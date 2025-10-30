Костадинов: Вторият пенсионен стълб трябва да бъде ликвидиран незабавно

В декларация от парламентарната трибуна лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов призова за реформа на пенсионната система и закриване на допълнителното пенсионно осигуряване:

"ДЗПО - допълнителното задължително пенсионно осигуряване, уврежда интереса на повече от 2 500 000 български граждани. То обслужва единствено шепа рентиери от пенсионни управляващи дружества, инвестиционни посредници и акционери на уж публични компании.

Само през 2024 година всичките тези брокери са си разделили 280 милиона лева от осигурителните вноски под формата на ренти. Затова вторият пенсионен стълб трябва да бъде ликвидиран незабавно.

Едновременно с това бюджетния дефицит за 2026 година може да бъде намален с 1,5 процента от Брутния вътрешен продукт", посочи Костадинов.