МВР: За първите 9 месеца на тази година са регистрирани близо 5% по-малко кражби от магазини, сравнено с миналата година

За първите девет месеца на тази година в МВР са регистрирани близо 5% по-малко кражби от магазини, отколкото за същия период на минала година, съобщават от министерството, цитирани от БТА. От началото на 2025 година до края на септември кражбите са 4942, а за същия период на 2024 г. са били 5173.

Разкриваемостта на този вид престъпление е доста висока, посочват още от МВР. Разкритите кражби от магазини от първи януари до края на септември 2025 година са малко над 74%, като има доста случаи, по които продължава разследването. За същия период на миналата година те са близо 72%.

При домовите и взломните кражби статистиката също бележи спад от около 13%.

МВР призовава пострадалите от престъпление своевременно да сигнализират полицията.

Този месец мъж и жена бяха задържани за серия от кражби в магазини, разположени в центъра на София.