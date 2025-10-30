Надежда Бобчева: Вървим към трайно подобряване на ситуацията с боклука в район „Люлин“

В район „Люлин“ за втори пореден успяхме да почистим 9 от 10-те микрорайона. Ако нещо не е направено вчера, със сигурност е направено днес. Пример с 8-и микрорайон, който изчистихме изцяло. Това обяви пред журналисти Надежда Бобчева, заместник-кмет на София по направление „Зелена система, екология и земеползване“, цитирана от Novini.bg.

„Вървим към трайно подобряване на ситуацията в район „Люлин“. Днес на терен имаше 7 големи и 6 малки камиони. В „Красно село“ към настоящия момент не са почистени 8 и 9 сектор от всички сектори, които имаме – ж.к. „Борово“ и ж.к. „Белите брези“, а уверението е, че с нощната смята това ще бъде направено“, обясни тя.

„Категорично мога да заявя, че нещата трайно се подобряват, и всеки на терен може да го види. Започнахме поетапно събиране на големите сиви контейнери, поставени на критични точки, тъй като с времето тяхната необходимост отпада. Точката на „Житница“ е изцяло разчистена от едрогабаритните отпадъци и смесен отпадък. Нашите планове са в най-скоро време да бъде поставена там ограда и контейнер, в който да се изхвърлят разделно отпадъци“, допълни Бобчева.

Обясни, че знаят за днешния протест, той е един от 13-те съгласувани прояви за днес: „Доколкото разбрах е за липсата на сметосъбиране само в „Люлин“. Всъщност не е налице липса на сметосъбиране и семтоизвозване в този район, няма необслужени точки през последните два дни. Някои от организаторите имат политическа връзка с партии, представени в СОС.“

За сметоизвозването в „Редута“, „Слатина“ и „Изток“, зам.-кметът поясни: „Прекратихме голямата обществена поръчка за тези три зони, тече срокът за обжалване. Целта на Общината не е да създава криза, ние търсим решение, но няма да отрека, че водим разговори със самите районни кметове за организация, подобна на тази в „Люлин“ и „Красно село“.

За отказаната помощ на изпълнителната власт, тя уточни: „Тази помощ ни беше предоставена в онази седмица, оттогава нямаме развитие по тази тема. Беше чист пиар. Никой не ни е помогнал, справяме се сами до момента.“