Проф. Александър Томов: Бюджетът за 2026 г. ще бъде бюджет на стабилизацията

30 Октомври, 2025 19:33 746 33

От своя страна бившият депутат от „Демократична България“ Владислав Панев смята, че Бюджет 2026 няма да бъде десен и добави, че очаква или повишение на данъците, или дефицитът да бъде овладян чрез тегленето на нови дългове

Проф. Александър Томов: Бюджетът за 2026 г. ще бъде бюджет на стабилизацията - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Проф. Александър Томов, председател на партия „Евролевицата“, която е част от коалицията БСП-Обединена левица, каза в ефира на БНТ, че бюджетът за 2026 г. ще бъде бюджет на стабилизацията, остро критикувайки предните бюджети, цитиран от novini.bg.

„След едни провалени няколко години, с много нарушения в разходната част, в момента се стремим към стабилен бюджет. Нуждаем се от ново законодателство за инвестициите и това е едно от нещата, за които ще настояваме пред нашите партньори“, обясни Томов.

Той подчерта, че има много неща, които трябва да се променят по първия ни проектобюджет в евро и да бъдат предприети реформи, с които да се повишат приходите за фиска.

От своя страна бившият депутат от „Демократична България“ Владислав Панев смята, че Бюджет 2026 няма да бъде десен и добави, че очаква или повишение на данъците, или дефицитът да бъде овладян чрез тегленето на нови дългове.

„Търсят се допълнителни приходи през увеличение на данъците, за да се догонят разходите, които са наистина галопиращи и то не от днес или вчера“, коментира Панев.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    8 30 Отговор
    Бюджета на страните с голям дефицит в еврозоната се прави в ЕК и ЕЦБ.

    Коментиран от #26

    19:35 30.10.2025

  • 2 честен ционист

    11 26 Отговор
    Ще бюджет на расификацията като дойдат новите цени на бензина.

    19:36 30.10.2025

  • 3 Един

    26 0 Отговор
    Колкото аз съм космонавт толкова и Томов е Професор! Е... за дървен става!
    Бюджет на мизерията и срива! Заложените 18 милиарда заеми ще ни костват по 4 милиона за лихви НА ДЕН!!! И това е допълнение към 4те милиона които плащаме за таз годишния заем!
    СТАБИЛНО КЪМ ДЪНОТО! НАЛИ КОМУНДЕ КРАДЛИВО?!!!

    19:36 30.10.2025

  • 4 "СТАБИЛНИЯ" ЛУПИ

    27 0 Отговор
    КАКТО ТИ СТАБИЛИЗИРА .....КРЕМИКОВЦИ. ПРАМОТ ИНДИЕЦА, ЦСКА..........НАПРАВО ГИ НУЛИРА

    19:37 30.10.2025

  • 5 Данко Харсъзина

    21 1 Отговор
    Всякакви измамници вилнеят из телевизиите. Сутринта беше Гечев, вечерта Томов.

    19:38 30.10.2025

  • 6 Гражданин на НРБ

    23 1 Отговор
    Щом и Сашо Апашо е в управлението, значи цъфнахме и вързахме. Нация от крадци и изпечени мошеници.

    19:39 30.10.2025

  • 7 Това

    8 1 Отговор
    е визитната ми картичка . Казвай ми Сашко !

    19:39 30.10.2025

  • 8 Пич

    22 1 Отговор
    Факти !!! Дори и за вас е прекалено да ни показвате Сашо Апашо като авторитет !!!

    19:40 30.10.2025

  • 9 Син Хун

    12 0 Отговор
    Професор Лупи, Господ здраве да ти дава за най- виртуозната маневра с червения тумор. Ти си световен шампион!

    19:41 30.10.2025

  • 10 бай Ставри

    18 0 Отговор
    Такова изказване от устата на "Добрия вълк Лупи", е основание за много сериозно притеснение.

    19:42 30.10.2025

  • 11 Този ! Освен !

    9 0 Отговор
    Този ! Освен !

    Да прави глупости !

    Друго !

    Може ли ?

    Да Прави ?

    19:43 30.10.2025

  • 12 цргтъ

    20 0 Отговор
    Лупи, пак ли топна човката в обществените пари??? Навря ли си гагата в кацата с мед??? Лошото е че като си топнете човките с другите крадци и няма мед след вас. Ограбихте България една шепа негодници, и интервюта давате, а можеше да чукате камъни докато ви опадат ушите.

    19:43 30.10.2025

  • 13 Град Симитли

    16 0 Отговор
    И на снимка да го видиш--наплюй го тоЪ тип!

    19:46 30.10.2025

  • 14 требат ни повече професорчета кат тва да

    13 0 Отговор
    цъфнем
    Проф. лупи, председател на партия „Бръщолевицата
    благороден човечец кат бай тикван

    19:47 30.10.2025

  • 15 Шефът Оушън, кулинар

    10 0 Отговор
    Професор по какво е това лице? Мисля, че ще ми свърши работа.

    19:48 30.10.2025

  • 16 хъхъ

    14 0 Отговор
    Лупи направи партия и няколко години лъжеше, че е за справедливост...докато не се съюзи с БСП-то на Ново начало.

    19:49 30.10.2025

  • 17 кочо чистеменски

    20 0 Отговор
    Тоя соц боклук беше следствен за финансови злоупотреби свързано с футболното дружество цска .Но незнам как се спаси от кауша .Сигурно плати на мафията и мутрите и го оставиха да диша и да им работи в техни ползи

    19:50 30.10.2025

  • 18 Евролеваците

    14 0 Отговор
    Ние сме където е даллаверката!

    19:50 30.10.2025

  • 19 ДОБРИЯТ ВЪЛК ЛУПИ

    17 0 Отговор
    Е печен измамник.

    19:55 30.10.2025

  • 20 "Евролъжица"

    13 0 Отговор
    Партията, в която председател и членове е едно и също лице. Но пък се надява да се залепи към някоя партия за изборите...белким НС види Лупи отблизо

    19:57 30.10.2025

  • 21 ГНУСНО Е

    12 0 Отговор
    Сашо Апашо да защитава еврото. Спрете се.

    19:58 30.10.2025

  • 22 Иво

    11 0 Отговор
    Дебил!

    19:59 30.10.2025

  • 23 сноу

    10 0 Отговор
    Абе хора ,народе ..вземи се малко в ръце бе ..осъзнай се ...шашоапашо -професор????!!!...как го намирате в логична връзка..

    20:01 30.10.2025

  • 24 Лупи

    8 0 Отговор
    В очите та гледа и те лъже, в джоба ти бърка и за гъ..з..а ти мисли.

    20:02 30.10.2025

  • 25 ха ха

    7 0 Отговор
    стабилност в грабежа , другарите капиталисти много ги разбират тия работи

    20:03 30.10.2025

  • 26 Аман от комуняги!

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Пак изпълзя хлебарката Томов, след като разсипа Кремиковци и оглозга ЦСКА!

    20:03 30.10.2025

  • 27 Този е прекрасен пример за един мошеник

    8 0 Отговор
    Лъжец, крадец...Абе отдавна трябваше да е в Централния за дълги години, но в държавата на престъпниците се е кръстил професор и дава интервюта....

    20:06 30.10.2025

  • 28 Иван

    8 0 Отговор
    Откъде ги намирате тези смешници бе да не би да има конкурс някъде

    20:07 30.10.2025

  • 29 Факти

    4 0 Отговор
    Сашо Апашо е идеалният образ на НОМЕНКЛАТУРНИЯТ КОМСОМОЛЕЦ-КАРИЕРИСТ ! Такива като него ги подготвяха да заместят на високите им постове старите партийни кадри. Луканов го направи вицепремиер преди да е навършил 40 г. и оттогава няма отърване от този неуморим патологичен лъжец...

    20:18 30.10.2025

  • 30 Много е

    2 0 Отговор
    жалко ,че такива като този все още стъпват по земята!

    20:20 30.10.2025

  • 31 Ъхъъ

    2 0 Отговор
    А после викате че бай ви Тодор бил лош и че тормозел добрите хорица. И че Газдов също бил лош. И че прасетата в почивните станции били лоши....

    20:21 30.10.2025

  • 32 Т.КОЛЕВ

    1 0 Отговор
    ТИЯ ОТ ГЕРБ И ПОДРЪЖНИЦИТЕ ИМ НЕ ЧУВАТ ПЕТЛИТЕ НЕЩО И СИ ВЗИМАТ ЗАЕМИ И СИ ХРАНТУТЯТ ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙТЕ И НЕЩАТА МАЙ ОТИВАТ НА МНОГО ЗЛЕ.И ЕВРОТО НЯМА ДА СПАСИ НИЩО. ПРЕПОРЪКИТЕ ОТ НЕОТДАВНАШНАТА ЕВРО КОМИСИЯ НАПЪЛНО ГИ ПРЕНЕБРЕГВАТ.
    ПАК ЩЕЛИ ДА НАЛИВАТ ДАВАТ МИЛИОНИ ЗА ОБЩИНИТЕ МНОГОБРОЙНИ НА ВСЕКИ КИЛОМЕТЪР ОБЩИНА .ТОВА ЕДИНСТВЕНО ГО ПРАВЯТ ДА НЕ ГУБЯТ ИЗБИРАТЕЛИ ГЛАСОВЕ И ДА СЕ ДЪРЖАТ КОЛКОТО МОЖЕ ПОВЕЧЕ НА ВЛАСТ. ЩЕ ВИДИМ КАКВА ОТГОВОРНОС НОСЯТ.

    20:24 30.10.2025

  • 33 Ама как лъже, като професор

    2 0 Отговор
    Апашо, обясни на простата тиква Борисов, какво означава тежко машиностроене.

    20:26 30.10.2025

