Георги Киряков: Хората искаха „каквото и да е правителство“ и в момента го имаме, засега друга алтернатива няма

Политики се правят с пари, не само с идеи. Затова е важно, когато оценяваме работата на управляващите, да гледаме точно това. А иначе винаги ще има недоволни и от двете страни. Това каза политологът Георги Киряков относно заложените параметри по проектобюджета за 2026-а година.

Киряков е на мнението, че за да има най-малко недоволни, трябва да се търси постигането на баланс. И напомни, че бюджетът ще се гледа под лупа и от европейските институции, особено от Европейската централна банка, а по всяка вероятност и от Европейската комисия.

„Основното опасение е какво ще се случи следващата година след приемането на еврото. Много е важно това дали хората ще успеят да видят себе си в бюджета и политиките, т.е. дали ще са доволни от това, което ще се случи следващата година“, обясни политологът и добави, че всяка партия, която участва в управлението, трябва да калкулира риска от недоволство.

По думите му колкото повече партии с разнороден профил има в едно управление, толкова по-трудно става постигането на компромис.

По-добре е управлението да бъде умерено песимистично. Когато имаше опасност спиралата от избори да продължи, хората искаха „каквото и да е правителство“. Е, в момента имаме „каквото и да е правителство“, каза още Киряков пред БНТ.

Според него към днешна дата настоящото управление няма алтернатива, защото „липсва електорален подем, който да помете“ статуквото.

На въпрос за отношенията между Бойко Борисов и Делян Пеевски политологът посочи, че те отдавна не са тайна и двамата ясно са заявили, че ще сътрудничат помежду си.

Политическият анализатор Георги Харизанов също е на мнението, че в момента правителството, ръководено от Росен Желязков, няма алтернатива, и го призова час по-скоро да прави реформи, пък били те и непопулярни.

По отношение на партийните амбиции на президента Румен Радев и двамата събеседници в студиото на обществената телевизия заявиха, че в проекта на държавния глава има потенциал, но времето ще покаже как и дали ще бъде правилно оползотворен.