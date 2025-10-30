Новини
България »
Всички градове »
МВР: За първите 9 месеца на тази година са регистрирани близо 5% по-малко кражби от магазини, сравнено с миналата година

МВР: За първите 9 месеца на тази година са регистрирани близо 5% по-малко кражби от магазини, сравнено с миналата година

30 Октомври, 2025 21:49 359 6

  • мвр-
  • данни-
  • кражби от магазини

От началото на 2025 година до края на септември кражбите са 4942, а за същия период на 2024 г. са били 5173, сочат данните на вътрешното министерство

МВР: За първите 9 месеца на тази година са регистрирани близо 5% по-малко кражби от магазини, сравнено с миналата година - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

За първите девет месеца на тази година в МВР са регистрирани близо 5% по-малко кражби от магазини, отколкото за същия период на минала година, съобщават от министерството, цитирани от БТА. От началото на 2025 година до края на септември кражбите са 4942, а за същия период на 2024 г. са били 5173.

Разкриваемостта на този вид престъпление е доста висока, посочват още от МВР. Разкритите кражби от магазини от първи януари до края на септември 2025 година са малко над 74%, като има доста случаи, по които продължава разследването. За същия период на миналата година те са близо 72%.

При домовите и взломните кражби статистиката също бележи спад от около 13%.

МВР призовава пострадалите от престъпление своевременно да сигнализират полицията.

Този месец мъж и жена бяха задържани за серия от кражби в магазини, разположени в центъра на София.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Майна

    3 0 Отговор
    Извод- магазините са намалели

    21:53 30.10.2025

  • 3 ООрана държава

    0 2 Отговор
    Всички пазаруват онлайн, в магазините има по 5 артикула и мостри, какво да краднат

    21:55 30.10.2025

  • 4 Гост

    3 0 Отговор
    Това го казва меверето на пеефски

    21:56 30.10.2025

  • 5 Хората си намират разни неща

    1 0 Отговор
    Това кражби ли са. Аз намерих на пода късметче. Те се въргалят по пода на мола.

    22:08 30.10.2025

  • 6 Кражбите са от персонала

    1 0 Отговор
    Отначало не вярвах но се убедих. После се опитват да ги препишат на клиентите.

    22:11 30.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол