Георги Киряков: Хората искаха „каквото и да е правителство“ и в момента го имаме, засега друга алтернатива няма

Политики се правят с пари, не само с идеи. Затова е важно, когато оценяваме работата на управляващите, да гледаме точно това. А иначе винаги ще има недоволни и от двете страни. Това каза политологът Георги Киряков относно заложените параметри по проектобюджета за 2026-а година.
Киряков е на мнението, че за да има най-малко недоволни, трябва да се търси постигането на баланс. И напомни, че бюджетът ще се гледа под лупа и от европейските институции, особено от Европейската централна банка, а по всяка вероятност и от Европейската комисия.
„Основното опасение е какво ще се случи следващата година след приемането на еврото. Много е важно това дали хората ще успеят да видят себе си в бюджета и политиките, т.е. дали ще са доволни от това, което ще се случи следващата година“, обясни политологът и добави, че всяка партия, която участва в управлението, трябва да калкулира риска от недоволство.
По думите му колкото повече партии с разнороден профил има в едно управление, толкова по-трудно става постигането на компромис.
По-добре е управлението да бъде умерено песимистично. Когато имаше опасност спиралата от избори да продължи, хората искаха „каквото и да е правителство“. Е, в момента имаме „каквото и да е правителство“, каза още Киряков пред БНТ.
Според него към днешна дата настоящото управление няма алтернатива, защото „липсва електорален подем, който да помете“ статуквото.
На въпрос за отношенията между Бойко Борисов и Делян Пеевски политологът посочи, че те отдавна не са тайна и двамата ясно са заявили, че ще сътрудничат помежду си.
Политическият анализатор Георги Харизанов също е на мнението, че в момента правителството, ръководено от Росен Желязков, няма алтернатива, и го призова час по-скоро да прави реформи, пък били те и непопулярни.
По отношение на партийните амбиции на президента Румен Радев и двамата събеседници в студиото на обществената телевизия заявиха, че в проекта на държавния глава има потенциал, но времето ще покаже как и дали ще бъде правилно оползотворен.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Абе
09:33 31.10.2025
2 Данко
09:34 31.10.2025
3 Интересно
09:35 31.10.2025
4 честен ционист
09:35 31.10.2025
5 две прасета
09:37 31.10.2025
6 Веселин
09:37 31.10.2025
7 нннн
Абе, кои са тия дeб.ли, дето искат какво да е, пък било то от разбойници или людоеди, например?
09:39 31.10.2025
9 Русенско варено от Германия
Разбира се не е хубаво да управляват доказани престъпници и психопати, но ......
09:47 31.10.2025
10 Иван Вазов
09:48 31.10.2025
11 Един
Щото много хора казваха: Избори до дупка!
09:49 31.10.2025
13 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
НЯКОЙ ДА СЕ ОСМЕЛИ ДА ИЗЛЕЗЕ СРЕД ХОРАТА И ДА ГИ ПИТА!!???
ХОРАТА ИСКАМЕ МНОГО РАБОТИ, АМА НЯКОЙ ДА ГИ ЧУВА!!????
Коментиран от #21
09:53 31.10.2025
16 Кои са Тези Хора ?
Аз Не ща !
Какво да е правителство !
Съставено От Крадци и Мошеници !
Погазващи На Всяка Крачка !
Закона !
Искам Правителство !
И Парламент !
Които Изпълнява Клетвата Си !
Коментиран от #17, #22
10:48 31.10.2025
17 Върви !
До коментар #16 от "Кои са Тези Хора ?":Върви !
И Се Погреби !
Някъде !
Не съм Те Упълномощавал !
Да Изкривяваш !
Думете Ми !
Долен !
Мръсник !
10:50 31.10.2025
20 Ай Сик ! --тир ! Откъде
Откъде Намерихте !
Това !
Коооо -! Пи ! Ле !
10:56 31.10.2025
21 гост
До коментар #13 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":Не мой с лошо.Това е "ЦВЕТА" на нацията!
10:59 31.10.2025
22 Само Заради Това !
До коментар #16 от "Кои са Тези Хора ?":Само Заради Това !
Това Народно Събрание !
Трябва да Бъде Разпуснато !
И% Предадено !
На Прокуратурата !
11:02 31.10.2025