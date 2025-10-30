Костадинов: Вторият пенсионен стълб трябва да бъде ликвидиран незабавно

В декларация от парламентарната трибуна лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов призова за реформа на пенсионната система и закриване на допълнителното пенсионно осигуряване:
"ДЗПО - допълнителното задължително пенсионно осигуряване, уврежда интереса на повече от 2 500 000 български граждани. То обслужва единствено шепа рентиери от пенсионни управляващи дружества, инвестиционни посредници и акционери на уж публични компании.
Само през 2024 година всичките тези брокери са си разделили 280 милиона лева от осигурителните вноски под формата на ренти. Затова вторият пенсионен стълб трябва да бъде ликвидиран незабавно.
Едновременно с това бюджетния дефицит за 2026 година може да бъде намален с 1,5 процента от Брутния вътрешен продукт", посочи Костадинов.
1 Цвете
Коментиран от #6
12:26 30.10.2025
2 Абсолютно
12:26 30.10.2025
3 честен ционист
12:28 30.10.2025
4 някой
12:38 30.10.2025
5 Колю-маркуча
12:40 30.10.2025
6 шопо с търнокопо
До коментар #1 от "Цвете":То пък другите нали са искрени...че и данъци платили, че и ги декларирали, пък и хотели построили с водопади , ама за това не питате...
Преди всичко трябва да се покажат доходите на управляващите, после гонете опозицията, от която в момента нищо не зависи. Всички трябва да докажат доходи, но това важи най-вече за управляващите! тези, които /си/ разпределят баницата.
Коментиран от #18
12:40 30.10.2025
7 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
12:42 30.10.2025
8 Абсолютно прав
12:52 30.10.2025
9 ДО КОСТАДИН КОСТАДИНОВ
13:03 30.10.2025
10 Данко Харсъзина
Несретниците и без това пълнят тази каца с първия стълб.
Коментиран от #11, #12, #15
13:04 30.10.2025
12 Пиа мидата - втори стълб
До коментар #10 от "Данко Харсъзина":Каква каца е, а ?!
13:08 30.10.2025
13 АБВ
Втория стълб /ДЗПО/ е относително изгоден за получаващите минимална пенсия /хора без стаж, минимални вноски/, както и тези с максималния размер. Само при тях две пенсии са повечче от една.
Всеки може да си вземе ПИК на НОИ и да види каква пенсия ще получава ако е изцяло от НОИ, и каква с намалението за втория стълб. За съжаление единици са фондовете, предоставящи калкулатори на пенсиите на своите страници.
Споделям личен опит - пенсията само от НОИ /с прехвърлени вноски от ДЗПО/ ми е със 120 лв. по-висока от сумата при евентуално получаване на две пенсия - от НОИ и от УПФ.
За сведение, имате две годишен срок преди пенсиониране да си прехвърлите парите от ДЗПО в НОИ.
13:08 30.10.2025
14 Аква
13:11 30.10.2025
15 АБВ
До коментар #10 от "Данко Харсъзина":НОИ никога не може да фалира, защото зад НОИ е държавния бюджет. Риск от фалит има за всички други субекти, работещи за своя сметка с цел печалба, в т.ч. и за пенсионните фондове. Рискът може да е много малък, но рискът от липса на доходност е голям. През 202 - 2023 г. доходността на тези фондове е отрицателна, т.е. те са губили реално нашите пари.
13:14 30.10.2025
16 Някой
Не понасям никой бг политик, всички имат добри идеи в програмите си, но когато вземат власта управлението им става комбинация от лошите неща в програмите им, а не от добрите.
13:14 30.10.2025
17 Точен
13:17 30.10.2025
18 На Дедо
До коментар #6 от "шопо с търнокопо":То така по същата линия Копейката. Си направи къща, от партийна субсидия.
13:51 30.10.2025