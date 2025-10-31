Новини
Георги Киряков: Хората искаха „каквото и да е правителство“ и в момента го имаме, засега друга алтернатива няма

31 Октомври, 2025 09:31 582 22

Киряков е на мнението, че за да има най-малко недоволни, трябва да се търси постигането на баланс. И напомни, че бюджетът ще се гледа под лупа и от европейските институции

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Политики се правят с пари, не само с идеи. Затова е важно, когато оценяваме работата на управляващите, да гледаме точно това. А иначе винаги ще има недоволни и от двете страни. Това каза политологът Георги Киряков относно заложените параметри по проектобюджета за 2026-а година.

Киряков е на мнението, че за да има най-малко недоволни, трябва да се търси постигането на баланс. И напомни, че бюджетът ще се гледа под лупа и от европейските институции, особено от Европейската централна банка, а по всяка вероятност и от Европейската комисия.

„Основното опасение е какво ще се случи следващата година след приемането на еврото. Много е важно това дали хората ще успеят да видят себе си в бюджета и политиките, т.е. дали ще са доволни от това, което ще се случи следващата година“, обясни политологът и добави, че всяка партия, която участва в управлението, трябва да калкулира риска от недоволство.

По думите му колкото повече партии с разнороден профил има в едно управление, толкова по-трудно става постигането на компромис.

По-добре е управлението да бъде умерено песимистично. Когато имаше опасност спиралата от избори да продължи, хората искаха „каквото и да е правителство“. Е, в момента имаме „каквото и да е правителство“, каза още Киряков пред БНТ.

Според него към днешна дата настоящото управление няма алтернатива, защото „липсва електорален подем, който да помете“ статуквото.

На въпрос за отношенията между Бойко Борисов и Делян Пеевски политологът посочи, че те отдавна не са тайна и двамата ясно са заявили, че ще сътрудничат помежду си.

Политическият анализатор Георги Харизанов също е на мнението, че в момента правителството, ръководено от Росен Желязков, няма алтернатива, и го призова час по-скоро да прави реформи, пък били те и непопулярни.

По отношение на партийните амбиции на президента Румен Радев и двамата събеседници в студиото на обществената телевизия заявиха, че в проекта на държавния глава има потенциал, но времето ще покаже как и дали ще бъде правилно оползотворен.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе

    20 0 Отговор
    кои хора са искали такова правителство, айде недей да манипулираш хората?!

    09:33 31.10.2025

  • 2 Данко

    11 0 Отговор
    Най-голямата опасност за бюджета е Теменушкъ!

    09:34 31.10.2025

  • 3 Интересно

    20 0 Отговор
    кои са пък тези хора, които са искали "каквото и да е правителство". Аз правителство на Бойко, Тошко и Пеевски никога не съм искал.

    09:35 31.10.2025

  • 4 честен ционист

    5 0 Отговор
    Овцы сказали: "Мы не овцы, нам не нужен пастух!"

    09:35 31.10.2025

  • 5 две прасета

    12 0 Отговор
    не са хората

    09:37 31.10.2025

  • 6 Веселин

    7 0 Отговор
    Действията на ръководствата на БСП и ИТН, както и публичните изявления на техните представители, демонстрират подчинено, жалко и безгръбначно поведение пред Боко и Пеефски !

    09:37 31.10.2025

  • 7 нннн

    12 0 Отговор
    Питам жената, братчеда, комшията и др. - не щат какво да е правителство.
    Абе, кои са тия дeб.ли, дето искат какво да е, пък било то от разбойници или людоеди, например?

    09:39 31.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Русенско варено от Германия

    1 1 Отговор
    През последните 36г. в БеГето се доказа, че каквото и правителство да има - все тая, материалът е един и същ.
    Разбира се не е хубаво да управляват доказани престъпници и психопати, но ......

    09:47 31.10.2025

  • 10 Иван Вазов

    4 0 Отговор
    Явно на господин Пеевски вече му викат "хората". Хората били искали....

    09:48 31.10.2025

  • 11 Един

    3 0 Отговор
    КОИ ХОРА ГО ИСКАХА?! Буци и Дебелия ли?!
    Щото много хора казваха: Избори до дупка!

    09:49 31.10.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    4 0 Отговор
    КОИ ХОРА ИСКАХА,БЕ ,ЦЪРВУЛ????
    НЯКОЙ ДА СЕ ОСМЕЛИ ДА ИЗЛЕЗЕ СРЕД ХОРАТА И ДА ГИ ПИТА!!???
    ХОРАТА ИСКАМЕ МНОГО РАБОТИ, АМА НЯКОЙ ДА ГИ ЧУВА!!????

    Коментиран от #21

    09:53 31.10.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Кои са Тези Хора ?

    1 0 Отговор
    Кои са Тези Хора ?

    Аз Не ща !

    Какво да е правителство !

    Съставено От Крадци и Мошеници !

    Погазващи На Всяка Крачка !

    Закона !

    Искам Правителство !

    И Парламент !

    Които Изпълнява Клетвата Си !

    Коментиран от #17, #22

    10:48 31.10.2025

  • 17 Върви !

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Кои са Тези Хора ?":

    Върви !

    И Се Погреби !

    Някъде !

    Не съм Те Упълномощавал !

    Да Изкривяваш !

    Думете Ми !

    Долен !

    Мръсник !

    10:50 31.10.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Ай Сик ! --тир ! Откъде

    2 0 Отговор
    Ай Сик ! --тир !

    Откъде Намерихте !

    Това !


    Коооо -! Пи ! Ле !

    10:56 31.10.2025

  • 21 гост

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":

    Не мой с лошо.Това е "ЦВЕТА" на нацията!

    10:59 31.10.2025

  • 22 Само Заради Това !

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Кои са Тези Хора ?":

    Само Заради Това !

    Това Народно Събрание !

    Трябва да Бъде Разпуснато !

    И% Предадено !

    На Прокуратурата !

    11:02 31.10.2025

