Проф. Александър Томов: Бюджетът за 2026 г. ще бъде бюджет на стабилизацията

Проф. Александър Томов, председател на партия „Евролевицата“, която е част от коалицията БСП-Обединена левица, каза в ефира на БНТ, че бюджетът за 2026 г. ще бъде бюджет на стабилизацията, остро критикувайки предните бюджети, цитиран от novini.bg.
„След едни провалени няколко години, с много нарушения в разходната част, в момента се стремим към стабилен бюджет. Нуждаем се от ново законодателство за инвестициите и това е едно от нещата, за които ще настояваме пред нашите партньори“, обясни Томов.
Той подчерта, че има много неща, които трябва да се променят по първия ни проектобюджет в евро и да бъдат предприети реформи, с които да се повишат приходите за фиска.
От своя страна бившият депутат от „Демократична България“ Владислав Панев смята, че Бюджет 2026 няма да бъде десен и добави, че очаква или повишение на данъците, или дефицитът да бъде овладян чрез тегленето на нови дългове.
„Търсят се допълнителни приходи през увеличение на данъците, за да се догонят разходите, които са наистина галопиращи и то не от днес или вчера“, коментира Панев.
Бюджет на мизерията и срива! Заложените 18 милиарда заеми ще ни костват по 4 милиона за лихви НА ДЕН!!! И това е допълнение към 4те милиона които плащаме за таз годишния заем!
СТАБИЛНО КЪМ ДЪНОТО! НАЛИ КОМУНДЕ КРАДЛИВО?!!!
9 Син Хун
Да прави глупости !
Друго !
Може ли ?
Да Прави ?
14 требат ни повече професорчета кат тва да
Проф. лупи, председател на партия „Бръщолевицата
благороден човечец кат бай тикван
18 Евролеваците
25 ха ха
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Пак изпълзя хлебарката Томов, след като разсипа Кремиковци и оглозга ЦСКА!
ПАК ЩЕЛИ ДА НАЛИВАТ ДАВАТ МИЛИОНИ ЗА ОБЩИНИТЕ МНОГОБРОЙНИ НА ВСЕКИ КИЛОМЕТЪР ОБЩИНА .ТОВА ЕДИНСТВЕНО ГО ПРАВЯТ ДА НЕ ГУБЯТ ИЗБИРАТЕЛИ ГЛАСОВЕ И ДА СЕ ДЪРЖАТ КОЛКОТО МОЖЕ ПОВЕЧЕ НА ВЛАСТ. ЩЕ ВИДИМ КАКВА ОТГОВОРНОС НОСЯТ.
