Новини
България »
Благомир Коцев е призован от прокуратурата за предявяване на обвиненията

Благомир Коцев е призован от прокуратурата за предявяване на обвиненията

31 Октомври, 2025 07:32 1 131 34

  • благомир коцев-
  • прокуратура-
  • обвинения

В понеделник бяха предявени нови обвинения

Благомир Коцев е призован от прокуратурата за предявяване на обвиненията - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Варненският кмет Благомир Коцев и двамата общински съветници - Йордан Кателиев и Николай Стефанов са призовани днес за предявяване на материалите по разследването.

В понеделник на тримата им бяха предявени нови обвинения.

Към обвиняемите е присъединена и медийната съветничка на Коцев Антоанета Петрова.

Прецизирано е първото обвинение срещу тях.

Те вече не са част от организирана престъпна група, а са обвинени в престъпно сдружаване.

Разследването е на финалната си права и след като обвиняемите направят своите възражения и искания, прокуратурата следва да прецени дали да внесе в съда обвинителен акт.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Свобода

    4 3 Отговор
    за благо, сумуто, павето .....

    07:44 31.10.2025

  • 3 Дядо Мраз

    20 7 Отговор
    А двамата големи манипулатори -корумпирани крадци , с много , много , много по-тежки престъпления и си стоят на свобода и никой даже ни ги пипа ! При това има толкова доказателства , записи , снимки , свидетелства , че дори единия беше МАГНЕТИЗИРАН , а другия се правеше , че не е от тук !
    Ха сега де ! Различен аршин !

    Коментиран от #14

    07:46 31.10.2025

  • 4 Престъпно сдружение ЕАД

    18 9 Отговор
    От прокуратурата пак изплискаха легена. Много яко. От ЕС ще спрат пет милиарда по ПВУ за България, поради подобни проблеми в съдебната система.

    Коментиран от #15

    07:47 31.10.2025

  • 5 Трол

    14 3 Отговор
    Дръж се, Благо, още само няколко години и ще си свободен!

    07:50 31.10.2025

  • 6 воденМАДАГАВУР

    11 3 Отговор
    България е символ на законност , правда и справедливост ! Нали ?

    07:50 31.10.2025

  • 7 Дядо Мраз

    15 6 Отговор
    Защо остава усещането , че Съда и Прокуратурата са зависими , страхливи , превзети , марионетки на шишковците ?

    07:53 31.10.2025

  • 8 То ясно, че това не е правосъдие

    10 4 Отговор
    А зрелище и чешане на егото на две отрепки, самозванци да сринат и малкото останало от държавата ни.
    Да питам обаче, защо в ареста е шофьора на ТИР от катастрофата при Телиш? И този процес е позор за прокуратура и съд, които играят хоро над страданието на хората. Един болен от амбиции никому неизвестен преди катастрофата баща, с помощта на един тлъст футболист оказал се потпрестъпен начин във властта разиграва хорото и вее байряка!

    Коментиран от #16

    08:07 31.10.2025

  • 9 ЗЕЛЕН чук или ЗЕЛЕНЧУК

    6 1 Отговор
    Албумът на Металика от 1988 година се казва ......И СПРАВЕДЛИВОСТ ЗА ВСИЧКИ !
    Това всъщност са последните думи от Конституцията на САЩ !

    08:07 31.10.2025

  • 10 Петър

    9 5 Отговор
    Мисля, че кмета на град Варна ще е новата "Иванчева"?

    08:08 31.10.2025

  • 11 Веднага

    8 5 Отговор
    Свобода за Блаже !

    Коментиран от #19

    08:13 31.10.2025

  • 12 Реалити шоу хоризонт

    4 2 Отговор
    Като почне делото ще е голям смях. Особенно разпитите на свидетелите. Дано не продължикато на Маслрова 10години

    08:19 31.10.2025

  • 13 007 лиценз ту кил

    5 2 Отговор
    Благо днес е възпрепятстван да се включи в отряда на затворниците, който сметоизвозва в Красно село.

    08:26 31.10.2025

  • 14 ФАКТ

    6 4 Отговор

    До коментар #3 от "Дядо Мраз":

    Този е крал за баща си, който е фалирал и пратил сина си да краде за да плаща заемите към Дойче банк. Егати бащата

    Коментиран от #33

    08:26 31.10.2025

  • 15 Ванга ли са

    4 5 Отговор

    До коментар #4 от "Престъпно сдружение ЕАД":

    Как мега мафиотската организация ЕС знае дали слугата им Благо е крал или не?

    Коментиран от #24

    08:27 31.10.2025

  • 16 На Рубин Коцев

    5 3 Отговор

    До коментар #8 от "То ясно, че това не е правосъдие":

    Поредният платен коментатор

    Коментиран от #25

    08:28 31.10.2025

  • 17 Джелсомино

    5 0 Отговор
    В страната на лъжците триумфира алчността и злобата. Но всичко е до време.

    08:28 31.10.2025

  • 18 Хаха

    4 3 Отговор
    На Благо "Честния" това ще му е за урок. Повъртяха го малко, скоро ще го пуснат, сигурно вече е платил където трябва. От делото едва ли нещо ще излезе, но ще го влачат поне 5г по съдилища. Той вече е разбрал вероятно, че трябва да иска не по 6%, а повече, че да има и за тези отгоре, не може само за себе си

    08:28 31.10.2025

  • 19 Свобода за всички крадци

    4 1 Отговор

    До коментар #11 от "Веднага":

    И за Митьо Очите и Иван Костов.

    08:29 31.10.2025

  • 20 Сорос

    3 1 Отговор
    Свобода и за изнасилвачите

    08:29 31.10.2025

  • 21 Според мен

    2 1 Отговор
    Соросите не трябва да лежат в килия.

    08:29 31.10.2025

  • 22 Даниел

    3 2 Отговор
    А нещо за килата злато стигнали до Гешев и спецпрокурора Митко,това не е ли опг?

    08:30 31.10.2025

  • 23 иван костов

    5 2 Отговор
    Поздравявам прокуратурата за добре свършената работа! Дано и съдът да бъде на ниво и да бъде тикнат зад решетките корумпираният кмет от ппдб/ЛГБТ!

    08:33 31.10.2025

  • 24 Пацифист

    1 2 Отговор

    До коментар #15 от "Ванга ли са":

    Какво като е крал?

    08:33 31.10.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Иван Костов

    5 1 Отговор
    Не може да се вкарват в затвора хора само защото са крали.

    Коментиран от #34

    08:34 31.10.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Перо

    3 2 Отговор
    Заковаха го тъпия с железни писмени доказателства и свидетели за корупция! Нека ПП/ДБ сега да се оплачат на арменския поп! Бай Ставри от Софийския Централен затвор го чака с отворени обятия! От много време не е имал известна булка!

    08:42 31.10.2025

  • 32 ФАКТ

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "За такива, като теб":

    Мерси за платения коментар. Точно от това имах нужда тази сутрин.

    09:00 31.10.2025

  • 33 юнга

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "ФАКТ":

    Конфискуваха му корабите отдавна.Обаче заобиколиха закона и пак "въртят"други някакви гемии с екипажи от Мианмар на които плащат по 300 долара заплати.Стефанов върти тази далавера.

    09:03 31.10.2025

  • 34 Така е!

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Иван Костов":

    Че то цялата държава трябва да лежи тогава!

    09:08 31.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове