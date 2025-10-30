Новини
Костадинов: Вторият пенсионен стълб трябва да бъде ликвидиран незабавно

30 Октомври, 2025 12:21

Само през 2024 година всичките тези брокери са си разделили 280 милиона лева от осигурителните вноски под формата на ренти

Мария Атанасова

В декларация от парламентарната трибуна лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов призова за реформа на пенсионната система и закриване на допълнителното пенсионно осигуряване:

"ДЗПО - допълнителното задължително пенсионно осигуряване, уврежда интереса на повече от 2 500 000 български граждани. То обслужва единствено шепа рентиери от пенсионни управляващи дружества, инвестиционни посредници и акционери на уж публични компании.

Само през 2024 година всичките тези брокери са си разделили 280 милиона лева от осигурителните вноски под формата на ренти. Затова вторият пенсионен стълб трябва да бъде ликвидиран незабавно.

Едновременно с това бюджетния дефицит за 2026 година може да бъде намален с 1,5 процента от Брутния вътрешен продукт", посочи Костадинов.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Цвете

    9 13 Отговор
    КОГАТО СИ НАМАЛИТЕ СУБСИДИЯТА, КОЯТО Е ТВЪРДЕ ВИСОКА, ЗА ХОРА, КОИТО РАБОТЯТ ПРЕЗ ДЕН, И СИ ПОКАЖЕТЕ ПУБЛИЧНО ЦЕЛИЯТ ЕКИП ОТ " ВЪЗРАЖДАНЕ " ПОПЪЛНЕНИ ДАНЪЧНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ НА ВСИЧКИ ОТ ЕКИПА ТИ, ТОГАВА МОЖЕ ДА ПОВЯРВАМЕ В ИЗКАЗВАНЕТО ТИ. 🇧🇬🇧🇬🇧🇬ДА СЕ НАДЯВАМЕ, ЧЕ ЩЕ БЪДЕТЕ ИСКРЕНИ?????!

    Коментиран от #6

    12:26 30.10.2025

  • 2 Абсолютно

    20 2 Отговор
    точно. Връщат парите на пенсионерите и заминават на борсата.

    12:26 30.10.2025

  • 3 честен ционист

    7 8 Отговор
    И с него и вложенията на Ганчо като по време на боновите книжки. Вторият пенсионен стълб трябва спешно да се даде на стопанисване я някой китайски фонд, я на някой саудитски, понеже държавата ще го опука само за покриване на лихви.

    12:28 30.10.2025

  • 4 някой

    17 1 Отговор
    за това като мен-парите в нои

    12:38 30.10.2025

  • 5 Колю-маркуча

    3 8 Отговор
    Костя, няма да стане по-дълъг така...

    12:40 30.10.2025

  • 6 шопо с търнокопо

    11 1 Отговор

    До коментар #1 от "Цвете":

    То пък другите нали са искрени...че и данъци платили, че и ги декларирали, пък и хотели построили с водопади , ама за това не питате...
    Преди всичко трябва да се покажат доходите на управляващите, после гонете опозицията, от която в момента нищо не зависи. Всички трябва да докажат доходи, но това важи най-вече за управляващите! тези, които /си/ разпределят баницата.

    Коментиран от #18

    12:40 30.10.2025

  • 7 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    9 0 Отговор
    АМИ ПОИСКАЙТЕ ДА ГИ ВЪРНАТ ТЕЗИ 280 МЛН.

    12:42 30.10.2025

  • 8 Абсолютно прав

    13 0 Отговор
    Е - шепа тарикати, пиещи кръвчицата на работещите с пот на челото и плащащи осигуровки честни хора!

    12:52 30.10.2025

  • 9 ДО КОСТАДИН КОСТАДИНОВ

    7 0 Отговор
    КОЦЕ НАПРАВЕТЕ ОБЩ ФРОН СРЕЩУ ПРАСЕТАТА ХОРАТА СЪС СИГУРНОСТ ЩЕ ВИ ПОДКРЕПЯТ ОТ МЕН ЩЕ ПОЛУЧИТЕ 5ГЛАСА.

    13:03 30.10.2025

  • 10 Данко Харсъзина

    2 14 Отговор
    Що бе копейка? Защо искаш паричките на хората да потънат в бездънната каца, наречена НОИ?
    Несретниците и без това пълнят тази каца с първия стълб.

    Коментиран от #11, #12, #15

    13:04 30.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Пиа мидата - втори стълб

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "Данко Харсъзина":

    Каква каца е, а ?!

    13:08 30.10.2025

  • 13 АБВ

    7 0 Отговор
    ДЗПО трябва да бъде премахнато и да остане НОИ и ДОБРОВОЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ с ползване на по-високи данъчни облекчения за който желае на напълно доброволен принцип.
    Втория стълб /ДЗПО/ е относително изгоден за получаващите минимална пенсия /хора без стаж, минимални вноски/, както и тези с максималния размер. Само при тях две пенсии са повечче от една.
    Всеки може да си вземе ПИК на НОИ и да види каква пенсия ще получава ако е изцяло от НОИ, и каква с намалението за втория стълб. За съжаление единици са фондовете, предоставящи калкулатори на пенсиите на своите страници.
    Споделям личен опит - пенсията само от НОИ /с прехвърлени вноски от ДЗПО/ ми е със 120 лв. по-висока от сумата при евентуално получаване на две пенсия - от НОИ и от УПФ.
    За сведение, имате две годишен срок преди пенсиониране да си прехвърлите парите от ДЗПО в НОИ.

    13:08 30.10.2025

  • 14 Аква

    10 0 Отговор
    Вторият стълб е напълно излишен при 2 млн. работещи. Създаден е от демократичните сили на Костов с измама към осигуряващите се. Тогава никой не каза, че трябва да натрупваш 40 години, за да има ефект. Този стълб се създаде за полза на чиновници и администрация. Абсолютно излишен и вреден стълб за днешната система. Държавният институт е напълно достатъчен.

    13:11 30.10.2025

  • 15 АБВ

    7 1 Отговор

    До коментар #10 от "Данко Харсъзина":

    НОИ никога не може да фалира, защото зад НОИ е държавния бюджет. Риск от фалит има за всички други субекти, работещи за своя сметка с цел печалба, в т.ч. и за пенсионните фондове. Рискът може да е много малък, но рискът от липса на доходност е голям. През 202 - 2023 г. доходността на тези фондове е отрицателна, т.е. те са губили реално нашите пари.

    13:14 30.10.2025

  • 16 Някой

    7 1 Отговор
    Не понасям Костадинов, но и аз смятам, че вторият пенсионен стълб трябва да бъде премахнат веднага. Да останат само първия/солидарен/ и третия/доброволен/ пенсионния стълб.
    Не понасям никой бг политик, всички имат добри идеи в програмите си, но когато вземат власта управлението им става комбинация от лошите неща в програмите им, а не от добрите.

    13:14 30.10.2025

  • 17 Точен

    6 0 Отговор
    Само Костадинов има смелостта и българщината да казва болезнените истини. Аз имам само един стълб, държавният, а получавам по-висока пенсия от хора с 2 пенсии, с горе-долу еднакъв стаж и професии. Доста голяма част от парите във втория стълб отиват в "добросъвестни" го управители...

    13:17 30.10.2025

  • 18 На Дедо

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "шопо с търнокопо":

    То така по същата линия Копейката. Си направи къща, от партийна субсидия.

    13:51 30.10.2025

