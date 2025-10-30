Новини
Министър Георг Георгиев: Действията на Русия целят подкопаване на сигурността и мира в Европа

30 Октомври, 2025 17:05 426 21

  • георг георгиев-
  • русия-
  • действия-
  • сигурност-
  • мир-
  • европа

„Черно море е гранична с войната зона. Черно море трябва да се ползва с абсолютното внимание от страна на нашите съюзници и партньори, затова искаме по-голямо присъствие от тяхна страна в Черно море. Руската федерация не демонстрира по нито един начин своята готовност за постигане на мир“, заяви министърът на външните работи

Министър Георг Георгиев: Действията на Русия целят подкопаване на сигурността и мира в Европа - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Реагираме изключително враждебно и агресивно към нарушаване на въздушното пространство. Това каза пред журналисти министърът на външните работи Георг Георгиев за нарушението по въздух, което Полша установи, прихващайки руски разузнавателен самолет над Балтийско море, предават от БТА.

"Такива неколкократно имаше през последните месеци. Постигнали сме единодушие от страна както на държавите членки на ЕС, така и на партньорите и съюзниците в НАТО", каза Георгиев преди началото на парламентарната комисия по външна политика, която се провежда в Народното събрание.

Той определи действията на Руската федерация, като "изключително провокативни", чиято цел е "подкопаване на ситуацията по сигурността и мира в Европа“. По думите на Георгиев такива действия няма как да срещнат друга реакция освен решимост за противодействие. „В тази връзка са инициативите като сигурно небе, като стената от дронове, от която България също заяви част и участие“, каза още той.

„Черно море е гранична с войната зона. Черно море трябва да се ползва с абсолютното внимание от страна на нашите съюзници и партньори, затова искаме по-голямо присъствие от тяхна страна в Черно море. Руската федерация не демонстрира по нито един начин своята готовност за постигане на мир“, заяви министър Георгиев.


България
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гнус

    11 1 Отговор
    От хлебарки!

    17:08 30.10.2025

  • 2 Жалки продажни герберасти 🤪🤡

    7 2 Отговор
    А КОЙ си изу гащите и осигури коридор на криминален и военен международен престъпник ?
    КОЙ се предложи на терориста Путлер, без да са му поискали даже?

    17:08 30.10.2025

  • 3 Някой

    10 1 Отговор
    Министри, министре! От Полша дори обявиха, че няма нарушаване на въздушното й пространство. Просто полет на неидентифициран самолет. Нещо, което редовно баровци правят в близост до руските граници.
    Но явно удобен министър се става само, ако се плюе по руснаците. И широко се затварят очите за еврейските ежедневни военопрестъпления.
    Точно такива "политици" отвращават хората от политиката. Този се справя изключително успешно с отвращаването.

    17:09 30.10.2025

  • 4 Пич

    13 1 Отговор
    Този само по снимка му личи колко е тъп ! Удивително глупаво момче , но Бойковистче !!!

    17:09 30.10.2025

  • 5 Хлебарките

    8 1 Отговор
    Понякога имат човешки образ
    Или човешки същества могат да деградират до хлебарки

    17:09 30.10.2025

  • 6 Гергана Георгиева

    7 1 Отговор
    Ние от коя страна сме или по навик от към булката !?…

    17:11 30.10.2025

  • 7 бай Бай

    3 1 Отговор
    Папагал.

    17:11 30.10.2025

  • 8 Простакеса

    2 1 Отговор
    Министър е временно изпълнявана длъжност за конкретно министерство. Няма министър по всичко. Министър не е титла като например доцент или професор. Правилно е да се каже министъра на външните работи Георг Георгиев.

    Коментиран от #14

    17:11 30.10.2025

  • 9 Данко Харсъзина

    5 1 Отговор
    Те па тоа. Никой не го е питал каквото и да било, нито ще го пита. Мицкоски му каза в прав текст, че е мишка.

    17:11 30.10.2025

  • 10 Вятъра свободно циркулира в главата на т

    6 1 Отговор
    Този не нормален герберас

    17:11 30.10.2025

  • 11 Те го и този го изкараха

    7 1 Отговор
    И как Русия подкопава, като вие фашисти поддържате войната в Украйна и все заплашвате Русия.

    17:12 30.10.2025

  • 12 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    4 1 Отговор
    ТИ ПЪК КВО СЕ ПРАВИШ НА СВЕТИЦА БЕ!!??
    НИЕ ЯДЕМ ДОМАТИТЕ С КОЛЦИТЕ.
    ТЪПАК!
    С ТЕЗИ ПОМОЩИ НА Н! А! Р! К! ОМ!А! Н! А Ф! А! Ш! И! С! Т НИ ВКАРВАТЕ ВЪВ ВОЙНА!
    ПОСЛЕ ПУТИН ВИ Е КРИВ!
    И! З! Р! О! Д! И!

    17:12 30.10.2025

  • 13 Гост

    2 1 Отговор
    Киборг Киборгиев има някаква грешка. Европа и съюзът са непоклатими и просперират през ден, през два.

    17:13 30.10.2025

  • 14 Данко Харсъзина

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "Простакеса":

    Доцентите и Професорите станаха повече от даскалите. Университетите бълват професори на кило. Тази титла девалвира.

    17:14 30.10.2025

  • 15 Вземат парите за Лукойл

    2 1 Отговор
    Удрят по тока на опонента. Реципрочно. ЕС не воюва . В рецесия е. Все няма пари. Къде ли отиват. От десет години е така. Не е нов проблем.

    17:14 30.10.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 пешо

    1 0 Отговор
    поне да беше ходил в казарма и тогава да се изказва

    17:17 30.10.2025

  • 18 604

    1 0 Отговор
    Тоя парашутист се е взел за нящу...мъ то смърди нъ жълту! Доман към фронтя ве сайборг, и помни с чуждъ питъ помен правиш и накрая ще плащаш смотльо! Мъ ти ни бяши, амъъэ ....гъ треъ си упичъти ъкълъ фърчити...и ний шъ фърчим гъ му доди врямиту...пъ и си млад немъ шанс съ трупясъш сам!

    17:18 30.10.2025

  • 19 тъй, тъй....

    1 0 Отговор
    Гнуссссс! Атлантическа гнусссссссс!

    17:20 30.10.2025

  • 20 нрб

    0 0 Отговор
    Не е виновен , че не знае , че на изток има един много развит свят . Не е виновен , че не знае ,че се оформи новата Авсрто -Унгария и ,че ЕС е пред разпад . Не е виновен , че не знае , че Черно море няма да бъде дадено

    17:20 30.10.2025

  • 21 жиужицу

    0 0 Отговор
    Наперени са ! Тръм и той наперен отиде при Си , обаче намали митата и му свиха перките . Кои е казал , че не може да има друга конструкция в света ?

    17:22 30.10.2025

Новини по градове:
