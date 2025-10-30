Пеевски: В Пазарджик е било пърформанс, организиран от пуделите и пачките

Лидерът на ДПС – Ново начало Делян Пеевски показа снимки в кулоарите на парламента, твърдейки, че показват „пърформанс“, разигран на изборите за Общински съвет в Пазарджик.
„Рашков го познавате. Лицето Мухарем Мухата, хората с автомобилите – всичко е било пърформанс, организиран от пуделите и пачките. Лицето от групата на Ярата.
И какво направиха в Пазарджик? Заловиха собствените си коли. Измамници.
За пореден път ескалираха напрежение, опитаха се да объркат хората. И с кого хапват лютеница тук? С този от автомобилите.
Пуделите и пачките – измамници, за нищо не им вярвайте“, заяви той пред журналисти, съобщи novini.bg.
1 Данко Харсъзина
Коментиран от #55
11:13 30.10.2025
2 смях
11:14 30.10.2025
3 нЕма нужда
11:14 30.10.2025
4 Зевс
11:16 30.10.2025
5 Промяна
11:16 30.10.2025
6 Лили Шпекова 🥒
11:18 30.10.2025
7 Данко Харсъзина
11:18 30.10.2025
9 Наблюдател
Където има заспали уфце и гуведа, там ще има и свирепи чакали и лисици с вратовръзки.
11:20 30.10.2025
10 АМАH OT ИДИOTИ
🤣
ПАРТИЯТА НА XOMОСЕКCУAЛИСТИTE OTДАВНА СА В СКУТA MУ. ДА НЕ СЕ ПРАВЯТ НА ДЕВCTBEHИ 😮
11:20 30.10.2025
12 Данко Харсъзина
11:21 30.10.2025
15 той е партия със зелиски
11:23 30.10.2025
16 Mими Кучева🐕🦺
Коментиран от #19
11:24 30.10.2025
19 Данко Харсъзина
До коментар #16 от "Mими Кучева🐕🦺":1000 пъти по добре. При това Тръмп вади Шишко и Влади Горанов от магнитски.
11:27 30.10.2025
20 Цвете
11:27 30.10.2025
21 Пеевски не се излагай
Пеевски, я по- добре кажи, как без да си работил имаш 21 + милиона?
Не ми пука нито за Борисов, нито за Рашков, нито за рашковица, но не ми пука и за тебе!
Излъчваш погнуса и нечистоплътност!
11:29 30.10.2025
22 бай man Gal
11:30 30.10.2025
23 късно е
11:33 30.10.2025
24 Хаха
11:34 30.10.2025
25 Шиши измамник лъже себе си и си вярва
11:35 30.10.2025
26 Аре бе
11:36 30.10.2025
27 Локи Пакостника
11:37 30.10.2025
28 Лицето Мухарем Мухата,
11:40 30.10.2025
29 Делян Славчев Пеевски
11:40 30.10.2025
30 Този човек е ужасно брутален Лъжец!
Приписва всички свои престъпления на единствената нормална партия в Българския парламент - ПП-ДБ!
Коментиран от #48, #71
11:40 30.10.2025
31 Мнение
И на децата стана ясно, че е изфабрикувана от фабриката за лъжи и клевети на платените ведии на Делян Пеевски!
Коментиран от #35
11:42 30.10.2025
32 Крайно време е!
11:42 30.10.2025
33 Ирония
11:43 30.10.2025
35 199 пъти
До коментар #31 от "Мнение":се повтаря тая тъпня не струваща нищо !
11:44 30.10.2025
36 Божеее
11:45 30.10.2025
37 Данко Харсъзина
11:46 30.10.2025
38 Пеевски е брутално нагъл!
11:47 30.10.2025
39 Mими Кучева🐕🦺
11:47 30.10.2025
40 Пеевски лъже нагло!!
11:49 30.10.2025
41 Пеевски
11:49 30.10.2025
42 Данко Харсъзина
11:49 30.10.2025
44 Шишо се е развихрил пак...
11:49 30.10.2025
45 българка
Дано Бог се смили над България и ни освободи от тази зурла.
11:50 30.10.2025
46 Отвратително
11:50 30.10.2025
47 К.К
11:51 30.10.2025
48 прУгледни ,бе
До коментар #30 от "Този човек е ужасно брутален Лъжец!":Аха , значи лъже безУгледно , а ? Освен , че си неграмотен , очевидно си и изключително наивен за да напишеш , че единствената нормална партия (въпреки , че те се пишат коалиция) е ПП/ДБ . Няма как една партия (коалиция) да е нормална , след като ръководството , членовете и симпатизантите и са откровено ненормални , патологични лъжци , крадци и мошеници .
11:51 30.10.2025
49 Пеевски подменя Истината
11:52 30.10.2025
50 И Киев е Руски
11:52 30.10.2025
51 Само с ДПС-ту
11:52 30.10.2025
52 Измамник от класа
11:54 30.10.2025
53 Лицето Бойко Рашков
ЗАБЕЛЕЖЕТЕ - В ЦЯЛАТА КОМБИНАЦИЯ НЯМА НИТО ЕДНО ЛИЦЕ НА ДПС, КОЕТО ДА ХАПВА ЛЮТЕНИЦА!
МУХАХАХА!
Евтини ППДБ - ейски номера в стил " тия подаръчни торбички и пудели с пачки не са наши!"
11:54 30.10.2025
54 Гранде лъжецът Пеевски
Коментиран от #58
11:55 30.10.2025
56 Тази схема
11:56 30.10.2025
57 Пеевски отвлича вниманието от себе си!
11:57 30.10.2025
58 На снимката
До коментар #54 от "Гранде лъжецът Пеевски":Рашков гъчи лютеница с Мухата, а не Пеевски!
Хахаха!
Седни си! Слаб 2!
11:58 30.10.2025
59 Политическа риторика и емоционален ефект
С други думи, това е комбинация от самозащита, манипулация на общественото мнение и класическа политическа пропаганда.
11:58 30.10.2025
64 Сега Радевата опизиция
Също като снимките на Рашков на софра с фамилията контрабандисти, с подаръчната торбичка, пудела с пачките, на Лена на парапета, на интимната вчеря в Солун / с правителствения самолет / , както и много други!
12:01 30.10.2025
65 БОЧКО
Коментиран от #75
12:02 30.10.2025
67 Тоя Бойко Рашков
Помня една негова снимка пред вилата му с 12 тоалетни!
Как са строени тия тоалетни с ена заплата бе?!
12:04 30.10.2025
69 Синя София
12:05 30.10.2025
70 Това са глупости и не е важно
12:07 30.10.2025
71 Ти да видиш
До коментар #30 от "Този човек е ужасно брутален Лъжец!":Ако има и други, които мислят като теб, че партията с най-големите лъжци, измамници и видно и актьори е "единствената нормална" в България, значи... яко сме го закъсали....
Добре, че гласовете от изборите има са предимно от машинките, а не от реални гласоподаватели. ;)
12:07 30.10.2025
73 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
ТОЗИ Г! Н! У! С! Е! Н КРА! Д! ЛИВ П! Л! А! З! МО! Д! ИЙ!
КАКЪВ Е ТОЙ, ЧЕ ЩЕ ВЗЕМА ВАЖНИ РЕШЕНИЯ!!!????
12:09 30.10.2025
74 Гост
12:09 30.10.2025
75 ХАХАХА
До коментар #65 от "БОЧКО":Алоооуууу, "народа"..., започвай да правиш парапет на стълбището (който само вие виждате), че .... НАИСТИНА няма ;).
И още нещо.... знаете ли, че в българския език съществува думичката "истина", и какво е нейното значение?
12:12 30.10.2025
77 Шегата на страна
12:13 30.10.2025
78 И какво доказва тази снимка
Рашков е роден в с Огняново и е нормално да познава хора от този край, още повече, че е завършил гимназия в Пазарджик.друг е въпроса, че и той и приятелите му са пълни доклуци, какъвто си и ти!
12:14 30.10.2025