Станишев: Няма ясен политически разказ за бъдещето на България

30 Октомври, 2025 14:43

  • сергей станишев-
  • пес-
  • правителство

Според него първият мотив на правителството беше стабилност, "но всичко е в динамика и този мотив не може да бъде основен за дълго време"

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова

"За съжаление, няма ясен политически разказ за бъдещето на България. И това е проблем на обществото и на политиците, защото смисълът на политиката е за бъдещето, какви са очакванията на хората какви са проблемите и какви решения предлагаш", каза в интервю пред БНР бившият премиер на България Сергей Станишев, бивш председател на ПЕС и настоящ член на НС на Столетницата.

"Това е системен проблем, че последните години се разцепваме на племена, които не си говорят. В едно общество, ако няма диалог и не потърсиш какво ви обединява е сериозен проблем и на настоящото правителство. То беше създадено с "айде стига избори", посочи премиерът на Тройната коалиция.

Според него първият мотив на правителството беше стабилност, "но всичко е в динамика и този мотив не може да бъде основен за дълго време":

"После се обяви влизане в еврозоната и това е легитимира съществуването на едно правителство. Но това ще се случи на 1 януари. И следващата година първо ще бъде "дали сме готови за еврото, да мине преходът плавно" и вторият проблем ще е накъде и каква перспектива се предлага."

Станишев посочи, че второто важно нещо за управлението е да има ясни механизми за вземане на решения, а като пример посочи, че по време на Тройната коалиция на Коалиционен съвет за присъствали лидерите на трите партии. А Борисов сега участва ли?

"Сред българите винаги е имало очаквания, че "ще дойде някакъв спасител - дали Царя, дали Борисов или друг, който да ни оправи", припомни той и е убеден, че никой не може да ни оправи като индивидуално усилие:

"Ние можем да се оправим с общи усилия като диалог, обществото и местни власти трябва да започнат да излизат пред парламента с ясни позиции, не оплакващи се, а да се оказва натиск върху институциите за очакванията."

Станишев посочи и общите теми, които вълнуват цялото общество и по тях може да се намерят допирни точки за диалог като темата за демографската политика.

"Друга сфера е здравеопазването – вижте колко пари са давани преди 15 г. и колко сега – в пъти повече. Има ли подобрение на качеството. Но трябва да се видят структурните проблеми, кое води до това, че услугата не е добра и българите сме на първо място в Европа по доплащане на осигурени пациенти" ,посочи Сергей Станишев.

"Иска ми се обществото да е по-активно, защото политиците са затънали в борби и ежби, които не са продуктивни. Ако няма съгласие по базисни неща, няма да вървим напред", предупреди той.

Станишев обясни и защо има недоволство след конгреса на партията на европейските социалисти в Амстердам.

"Има критики с основание в голяма степен и за съжаление. Европа трябва да намери баланса между важните неща за идентичността на Европа и прагматизма и ефективността. Засега го няма, трябва повече да се стъпи на здравия разум. Всяка година 300 млрд. евро заминават в САЩ, защото там има развит единен капиталов пазар. Там инвестират. Трябва вместо 27 малки капиталови пазарчета, да има консолидация в Европа. Говорим за общ пазар, а реално го няма, както има 27 различни правни режима, нека да има 28 – европейски, където да можеш да регистрираш фирма и да се премахнат пречките", обясни бившият лидер на БСП.

В предаването "12+3" той коментира и бъдещето на БСП след като стана коалиционен партньор на управляващото мнозинство. И припомни, че през 2005 г., когато е бил лидер на Столетницата БСП е имал 1,130 млн. гласа на парламентарните избори. А на последните, през 2024 , са се сринали на 184 000 гласа.

"БСП е постигала високи резултати при две условия, когато консолидира левицата и успява да стъпи в центъра. Да намери диалог и обществената и социалната оферта към обществото е активна. Корнелия хвърли БСП на терена на традиционализма - консерватизма и евроскептицизма, което е крайно дясно. Когато си скочил от лявото в крайно дясното където са "Възраждане", "Величие", скачаш на ограничен терен и се блъскаш там, и не можеш да бъдеш толкова автентичен колко е "Възраждане" в същите тези. Тава е глупаво и доведе от отлив от избирателите на БСП. Перманентната вътрешна война изтощи БСП и затова след успеха с Радев като кандидат президент, после пропуснатия шанс през 2017, БСП тръгна надолу БСП", прогнозира Станишев.

Според него България върви към румънския сценарии и се позова на предупреждението на бившия финансов министър Владислав Горанов, според когото дефицитът на бюджета ще достигне 10% от БВП.


България
