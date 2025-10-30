Министър Георг Георгиев: Действията на Русия целят подкопаване на сигурността и мира в Европа

Реагираме изключително враждебно и агресивно към нарушаване на въздушното пространство. Това каза пред журналисти министърът на външните работи Георг Георгиев за нарушението по въздух, което Полша установи, прихващайки руски разузнавателен самолет над Балтийско море, предават от БТА.
"Такива неколкократно имаше през последните месеци. Постигнали сме единодушие от страна както на държавите членки на ЕС, така и на партньорите и съюзниците в НАТО", каза Георгиев преди началото на парламентарната комисия по външна политика, която се провежда в Народното събрание.
Той определи действията на Руската федерация, като "изключително провокативни", чиято цел е "подкопаване на ситуацията по сигурността и мира в Европа“. По думите на Георгиев такива действия няма как да срещнат друга реакция освен решимост за противодействие. „В тази връзка са инициативите като сигурно небе, като стената от дронове, от която България също заяви част и участие“, каза още той.
„Черно море е гранична с войната зона. Черно море трябва да се ползва с абсолютното внимание от страна на нашите съюзници и партньори, затова искаме по-голямо присъствие от тяхна страна в Черно море. Руската федерация не демонстрира по нито един начин своята готовност за постигане на мир“, заяви министър Георгиев.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
КОЙ се предложи на терориста Путлер, без да са му поискали даже?
Но явно удобен министър се става само, ако се плюе по руснаците. И широко се затварят очите за еврейските ежедневни военопрестъпления.
Точно такива "политици" отвращават хората от политиката. Този се справя изключително успешно с отвращаването.
Или човешки същества могат да деградират до хлебарки
240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
НИЕ ЯДЕМ ДОМАТИТЕ С КОЛЦИТЕ.
ТЪПАК!
С ТЕЗИ ПОМОЩИ НА Н! А! Р! К! ОМ!А! Н! А Ф! А! Ш! И! С! Т НИ ВКАРВАТЕ ВЪВ ВОЙНА!
ПОСЛЕ ПУТИН ВИ Е КРИВ!
И! З! Р! О! Д! И!
До коментар #8 от "Простакеса":Доцентите и Професорите станаха повече от даскалите. Университетите бълват професори на кило. Тази титла девалвира.
