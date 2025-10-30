Новини
Надежда Бобчева: Вървим към трайно подобряване на ситуацията с боклука в район „Люлин“

30 Октомври, 2025 17:33 637 9

  • надежда бобчева-
  • боклук-
  • люлин-
  • подобряване на ситуацията

„Категорично мога да заявя, че нещата трайно се подобряват, и всеки на терен може да го види. Започнахме поетапно събиране на големите сиви контейнери, поставени на критични точки, тъй като с времето тяхната необходимост отпада. Точката на „Житница“ е изцяло разчистена от едрогабаритните отпадъци и смесен отпадък, коментира още зам.-кметът по екология

Надежда Бобчева: Вървим към трайно подобряване на ситуацията с боклука в район „Люлин“ - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

В район „Люлин“ за втори пореден успяхме да почистим 9 от 10-те микрорайона. Ако нещо не е направено вчера, със сигурност е направено днес. Пример с 8-и микрорайон, който изчистихме изцяло. Това обяви пред журналисти Надежда Бобчева, заместник-кмет на София по направление „Зелена система, екология и земеползване“, цитирана от Novini.bg.

„Вървим към трайно подобряване на ситуацията в район „Люлин“. Днес на терен имаше 7 големи и 6 малки камиони. В „Красно село“ към настоящия момент не са почистени 8 и 9 сектор от всички сектори, които имаме – ж.к. „Борово“ и ж.к. „Белите брези“, а уверението е, че с нощната смята това ще бъде направено“, обясни тя.

„Категорично мога да заявя, че нещата трайно се подобряват, и всеки на терен може да го види. Започнахме поетапно събиране на големите сиви контейнери, поставени на критични точки, тъй като с времето тяхната необходимост отпада. Точката на „Житница“ е изцяло разчистена от едрогабаритните отпадъци и смесен отпадък. Нашите планове са в най-скоро време да бъде поставена там ограда и контейнер, в който да се изхвърлят разделно отпадъци“, допълни Бобчева.

Обясни, че знаят за днешния протест, той е един от 13-те съгласувани прояви за днес: „Доколкото разбрах е за липсата на сметосъбиране само в „Люлин“. Всъщност не е налице липса на сметосъбиране и семтоизвозване в този район, няма необслужени точки през последните два дни. Някои от организаторите имат политическа връзка с партии, представени в СОС.“

За сметоизвозването в „Редута“, „Слатина“ и „Изток“, зам.-кметът поясни: „Прекратихме голямата обществена поръчка за тези три зони, тече срокът за обжалване. Целта на Общината не е да създава криза, ние търсим решение, но няма да отрека, че водим разговори със самите районни кметове за организация, подобна на тази в „Люлин“ и „Красно село“.

За отказаната помощ на изпълнителната власт, тя уточни: „Тази помощ ни беше предоставена в онази седмица, оттогава нямаме развитие по тази тема. Беше чист пиар. Никой не ни е помогнал, справяме се сами до момента.“


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    3 2 Отговор
    Тия Люлин са извън София.

    17:37 30.10.2025

  • 2 Интересно

    4 2 Отговор
    Боклукът все още е на власт и управлява.

    17:40 30.10.2025

  • 3 Промяна

    5 1 Отговор
    МНОГО МНОГО МНОГО ЛЪЖЕТЕ ЛЪЖЕТЕ ЛЪЖЕТЕ ОСТАВКААААААА ПЛЪХОВЕ МИЗЕРИЯ БОКЛУЦИ ШУМАЦИ КАЛ МИЗЕРИЯЯЯЯЯ ЛЪЖЦИИИИИИИИИОСТАВКА СОФИЯЯЯЯЯЯЯ ТЕЗИ МНОГО ВИ ЛЪЖАТ

    Коментиран от #5

    18:03 30.10.2025

  • 4 Промяна

    4 0 Отговор
    ГОСПОЖООООО Я СЕ ОПИТАЙ ДА СЛОЖИШ НЯКАКЪВ ОТПАДЪК В ТЕЗИ СИВИ КОНТЕЙНЕРИ НЕОБХОДИМ Е КРАН ГОСПОЖООООООО

    18:13 30.10.2025

  • 5 Ама

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Промяна":

    Ти не знаеш ли, че тая е жена му на "Последния,,,,,, "
    Те се осъвършенстват в лъжите един от друг - оня, че има "заведение" и е в постоянни контакти с Н"п" мутрофанова, тая, че потъвайки нещата вървят към подобрение.....

    Коментиран от #8

    18:16 30.10.2025

  • 6 Тази казва истината

    3 0 Отговор
    точно толкова, колкото е привлекателна

    18:18 30.10.2025

  • 7 Форд

    3 0 Отговор
    Абе фотографа не го ли е срам?! Ами редактора? Как публикувате такива снимки?!

    18:18 30.10.2025

  • 8 Промяна

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ама":

    Само знам че навън е невиждана мръсотия и всички мълчат

    18:23 30.10.2025

  • 9 Коня Солтуклиева

    1 0 Отговор
    Зам. кмет Джаба

    18:26 30.10.2025

