Проф. Александър Томов: Бюджетът за 2026 г. ще бъде бюджет на стабилизацията

Проф. Александър Томов, председател на партия „Евролевицата“, която е част от коалицията БСП-Обединена левица, каза в ефира на БНТ, че бюджетът за 2026 г. ще бъде бюджет на стабилизацията, остро критикувайки предните бюджети, цитиран от novini.bg.

„След едни провалени няколко години, с много нарушения в разходната част, в момента се стремим към стабилен бюджет. Нуждаем се от ново законодателство за инвестициите и това е едно от нещата, за които ще настояваме пред нашите партньори“, обясни Томов.

Той подчерта, че има много неща, които трябва да се променят по първия ни проектобюджет в евро и да бъдат предприети реформи, с които да се повишат приходите за фиска.

От своя страна бившият депутат от „Демократична България“ Владислав Панев смята, че Бюджет 2026 няма да бъде десен и добави, че очаква или повишение на данъците, или дефицитът да бъде овладян чрез тегленето на нови дългове.

„Търсят се допълнителни приходи през увеличение на данъците, за да се догонят разходите, които са наистина галопиращи и то не от днес или вчера“, коментира Панев.