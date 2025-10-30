Пеевски: В Пазарджик е било пърформанс, организиран от пуделите и пачките

Лидерът на ДПС – Ново начало Делян Пеевски показа снимки в кулоарите на парламента, твърдейки, че показват „пърформанс“, разигран на изборите за Общински съвет в Пазарджик.

„Рашков го познавате. Лицето Мухарем Мухата, хората с автомобилите – всичко е било пърформанс, организиран от пуделите и пачките. Лицето от групата на Ярата.

И какво направиха в Пазарджик? Заловиха собствените си коли. Измамници.

За пореден път ескалираха напрежение, опитаха се да объркат хората. И с кого хапват лютеница тук? С този от автомобилите.

Пуделите и пачките – измамници, за нищо не им вярвайте“, заяви той пред журналисти, съобщи novini.bg.