отговор
    Айде стига с тази измислена лъжа за пудели и пачки!
    И на децата стана ясно, че е изфабрикувана от фабриката за лъжи и клевети на платените ведии на Делян Пеевски!

    Коментиран от #35

    11:42 30.10.2025

  • 32 Крайно време е!

    16 0 Отговор
    Тоя Свинчок да бъде отсвирен.Става много опасно.

    11:42 30.10.2025

  • 33 Ирония

    17 0 Отговор
    Пеевски се занимава само с КЛЕВЕТИ, ОБИДИ, КЛЮКИ - като квартална клюкарка пред блока на пейката!!!

    11:43 30.10.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 199 пъти

    9 0 Отговор

    До коментар #31 от "Мнение":

    се повтаря тая тъпня не струваща нищо !

    11:44 30.10.2025

  • 36 Божеее

    12 0 Отговор
    Пази България от тия тунеядци. Тоя ще гръмне от ядене.

    11:45 30.10.2025

  • 37 Данко Харсъзина

    2 6 Отговор
    Шишо цепи мрака. Жълтокопитните страдат из телевизиите за радост на целокупния матриял. ГЕРБерите тихомълком възират при Шишко.

    11:46 30.10.2025

  • 38 Пеевски е брутално нагъл!

    10 0 Отговор
    Делян Пеевски отново демонстрира защо е символ на политическата корупция в България – вместо да работи за хората, той се занимава с инсинуации и обиди срещу тези, които действително се опитват да променят страната. ПП-ДБ доказват, че могат да бъдат нормална и прозрачна алтернатива, която се бори за законност и прозрачност, докато Пеевски разчита на пърформанси и манипулации, за да замъгли истината. Хората заслужават лидери, които действат за обществото, а не за собственото си облагодетелстване – и ПП-ДБ са именно такава партия.

    11:47 30.10.2025

  • 39 Mими Кучева🐕‍🦺

    1 9 Отговор
    По добре Делян да управлява еднолично 🥳🤣👍 Отколкото пепейци ,мечове и копейки🥳🤣👍 Ще има и за мен от софрата🥳🤣👍 А за вас един чепат🥳🤣👍🤡👹👿😺

    11:47 30.10.2025

  • 40 Пеевски лъже нагло!!

    6 0 Отговор
    Пеевски пак разчита на лъжи и инсинуации, вместо да работи за хората. ПП-ДБ са доказаната нормална алтернатива – прозрачни, почтени и с ясна програма за промяна.

    11:49 30.10.2025

  • 41 Пеевски

    3 1 Отговор
    Каза че толупа, премиерчето дЖилезку и ционистчето проклето Гейргиев ще правят хората в Пазарджик на палестинци щото били ционисти

    11:49 30.10.2025

  • 42 Данко Харсъзина

    0 6 Отговор
    Пеевски ще ви довърши до няколко месеца окончателно. Както опитоми червени и чалгари и са му в краката,скоро и цяла България. Достоен патриот и водач.

    11:49 30.10.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Шишо се е развихрил пак...

    5 0 Отговор
    Докато Пеевски играе пърформанси и се опитва да дискредитира опонентите си, ПП-ДБ показват, че истинската политика е за обществото, а не за лични облаги.

    11:49 30.10.2025

  • 45 българка

    6 1 Отговор
    Чакаме поредната Коледа ... с надежда.
    Дано Бог се смили над България и ни освободи от тази зурла.

    11:50 30.10.2025

  • 46 Отвратително

    6 1 Отговор
    Пеевски лъже без угризение, но фактите говорят сами – ПП-ДБ са партията, която работи за законност, прозрачност и нормалност в българската политика.

    11:50 30.10.2025

  • 47 К.К

    5 1 Отговор
    Отчаян ход на отчаян, жалък, нагъл човек. И мисли, че някой ще му повярва. Още много вода / уиски/ да изпие и пържоли да изяде, за да достигне интелектуалното и професионално ниво на Рашков. Тотално падение!

    11:51 30.10.2025

  • 48 прУгледни ,бе

    4 3 Отговор

    До коментар #30 от "Този човек е ужасно брутален Лъжец!":

    Аха , значи лъже безУгледно , а ? Освен , че си неграмотен , очевидно си и изключително наивен за да напишеш , че единствената нормална партия (въпреки , че те се пишат коалиция) е ПП/ДБ . Няма как една партия (коалиция) да е нормална , след като ръководството , членовете и симпатизантите и са откровено ненормални , патологични лъжци , крадци и мошеници .

    11:51 30.10.2025

  • 49 Пеевски подменя Истината

    5 0 Отговор
    Докато Пеевски и неговите хора купуват гласове в Пазарджик и се опитват да инсценират „пърформанси“, ПП-ДБ продължават да защитават честните избори и нормалната политика. Ясно е кой работи за обществото и кой – за собствените си облаги.

    11:52 30.10.2025

  • 50 И Киев е Руски

    3 0 Отговор
    Фашисти на фашист око не вади

    11:52 30.10.2025

  • 51 Само с ДПС-ту

    3 0 Отговор
    Пазарджиклии ще отидат на морету. Да го видят

    11:52 30.10.2025

  • 52 Измамник от класа

    3 0 Отговор
    Признаването на купуване на гласове от Пеевски директно ще компрометира него и хората около него. Затова по-лесно е да прехвърли обвиненията на другата страна, която се представя като „честна и нормална“.

    11:54 30.10.2025

  • 53 Лицето Бойко Рашков

    2 3 Отговор
    хапва лютеница с лицето Мухарем Мухата от хората на лицето Ярата- тартор в Пазарджик и Ярата организира т.н. граждански арест, показан по медиите на ППДБ / от които е лицето Рашков / , когато арестуват собствените си коли, уж на купувачи на гласове от ДПС! 😎

    ЗАБЕЛЕЖЕТЕ - В ЦЯЛАТА КОМБИНАЦИЯ НЯМА НИТО ЕДНО ЛИЦЕ НА ДПС, КОЕТО ДА ХАПВА ЛЮТЕНИЦА!

    МУХАХАХА!

    Евтини ППДБ - ейски номера в стил " тия подаръчни торбички и пудели с пачки не са наши!"

    11:54 30.10.2025

  • 54 Гранде лъжецът Пеевски

    3 2 Отговор
    Като обвинява ПП-ДБ в измами, Делян Пеевски се опитва да си "измие ръцете" и подкопае доверието на обществеността към тях. Това е класическа политическа стратегия: ако хората започнат да се съмняват в честността на опонентите, се намалява техният легитимен авторитет.

    Коментиран от #58

    11:55 30.10.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Тази схема

    1 1 Отговор
    е същата , като схемата с новата Шкода на Радев, купена дни преди посещението на унгарския президент, уж е колата на Деса, която горкият Радев кара, понеже е отрязан от мецедесите на НСС!

    11:56 30.10.2025

  • 57 Пеевски отвлича вниманието от себе си!

    2 2 Отговор
    Вместо да се говори за престъпните действия на неговата група ДПС Старо начало, той насочва вниманието към „измислените грешки“ на истинските си опоненти! Това създава объркване сред избирателите и медиите.

    11:57 30.10.2025

  • 58 На снимката

    1 4 Отговор

    До коментар #54 от "Гранде лъжецът Пеевски":

    Рашков гъчи лютеница с Мухата, а не Пеевски!

    Хахаха!

    Седни си! Слаб 2!

    11:58 30.10.2025

  • 59 Политическа риторика и емоционален ефект

    2 1 Отговор
    Изрази като „пърформанс“ и „пуделите и пачките“ са предназначени да създадат драматичен ефект и да провокират емоционален отклик, който засенчва фактите.
    С други думи, това е комбинация от самозащита, манипулация на общественото мнение и класическа политическа пропаганда.

    11:58 30.10.2025

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Сега Радевата опизиция

    1 0 Отговор
    ще каже , че снимката на лапащия мазна лютеница Бойко Рашков е фотомонтаж!

    Също като снимките на Рашков на софра с фамилията контрабандисти, с подаръчната торбичка, пудела с пачките, на Лена на парапета, на интимната вчеря в Солун / с правителствения самолет / , както и много други!

    12:01 30.10.2025

  • 65 БОЧКО

    1 2 Отговор
    Кочината вика Дебелото Д, а зайчарника вика Буци. Трябва да се прибират, че целия български народ ги търси да ги бие.

    Коментиран от #75

    12:02 30.10.2025

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Тоя Бойко Рашков

    1 1 Отговор
    много обича да се снима май! 😎 Нанесе бая вреди на ППДБ.

    Помня една негова снимка пред вилата му с 12 тоалетни!

    Как са строени тия тоалетни с ена заплата бе?!

    12:04 30.10.2025

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Синя София

    1 0 Отговор
    Прасета само за мезета...

    12:05 30.10.2025

  • 70 Това са глупости и не е важно

    2 0 Отговор
    Бюджета е важен ! Малоумният бюджет на Йордан Цонев

    12:07 30.10.2025

  • 71 Ти да видиш

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Този човек е ужасно брутален Лъжец!":

    Ако има и други, които мислят като теб, че партията с най-големите лъжци, измамници и видно и актьори е "единствената нормална" в България, значи... яко сме го закъсали....
    Добре, че гласовете от изборите има са предимно от машинките, а не от реални гласоподаватели. ;)

    12:07 30.10.2025

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    1 0 Отговор
    АБЕ СТИГА СТЕ НИ ГО Н! А! В! И! РА! Л!И ВСЕКИ ДЕН
    ТОЗИ Г! Н! У! С! Е! Н КРА! Д! ЛИВ П! Л! А! З! МО! Д! ИЙ!
    КАКЪВ Е ТОЙ, ЧЕ ЩЕ ВЗЕМА ВАЖНИ РЕШЕНИЯ!!!????

    12:09 30.10.2025

  • 74 Гост

    0 0 Отговор
    Бегай бе, диди фалита. Ама бегай бързо....

    12:09 30.10.2025

  • 75 ХАХАХА

    1 0 Отговор

    До коментар #65 от "БОЧКО":

    Алоооуууу, "народа"..., започвай да правиш парапет на стълбището (който само вие виждате), че .... НАИСТИНА няма ;).
    И още нещо.... знаете ли, че в българския език съществува думичката "истина", и какво е нейното значение?

    12:12 30.10.2025

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Шегата на страна

    2 0 Отговор
    На тоя ще му трябва много дебел клон😀

    12:13 30.10.2025

  • 78 И какво доказва тази снимка

    0 0 Отговор
    Освен, че се занимаваш с долни клюки.
    Рашков е роден в с Огняново и е нормално да познава хора от този край, още повече, че е завършил гимназия в Пазарджик.друг е въпроса, че и той и приятелите му са пълни доклуци, какъвто си и ти!

    12:14 30.10.2025

