Благомир Коцев е призован от прокуратурата за предявяване на обвиненията

Варненският кмет Благомир Коцев и двамата общински съветници - Йордан Кателиев и Николай Стефанов са призовани днес за предявяване на материалите по разследването.
В понеделник на тримата им бяха предявени нови обвинения.
Към обвиняемите е присъединена и медийната съветничка на Коцев Антоанета Петрова.
Прецизирано е първото обвинение срещу тях.
Те вече не са част от организирана престъпна група, а са обвинени в престъпно сдружаване.
Разследването е на финалната си права и след като обвиняемите направят своите възражения и искания, прокуратурата следва да прецени дали да внесе в съда обвинителен акт.
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 9 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Свобода
07:44 31.10.2025
3 Дядо Мраз
Ха сега де ! Различен аршин !
Коментиран от #14
07:46 31.10.2025
4 Престъпно сдружение ЕАД
Коментиран от #15
07:47 31.10.2025
5 Трол
07:50 31.10.2025
6 воденМАДАГАВУР
07:50 31.10.2025
7 Дядо Мраз
07:53 31.10.2025
8 То ясно, че това не е правосъдие
Да питам обаче, защо в ареста е шофьора на ТИР от катастрофата при Телиш? И този процес е позор за прокуратура и съд, които играят хоро над страданието на хората. Един болен от амбиции никому неизвестен преди катастрофата баща, с помощта на един тлъст футболист оказал се потпрестъпен начин във властта разиграва хорото и вее байряка!
Коментиран от #16
08:07 31.10.2025
9 ЗЕЛЕН чук или ЗЕЛЕНЧУК
Това всъщност са последните думи от Конституцията на САЩ !
08:07 31.10.2025
10 Петър
08:08 31.10.2025
11 Веднага
Коментиран от #19
08:13 31.10.2025
12 Реалити шоу хоризонт
08:19 31.10.2025
13 007 лиценз ту кил
08:26 31.10.2025
14 ФАКТ
До коментар #3 от "Дядо Мраз":Този е крал за баща си, който е фалирал и пратил сина си да краде за да плаща заемите към Дойче банк. Егати бащата
Коментиран от #33
08:26 31.10.2025
15 Ванга ли са
До коментар #4 от "Престъпно сдружение ЕАД":Как мега мафиотската организация ЕС знае дали слугата им Благо е крал или не?
Коментиран от #24
08:27 31.10.2025
16 На Рубин Коцев
До коментар #8 от "То ясно, че това не е правосъдие":Поредният платен коментатор
Коментиран от #25
08:28 31.10.2025
17 Джелсомино
08:28 31.10.2025
18 Хаха
08:28 31.10.2025
19 Свобода за всички крадци
До коментар #11 от "Веднага":И за Митьо Очите и Иван Костов.
08:29 31.10.2025
20 Сорос
08:29 31.10.2025
21 Според мен
08:29 31.10.2025
22 Даниел
08:30 31.10.2025
23 иван костов
08:33 31.10.2025
24 Пацифист
До коментар #15 от "Ванга ли са":Какво като е крал?
08:33 31.10.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Иван Костов
Коментиран от #34
08:34 31.10.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Перо
08:42 31.10.2025
32 ФАКТ
До коментар #25 от "За такива, като теб":Мерси за платения коментар. Точно от това имах нужда тази сутрин.
09:00 31.10.2025
33 юнга
До коментар #14 от "ФАКТ":Конфискуваха му корабите отдавна.Обаче заобиколиха закона и пак "въртят"други някакви гемии с екипажи от Мианмар на които плащат по 300 долара заплати.Стефанов върти тази далавера.
09:03 31.10.2025
34 Така е!
До коментар #26 от "Иван Костов":Че то цялата държава трябва да лежи тогава!
09:08 31.10.2025